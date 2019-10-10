 Окремі товариші продовжують ходити владними кабінетами і намагаються про щось "домовитися", - Гончарук

Про це він повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще є окремі товариші, які продовжують ходити владними кабінетами, намагаються про щось "домовитися". Дуже дивуються, що у них нічого не виходить! Ці люди просто не хочуть, щоб Україна розвивалася, їм зручно жити в тіньовій країні схематозів", - написав Гончарук.
На думку прем'єра, зараз Україна - це місце, де "минуле зустрілося з майбутнім. Зустрілося, щоб назавжди попрощатися".
этть и умеет нагнетать
Смотрящие которые предлагают 20 млн. они там все такие правдивые?
из секты свидетелей пе ))
заманали уже петюнины схемы и его свины блатные и шерстяные пашинские