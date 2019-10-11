EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  4118  99
Матеріали за темою:
Все про:Росія (20146) Донбас (13286) Яременко Богдан (37)

 Розведення військ уздовж усієї лінії розмежування на Донбасі - це не план "А", - Яременко. ВIДЕО

Україна не зможе перемогти Росію в конфлікті на Донбасі зброєю, тому змушена розглядати складніші і менш приємні суспільству варіанти завершення конфлікту.

Про це в ефірі "1 + 1" заявив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Найближчим часом Росія поверне захоплені в Керченській протоці кораблі ВМС України, - Пристайко

"Якби ми могли досягнути завдання припинення вогню одночасно скрізь і назавжди – це було б прекрасно", – зауважив він. "Не можемо. Не виходить цього досягти. Тому це буде робитися поступово", – додав політик.

Яременко пояснив, що Україна сподівається на мир, однак не форсуватиме його досягнення шляхом зречення національних інтересів. "План відведення військ уздовж всієї лінії фронту є. Але це не план "А". Це не початок плану. Це ближче до кінця", – запевнив депутат.

За його словами, спершу мають відбутися інші кроки, зокрема обмін полоненими і точкові розведення військ. "Ви бачите, наскільки складно це йде, і ви бачите, що Україна не поступається ні в чому", – наголосив Яременко і застеріг від інформаційних вкидань, які покликані збурювати суспільство.

Також читайте: Нині на Донбасі майже "Придністров'я", тільки у нас ще й стріляють, - Зеленський

Політик нагадав, що Україна перебуває в стані війни, і він, як патріот, також хоче перемоги, однак слід зважати на реальні фактори. "При всьому бажанні вирішити так, як ми хочемо, немає сили. Немає сили – не махай руками", – підсумував народний обранець.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153353
 
 
 Топ коментарі
 
демагогия пораженцев чтобы сдаться куйлу
 показати весь коментар
 
как говорил незабвенный Ал Капоне:"если твой друг убеждает тебя на переговоры с твоим врагом то знай-предатели уже обо всём договорились"
 показати весь коментар
 
План А - Капітуляція ! План Б - в усраіль ! Многоходовочка !😈
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
План А - Капітуляція ! План Б - в усраіль ! Многоходовочка !😈
 показати весь коментар
 
 
По этой простой формуле Израиль не отходит со своих позиций и поэтому жив.

Разведение войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе - это не план "А", - Яременко - Цензор.НЕТ 9688
 показати весь коментар
 
 
ей повезло, у нее был голожопый противник и ядерный щит от США. у нас же нет щита и противник хоть и голожопый, но часто пьяный от владения ЯО, что не оставляет нам шансов на военную победу. начнем бить врага и гнать в московию он кинет на Киев атомную бомбу. он же сумасшедший.
 показати весь коментар
 
не было ядерного щита, а противник был не голожопый - читайте историю начиная с 1948г = нет ни оружия, ни денег. ни армии. ничего против иорданского корпуса вооруженного британцами. США не поддерживали Израиль до 1973г
 показати весь коментар
 
 
то не враг в чалме и на верблюде. вы уже видели чем закончилось - бить врага в нашем варианте. меня пытаются убедить в том, что Израиль победил россию. ага победил, только кишки остались бы на траках. шо вы мелете - Израиль нам в пример.
 показати весь коментар
 
А что вам мешает "бить врага и гнать его в московию"? Новейшие виды вооружения не применяются, авиации нет, баллистических ракет тоже, в вооружении полный паритет, такой же в точности хлам - так в чем причина? Ты докажи на практике свою теорию всему миру, докажи, что у тебя есть яйца, вот тогда мир уж точно не допустит применения против вас ЯО.
 показати весь коментар
 
 
у рф тоже есть авиация и есть ракеты, ты хочешь что бы Киев сгорел? сгорел без всякого шанса победить врага. если бы был вариант решить этот конфликт военным путем его бы уже решили.
 показати весь коментар
 
