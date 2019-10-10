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 Політика України
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Все про:Гонгадзе (96) Зеленський (3110) Кучма (384) Пінчук (91) Кузьменко Євген (243)

 "Просто я не знаю, на якій стадії ця справа", - Зеленський про роль Кучми у справі про вбивство Гонгадзе

Президент Володимир Зеленський назвав "ганьбою" те, що через 20 років після загибелі журналіста Георгія Гонгадзе замовників його вбивства досі не знайдено. При цьому він не знає, на якій стадії перебуває розслідування.

Про це український лідер заявив журналістам під час пресмарафону, відповідаючи на запитання журналіста Цензор.НЕТ Євгена Кузьменка.

Подаємо текст розмови президента з кореспондентом дослівно.

Кузьменко: "Пане президенте, скільки я пишу про політику - завжди кожен президент, починаючи з Кучми, обіцяв знайти замовників убивства журналіста Георгія Гонгадзе і покарати їх. Але кожен новий президент знаходив спільну мову з паном Кучмою, з паном Пінчуком, і ця кругова порука тягнулася багато років. Що ми бачимо зараз? Пан Пукач, досить імовірно, в листопаді цього року за касаційною скаргою може вийти на свободу".

Зеленський: "Ви впевнені?"

Кузьменко: "Може вийти, може. Це не впевненість, це достовірність".

Зеленський: "Я маю на увазі, ви цю інформацію десь отримали. Може, ви скажете, де мені її отримати?"

Кузьменко: "Це побоювання багатьох журналістів, моїх колег".

Зеленський: "Ок".

Кузьменко: "Далі. Ви спілкуєтеся з паном Пінчуком. І кажуть, скажімо так, що у вашій фракції теж є його люди. І Леонід Кучма від вашого імені підписує документи в Мінську. Пане президенте, ви хотіли нових облич, нових справ. Скажіть, будь ласка, ви збираєтеся покласти край цій справі, знайти замовників, щоб був справедливий вирок?"

Зеленський: "Пан Кучма в цій справі... Мені дуже складно вам відповісти. Ви говорите, що я охоче спілкуюся з паном Пінчуком. Я не знаю, я просто спілкуюся. Я з людьми спілкуюся просто загалом. Я не розумію характеристику, що таке "охоче"..."

Кузьменко: "Це люди, щодо яких вже багато років існують підозри у справі Гонгадзе. Почитайте просто томи судових справ і томи розслідувань журналістів".

Зеленський: "Тобто, скажіть, у цій справі з паном Гонгадзе, фігурує там пан Пінчук?"

Кузьменко: "Пан Пінчук там не фігурує, але він є зятем..." (другого президента України Леоніда Кучми, якого журналісти-розслідувачі називають імовірним замовником вбивства Георгія Гонгадзе. - Ред.).

Зеленський: "Для мене досить. Я з вами згоден. Я спілкуюся з паном Пінчуком, ви знаєте, з яких питань. Вони відкриті. Більше мені нема про що спілкуватися. Це була історія, там, з квартирами, і так далі. І все. Я з вами згоден, що треба поставити крапку у справі пана Гонгадзе. Я готовий допомагати. Я не можу вам сказати, як всі вам говорили, що так, ми це зробимо. Я просто не знаю, зараз ... просто я не знаю, на якій стадії ця справа".

Кузьменко: "Таке враження, що ви над цим навіть не міркували. А це - питання, яке просто стає визначальним для багатьох президентів".

