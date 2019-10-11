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 Політика України
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Все про:Зеленський (3187) майдан (523) розслідування (1551) Іловайськ (186)

 Хотів би поставити крапку в розслідуванні справ Майдану та Іловайська, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський хоче поставити крапку в розслідуванні кримінальних справ, що стосуються злочинів на Майдані та Іловайської трагедії.

За словами Зеленського, справи Майдану є одними з найскладніших, інформує Цензор.НЕТ.

"Як в цій справі поставити крапку, у мене немає зараз відповіді, тому що все, що я отримував від попередніх представників Генпрокуратури, і ті документи, які від них залишилися, там не було і немає прозорої відповіді", - підкреслив президент.

Він зазначив, що спілкувався з прокурором, який веде справи Майдану, - той розповів йому про велику кількість відкритих проваджень і заарештованих осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головна військова прокуратура проведе вилучення документів щодо Іловайської трагедії з Офісу Президента, - ГПУ

"А хто ж були замовники ... Розкажіть цю історію, це ж страшна історія, стільки людей загинуло. На це відповіді я не отримав, тому що мені сказали, що це буде тривати роками, і потрібно залучати сотні-тисячі фахівців. Я б дуже хотів поставити крапку в цій справі", - розповів Зеленський під час пресмарафону.

"Ще є така справа, дуже складне - Іловайськ, але це ми вже обговорювали з прокуратурою і будемо займатися цією справою. Думаю, там у нас будуть результати теж", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153351
 