Ты бы хоть поинтересовался бы тем, о чем пишешь. Израиль в значительной части времени своего существования находился в полной дипломатической изоляции. Тем не менее, он не ориентировался на то,что говорят в тех или иных столицах западного мира. Его главной задачей была безопасность государства и его граждан. В момент провозглашения государства Израиль численность его граждан была 630 тыс. человек, а окружающих враждебных арабских стран 20 млн. чел., а всего мусульманского мира 0,5 млрд чел. И он в этих условиях не только выстоял, но и заслужил уважение к себе у всего мира.
У нас же, благодаря пятому президенту, была полная поддержка западных стран. Было все, чтобы отстаивать свою независимость,но новая команда ЗЕбилов дилетантов просрала все за пару месяцев.
 показати весь коментар
 
 
так у нас есть обязательства США ,
что мешало и мешает нашей власти, прошлой и теперешней объявить о созыве стран подписантов Будапештского Меморандума?
ах да пуйло против, а кто спрашивал согласие Гитлера на проведение Тегеранской и Ялтинской встречи?
должно быть объявлено о начале работы Будапештского формата и приглашена третья сторона, не Германия а ООН с договором о нераспостранению ядерного оружия
 показати весь коментар
 
 
демагогия пораженцев чтобы сдаться куйлу
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
это хуже чем пораженчество это свиномыролюбство.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ну правильно. это свиномыролюбие отягощенное потужным реформизмом.
 показати весь коментар
 
И разбавленное зелёной ссаниной малоросса-марафонца и слуг бабушки бени.
 показати весь коментар
 
 
иди бей врага. что ты здесь пургу несешь? или ты думаешь самый умный? американцы и европейцы за тебя этого не будут делать. вы все такие герои пока русские танки не загудят под окном. ты видел как идут фашистские (русские) колоны на марш броске? это не ВСУ которых деревяшками с блестящей фольгой останавливают как будто они папуасы? идут и даже внимания не обращают кого и сколько они накрутили сегодня на свои колеса. иди бей врага и не надейся на Европу и Америку. тогда тебя будут уважать и боятся. пока ты стукаешь по клавишам враг уничтожает твое государство. и уничтожает он его давно, и все кравчуки и кучмы должны быть расстреляны рев. трибуналом... и тогда мобилизация пойдет полным ходом.
 показати весь коментар
 
демагогия запроданцев
запроданцев никто не уважает, ни в стране которую предали ни в стране которой продались
 показати весь коментар
 
 
Национальные интересы необходимо сдавать постепенно, чтобы не было болевого шока. "Украине не выгодно отсутствие авиационного сообщения с Россией, но прежде чем его возобновить "нужно встречаться и заканчивать войну". Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона в четверг, 10 октября. По мнению главы государства, странно, что при отсутствии авиасообщения с РФ, железнодорожное сообщение остается." - А ведь он прав...
 показати весь коментар
 
 
Я сомневаюсь что москали свинорылые и козломордые.
 показати весь коментар
 
как говорил незабвенный Ал Капоне:"если твой друг убеждает тебя на переговоры с твоим врагом то знай-предатели уже обо всём договорились"
 показати весь коментар
 
 
слово план пиризидент не любит..он натура богемная поэтому ему гораздо ближе слово дорога..
 показати весь коментар
 
 
етот кац уже не предлагает - активно заставляет.
 показати весь коментар
 
 
Коли Зе та Слуги народу визнають війну з росією?
 показати весь коментар
 
 
Этого мало: https://m.censor.net.ua/news/3153356/rossii_nado_prekratit_govorit_nas_tam_net_zelenskiyi_o_peregovorah_s_rf_po_donbassu ?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
"Украина не сможет победить Россию в конфликте на Донбассе оружием, поэтому вынуждена рассматривать более сложные и менее приятные обществу варианты завершения конфликта"

