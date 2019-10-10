EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  4771  249
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3110) протест (1006) Богдан Андрій (186)

 "Мене ще ніколи в житті словом на 5 букв, починаючи з "х-", закінчуючи на "-о", не називали", - Зеленський про акцію протесту проти "формули Штайнмаєра"

Президент Володимир Зеленський у відповідь на запитання про те, чи вибачиться Богдан за слова про проплачені мітинги сказав, що хоче вибачень від тих, хто нецензурно обзивав його під вікнами Офісу президента.

Про своє ставлення до акції протесту Зеленський розповів журналістам на пресмарафоні, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли ми з вами говоримо про акцію "Ні капітуляції!" або "зрада" або просто "хто голосніше образить президента України", то я сприймаю це дуже негативно. Тому що мене ще ніколи в житті словом на 5 букв, починаючи з "х", закінчуючи на "о", не називали", - сказав Зеленський.

"Якщо ви хочете починати зі мною розмову зі слова, яке починається з "х-" і закінчується на "-ло", я хочу, щоб ви це сказали 73 відсотків українців, які проголосували за це "х-ло". Це моя відповідь про це і про те, як на ці образи відповів пан Богдан, передруковуючи той чи інший пост", - додав президент.

Читайте також: Якщо питання "формули Штайнмаєра" і далі підігріватимуть, може бути все, що завгодно, - Зеленський про настрої в суспільстві. ВIДЕО

Він підкреслив, що вважає: більшість учасників акції протестів не отримували грошей.

"Я впевнений, що пан Богдан не мав на увазі вас і таких, як ви. І оскільки я вже сказав, що це особисто дуже неприємно, я думаю, що у вас буде шанс із ним поспілкуватися. Я знаю тільки одне, що він сам не придумав цей пост. Він передрукував...", - пояснив Зеленський дії глави свого Офісу.

"Я впевнений, що вам ніхто не давав гроші, але і я не здавав капітуляцію. І хотів би від вас, якщо ви кричали на мене "ху"- тире -"ло" в кінці, якщо ви це кричали, я теж хотів би від вас вибачень", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, акція "Зупинимо капітуляцію" відбулася 6 жовтня. Її учасники виступали проти імплементації Україною так званої "формули Штайнмаєра".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я не боюся Майдану, але запевняю - кровопролиття не буде, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153350
 
 
 Топ коментарі
 
та моника просто обиделось что его назвали "х*йлом" "Меня еще никогда в жизни словом на 5 букв, начиная с "х-", заканчивая на ​​"-о", не называли", - Зеленский об акции протеста против "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 9590..
Самое смешное, что он верит до сих пор в 73%...
Или там центр розумкова уже 146% насчитал.. "поддержки"?))
 показати весь коментар
 
73% - обманутые, недалёкие люди. Которые ежедневно из каждого утюга, холодильника и газонокосилки слышали что "Порошенко разбогател в 85 раз", про "торговлю на крови", про "свинарчуков", про "карупцию", про "доктора Смерть" (при которой импортные лекарства поставлялись тяжелобольным,а не валялись на таможне, как сейчас, пока люди умирают).

Владимир Александрович, вы прекрасно знаете что пришли к власти исключительно благодаря дикой кампании лжи и клеветы против действовавшего тогда Президента Порошенко. Такой кампании позавидовал бы сам Геббельс, знаменитый своим высказываением: "дайте мне средства массовой информации, и я превращу народ в стадо свиней".
 показати весь коментар
 
"Володя, если тебя держит в заложниках Юлия Мендель моргни два раза кому- то из журналистов".
"Меня еще никогда в жизни словом на 5 букв, начиная с "х-", заканчивая на ​​"-о", не называли", - Зеленский об акции протеста против "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 9350
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Нещастя, а ми інакше кричали: =путін - х**ло, вова - сц*ло=, хтось казав =зеро=.
І шо ?
 показати весь коментар
 
 
Какое же оно самовлюбленное. Это ужас. И он реально верит, что его до сих пор поддерживают 73%? После всего?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вам всем гниды повезло,что не 37-й год.
 показати весь коментар
 
Зеб, с каких это пор вы, малороссы, стали украинцами? Вы точно такие же, как крысчане и лугандонцы...
 показати весь коментар
 
 
Имею право на адекватный ответ тем кто считает, что Украина не государство, у нее нет флага и герба.
 показати весь коментар
 
 
"Меня еще никогда в жизни словом на 5 букв, начиная с "х-", заканчивая на ​​"-о", и в середине которого "й", не называли".
 показати весь коментар
 
 
Объясните мне , на и ху и я оно поперло в президенты ? Это же сибирский валянок
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зеленский реалист и цели ставит реалистичные и достижимые в настоящем а не через 200 лет. Войну он закончит как бы кто ни визжал в киевских и львовских рыгаловках (не в окопах)
 показати весь коментар
 
 
..судя по комментам ты... даунецкий или лугандонский **аристократ**... посещающий исключительно высококлассные заведения Донецка или Луганска... У вас там недавно таксофон повесили в сквере в Донецке...звонить не забыл как? . А в ресторанах вы вилками с ножами пользуетесь.... или как всегда ..руками!?... Салфетки в рулонах Обуховской бумажной фабрики всё на столах?
 показати весь коментар
 
 
Не был в тех краях даже на экскурсии поэтому если соорудят стену или вал земляной- мне пох- я там ничего не забыл.
 показати весь коментар
 