Зеленський: "Дивіться, я вам відповідаю відверто. Я не займаюся всіма кримінальними справами - так і є. Я з повагою ставлюся до пана Гонгадзе і до пам'яті, пов'язаної з цим українським журналістом. Ви мені поставили запитання. Я обов'язково зверну на це увагу. Для мене пріоритетніше сьогодні питання припинення війни. І, вибачте, якщо я вас цим образив, але я кажу завжди правду. Ми розглядатимемо питання мертвих. І це правда. Це правда, на жаль. І я повинен допомагати цьому - ок, я готовий. але ви мене маєте розуміти. Так, але я думаю спочатку про живих у своїх кроках. Я вам про це відверто кажу. Справа Шеремета, справа Гонгадзе, справа Гандзюк - для мене це складні, серйозні справи, але на одному рівні. Я не знав особисто цих людей, усіх трьох. Ось про що я хочу сказати. Тому для мене немає пріоритету, коли ми говоримо про Шеремета, або про Гандзюк Катерину, або про пана Гонгадзе. Але якщо мене питають про пана Шеремета, я відверто сказав, що я там бачу кінець. Тут я не бачив. І я готовий це питання порушувати. Я вам сказав чесно. Взагалі вбивство журналістів і громадських діячів - це трагедія для країни. І якщо ці кримінальні справи не закінчуються, і не засуджено вбивць, це погано загалом для іміджу нашої країни. І, як ви правильно зазначили, тим більше, коли ця справа тягнеться 20 років. Це взагалі ганьба".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153344
 
 
 Топ коментарі
 
зебилы, уже и журналисты разошлись.. и посетители базара.. и сам базар закрылся - а моника зеленски всё продолжал трындеть о своих "свершениях" на поприще межгалактических отношений "Просто я не знаю, на какой стадии это дело", - Зеленский о роли Кучмы в деле об убийстве Гонгадзе - Цензор.НЕТ 825
ибо вову нехило торкнуло...
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вовка уже бегал дорожки втягивать
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...наркологи будут неделю выводить Монику Зеленского из марафона.(c) "Просто я не знаю, на какой стадии это дело", - Зеленский о роли Кучмы в деле об убийстве Гонгадзе - Цензор.НЕТ 519
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Петики, каких вам ещё пресс-конференций б ...не хватает?
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зебилы, уже и журналисты разошлись.. и посетители базара.. и сам базар закрылся - а моника зеленски всё продолжал трындеть о своих "свершениях" на поприще межгалактических отношений "Просто я не знаю, на какой стадии это дело", - Зеленский о роли Кучмы в деле об убийстве Гонгадзе - Цензор.НЕТ 825
ибо вову нехило торкнуло...
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Хотели чтобы не уснул и с дозой не рассчитали. Чую выпадет гидрант на неделю из общественно бесполезного труда "Просто я не знаю, на какой стадии это дело", - Зеленский о роли Кучмы в деле об убийстве Гонгадзе - Цензор.НЕТ 1243
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...наркологи будут неделю выводить Монику Зеленского из марафона.(c) "Просто я не знаю, на какой стадии это дело", - Зеленский о роли Кучмы в деле об убийстве Гонгадзе - Цензор.НЕТ 519
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из ФБ:
"Якщо хочете пересвідчитися якого ідіота вибрали, просто подивіться прес - марафон ПОВНІСТЮ" ..... "Просто я не знаю, на какой стадии это дело", - Зеленский о роли Кучмы в деле об убийстве Гонгадзе - Цензор.НЕТ 4472
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Я утром погляжу побил ли он рекорд того радиоведущего Тот правда часов через 20 начал с микрофоном дискуссию вести "Просто я не знаю, на якій стадії ця справа", - Зеленський про роль Кучми у справі про вбивство Гонгадзе - Цензор.НЕТ 9965
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сам ті идиот
кловн шикарно косит под идиота а 100 млрд долл как текли так и текут в оффшорі
украінці як тікали поза світ очі так і далі тікають з уркаїни петь і вов
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а что.. пить хочешь?))
так это к монике зе.. он сегодня "росой" зебилов окропляет
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ну если тебе там что-то воняет - наконец-то пойди и подмойся) Ну или пусть тебе твою утку вынесут, кули))
пойми, вонять тебе может ТОЛЬКО от тебя: инет запахи не передаёт, зебильчику.. Под каким бы ты тут ником не прыгало: васильев-сергеев или просто "чухонец" "Просто я не знаю, на какой стадии это дело", - Зеленский о роли Кучмы в деле об убийстве Гонгадзе - Цензор.НЕТ 724
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Да ты сегодня с утра тут гавном раскидываешься , все пальцы в кровь стёр !
Решил переплюнуть ЗЕ ?
Нехило ТЕБЯ торкнуло ...😜
Хорошо платят тут или на добровольных началах по зову души?
Спать не думаешь? А то цензор открываешь , а во всех темах твой пятак торчит .
Утомил уже.
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Як би тобі зесєпар сказати простіше...Іди в дупу, чмозелене!
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дуже красномовно. Однозначно, світова слава:
"Зеленський дав виставу сьогодні котру він назвав прес-конференція. Він довго і агресивно вів промови, роздратовано реагував на критику, читав лекції присутнім в стилі шоу аля-путін.
Український президент зверхньо ігнорував питання та не слухав жодного. Він відповідав, але не надавав відповіді. Це шокуюча подія"