Такую татуировку на лбу нужно делать каждому протестующему "патриоту", который откажется от своей немедленной мобилизации.
 показати весь коментар
 
выпей зелёнки улучшишь своё самочувствие . что означает менее приятный обществу вариант . что . обществу неприятно то зебилам хорошо ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Общество на 73% состоит из зебилов.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Общество в своём подавляющем большинстве поддерживает мир Зе, а не войну По. Нюхайте порох, дебилы!
 показати весь коментар
 
Зебил, минские от пороха - это уже гут, или не гут? А то я запутался Разведение войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе - это не план "А", - Яременко - Цензор.НЕТ 8962
 показати весь коментар
 
 
Уважаемый Сергей Панченко! План Зеленского имеет 2 опции - капитуляция постепенная ползучая и капитуляция как результат большой войны. Так что без мобилизации независимой Украины не будет. Если Вас устраивает быть "Малороссийским федеральным округом РФ" то меня нет. Я не вижу будущего своих внуков в РФ. И я пойду за это воевать, хоть мне почти 60 и через военкомат не подлежу призыву. А Зе-ленеькие фанаты драпанут при мобилизации через Западную границу одним потоком и через Восточную другим. Но не все успеют...
 показати весь коментар
 
 
Уважаемый Иван Иванов, капитуляция состоялась с подписанием Минск-2. Там даже были оговорены границы оккупации. Жаль, что Вы этого не заметили.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Бред! Никакой капитуляции нет, а есть наглая, лживая пропаганда политикана порошенко, рвущегося к власти. На Западе это уже поняли, когда увидели как он вывел на Майдан людей из-за письма Сайдику, хотя сам в 2016 готовил имплементацию формулы Ша и подмахивал с улыбочкой Западу, а теперь резко переобулся.
Какая в задницу капитуляция, если в Золотом оставляют и полицию и все госслужбы, включая СБУ.

Прозрейте, наконец, слепцы !
 показати весь коментар
 
 
Тебя не возьмут, а вот твоих детей и внуков олигархи изымут и с радостью бросят в "мясорубку войны". И все основываясь на твоих же лозунгах об войне до победы.
 показати весь коментар
 
 
Яременко каже, що ми такі безсилі, що страх Божий. Чому тоді наші танки і літаки купують у світі? Він лякає нас російськими ракетами, а ми й самі їх маємо. Лякає московською ядерною зброєю, але вона ніколи її не застосує, бо на неї також полетить. І, зрештою, ми маємо сильну армію і могутніх союзників. Тож, Яременко не тільки капітулянт разом з Зелею, а зрадники.
 показати весь коментар
 
Не "изьімут", не верзякай. І тепер нікого не змушують. Це діло добровільне.
 показати весь коментар
 
Это не план А. Это вообще даже не план. Это то, за что в иные времена ставили к стенке.
 показати весь коментар
 
 
О да, и делали это комуняки. Классный у вас пример для подражания!
 показати весь коментар
 
Это не к примеру. Это мера ответственности. и применялась она не исключительно коммуняками. Практически всеми, кто находился в состоянии войны
 показати весь коментар
 
Робили це у всьому світі. Зрадників -- до стіни.
 показати весь коментар
 
"Патриот Ярёменко хочет победы, но он хочет сдаться. Он хочет сдаться, но он хочет преподнести это победно...
 показати весь коментар
 
 
так пусть сдаётся лично, может даже дважды, сразу всем, чтобы не прогадать
 показати весь коментар
 
 
Не выйдет. Эту технологию застолбил Пётр Алексеевич.
 показати весь коментар
 
 
Технология, а точнее выразится - политическая технология. Политическая технология, одна из областей политической деятельности, как одна из способов и методов манипуляции общественным мнением - ЗРАДУ преподнести как победу...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А ещё есть технология кричать ЗРАДА! там, где её и близко нет. Технология эта продиктована политиканом-ублюдком, рвущимся к президентскому трону.
 показати весь коментар
 
