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 Політика України
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Все про:Нідерланди (457) Блок Стеф (6) Цемах (70)

 Нам шкода, але ми розуміємо, що президент України стояв перед дуже непростою дилемою, - глава МЗС Нідерландів Блок про обмін Цемаха

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок висловив співчуття у зв'язку з передачею Росії підозрюваного у справі МН17 Володимира Цемаха, але розуміє, що влада України стояла перед "непростою дилемою".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода

"Нам шкода, але ми розуміємо, що президент України й уряд стояли перед дуже непростою дилемою", - сказав Блок після зустрічі з главою Міністерства закордонних справ України Вадимом Пристайком 10 жовтня в Києві.

За словами Блока, він пояснював цю ситуацію парламенту Нідерландів.

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"Ми мали тісний контакт перед обміном... Державний прокурор Нідерландів мав можливість допитати Цемаха, і ми дуже цінуємо це", - заявив Блок.

Глава МЗС Нідерландів також додав, що цінує конструктивну роль України в рамках Спільної слідчої групи, що розслідує справу про катастрофу MH17.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

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За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153347
 
   
 Топ коментарі
 
Нидерланды понимают хотя погибли их люди
А соевые боты нет

Хотят быть нидерланднее самих нидерландцев
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Ага была делема - отстоять интересы государства или попиарится.
Оно выбрало пиар.
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Ты же понимаешь что ты упоратый?
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зелька визнав що ви його кинули. Нам жаль, но мы понимаем, что президент Украины стоял перед очень непростой дилеммой, - глава МИД Нидерландов Блок про обмен Цемаха - Цензор.НЕТ 2080
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надул слюнявый наивного и всё.
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Зебилы, а когда ваш зебобик уже скажет что Украина сбила MH 17?
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Ага была делема - отстоять интересы государства или попиарится.
Оно выбрало пиар.
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путин 2 дня капитулирует белыми ракетами перет майдоном и националистами, у скабеевой вообше понос! слава украине!!!
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там сверху фото путина а не порошенко должна быть
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Нидерланды понимают хотя погибли их люди
А соевые боты нет

Хотят быть нидерланднее самих нидерландцев
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о боже, опять глупость - ты хоть понимаешь значение (в принципе ведь всегда речь о традициах и обичиах ) этого - Хотят быть нидерланднее самих нидерландцев
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"Нам жаль, но мы понимаем, что президент Украины и правительство стояли перед очень непростой дилеммой",Источник: https://censor.net.ua/n3153347

Тепер ми можем відкрити додаткове розслідування про незакрите небо , можем сказати що Україна віддала ключового свідка в справі терористичного акту підозрюваній стороні і взагалі що справу можна закрити за недостатністю доказів Нам жаль, но мы понимаем, что президент Украины стоял перед очень непростой дилеммой, - глава МИД Нидерландов Блок про обмен Цемаха - Цензор.НЕТ 5609
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А так же расследование почему не закрывается небо над расией, если буков, включая казнивший боинг там навалом и те кто казнили гражданских так ими и управляют.
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Следствием установлено что самолет был сбит "буком" с неконтролируемой Украиной территории. Так что разбирайтесь сами с этим цемахом, рашей, террористами и так далее.
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Пока клован мечтает о чем-то там договориться с х#йлом, в Крыму ФСБ похитило украинца Олега Приходько. В гараж подбросили взрывчатку и коктейли Молотова, а по месту жительства - свастику, портрет Бандеры и... наберите воздуха в грудь, готовы? - флаг Евросоюза. Кретины. И Зе и ФСБ
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а где ты был в это время? почему не помог не смог или не захотел . предатель. ты такой же как и кретины с фсб . нет ты хуже ты сексота фсб. иначе от куда ты раньше всех узнал о флаге Евросоюза.
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Хорошо, что стоял, а не сидел. После рекордного президенстского супермарафона памятник гарантирован ещё при жизни.
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тобто зрада відміняється? )))) ну і добре .. мені ще було б цікаво почути як ми втратили Крим коли Зеленський провів обмін полоненими ? ... чогось ні хто не наважується про це говорнити зараз.... а до обміну це ж було всім (25%ковим) зрозуміло ))))
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Якби можна було задати одне питання голові МЗС Нідерландів я б спитав,можливо не зовсім дипломатично,але все ж,Україна і так з ними співпрацювала по справі МН17 і якби навіть передала їхнім слідчим підозрюваного Цемаха,вони насправді готові були стати ініціатором питання на Генасамблеї ООН про притягнення РФ та її керівництво до міжнародного трибуналу ,чи їм духу вистачає тільки на розбиту Сербію,де ініціатором тоді виступила Французька Республіка?
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Питав у Зефанів чому війна ще не закінчилась. Кому вона вигідна, Пороха ж вже нема. Кажуть - путіну. А до виборів вигідна була Порошенко. Так а чого Вовка не закінчить війну, як обіцяв до виборів? Відповідь: він такого не обіцяв. І все залежить від х#йла, а не від вовіка
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кацапские боты до сих пор с остервенением льют грязь на Пороха, потому, что только в нем они видят угрозу для себя.
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Он лох -- в том смысле, шо зажрался... ...народ свой не понял -- теж думали, шо сало з мэдом будэ! ...а тут дуля з маком... Сам виноват. Ганьба!
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президент Украины стоял перед очень непростой дилеммой

...у меня тоже всегда, перед непростой диллемой стоит! -- но и потом не падает -- ...и всё становится гораздо проще. И Диллема довольна...*)
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"Нам жаль, но мы понимаем, что президент Украины стоял перед очень непростой дилеммой, - глава МИД Нидерландов Блок про обмен Цемаха". А вот петябобики этого не понимают...
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скока не смешивай жовтый с блакытным, все равно по законам живописи получаеца зелень Нам шкода, але ми розуміємо, що президент України стояв перед дуже непростою дилемою, - глава МЗС Нідерландів Блок про обмін Цемаха - Цензор.НЕТ 1979
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Да уж. Зеленский начал не совсем удачно, но амбиции есть, может ещё разыграться. Но всё равно, получше барыги с магией величия.
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он баыге и подметки негодится.... дайте барыгу назад
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Судя по крестикам здесь было половина рашистов ,соевых пожалели Нам шкода, але ми розуміємо, що президент України стояв перед дуже непростою дилемою, - глава МЗС Нідерландів Блок про обмін Цемаха - Цензор.НЕТ 7291
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