Ты сепар , не рассуждай , давай - хенде хох и тогда войне конец . Не раньше . "Мене ще ніколи в житті словом на 5 букв, починаючи з "х-", закінчуючи на "-о", не називали", - Зеленський про акцію протесту проти "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 4709 .
 показати весь коментар
 
 
Ну хенде хох и где конец войне? Брякнул абы показаться вумным? Не вышло. Потому что тебе подобные главные враги Украины и "дети лейтенанта Шмидта" от майдана и паразитирующие на костях небесной сотни грея свою жирную задницу в львовской "Крыивке"
 показати весь коментар
 
а як цього прєсмикающогося шута величав хазяїн Бєня Каламойша?😂
 показати весь коментар
 
 
А я говорила!тм
А я говорила, что наш бабушка - это такой упырь, который отваливается от жертвы только тогда, когда высасывает ее досуха. Дракула сьогодення. А в жертвах у Дракулы экономика целой страны. И, похоже, он только входит во вкус, потому что у него уже получилось.
Получилось ведь с помощью своего карманного лоббиста Геруса с нарушением регламента протащить поправку к Закону, теперь мы радостно импортируем электроэнергию у тех, кто нас убивает. Импортируем только потому, что ферросплавникам Коломойского нужна дешевая энергия, и много. На остальное плевать, на вполне осязаемый энергокризис в перспективе в том числе. И на то, что Россия УЖЕ готова утопить нас в этом кризисе, выкрутить нам руки, и заставить подписать очередную формулу Геруса-Штайнмайера. А если получилось это, то почему не пойти еще дальше?

И вот позавчера Комитет ВР по вопросам энергетики и ЖКХ у себя на сайте публикует весьма любопытный документ, который выпукло демонстрирует, каким именно способом будет увеличиваться давление на сектор возобновляемой энергетики.
Ненуахули, им же так весело и беззаботно жилось, этим с зеленой генерацией, надо срочно стереть эти наглые ухмылки с их лиц и закрутить болты так, чтобы они тикали из страны, роняя тапки и обрывки зеленого тарифа. Ведь все фигня, кроме ферросплавных заводиков Коломойского, да продлятся дни его на земле! Именно поэтому с июля работяги Никопольского и Запорожского ферросплавных заводов пикетируют НКРЭКУ, хреначат касками по асфальту и требуют снизить тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии, с которого осуществляется финансирование «зеленого» тарифа для солнечных и ветровых электростанций.
А теперь еще комитет Рады имени пионера-героя Геруса скомандовал «фас!», и сам зеленый тариф предлагают ретроспективно урезать. Ретроспективно - значит задним числом. Им же похрен, что закон обратной силы не имеет, ведь «это Украина, детка». Ну и налог на «зеленых» новый ввести, чтобы бабушку порадовать.
Итоги подведем. Только для того, чтобы расчистить буквально ногами часть рынка под импортируемую уже из балалайни дешевую электроэнергию, бо Бене очень надо, его карманный Герус ничуть не стесняясь намерен извести на корню и уничтожить зеленую энергетику. Если ему это удастся провернуть, то, скорее всего, «зеленые» уйдут из-за массы новых налогов и урезания тарифа, а освободившуюся долю рынка бабушка бережно накроет своей бородой - заведет еще больше российской электроэнергии.
Пока это только планы. Но они уже озвучены публично. И совсем недавно у Геруса УЖЕ получилось трахнуть всю страну капитулянтской поправкой. И мы УЖЕ импортируем электроэнергию из России.
Так что ничего обнадеживающего в этом плане у меня для вас нет. И будет нам всем полный феррохром.
 показати весь коментар
 
 
Ишь, нежный какой. Петруху пять лет в квартале пылесосил, тот даже не поморщился. А тут на тебе. Пять букв ему поперёк горла встали.
 показати весь коментар
 
 
Но свободно погоняло ссыкло, которое этому рекордсмену-марафонцу подходит, как вторая кожа.
 показати весь коментар
 
 
а ссыт почему то поросенко и строит Зеленскому и Украине разные козни и гадости))
 показати весь коментар
 
Не так нам опасны московские вши, как страшны украинские гниды.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
тролли лолиты ******** - снова расхрюкались))
 показати весь коментар
 
Це, до речі, теж один з симптомів, що у персонажа зовсім не в порядку з тим здоров*ям, день якого відзначають 10.10.
І дзвіночок був, коли воно "розмовляло" з ПП по телефону, як криворізький гопник і кинуло трубку...
А потім у поясненнях патякало про =абіди і аскарблєнія=.
Ось так.
Я не стільки акцентувала на психічних відхиленнях (бо я не спеціаліст), але зазначала, що це - свідчення комплексів і однозначно серйозні вади.
 показати весь коментар
 
 
Не долго ждать Володька. При первом рукопожатии с ****** ты автоматически превращаешься в *******
 показати весь коментар
 
 
Так народ усе бачить і мовить так, як є, зрозумів зейло!!!!
 показати весь коментар
 
 
Загалом то була кричалка "Путін - *****, Зеленський - Сцикло"
Якщо йому позакладало то то проблеми його і його лікаря.
 показати весь коментар
 
А как назвать человека, который сравнивал свою страну с порноактрисой, который сдаёт её интересы и подыгрывает врагу? Если для 73% эта страна не является своей и они не видят в том проблемы, то это не значит что 25% патриотов должны унизиться перед готовым к капитуляции большинством.
 показати весь коментар
 
тролли лолиты ******** - снова разгоняют зраду))
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору