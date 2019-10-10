 "Мене ще ніколи в житті словом на 5 букв, починаючи з "х-", закінчуючи на "-о", не називали", - Зеленський про акцію протесту проти "формули Штайнмаєра"

Про своє ставлення до акції протесту Зеленський розповів журналістам на пресмарафоні, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли ми з вами говоримо про акцію "Ні капітуляції!" або "зрада" або просто "хто голосніше образить президента України", то я сприймаю це дуже негативно. Тому що мене ще ніколи в житті словом на 5 букв, починаючи з "х", закінчуючи на "о", не називали", - сказав Зеленський.

"Якщо ви хочете починати зі мною розмову зі слова, яке починається з "х-" і закінчується на "-ло", я хочу, щоб ви це сказали 73 відсотків українців, які проголосували за це "х-ло". Це моя відповідь про це і про те, як на ці образи відповів пан Богдан, передруковуючи той чи інший пост", - додав президент.

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Він підкреслив, що вважає: більшість учасників акції протестів не отримували грошей.

"Я впевнений, що пан Богдан не мав на увазі вас і таких, як ви. І оскільки я вже сказав, що це особисто дуже неприємно, я думаю, що у вас буде шанс із ним поспілкуватися. Я знаю тільки одне, що він сам не придумав цей пост. Він передрукував...", - пояснив Зеленський дії глави свого Офісу.

"Я впевнений, що вам ніхто не давав гроші, але і я не здавав капітуляцію. І хотів би від вас, якщо ви кричали на мене "ху"- тире -"ло" в кінці, якщо ви це кричали, я теж хотів би від вас вибачень", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, акція "Зупинимо капітуляцію" відбулася 6 жовтня. Її учасники виступали проти імплементації Україною так званої "формули Штайнмаєра".

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