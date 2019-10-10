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Все про:Зеленський (3110) гральний бізнес (84)

 Легалізація грального бізнесу дасть змогу побудувати нові готелі і прибрати "всю ігрову історію" з вулиць, - Зеленський

Законопроєкт про легалізацію грального бізнесу дасть змогу створити можливості для розвитку готельного бізнесу в Україні і прибрати з вулиць незаконні гральні заклади.

Про це під час пресмарафону заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зменшимо кількість людей, які витрачають свої останні гроші. Це в основному прості люди. Перший етап - казино в п'ятизіркових готелях, де на конкурсах дуже дорого продаватиметься ліцензія", - зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що готелі, в яких розташуються казино, повинні мати 200 номерів (у Києві) і 150 номерів (у регіонах країни).

"У нас на ринку є п'ятизіркові готелі, але вони дуже маленькі. Поки немає можливостей зробити казино. Нам потрібен тест, як люди боротимуться за ці ліцензії. Ми хочемо, щоб будували готелі", - пояснив президент.

Він зазначив, що сьогодні люди залишають свої останні гроші в нелегальних гральних закладах. "Ми хочемо прибрати з вулиць всю" ігрову історію", - підкреслив Зеленський.

Кошти від грального бізнесу, за словами президента, направлятимуться на потреби освіти, медицини та спорту. "Наприклад, нам потрібно цього року будувати в школах спортивні майданчики і басейни. Давайте всі ці гроші за ліцензію на гральний бізнес віддамо на спорт", - сказав Зеленський.

Читайте також: Майже 60% українців не підтримують легалізацію грального бізнесу за жодних умов, - "Рейтинг"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153349
 
 
 Топ коментарі
 
Дональд Трамп‏ @_Fashington 58 мин.58 минут назад

Зеленский хочет посадить Порошенко. Больше идей по улучшению жизни украинцев у него нет.
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Дональд Трамп‏ @_Fashington 58 мин.58 минут назад

Зеленский хочет посадить Порошенко. Больше идей по улучшению жизни украинцев у него нет.
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13-й час продолжал трендеть моника зеленски.... В группах "наш Зе" заподозрили неладное... Легализация игорного бизнеса позволит построить новые гостиницы и убрать "всю игровую историю" с улиц, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4814
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п.с. а может то у моники дембельский аккорд? Может оно наконец-то кончит Легализация игорного бизнеса позволит построить новые гостиницы и убрать "всю игровую историю" с улиц, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8575
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п.с.... "Володя, если тебя держит в заложниках Юлия Мендель моргни два раза кому- то из журналистов".

