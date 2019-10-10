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Все про:Бабин Яр (58) Зеленський (3110) Голокост (54)

 "Передайте всім тим, хто там загинув, привіт", - Зеленський обмовився, відповідаючи на запитання про Бабин Яр. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський попросив "передати привіт всім, хто загинув у Бабиному Яру".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час пресмарафону,

Один із журналістів зазначив, що після поїздки в США Зеленський "зник з радарів".

"Ви зникли з радарів. Вас кілька днів не бачили, чорні окуляри, Бабин Яр там...", - сказав він.

Дивіться також: Зеленський із представниками Ради Федерації єврейських громад ушанував пам'ять жертв масових розстрілів у Бабиному Яру. ФОТО

У цей момент президент його перебив і сказав: "Бабин Яр там? Красива у вас риторика. Передайте всім тим, хто там загинув, привіт".

Фрагмент із Бабиним Яром починається з 1 год 16 хв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153346
 
 
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Падла ваЗЕлиновая ! Моника , выходи из домика . Сыграй нам на пианино ! )
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поросенко, тебя снова развезло от усталости?
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Враги Зеленского к вечеру тоже выдохлись. Жалкое зрелище.
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Жалкое зрелище
- так вони завжди такі ...))
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Що там в методичках у зебобіків з цього питання?
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Шо там у мировой общественности з цього питання...
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Та ему пох про что шутить-про Голодомор или про Бабий Яр.Он вообще упоротый на всю голову
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Малорос вазелинвый ! Скоморох из 95 клазета
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Это всем известный факт . Самым большим антисемитом есть сама особь щироукраинской реформаторской национальности.
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а як бубочка зєлєЧМОніка образилася на кричалку на акції проти капітуляції: "Вова-х*йло!"...Ось більше десятка разів повторював, що не можна так називати його, що ніхто його так не називав, що не треба "послаблювати" цим його позицію...Який між всім цим зв'язок?- не вкурив ні разу...
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як же мені хочеться розмозжити бошку цьому клоуну!!!!
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Виктор Федорович прости нас, ты оказался не самый тупой.
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у легитимного пенькобежца хоть была своя профессия, которая приносила деньги, хоть небольшие, но в зимний сезон довольно неплохие - шапки.
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Скомороху по городам надо ездить. На площадях выступать и стадионах .С номером Рояль и Поц .А оно теперь легитимный(((
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Він сам не зможе зупинитися, кличте Беню.
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тролли лолиты поросенко снова расхрюкались и разгоняют зраду))
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Два двісті приготував? Не витрачай часу даремно.
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Писать мемуары.
Постмодернизм убивает жанр пародии, что поделать. Прошло его время.
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- бідолашні боти заморяться спамити ... Все одно всі побачили , що журналіст ляпнув дурню і сам це одразу зрозумів - а Зеленський моментально поставив його на місце !
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Та журналюха мудило, ему сам Бог велел ляпать. Вы в самом деле не понимаете разницу в масштабе журналюшки и Президента? Ну должен же Президент быть выше этого уровня.
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про журналістів дарма так - вони є різні ...
а в даному випадку - просто не треба роздмухувіати з мухи слона - от і все !
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Так журналисты и роздмухують) а вы говорите они есть разные.
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Еще одна просто замечательная цитатка от вазелина. Он думал микрофоны не достанут.

https://twitter.com/*************/status/1182239889477255170
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зеле теперь можно составить хороший дуэт с солистом, который разговаривал с людьми и милиционерами, которые погибли
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Я не за зеленского, просто для статистики, а есть хоть что то здравое, что он предложил или сделал?
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Да! Будучи в Одессе распорядился (зачитав с бумажки фамилии) немедленно снять с должностей всех нач.постов Одесской таможни - как прожжёных схемщиков и коррупционеров. Докладываю! Зеленский уехал, всё на своих местах, хер на него ложили. Уже полгода скоро как. По остальным громким заявлениям - не могу судить, не имею полноты картины. Новостная повестка создаёт много шума, то что называется "клиповое мышление" - не давая возможности оценить ни предпосылки, ни результаты - только яркие вспышки отдельных фраз.
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Ну ладно, не смешно. Но кто придумал мэм Моника Зеленски? Это реально ржака) Тонко, точно, актуально. Это не на Цензоре отмочили?
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лолита поросенко, она же вальцман-кокорина еще ржачней, только это не шутка))
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це не жарт - це правда життя ! "Бабин Яр там? Красива у вас риторика. Передайте всім тим, хто там загинув, привіт", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3995
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это правда и биография поросенко - агента кремля лолиты))
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Ну,.. грубовато. По-сельски. Натянуто. Моника Зеленски - изящнее.
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лолита поросенко - это матерый свин, какое там может быть изящество))
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А-а.. ну тогда ясно, без вариантов. Действительно, узнаётся порода. А я уж, было, обрадовался - родила родная земелюшка самородок.
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Зеля матереет на глазах. Порох все пять лет как робот повторял одни и те же унылые агитки.
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Потому что Порох-Свинорох это приспособленческая мразь.
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1. Пройдут годы и в центре Киева, недалеко от памятника Богдану Хмельницкому, будет установлен памятник Петру Порошенко, президенту-дипломату отстоявшего независимость Украины.
Экскурсоводы пояснят приезжим, один руководитель в 17 веке предал Украину и отдал России, другой, через сотни лет, в 21 веке, не дал России вторично завоевать Украину.
Вызывает сожаление, что население подалось российской пропаганде по ,,уничтожению,, Порошенко, и избрало Зеленского.

