 "Передайте всім тим, хто там загинув, привіт", - Зеленський обмовився, відповідаючи на запитання про Бабин Яр. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час пресмарафону,

Один із журналістів зазначив, що після поїздки в США Зеленський "зник з радарів".

"Ви зникли з радарів. Вас кілька днів не бачили, чорні окуляри, Бабин Яр там...", - сказав він.

Дивіться також: Зеленський із представниками Ради Федерації єврейських громад ушанував пам'ять жертв масових розстрілів у Бабиному Яру. ФОТО

У цей момент президент його перебив і сказав: "Бабин Яр там? Красива у вас риторика. Передайте всім тим, хто там загинув, привіт".

Фрагмент із Бабиним Яром починається з 1 год 16 хв.