Украина может, это ты не можешь
кстати, кто это вообще такой, откуда оно вылезло это морда тупая,набридло вже трепло
кого он блин напоминает не пойму какого-то персонажа
 показати весь коментар
 
 
Могла-бы, Кремль давно лежал бы в руинах под танками героического Петра Алексеевича.
 показати весь коментар
 
 
я говорю про сдерживание россиян на Донбассе
оккупированная часть Донбасса -Сектор Газа
На востоке сектор граничит с Израилем, от которого он отделён разделительным забором с контрольно-пропускными пунктами, а на юго-западе по суше граничит с Египтом, от которого отделён бетонной стеной.

забор им. А. Яценюка у нас вже е..
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ну типа Приднестровье, только оттуда ещё будут вестись обстрелы. Прекрасная перспектива, особенно на фоне порохонутых, кричащих МЫ НЕ ДОПУСТИМ ЗДЕСЬ НОВОГО ПРИДНЕСТРОВЬЯ, АБХАЗИИ, ЮО! Так может вы с ними попробуете договориться?
 показати весь коментар
 
 
щоб не було обстрілів з Лугандонії ДОСТАТНЬО ПЕРЕЙТИ на лінії розмежування до "активної оборони"
ще збільшити 'ваті' ціну наших жертв..
'упоротих' навіть в расєї не безкінечне число..
 показати весь коментар
 
В Украине тоже молодых и здоровых не бесконечно. Чья страна быстрее обезлюдет?
 показати весь коментар
 
1. Я ПРО УПОРОТИХ..
2.зараз бойові втрати у 2-3 рази в України менші.. Звичайно,для багатьох в УКРАЇНІ МИР НА УМОВАХ КАПІТУЛЯЦІЇ КРАЩИЙ ВИБІР.
ДЛЯ НИХ 13 ТИС .ЖЕРТВ -ЦИФРА КУДИ БІЛЬША ВІД ДЕСЯТКІВ МІЛЬЙОНІВ ЖЕРТВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ПРОТЯЗІ МИНУЛИХ РОКІВ..
 показати весь коментар
 
В атаках всегда гибнет в 1,5-2 раза больше нападающих, чем обороняющихся. Это закон войны. Кто согласен что бы гибли его дети, внуки в войне олигархов?
 показати весь коментар
 
в війні ємєля перемагає не той у кого більший мобресурс або склади зі зброєю а той хто зліший і більш вигадливіший у своїй злобі . війну такими темпами можна вести сторіччами без відчутних наслідків для економіки і демографії . кочові народи знищували імперії воюючи з ними по два сторічча . а тут якихось пять років вялої перепалки
 показати весь коментар
 
Злость-кратковременное эмоциональное состояние человека. Чем дольше будет окопная война- тем больше человек устает и привыкает. Начинаются "братания" и опыт первой мировой вам в пример. А кочевых разгромили в первую очередь те войска, у которых " більший мобресурс або склади зі зброєю". Стыдно не знать историю средневековой Европы, хотя бы победы Оттона Первого над кочевыми племенами венгров.
 показати весь коментар
 
чтобы Кремль надо военный альянс государств- стран Балтики, Грузии, Украины и тд. по типу НАТО
 показати весь коментар
 
 
Ну и как вы себе представляете эту войну в ОРДЛО? Какое будет соотношение сил? Вы для начала сравните количество населения и численность Армий и подумайте, кто из этих стран сможет воевать на два фронта, а кто нет.
 показати весь коментар
 
"я капитуляцию не сливал", как сказала моника - горой за капитуляцию стоять будет...
 показати весь коментар
 
 
«План А, план Б, план В,...»- кручю-верчю всех запутать хочу. Как поговаривали на вокзалах цыгане наперсточники когда-то
 показати весь коментар
 