"Просто я не знаю, на какой стадии это дело", - Зеленский о роли Кучмы в деле об убийстве Гонгадзе - Цензор.НЕТ 7326
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и снова о пользе уринотерапии в офтальмологии..
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Не знаю Гонгадзе , земля пухом . Я знаю шо то дерьмо вытащило Ахметова . Других братков убивал . .
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Что такое европейские ценности и законы? Ето когда убийца журналистов подписывает в Европе бумаги с террористами.
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Похоже, это тот бенефис Зеленского, когда уже и те зрители, которые пришли послушать, давно уже разошлись, а бенефис все продолжается.
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Вся страна знает, что Кучма заказчик. И понятно, что его не посадят потому что он стоит за олигархами, которые стоят за Зеленским.
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Просто ти нічого не знаєш...зато сабакова залишив гнида..боїшся, недопоможе..
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Зеленский весьма жалок на этом "марафоне".....
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В каких-то вещах он всё знает, читает прослушку с майдана, проверяет шутки 95-го квартала. А тут не в курсе...
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А Зє не хоче спитати на вулиці у 100 людей, чи причетний Кучма до вбивства Гонгадзе? А що ж так?
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И это чудо гороховое еще утверждает, что оно юрист.

Если бы оно был юристом, то ему не надо было бы никуда звонить, чтобы узнать, на какой стадии это дело.
Гонгадзе был убит ‎17 сентября‎ ‎2000. Срок привлечения к уголовной ответственности даже за особо тяжкие преступления - 15 лет. При этом срок проведения досудебного расследования - "вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.".
Это значит, что данное дело уже закрыто и не имеет никаких судебных перспектив. Даже если докажут что-то против Кучмы или Мороза - уже все сроки вышли и его просто освободят от уголовной ответственности.

Если бы оно было юристом, как оно считает.
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Да нет, про искову давность, если юрист, знает он точно, возможно за Гонгадзе и что с ним произошло он не знает.
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Тогда он молодой бьіл, вспомни себя когда бьіло 20, интересовало что большие и важніе дяди говорят и делают ?
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Т.е. человек полез в презеденты, не зная историю Украины настолько, что не знает про Гонгадзе?
Кстати, мои 20 лет пришлись на ГКЧП и развал СССР. И я очень хорошо помню, что и как было.
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Трясця его знает что он знает а что нет. Помощники должньі знать все, им за єто деньги платят
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Дональд Трамп‏ @_Fashington 56 мин.56 минут назад

Зеленский хочет посадить Порошенко. Больше идей по улучшению жизни украинцев у него нет.
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загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?
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Какой позор ! Украинцы на это же весь мир смотрит
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путина обосцали в прямом эфире , путин вытерся и сказал что это не меня . -это КГБистская школа прахфесианалов такая .
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Коли згадують мертвих слово "пан" не використовують. Це звернення до живих.
Відсутність бажання розслідувати злочини попередньої кліки говорить тільки про те, що відбулася зміна поколінь та часткова ротація шахраїв і аферистів у владних структурах зверху донизу і у верхньому ешелоні влади сформувалася нова узурпаторська злочинна кліка.
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Во как, а что Пашинский на 100% бандит он в курсе
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