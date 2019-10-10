 "Мене ще ніколи в житті словом на 5 букв, починаючи з "х-", закінчуючи на "-о", не називали", - Зеленський про акцію протесту проти "формули Штайнмаєра"

Про своє ставлення до акції протесту Зеленський розповів журналістам на пресмарафоні, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли ми з вами говоримо про акцію "Ні капітуляції!" або "зрада" або просто "хто голосніше образить президента України", то я сприймаю це дуже негативно. Тому що мене ще ніколи в житті словом на 5 букв, починаючи з "х", закінчуючи на "о", не називали", - сказав Зеленський.
"Якщо ви хочете починати зі мною розмову зі слова, яке починається з "х-" і закінчується на "-ло", я хочу, щоб ви це сказали 73 відсотків українців, які проголосували за це "х-ло". Це моя відповідь про це і про те, як на ці образи відповів пан Богдан, передруковуючи той чи інший пост", - додав президент.
Він підкреслив, що вважає: більшість учасників акції протестів не отримували грошей.
"Я впевнений, що пан Богдан не мав на увазі вас і таких, як ви. І оскільки я вже сказав, що це особисто дуже неприємно, я думаю, що у вас буде шанс із ним поспілкуватися. Я знаю тільки одне, що він сам не придумав цей пост. Він передрукував...", - пояснив Зеленський дії глави свого Офісу.
"Я впевнений, що вам ніхто не давав гроші, але і я не здавав капітуляцію. І хотів би від вас, якщо ви кричали на мене "ху"- тире -"ло" в кінці, якщо ви це кричали, я теж хотів би від вас вибачень", - підкреслив глава держави.
Нагадаємо, акція "Зупинимо капітуляцію" відбулася 6 жовтня. Її учасники виступали проти імплементації Україною так званої "формули Штайнмаєра".
І шо ?
А я говорила, что наш бабушка - это такой упырь, который отваливается от жертвы только тогда, когда высасывает ее досуха. Дракула сьогодення. А в жертвах у Дракулы экономика целой страны. И, похоже, он только входит во вкус, потому что у него уже получилось.
Получилось ведь с помощью своего карманного лоббиста Геруса с нарушением регламента протащить поправку к Закону, теперь мы радостно импортируем электроэнергию у тех, кто нас убивает. Импортируем только потому, что ферросплавникам Коломойского нужна дешевая энергия, и много. На остальное плевать, на вполне осязаемый энергокризис в перспективе в том числе. И на то, что Россия УЖЕ готова утопить нас в этом кризисе, выкрутить нам руки, и заставить подписать очередную формулу Геруса-Штайнмайера. А если получилось это, то почему не пойти еще дальше?
И вот позавчера Комитет ВР по вопросам энергетики и ЖКХ у себя на сайте публикует весьма любопытный документ, который выпукло демонстрирует, каким именно способом будет увеличиваться давление на сектор возобновляемой энергетики.
Ненуахули, им же так весело и беззаботно жилось, этим с зеленой генерацией, надо срочно стереть эти наглые ухмылки с их лиц и закрутить болты так, чтобы они тикали из страны, роняя тапки и обрывки зеленого тарифа. Ведь все фигня, кроме ферросплавных заводиков Коломойского, да продлятся дни его на земле! Именно поэтому с июля работяги Никопольского и Запорожского ферросплавных заводов пикетируют НКРЭКУ, хреначат касками по асфальту и требуют снизить тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии, с которого осуществляется финансирование «зеленого» тарифа для солнечных и ветровых электростанций.
А теперь еще комитет Рады имени пионера-героя Геруса скомандовал «фас!», и сам зеленый тариф предлагают ретроспективно урезать. Ретроспективно - значит задним числом. Им же похрен, что закон обратной силы не имеет, ведь «это Украина, детка». Ну и налог на «зеленых» новый ввести, чтобы бабушку порадовать.
Итоги подведем. Только для того, чтобы расчистить буквально ногами часть рынка под импортируемую уже из балалайни дешевую электроэнергию, бо Бене очень надо, его карманный Герус ничуть не стесняясь намерен извести на корню и уничтожить зеленую энергетику. Если ему это удастся провернуть, то, скорее всего, «зеленые» уйдут из-за массы новых налогов и урезания тарифа, а освободившуюся долю рынка бабушка бережно накроет своей бородой - заведет еще больше российской электроэнергии.
Пока это только планы. Но они уже озвучены публично. И совсем недавно у Геруса УЖЕ получилось трахнуть всю страну капитулянтской поправкой. И мы УЖЕ импортируем электроэнергию из России.
Так что ничего обнадеживающего в этом плане у меня для вас нет. И будет нам всем полный феррохром.
І дзвіночок був, коли воно "розмовляло" з ПП по телефону, як криворізький гопник і кинуло трубку...
А потім у поясненнях патякало про =абіди і аскарблєнія=.
Ось так.
Я не стільки акцентувала на психічних відхиленнях (бо я не спеціаліст), але зазначала, що це - свідчення комплексів і однозначно серйозні вади.
Якщо йому позакладало то то проблеми його і його лікаря.
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