исторического персонажа какого-то или из какого фильма просто
может кто-то из деятелей ссср
 показати весь коментар
 
План Бальцеровича по восстановлению экономики Польши называли " шоковой терапией " то план Зели по уничтожению государства Украина идет под кодовым названием "словоблудная эвтаназия "
 показати весь коментар
 
Ні.13,5 мільйонів дурнів.Якщо м'якіше-людей,що помилялися.Таке бува в історії будь-якої країни.
Коли замість Чорновола,обрали Кравчука-хто каже про зраду ?Раби обрали звичного керівника.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
У нас нет оснований считать, что Яременко ошибается: критерий истины - практика. На мой взгляд, стратегия малых шагов правильная.
 показати весь коментар
 
 
Будуть вибори на окупованих територіях під контролем рф,задля зняття санкцій з рф(хоча б європейських),і зелена шайка їх легалізує-для цього терористи навіть перестануть стріляти на місяць-два,-оце і є один-єдиний план.
 показати весь коментар
 
Зрада.
Думка порохоботів -це вісь,на котрій тримається весь їх 'світопорядок' Розведення військ уздовж усієї лінії розмежування на Донбасі - це не план "А", - Яременко - Цензор.НЕТ 2439
 показати весь коментар
 
Ваш світопорядок тримається не на вашій думці ? А на чиїй ?
І нагадаю.Зрадофіли,що масово існували при Порошенку-це,в основному,виборці Зєлєнского.
Пристати на вимоги терориста-окупанта ,випускати з тюрем посібників окупантів і замість них судити тих,хто керував спротивом,розвалювати економіку країни-це загроза національній безпеці і державна зрада.У ваших краях інакше ?
 показати весь коментар
 
ДЕМАГОГІЯ.
1.
просто тому ,що всі війни закінчуються або переговорами або капітуляцією.
Для переговорів окреслюється якесь "статус кво"
'Червоні лінії" переважно це продовження війни.


2.випускати з тюрем посібників окупантів і замість них судити тих,хто керував спротивом.


Закони такі.Коаліція постмайданних дегенератів Гройсмана-Парубія-Порошенко займалась 5 років іншим або просто:Розведення військ уздовж усієї лінії розмежування на Донбасі - це не план "А", - Яременко - Цензор.НЕТ 5150
 показати весь коментар
 
Так.Ваші тези -це демагогія.,бо війни закінчуються перемогою,або поразкою (один з видів якої-капітуляція)."Червона лінія" для Зєлєнського-не віддавати путлєру тих позицій,що досягнуті при Порошенку.Він їх здає на наших очах.
І.Зєлєнскій не зможе закінчити війну,бо не він її починав .В кремлі від часів Єльцина розробляли військово-геополітичні доктрини з поглинання України,і ніхто ще не збирається від них відмовлятися.Якщо московити і припинять тимчасові обстріли-то тільки на час виборів терористів,або для перегрупування сил,доки Хомчак буде розвалювати лінію оборони.
А другою тезою суперечите собі.Якщо в Зєлєнського монокоаліція,хіба він не може моментально зробити бандитам-тюрми,щоб жоден терорист не уник правосуддя ?
 показати весь коментар
 
."Червона лінія" для Зєлєнського-не віддавати путлєру тих позицій



1. це ваше,а не Зе чи когось іншого 'розуміння червоних ліній'.
2.позиції на війні (так,здобуті кров'ю)-поняття тимчасове..

.Ваші тези -це демагогія.,бо війни закінчуються перемогою,або поразкою (один з видів якої-капітуляція).

а я щось інше стверджую?

І.Зєлєнскій не зможе закінчити війну,бо не він її починав .В кремлі від часів Єльцина розробляли військово-геополітичні доктрини з поглинання України,і ніхто ще не збирається від них відмовлятися.Якщо московити і припинять тимчасові обстріли-то тільки на час виборів терористів,або для перегрупування сил

погоджуюсь

доки Хомчак буде розвалювати лінію оборони



надто дрібний персонаж для перебігу Війни.

