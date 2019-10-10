 Легалізація грального бізнесу дасть змогу побудувати нові готелі і прибрати "всю ігрову історію" з вулиць, - Зеленський

Про це під час пресмарафону заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми зменшимо кількість людей, які витрачають свої останні гроші. Це в основному прості люди. Перший етап - казино в п'ятизіркових готелях, де на конкурсах дуже дорого продаватиметься ліцензія", - зазначив глава держави.
Зеленський підкреслив, що готелі, в яких розташуються казино, повинні мати 200 номерів (у Києві) і 150 номерів (у регіонах країни).
"У нас на ринку є п'ятизіркові готелі, але вони дуже маленькі. Поки немає можливостей зробити казино. Нам потрібен тест, як люди боротимуться за ці ліцензії. Ми хочемо, щоб будували готелі", - пояснив президент.
Він зазначив, що сьогодні люди залишають свої останні гроші в нелегальних гральних закладах. "Ми хочемо прибрати з вулиць всю" ігрову історію", - підкреслив Зеленський.
Кошти від грального бізнесу, за словами президента, направлятимуться на потреби освіти, медицини та спорту. "Наприклад, нам потрібно цього року будувати в школах спортивні майданчики і басейни. Давайте всі ці гроші за ліцензію на гральний бізнес віддамо на спорт", - сказав Зеленський.
Зеленский хочет посадить Порошенко. Больше идей по улучшению жизни украинцев у него нет.
Другое дело - Порох, Пастор, Парубий..
и узеленского об этом знают, потому и орут "проплачено"... Д*билы, б*...
На майдан за брехливого мародёра? Ну разве чтоб его торжественно вздёрнуть на каштане....
Голландия, вообще смешная страна... -- с дымком *) -- однако! Не Эфиопия, не Украина и не Россия -- где всё запрещено.
Теперь ваши деньги будут пи#дить новые лица...
В Германии -- игровые салоны повсюду -- но без световой рекламы. Есть настоящие казино -- в определённых городах. ...за чёрную лотерею не слышал... -- хоть работал кадысь в ночных клубах...
Проституция нелегальная есть. Но, в легальном бардаке спокойней... *)
ещё и налоги надо платить чтоб пеця новую виллу купил - ему 1 мало
Слабо?- Зєля, жгі!
Достойна доля достойних виборців.
как там ваш бодок рашенками часто балует?
скажіть Вові, що лідером попереднього Майдану, президент не був))) він був десь далеко..... в Ростові
"- Мама, а кто такой Карл Маркс?
- Маркс был экономист!
- Шо, как наша Циля Ароновна?
- Нет, что-ты, Циля Ароновна старший экономист."(с)
😀😀😀
- Что вы сидите с кислыми лицами, ноете, мол денег нет. У нас же здание (АП?) находится в престижном районе, из окна вид шикарный, так давайте организуем у себя шикарный элитный гей-клуб мирового уровня, откроем казино, бордель, и бабло рекой потечёт, не будем знать куда складывать. Кстати, наш мент, который здесь сидит, и крышу организует.
- Спасибо, министр финансов, у кого будут ещё какие предложения по наполнению бюджета?
Это в его стиле
😀😀😀
- Простите, сэр, но я не могу впустить вас в казино! Вы без галстука!
- Ну и что?! А вот этот вообще голый!
- Да, сэр! Но он выходит...
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