 
 Топ коментарі
 
Хочеш поставити крапку?
Тоді тобі треба посадити Корбана, Філатова, Коломойського, Авакова, Хомчака, Сємєнчєнке-Грііішина і ще кілька цікавих особистостей!
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таки моника всё или его еще прётЬ?))
Хотел бы поставить точку в расследовании дел Майдана и Иловайска, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3094
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Так вот кто, оказывается, управлял страной и командовал армией. А почему порохоботы хотят вернуть Пецю взад - загадка.
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Портнов подскажет, какую точку поставит, да, зелупень?
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Ахахаха))) моника, не трепыхайся, а вывози потомство из страны...
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Констатация факта, зебил) да и тебе пора
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Це звичайна істерика восьмипроцентних порохосмоктунців................ Хотів би поставити крапку в розслідуванні справ Майдану та Іловайська, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4464
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Ну навіщо ви вибрали цього кловуна-актора? Шварцнегера б краще обрали. Він такого чудового Термінатора зіграв. А скільки ворогів повбивав, куди там Голобородьку☹️
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а чего ты сюда нос сунеш
продолжай свой мувинг советчик Хотел бы поставить точку в расследовании дел Майдана и Иловайска, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4740
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а вы выбрали Рейгана. и мы не называем вас регодыбилы. и как мне помнится именно при Рейгане пришел капут ссср.
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А нос у Зелемойского, как у Цицерона и не смей его сравнивать с Рейганом, а только посрами Цицерона.
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ну а тебе то что? президент мой не твой страна моя не твоя . я же не учу тебя бульбу садить. .Цицерона приплел. значит знаешь..... однажды мне пришлось познакомиться с греческими книгами "о смешном" .....однако те кто пытался подвести под это остроумие какие то научные основы сами оказались настолько не остроумны что впору было смеяться над их..... поэтому и говорят ....суйте свой нос в умные книги а не в чужие жизни.
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"Поставить точку" в его понимании это тихо закрыть.
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Він знає, що штовхає країну до громадянської війни, а тоді Іловайськ покажеться квіточками.
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Для них Україна не рідна країна, а територія для грабунку, вони свідомі що крах їхньої влади неминучий, тому стратегія дуже проста, хапанути по максимуму (доки досить богато дурнів, які підтримують цей водевіль) та втекти. Поки для більшості громадян ця країна не стане своєю це буде повторюватись.
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не я хренею - меня за сменьшее в бан кидают навсегда а ботоферма резвится продолжает
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сиди и не вылдазь - тула тебе и рошенки доставят и его грязные боты))) Хотел бы поставить точку в расследовании дел Майдана и Иловайска, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6662 Хотел бы поставить точку в расследовании дел Майдана и Иловайска, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6662
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А фигушки тебе, барыга, вор и мародёр, "порохоботы" останутся на Цензоре.
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не знаю как вы, хлопцы - я останусь...
а шо делать?
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если бы ты хотел поставить точку в расследовании Иловайска, то арестовал бы Хомчака
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Не для того он Хомчака назначил в Генштаб, чтобы потом роль Коломойского под Иловайском раскрыть...
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очень трудно это будет сделать . прошло пять лет . и эти ребята не только спилили деревья на институцкой и переложили брусчатку. по войне там по легче там есть офицеры готовые давать показания.
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По Иловайску на самом деле все очень просто - военные преступники шоколадный говнокомандующий и его подручный мужеложенко еще 5 лет назад должны были отданы под суд военного трибунала, через три дня расстреляны перед строем и прикопаны в общей яме без опознавательных знаков
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Барыга задумался, ведь всем известно, что в Илловайске сливали наших патриотов, туда согнали всех добробатов. ВСУ не успели отвести. Ведь опасностью для Порося были именно они, он ведь понимал, что рано или поздно, люди вспомнят его подвиги, кандидата на люстрацию №1, сам-себе-министра экономики, почетного члена "Семьи".
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Если бы ты, уголовная морда, следил за деятельностью ***** последние 20 лет, то ты бы знал, как оно действует и что вся Украина ему нахрен не нужна. Именно он возрождал все эти годы холодную войну с западом. Ему просто не всрался мир, ему нужны горячие точки, а Порося, друг Медведчука, отлично вписался в его планы. Правда нет, не отлично, не справился с элементарными делами, не смог поделить нас на разные лагеря, по мове, вире, компасу, пытался но нет, украинцы мудрее оказались, сплоченнее. Он и сейчас шатает Украину, уже когда всей страной послали его нахрен.
Техника где была я тебя спрашиваю? Почему добробатам объявили вознаграждение за взятие Илловайска, но не дали им сводку о передвижениях противника? Почему оно офшорами занималось, говнокомандувач недороттердамленый, а не спасением? Да хрен он положил на Украину, трусился чтоб наприватизированное добро не потерять, ну и чтоб майдановцы за ним не пришли в конце концов.
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Будки это по вашей части, блохастые ПЕСыки Хотел бы поставить точку в расследовании дел Майдана и Иловайска, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9556 . Что вам там в миску соевый мародер бросает, обьедки киевского торта с барского стола?
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Ти, Бриль, брись з українського стола, лаптєнога шавка.
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А Порошенко к Иловайску отношения не имеет. Он в этот день открывал офшорные счета на Панаме.
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Брешиш, путлерсос, Порошенко в цей день був на Параді в День незалежності, коли віроломно напала Росія.
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Шота не нравится мне этот крендель гнусавый .
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Несите 14 числа , рояль на банковую .И кликайте Монику .Хай народу сыграет
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ПОСАДКИ БУДУТ РАНЬШЕ...ПИАНИНО НЕПОМОЖЕТ....1..2..3..4..5...
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Какая же все таки это быдлота криворожская малороская ..Падла вазелиновая..
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С кем точку ставить собрался? С Рябошапкой? Трубой? Хомчаком?
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За результатами вчорашнього бенефісу цього "приЗєдєнта" час вже ставити велику червону крапку на його лобі
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Да уж понятно, какую "точку" вы хотите поставить. Назначить иловайского трусло Хомчака...

Но закопать правду не получится.
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Какие точки ему нужны? Кацапы подождали когда колонны Украинцев войдут в заранее распределенные зоны поражения помеченные флажками и расстреляли их.
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Потребують розслідування не лише злочини "майдану" чи у Іловайську. Нині безліч злочинів по яких потрібно провести справжні розслідування.
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Про "коридор" домовлявся Муженко, кадровий військовий, генерал. А не президент Порошенко, -- фабрикант і бізнесмен. Астанавитесь, путлерботи!
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хотів би поставити крапку, а поставив хомчака (((
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Ну да, Хомчаку говорили отходи, а он упирался и остался пока не окружили. Дебил соевый.
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вофка, а слабо ***** притягти до відповідальності за Іловайськ, та і за Майдан??
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