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Если посадит Пороха то ЗЕ Легализация игорного бизнеса позволит построить новые гостиницы и убрать "всю игровую историю" с улиц, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5963 лёная сопля станет красной!
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Если зебобик только попробует посадить Пороха сразу много тысяч людей выйдут на майдан против зебобика Легализация игорного бизнеса позволит построить новые гостиницы и убрать "всю игровую историю" с улиц, - Зеленский - Цензор.НЕТ 410
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Потому что если Порох будет в тюрьме тогда не сможет спасти Украину от слива кацапам зебилами Легалізація грального бізнесу дасть змогу побудувати нові готелі і прибрати "всю ігрову історію" з вулиць, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9538
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ты просто дешёвый провокатор - свободен, ответа не надо.
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за пашинского никто не пойдет..
Другое дело - Порох, Пастор, Парубий..
и узеленского об этом знают, потому и орут "проплачено"... Д*билы, б*...
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Много людей вышло на майдан за героя Украины Надю Савченко?
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савченко - типичный пример "зебоба": иметь поддержку 70-80% населения и слить её за 3-6 месяцев к 2-3% всего лишь "потрендев" о мире с даунбасянами... Как моника Зе. Легалізація грального бізнесу дасть змогу побудувати нові готелі і прибрати "всю ігрову історію" з вулиць, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1215
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Речь у Вас конечно корявая, но смысл понятен )) иметь поддержку 55% и слить её до 8% всего лишь сторговавшись с медведчуком и рыжим гудком Донбасса.....
На майдан за брехливого мародёра? Ну разве чтоб его торжественно вздёрнуть на каштане....
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И успехов всяческих ему на этом светлом пути! Наш парень!
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Скоро-скоро Наш ПриЗедент Зелинский разберется с этим баригой и снизит нам тарифы... Ура нашему рекордсмену!!!
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наконец то на карте украины появятся свои нью-зелюки
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Оборотні в погонах , як кришували ігрові автомати , так і кришують !
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Тогда будут "гостиницы" строиться на каждом угу. Не с того вы начинаете как обычно. Сначала нужно решить проблему с правоохранительной, и судебной системой а потом уже со всем остальным.
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А потім проводити там міжнародні шахматні турніри.
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Тут два вопроса . и очень не удобных . Сажать Авакова или нет .
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Вот Аваков развернется. Деньги потекут рекой.
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А ще після цього можна легалізувати наркотики. Пропоную гасло: покурив канабіс і будеш відмінником!
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Канабис , чучело , помогает многим больным .
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Сам ти чучело, бо я писав про можливу легалізацію наркотиків для дітей.
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Лише в хворій уяві , може з'явиться, дитяча легалізація наркотиків !😈
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Звичайно, як і повна легалізація грального бізнесу.
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Вся наркота , кришуїться оборотнями в погонах , вони ні защо , не погодяться на легалізацію ! Таких страшилок нарозповідають...!В них будуть страшні збитки ! За що лексуси-уєксуси купувать ? А весь цивілізований світ , лікуїться канабісом .😆
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В Бундесе -- одну дозу можно при себе иметь. По тёмным углам висят автоматы с бесплатными шприцами. ...ну, люди такие -- с алкоголизмом уже боролись, с проституцией, с наркоманией...
Голландия, вообще смешная страна... -- с дымком *) -- однако! Не Эфиопия, не Украина и не Россия -- где всё запрещено.
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Дітям можна мати одну дозу? А не хочете дозволити дітям мати одну дозу важких наркотиків?
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Детям нельзя. ...да тут и детской преступности нет. А шо? -- взрослым всё можно -- в рамках действующей Конституции. ...не то шо в Украине! *)
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Я писав взагалі про наркотики, а про канабіс лише гасло. І у вас нема повної легалізації навіть канабісу, а зняли лише деякі обмеження на споживання канабісу.
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Во многих странах легализировали канабис и что там наступил конец света? Совсем недавно кричали ( в основном мусора которые на ТО заробатывали) что не нужно отменять ТО автомобилей потому что машины без колес будут ездить и разваливаться на ходу. И что прям ужас сейчас на дорогах и колеса валяются на обочинах? По мойму то что сейчас происходит в Украине уже хуже нигде нет и никто реальных причин почему ето творится даже не обговаривает.
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Тобто можна тоннами ввозити канабіс?
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Потрібна легалізація ,як в інших цивілізованих країнах ! Без дитячої порнографії !😈
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Нема легалізації в тих країнах. Читай вище коментар.
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Нет. Как раз тоннами сейчас канабис возят мусора Рюкзаков и СБУшники. А вот когда его легализируют каждый желающий планокур может у себя на подоконнике 5-10 кустиков выращивать для себя и не бегать по трамваям у людей кошельки и мобилы тырить и в форточки лазить для закупки дозы. Да и мусора наконец начнут делом заниматься преступников ловить а не год ху* и пинать а под конец года подкидывать наркошам коробок конопли для того чтобы в конце года премию получить и маерские погоны.
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Тобто річ йде лише про канабіс та при цьому лише зняли деякі обмеження на споживання без легалізації. Про легалізацію важких наркотиків на заході взагалі нема мови.
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Про тяжелые наркотики никто речи не ведет. Хотя если честно, то я бы наркошам поставил специальные аптеки чтобы они убивались цивилизовано и не кошмарили людей. У нас раньше в округе было куча наркоманов, несмотря на запрет наркотиков. И они всегда находили где купить наркоты. Деньги разумеется на наркоту они собирали по чужим карманам и по форточкам, в последнеее время даже днем при хозяевах залазили в дома, травили собак, выбивали окна и двери, зная что если их поймают им за ето ничего не будет. *Спасибо* нашим властям что в стране рабов нет закона на защиту частной собственности. Но слава богу почти все они один за одним передохли и сейчас в раене стало спокойно и тихо. И ето не заслуга мусоров и властей.
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Президент наверное не в курсе что отели строятся не для игровых автоматов а для людей, а на сегодня отели заполнены возле моря и только летом, может просто поменять вывески и вместо « зал игровых автоматов « написать « отель»? А че, дешево и необычно все как вы любите
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А шо не так?
Теперь ваши деньги будут пи#дить новые лица...
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Какую связь он разглядел между пятизвёздочными отелями и "игровой историей с улиц" ?
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Хм... -- в Италии тоже игровые цацки государственные -- с полной гаранией! Но, народ предпочитает чёрную лотерею -- там надёжней.
В Германии -- игровые салоны повсюду -- но без световой рекламы. Есть настоящие казино -- в определённых городах. ...за чёрную лотерею не слышал... -- хоть работал кадысь в ночных клубах...
Проституция нелегальная есть. Но, в легальном бардаке спокойней... *)
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а у нас просто все бардак))) Легалізація грального бізнесу дасть змогу побудувати нові готелі і прибрати "всю ігрову історію" з вулиць, - Зеленський - Цензор.НЕТ 302 Легалізація грального бізнесу дасть змогу побудувати нові готелі і прибрати "всю ігрову історію" з вулиць, - Зеленський - Цензор.НЕТ 302
ещё и налоги надо платить чтоб пеця новую виллу купил - ему 1 мало
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Чтобы Зеля новую виллу купил вы это хотели сказать?
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не ну тут согласен - игровой бизнес надо выводить на легальную дорогу и обложить податками серёзно да в этом можно взять пример от стран Балтии, есть опыт о выводе игранного бизнеса из тень и подполия.
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Какое же оно тупое со своими кассовыми аппаратами для ФОП? Возвратилось бы лучше к карьере "пианиста" вместе со всеми своими "слугами олигархического народа".
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подожди, ведь в Неметчине и такси все остальные выдаёт чек - почему какие то фопы имеет особые привилегии?
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Вы наверное в какой-то другой Германии были, если были вообще. Что на Западе в Кельне, что на севере в Гамбурге, что в Ростоке, Эссене, Мюнхене. Ни один таксист не дает чек. А ФОПы ещё и по договорам, которые идут через казначейство Украины работают. Куда им чеки пристегнуть? Это не просто тупо, архитупо.
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А чого у вас нік відомого форумчанина?
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Я не знаю. Может совпадение. Если хотите удаляйте. Я не ставлю цели себе тут общаться или подделывать чьи-то аккаунты. Будьте здоровы.
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Новий Тайланд?
Слабо?- Зєля, жгі!
Достойна доля достойних виборців.
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о секта 9%
как там ваш бодок рашенками часто балует? Легалізація грального бізнесу дасть змогу побудувати нові готелі і прибрати "всю ігрову історію" з вулиць, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7594 Легалізація грального бізнесу дасть змогу побудувати нові готелі і прибрати "всю ігрову історію" з вулиць, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7594
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А тут я с ним полностью согласен ! Хотя будет чернуха но бороться с ней уже наверно не Аваков будет! И да шмар то же надо легализовать, бюджет переполним !
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Nick Ivashchenko‏ @NickIvashchenko 7 ч.7 часов назад

скажіть Вові, що лідером попереднього Майдану, президент не був))) він був десь далеко..... в Ростові
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Пока есть Аваков, "лотереи" в столице будут отрабатывать своё бабло.
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Что мы обсуждаем,? Легализацию публичных домов , игрального бизнеса в столице христианства Киевской Руси. Где наш зов предков. Ради чего - ради чистых улиц. Проснитесь, макака отрабатывает предвыборные обещания инвесторов, а не для улиц. Он обещал в Европе легализацию однополых браков и усыновление детей **********. Пусть пообещает браки зоофилам. Мы не убрали говно из Киева которое есть, зачем еще это нам, все обещанное макакой под видом президента.
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шо вы так о киевском мере ? не хорошо? заслуженного человека и называть так. про браки с зоофилами это круто . особенно в свете old dog-и не надейся старый извращенец .
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А шо-то не понимаю: из чего следует, что вместе с легализацией игорного бизнеса в больших гостинницах исчезнут уличные подпольные игровухи?
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есть мнение что за них возьмётся не аваковская полиция а те кто будет курировать большой игровой бизнес.
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А, ну тогда, наверное, действительно исчезнут. Вместе с организаторами.
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казино у смартфоне... мне наши "младотурки" напомнили анекдот:
"- Мама, а кто такой Карл Маркс?
- Маркс был экономист!
- Шо, как наша Циля Ароновна?
- Нет, что-ты, Циля Ароновна старший экономист."(с)
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так в чем проблема? разрешайте казино. И проституцию бы надо узаконить. Я - за!
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Есть казино 3 топора, а у нас будет 5 звёзд.
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Думаю что после подписания плана штанмаера уже пофиг будет всем на другие законы. Главное будет занять места на поезд в Польшу
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Проституцию, наркоманию, педофилию, зоофилию... Можно еще узаконить право первой ночи и убийство холопов за косой взгляд - неограниченое поле деятельности
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Так ЗЕ. Всё-таки прочел жтот анекдот

😀😀😀

- Что вы сидите с кислыми лицами, ноете, мол денег нет. У нас же здание (АП?) находится в престижном районе, из окна вид шикарный, так давайте организуем у себя шикарный элитный гей-клуб мирового уровня, откроем казино, бордель, и бабло рекой потечёт, не будем знать куда складывать. Кстати, наш мент, который здесь сидит, и крышу организует.
- Спасибо, министр финансов, у кого будут ещё какие предложения по наполнению бюджета?
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Беня решил сделать Монте - Карло?
Это в его стиле
😀😀😀

- Простите, сэр, но я не могу впустить вас в казино! Вы без галстука!
- Ну и что?! А вот этот вообще голый!
- Да, сэр! Но он выходит...
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Уничтожение биомассы в наркоГУЛАГе - приоритет соросовских полицаев.
facebook.com/groups/890498544414856/
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Та сделай уже хоть что то полезное, а то завтраки раздал, а сегодня на обед завтрашние талоны.
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