Якщо в Зєлєнського монокоаліція,хіба він не може моментально зробити бандитам-тюрми,щоб жоден терорист не уник правосуддя ?

безпідставні уявлення про те ,що ЗЕ підконрольні Суди.Наша бл..ська судова система,укріплена Порошенко,працює за власною логікою...(
 показати весь коментар
 
Капитулянт Б.Яременко ляпнул что и он, как патриот, тоже хочет победы, однако следует учитывать реальные факторы. "При всем желании решить так, как мы хотим, нет силы. С каких пор продажные капитулянты стали сами себя называть украинскими патриотами? Украинские патриоты они на фронте мужественно защищают нашу украинскую землю и мирных граждан которых вы капитулянты заставили ВСУ отступить и бросили на растерзание и уничтожение кровавым кремлёвским врагам оккупантом. Так тогда получается что самая мощная в мире супердержава США и победить её в случае войны с ней любая страна в мире не сможет. Так что выходит что в таком случае буквально всем в мире странам надо капитулировать на милость США. Или может как гордый вьетнамский народ выиграть войну более чем у сотни раз мощного противника оккупанта из США... Выиграл Вьетнам так как народ сражающийся на своей родной земле он непобедим. Но Украина уже выбрала руками ЗЕбилов преступную капитуляцию на милость лютого врага оккупанта проклятой паРаше. И даже с возможной потерей своей свободы и независимости, и свободы украинского народа.
 показати весь коментар
 
Зараз в Україні зміст понятъ став подвійним - нормальний і ''зелений''. Тому, коли владці кажуть, наприклад, що капітуляції нема, не брешіть, насправді вона дійсно є. Так вони дурять народ, та й народ обдурюватись радий.
 показати весь коментар
 
Подмена понятий. Чем этот Ярёменко и занимается. Методично мелькая в СМИ.
Так или иначе знаком с психологией...
 показати весь коментар
 
Маячня бородатого зрадника і колаборанта, пора його заткнути.
 показати весь коментар
 
План "А" здати всі позиції під приводом миру. План "Б" здати все, щоб сподобатися ху@лу і посадити тих, кого він не любить. План "В"-втікати, якщо народ зрозуміє їх плани раніше, чим вони їх зроблять до кінця!
 показати весь коментар
 
 
07:41Один український воїн загинув у районі проведення ОС. За добу - 25 ворожих обстрілів, - штаб

Це Вам, пане Яременко і вашій кодлі план "А" від кацапів.
Яке розведення? Впам треба криком кричати на всіх СМІ та майданчиках, щоб посилили санкції проти агресора, який вбиває наших захисників.Ось Ваша основна функція, на чку Вам довірили. Розводіл і без Вас достатньо!
 показати весь коментар
 
Ещё вчера он заявлял, что капитуляция фактически уже подписана и дальнейшее сопротивление бессмысленно, а сегодня: ...Украина находится в состоянии войны, и он, как патриот, тоже хочет победы, однако... предлагает отвести украинские войска с территории Украины, что опять же означает, опять же капитуляцию...
Откуда эти Богданыляди у нас только берутся!
 показати весь коментар
 
 
Белецкий уже бросил передовую в Золотом и сидит в студии с червнем поднимая свою популярность среди лохов)), лохов всегда кидают😂😂😂
 показати весь коментар
 
білецький працює там,де скаже аваков...
 показати весь коментар
 
Вот я и смотрю,тебя лошару уже кинули
 показати весь коментар
 
"... він, як патріот,..." - та що ж ти так скромно, ****.т зелений.
 показати весь коментар
 
Ерема-идиот,слушать эту жирную свинью,себя в в идиоты записать
 показати весь коментар
 
Страною правит малограмотная чернь.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору