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 Найближчим часом Росія поверне захоплені в Керченській протоці кораблі ВМС України, - Пристайко

Найближчим часом Росія поверне українські військові кораблі, які вона захопила в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим Реалії.

За його словами, між Росією і Україною "є взаємодія" і процес повернення кораблів уже "на фінальному етапі".

"Ми зараз на фінальному етапі передачі цих кораблів. Їх буде повернуто найближчим часом. Технічні питання обговорюються якраз військово-морським командуванням. Наше завдання, як Міністерства закордонних справ, дати можливість завершити процес", - зазначив Пристайко.

Він додав, що Україна вже повідомила російській стороні після завершення певних етапів переговорів, що "ми готові - назвіть точку координат, де ці кораблі стоятимуть, і час, коли ми можемо забрати свої кораблі".

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"Ми хочемо подивитися, в якому стані ці кораблі будуть нам передані, чи залишилися на них, наприклад, сліди від пострілів, які були зроблені по наших кораблях. Щось мені підказує, що їх там не буде на цей момент, коли ми їх заберемо. Але цей процес відбудеться найближчим часом", - сказав Пристайко.

Крім того, міністр закордонних справ підкреслив, що Україна не визнає виконання Росією рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо негайного звільнення українських моряків і кораблів.

"Ми так само не визнаємо виконання російською стороною повернення моряків, воно не відбулося на вимогу суду. Їх мали повернути давним-давно без всякої видачі нами бажаних російською стороною осіб. Але, на жаль, так сталося, ми не могли чекати, поки наші люди сидітимуть по російських тюрмах і чекатимуть, що Росія виконає рішення Міжнародного трибуналу", - сказав Пристайко.

Міністр припустив, що прийняття остаточного рішення Міжнародного трибуналу з морського права про порушення Росією імунітетів трьох українських військових кораблів і 24 членів їхніх екіпажів може затягнутися на роки.

"Коли буде остаточне рішення - я взагалі думаю, що це питання багатьох років. Неприємно, але така природа цих міжнародних судів. Іншого, на жаль, нічого кращого не придумано", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153345
 
 
 Топ коментарі
 
А когда зебобик вернет захваченный кацапами Крым? В ближайшее время Россия вернет захваченные у Керченского пролива корабли ВМС Украины, – Пристайко - Цензор.НЕТ 2293
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мы не могли ждать, пока наши люди будут сидеть по российским тюрьмам, и ждать, пока Россия выполнит решение Международного трибунала", - сказал Пристайко.

Зато вы можите ждать вечно пока миллионы наших людей живут в окупации и каждый день подвергаются арестам и пыткам.
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Зелебобики, согласно решению международного морского трибунала, мордор либо возвращает корабли и моряков, либо теряет активы и возможность заходить в порты - и это решение - результат работы команды Порошенко. А ваш клоун продал территории Украины за возможность попиариться на том, что мордор вынужден был делать без территориальных уступок.
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сейчас прохосрань начнет комментировать почему это зрада.
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вони і самі цього не розуміють ..))
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да бог с ним с порошенко. это уже история. его вон даже таксисты посылают.
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яка ще "історія" - він ще відповісти ЗА ВСЕ повинен !
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А когда зебобик вернет захваченный кацапами Крым?
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Пеца уже вернул
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странно слышать от представителя великой нации готов такой вопрос . вспомним как героически вы возвращали гдр . с 1949г по 3 октября 1990г. что мешало это сделать раньше не зебобик? вы и сейчас в составе НАТО накладываете в штаны от пьяных воплей ...могем повторить.... про северный поток напомнить ?
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Почему катера, которые меньше в два раза буксира, называют кораблями? Надо по-другому- Требуем вернуть захваченные катера.!!!
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это потому что в свое время порошенко обещал построить корабли . и что бы не давать повода к новой зраде. потому как при порошенко захватили наши корабли а вот при Зеленском вернули катера.
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О а вот тут бы не мешало поступить по уголовным понятиям...Потребовать максимум за незаконную эксплуатацию..
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Да вы шо ? У свыни офшорной будет инфаркт Микарда , во такой рубец .
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ну и скажите - зелька отдал террористов и бандитов рашке чтоб на неё не наложили санкции по морскому праву - а как тужился, как тужился зечмо.
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О, а вот и свинобот нарисовался.

феджейка-феджейка, расскажи нам, кого же предал Зеля, когда вернул домой мокряков, Сенцова и остальных ?
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А сколько убийц отдал, которые не понесли наказаний? И так и убивают и готовят новый обменный фонд, хватая кого попало где попало расиянцы. Что решено этим обменом?
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Как раз в металолом сдать можно будет. ОЧень сомневаюсь что козломордые их не разобрали и не уничтожили
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Те що двигунам та електроніці вони зробили "кирдик" я не сумніваюсь.
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і крим вернуть і за руйнування заплатять і людей вбитих воскресять ...моногніда ...лядь
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мы не могли ждать, пока наши люди будут сидеть по российским тюрьмам, и ждать, пока Россия выполнит решение Международного трибунала", - сказал Пристайко.

Зато вы можите ждать вечно пока миллионы наших людей живут в окупации и каждый день подвергаются арестам и пыткам.
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а что надо сделать что бы наши люди не жили в оккупации и каждый день не подвергались арестам и пыткам? и кто делал все возможное что бы миллионы наших людей не жили в оккупации? а ну давай дружок расскажи.
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А в следующей новости ты напишешь что Зеленский хочет впихнуть "дамбасню" в Украину, чтобы она проголосовала на выборах за бандитов.
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ага, а когда Зеленский вернёт Донбасс, то свиноботы тут опять будут визжать ЗРАДА ! Типа не так вернул, надо было по-другому
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это не министр закордонных справ, а птица говорун..., балаболит не переставая. )))))
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Красиво Рашка разрулила ситуацию. И украинцев обсреляла в международных водах и корабли отобрала и еще за моряков своих агентов и убийц выменяла. И за ето ей ничего не было. Теперь никто не застрахован что кацапы могут похитить любого в любой стране и международные организации позасовывают молча языки в жопы.
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Пристайко признал,что корабли не забрали,чтобы засРашка убрала следы своего преступления?Это было в договоренностях по обмену?
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столько хороших новостей, под прессмарафон
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А чего бы из Севастополя не забрать свои корабли? ***** же предлагал, Порох гордо отказался, а почему?
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забрать было бы хорошо и правильно. Но это надо было делать сразу. А сейчас уже всё более-менее ценное с них кацапы порастащили. Да и подгнили они уже порядком без ухода. Их теперь разве шо в металлолом
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Ну-ну, и отведет все. Найближчим часом Росія поверне захоплені в Керченській протоці кораблі ВМС України, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4769 А если не отведет, то то - не российское.
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Зелебобики, согласно решению международного морского трибунала, мордор либо возвращает корабли и моряков, либо теряет активы и возможность заходить в порты - и это решение - результат работы команды Порошенко. А ваш клоун продал территории Украины за возможность попиариться на том, что мордор вынужден был делать без территориальных уступок.
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Мало того - этим он подмахнул Х.йлу, и очень сильно подмахнул.
Точнее - опустил Украину,
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Так Мордор вернул катера по решению этого жутка важного трибунала?
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а никто и не пишет про эти корабли с привязкой к нормандской встрече. Это только порохоботы увидели, у которых мозги за мозги заходят.
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На месте РФ их отдавать не выгодно. Это равноценно признанию правомерности суда ООН, и тому что Крым - Украина.

Удивлюсь если просто так отдаст. Скорее всего что то потребует взамен (например корабли арестованные Украиной)
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Мордор делает все, что считает нужным и плюет на все и всех.
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шо то мало тогда петя човнов в пролив послал,надо было сразу всю эскадру слать для прорыва блокады, шоб мацкали испужались конкретна
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шо, и остальные два катера тоже ? Так ведь и совсем без флота остаться можно !
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зато можно сразу ввести 30 военных положений, по одному на каждный день
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Что - готовят к передаче? Последние провода выдергивают? Унитазы-то понятно, что давно уже сняли.
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