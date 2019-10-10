 "Просто я не знаю, на якій стадії ця справа", - Зеленський про роль Кучми у справі про вбивство Гонгадзе

Про це український лідер заявив журналістам під час пресмарафону, відповідаючи на запитання журналіста Цензор.НЕТ Євгена Кузьменка.
Подаємо текст розмови президента з кореспондентом дослівно.
Кузьменко: "Пане президенте, скільки я пишу про політику - завжди кожен президент, починаючи з Кучми, обіцяв знайти замовників убивства журналіста Георгія Гонгадзе і покарати їх. Але кожен новий президент знаходив спільну мову з паном Кучмою, з паном Пінчуком, і ця кругова порука тягнулася багато років. Що ми бачимо зараз? Пан Пукач, досить імовірно, в листопаді цього року за касаційною скаргою може вийти на свободу".
Зеленський: "Ви впевнені?"
Кузьменко: "Може вийти, може. Це не впевненість, це достовірність".
Зеленський: "Я маю на увазі, ви цю інформацію десь отримали. Може, ви скажете, де мені її отримати?"
Кузьменко: "Це побоювання багатьох журналістів, моїх колег".
Зеленський: "Ок".
Кузьменко: "Далі. Ви спілкуєтеся з паном Пінчуком. І кажуть, скажімо так, що у вашій фракції теж є його люди. І Леонід Кучма від вашого імені підписує документи в Мінську. Пане президенте, ви хотіли нових облич, нових справ. Скажіть, будь ласка, ви збираєтеся покласти край цій справі, знайти замовників, щоб був справедливий вирок?"
Зеленський: "Пан Кучма в цій справі... Мені дуже складно вам відповісти. Ви говорите, що я охоче спілкуюся з паном Пінчуком. Я не знаю, я просто спілкуюся. Я з людьми спілкуюся просто загалом. Я не розумію характеристику, що таке "охоче"..."
Кузьменко: "Це люди, щодо яких вже багато років існують підозри у справі Гонгадзе. Почитайте просто томи судових справ і томи розслідувань журналістів".
Зеленський: "Тобто, скажіть, у цій справі з паном Гонгадзе, фігурує там пан Пінчук?"
Кузьменко: "Пан Пінчук там не фігурує, але він є зятем..." (другого президента України Леоніда Кучми, якого журналісти-розслідувачі називають імовірним замовником вбивства Георгія Гонгадзе. - Ред.).
Зеленський: "Для мене досить. Я з вами згоден. Я спілкуюся з паном Пінчуком, ви знаєте, з яких питань. Вони відкриті. Більше мені нема про що спілкуватися. Це була історія, там, з квартирами, і так далі. І все. Я з вами згоден, що треба поставити крапку у справі пана Гонгадзе. Я готовий допомагати. Я не можу вам сказати, як всі вам говорили, що так, ми це зробимо. Я просто не знаю, зараз ... просто я не знаю, на якій стадії ця справа".
Кузьменко: "Таке враження, що ви над цим навіть не міркували. А це - питання, яке просто стає визначальним для багатьох президентів".
Зеленський: "Дивіться, я вам відповідаю відверто. Я не займаюся всіма кримінальними справами - так і є. Я з повагою ставлюся до пана Гонгадзе і до пам'яті, пов'язаної з цим українським журналістом. Ви мені поставили запитання. Я обов'язково зверну на це увагу. Для мене пріоритетніше сьогодні питання припинення війни. І, вибачте, якщо я вас цим образив, але я кажу завжди правду. Ми розглядатимемо питання мертвих. І це правда. Це правда, на жаль. І я повинен допомагати цьому - ок, я готовий. але ви мене маєте розуміти. Так, але я думаю спочатку про живих у своїх кроках. Я вам про це відверто кажу. Справа Шеремета, справа Гонгадзе, справа Гандзюк - для мене це складні, серйозні справи, але на одному рівні. Я не знав особисто цих людей, усіх трьох. Ось про що я хочу сказати. Тому для мене немає пріоритету, коли ми говоримо про Шеремета, або про Гандзюк Катерину, або про пана Гонгадзе. Але якщо мене питають про пана Шеремета, я відверто сказав, що я там бачу кінець. Тут я не бачив. І я готовий це питання порушувати. Я вам сказав чесно. Взагалі вбивство журналістів і громадських діячів - це трагедія для країни. І якщо ці кримінальні справи не закінчуються, і не засуджено вбивць, це погано загалом для іміджу нашої країни. І, як ви правильно зазначили, тим більше, коли ця справа тягнеться 20 років. Це взагалі ганьба".
ибо вову нехило торкнуло...
"Якщо хочете пересвідчитися якого ідіота вибрали, просто подивіться прес - марафон ПОВНІСТЮ" .....
кловн шикарно косит под идиота а 100 млрд долл как текли так и текут в оффшорі
украінці як тікали поза світ очі так і далі тікають з уркаїни петь і вов
так это к монике зе.. он сегодня "росой" зебилов окропляет
пойми, вонять тебе может ТОЛЬКО от тебя: инет запахи не передаёт, зебильчику.. Под каким бы ты тут ником не прыгало: васильев-сергеев или просто "чухонец"
Решил переплюнуть ЗЕ ?
Нехило ТЕБЯ торкнуло ...😜
Хорошо платят тут или на добровольных началах по зову души?
Спать не думаешь? А то цензор открываешь , а во всех темах твой пятак торчит .
Утомил уже.
"Зеленський дав виставу сьогодні котру він назвав прес-конференція. Він довго і агресивно вів промови, роздратовано реагував на критику, читав лекції присутнім в стилі шоу аля-путін.
Український президент зверхньо ігнорував питання та не слухав жодного. Він відповідав, але не надавав відповіді. Це шокуюча подія"
Если бы оно был юристом, то ему не надо было бы никуда звонить, чтобы узнать, на какой стадии это дело.
Гонгадзе был убит 17 сентября 2000. Срок привлечения к уголовной ответственности даже за особо тяжкие преступления - 15 лет. При этом срок проведения досудебного расследования - "вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.".
Это значит, что данное дело уже закрыто и не имеет никаких судебных перспектив. Даже если докажут что-то против Кучмы или Мороза - уже все сроки вышли и его просто освободят от уголовной ответственности.
Если бы оно было юристом, как оно считает.
Кстати, мои 20 лет пришлись на ГКЧП и развал СССР. И я очень хорошо помню, что и как было.
Зеленский хочет посадить Порошенко. Больше идей по улучшению жизни украинцев у него нет.
Відсутність бажання розслідувати злочини попередньої кліки говорить тільки про те, що відбулася зміна поколінь та часткова ротація шахраїв і аферистів у владних структурах зверху донизу і у верхньому ешелоні влади сформувалася нова узурпаторська злочинна кліка.