2. Относительно хамства журналиста относительно Бабьего Яра, где были расстреляно более 100 тыс. граждан, Зеленский на своем жаргоне 95 квартала, послал его ...... , чтобы он сгинул, грубо, но верно.
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поросенко - хватит бредить, в истории Украины - поросенко останется вором))
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Чоловіче! Ти про Хмельницького дуже вірно сказав. І про цього журналіста. Я аж здивувався. Та і Порошеко пам'ятник може і буде, як він припинить зараз робити те, що він робить. А що до Зеленського, то він же каже всім, що він буде робити і як. В чому проблема? Що не так він робить?
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Пытаюсь найти этот отрывок и не могу - на 1:16 совсем другое.
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Діло в тому, що воно буквально не розуміє, що городить. Воно ж навіть української мови толком не знає
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Что,собрались бутусову яйца перешивать?
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Это тонкий, чёрный юмор! Молодец Зеля !
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За такой "тонкий юмор" нынче в ЕС тюремные сроки дают и лишают репутации.
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Зеленський емоційно відреагував на принизниву, що до жертв Бабиного яру, репліку цього журналіста . Як хтось не зрозумів, то хай викине з черепушки шоколад.
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Не вылизывай ,, вспомни лучше про порноактрису и др .. "Бабин Яр там? Красива у вас риторика. Передайте всім тим, хто там загинув, привіт", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6859 . Гнида твой зеленский , гнидой был , гнидой и сдохнет .
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В людини бувають невдалі жарти. Я це визнаю. А що до "вилізивай" то хз що ти там нафантазував собі.
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Меня на зе еще не обзывали. Чего ж ты за зеленого говнюка вступился? Нравятся тупые и неуместные шутки?
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Не нравяться тупые и неуместные комменты,так что привыкай,говнюк.
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Горохові ви вибрали п*здуна рекордсмена, якого ще світ не бачив😁 Вітаю здобули...
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Не помешает натравить на Монику еще и евреев. Лишний вес лягушонку только на пользу пойдет.
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Обидно прям, биологи с ног сбились, чтобы исследовать что-то новое, а эстрадный деятель каждый день открывает новые сорта грибов.
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Президент Зеленский красава - поставил провокатора в стойло .
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Моника Зеленски клоун, дилетант, хам, лжец, наркоман, ватник, предатель, а теперь еще и антисимит, кощунствующий над жертвами холокоста.
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лолита поросенко (вальсмон-кокорина) - ********, для которого Патриты Украины - "циничны бандеры"
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Можешь идти спать. Ты норму выполнил - за сегодня тут тонну фекалий вывалил.
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а еще он называл земляным червяком (с)
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Герхард, посмотри как на тебя запоребриковые подтянулись -зеленой слюной брызжут, зубы антисемитские показывают.
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Надо бы переслать этот ролик премьеру Израиля. "Бабин Яр там? Красива у вас риторика. Передайте всім тим, хто там загинув, привіт", - Зеленський - Цензор.НЕТ 648 Может и он посмеется над шуткой.
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А Зеля он вообще еврей или где?
Мама Римма - Вам не стыдно за сыночка?
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стыдно за еврэя вальсмона
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Айзохен вей, у мамы Риммы было два сына? И шо , оба идиоты?
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Надо это , то что оно сегодня рыгнуло , про Бабий яр , запостить на еврейские сайты . Пускай ему " подкинут углей а шиворот " "Бабин Яр там? Красива у вас риторика. Передайте всім тим, хто там загинув, привіт", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5642 .. ! Шоб понимал .. !!
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Кстати да. Репост везде, где только можно.
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Скоро осатаневшие порохоботы с Цензора будут нарезать Зеленского на слова, а потом и на буквы. А из букв составлять любую блефотину. И это они будут называть журналистской этикой, объективностью и прочей порохунёй.
Это газета "Правда" ЦК КП СС в чистом виде. Я её помню распрекрасно.
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За то зеленым ********* хоть в глаза сцы. Да, пан Пшесрацький?
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П*здит, и п*здит, п*здит и п*здит. В. Голобородько. "Слуга народа".
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Номер "Рояль і Поц", скоро прем'єра в Ростові
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Хрен ему а не рояль. Пусть учится членом по балалайке стучать.
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Похоже, вся ненависть мира сфокусировалась на Зеленском. А он, между тем, среагировал на слова журналиста "Бабий Яр ТАМ" - как на пренебрежительные, и сказал "передайте всем кто ТАМ погибли (а не в бабьем яру) - привет". Развели тут хрен знает что.
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Иди, тупое, в спам. Твои гнилые отмазки унылы и не интересны
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Моника ? Позвольте, но как же она играла на рояле членом ? И кто выбрал ее президентом ? "Передайте всім тим, хто там загинув, привіт", - Зеленський обмовився, відповідаючи на запитання про Бабин Яр - Цензор.НЕТ 6287
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