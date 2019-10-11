 Розведення військ уздовж усієї лінії розмежування на Донбасі - це не план "А", - Яременко. ВIДЕО

Про це в ефірі "1 + 1" заявив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.
"Якби ми могли досягнути завдання припинення вогню одночасно скрізь і назавжди – це було б прекрасно", – зауважив він. "Не можемо. Не виходить цього досягти. Тому це буде робитися поступово", – додав політик.
Яременко пояснив, що Україна сподівається на мир, однак не форсуватиме його досягнення шляхом зречення національних інтересів. "План відведення військ уздовж всієї лінії фронту є. Але це не план "А". Це не початок плану. Це ближче до кінця", – запевнив депутат.
За його словами, спершу мають відбутися інші кроки, зокрема обмін полоненими і точкові розведення військ. "Ви бачите, наскільки складно це йде, і ви бачите, що Україна не поступається ні в чому", – наголосив Яременко і застеріг від інформаційних вкидань, які покликані збурювати суспільство.
Політик нагадав, що Україна перебуває в стані війни, і він, як патріот, також хоче перемоги, однак слід зважати на реальні фактори. "При всьому бажанні вирішити так, як ми хочемо, немає сили. Немає сили – не махай руками", – підсумував народний обранець.
У нас же, благодаря пятому президенту, была полная поддержка западных стран. Было все, чтобы отстаивать свою независимость,но новая команда
ЗЕбиловдилетантов просрала все за пару месяцев.
что мешало и мешает нашей власти, прошлой и теперешней объявить о созыве стран подписантов Будапештского Меморандума?
ах да пуйло против, а кто спрашивал согласие Гитлера на проведение Тегеранской и Ялтинской встречи?
должно быть объявлено о начале работы Будапештского формата и приглашена третья сторона, не Германия а ООН с договором о нераспостранению ядерного оружия
запроданцев никто не уважает, ни в стране которую предали ни в стране которой продались
Такую татуировку на лбу нужно делать каждому протестующему "патриоту", который откажется от своей немедленной мобилизации.
Какая в задницу капитуляция, если в Золотом оставляют и полицию и все госслужбы, включая СБУ.
Прозрейте, наконец, слепцы !
кстати, кто это вообще такой, откуда оно вылезло это морда тупая,набридло вже трепло
кого он блин напоминает не пойму какого-то персонажа
оккупированная часть Донбасса -Сектор Газа
На востоке сектор граничит с Израилем, от которого он отделён разделительным забором с контрольно-пропускными пунктами, а на юго-западе по суше граничит с Египтом, от которого отделён бетонной стеной.
забор им. А. Яценюка у нас вже е..
ще збільшити 'ваті' ціну наших жертв..
'упоротих' навіть в расєї не безкінечне число..
2.зараз бойові втрати у 2-3 рази в України менші.. Звичайно,для багатьох в УКРАЇНІ МИР НА УМОВАХ КАПІТУЛЯЦІЇ КРАЩИЙ ВИБІР.
ДЛЯ НИХ 13 ТИС .ЖЕРТВ -ЦИФРА КУДИ БІЛЬША ВІД ДЕСЯТКІВ МІЛЬЙОНІВ ЖЕРТВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ПРОТЯЗІ МИНУЛИХ РОКІВ..
может кто-то из деятелей ссср
Коли замість Чорновола,обрали Кравчука-хто каже про зраду ?Раби обрали звичного керівника.
Думка порохоботів -це вісь,на котрій тримається весь їх 'світопорядок'
І нагадаю.Зрадофіли,що масово існували при Порошенку-це,в основному,виборці Зєлєнского.
Пристати на вимоги терориста-окупанта ,випускати з тюрем посібників окупантів і замість них судити тих,хто керував спротивом,розвалювати економіку країни-це загроза національній безпеці і державна зрада.У ваших краях інакше ?
1.
просто тому ,що всі війни закінчуються або переговорами або капітуляцією.
Для переговорів окреслюється якесь "статус кво"
'Червоні лінії" переважно це продовження війни.
2.випускати з тюрем посібників окупантів і замість них судити тих,хто керував спротивом.
Закони такі.Коаліція постмайданних дегенератів Гройсмана-Парубія-Порошенко займалась 5 років іншим або просто:
І.Зєлєнскій не зможе закінчити війну,бо не він її починав .В кремлі від часів Єльцина розробляли військово-геополітичні доктрини з поглинання України,і ніхто ще не збирається від них відмовлятися.Якщо московити і припинять тимчасові обстріли-то тільки на час виборів терористів,або для перегрупування сил,доки Хомчак буде розвалювати лінію оборони.
А другою тезою суперечите собі.Якщо в Зєлєнського монокоаліція,хіба він не може моментально зробити бандитам-тюрми,щоб жоден терорист не уник правосуддя ?
1. це ваше,а не Зе чи когось іншого 'розуміння червоних ліній'.
2.позиції на війні (так,здобуті кров'ю)-поняття тимчасове..
.Ваші тези -це демагогія.,бо війни закінчуються перемогою,або поразкою (один з видів якої-капітуляція).
а я щось інше стверджую?
І.Зєлєнскій не зможе закінчити війну,бо не він її починав .В кремлі від часів Єльцина розробляли військово-геополітичні доктрини з поглинання України,і ніхто ще не збирається від них відмовлятися.Якщо московити і припинять тимчасові обстріли-то тільки на час виборів терористів,або для перегрупування сил
погоджуюсь
доки Хомчак буде розвалювати лінію оборони
надто дрібний персонаж для перебігу Війни.
Якщо в Зєлєнського монокоаліція,хіба він не може моментально зробити бандитам-тюрми,щоб жоден терорист не уник правосуддя ?
безпідставні уявлення про те ,що ЗЕ підконрольні Суди.Наша бл..ська судова система,укріплена Порошенко,працює за власною логікою...(
Так или иначе знаком с психологией...
Це Вам, пане Яременко і вашій кодлі план "А" від кацапів.
Яке розведення? Впам треба криком кричати на всіх СМІ та майданчиках, щоб посилили санкції проти агресора, який вбиває наших захисників.Ось Ваша основна функція, на чку Вам довірили. Розводіл і без Вас достатньо!
Откуда эти Б
огданыляди у нас только берутся!