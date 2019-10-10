 "Передайте всім тим, хто там загинув, привіт", - Зеленський обмовився, відповідаючи на запитання про Бабин Яр. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час пресмарафону,
Один із журналістів зазначив, що після поїздки в США Зеленський "зник з радарів".
"Ви зникли з радарів. Вас кілька днів не бачили, чорні окуляри, Бабин Яр там...", - сказав він.
У цей момент президент його перебив і сказав: "Бабин Яр там? Красива у вас риторика. Передайте всім тим, хто там загинув, привіт".
Фрагмент із Бабиним Яром починається з 1 год 16 хв.
- так вони завжди такі ...))
Постмодернизм убивает жанр пародии, что поделать. Прошло его время.
а в даному випадку - просто не треба роздмухувіати з мухи слона - от і все !
https://twitter.com/*************/status/1182239889477255170
Экскурсоводы пояснят приезжим, один руководитель в 17 веке предал Украину и отдал России, другой, через сотни лет, в 21 веке, не дал России вторично завоевать Украину.
Вызывает сожаление, что население подалось российской пропаганде по ,,уничтожению,, Порошенко, и избрало Зеленского.
2. Относительно хамства журналиста относительно Бабьего Яра, где были расстреляно более 100 тыс. граждан, Зеленский на своем жаргоне 95 квартала, послал его ...... , чтобы он сгинул, грубо, но верно.
Мама Римма - Вам не стыдно за сыночка?
Это газета "Правда" ЦК КП СС в чистом виде. Я её помню распрекрасно.