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Все про:корупція (2602) Гончарук_Олексій (153)

 Окремі товарищі продовжують ходити владними кабінетами і намагаються про щось "домовитися", - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє про спроби "домовитися" з новою владою.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще є окремі товарищі, які продовжують ходити владними кабінетами, намагаються про щось "домовитися". Дуже дивуються, що у них нічого не виходить! Ці люди просто не хочуть, щоб Україна розвивалася, їм зручно жити в тіньовій країні схематозів", - написав Гончарук.

На думку прем'єра, зараз Україна - це місце, де "минуле зустрілося з майбутнім. Зустрілося, щоб назавжди попрощатися".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153343
 
 
 Топ коментарі
 
ми вже про все договорились з коломойшою і нєх тут ходити отдєльним товаріщам
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и это загадками говорит. мелкий про угрозы теще от "сами знаете каких людей" рассказывал. фрик на самокате тоже о каких то мифических переговорщиках. вы когда нагнетать пытаетесь то попросите чтобы вам речь не шефир и не тамбовский волк писали. а например косатая. у нее это получается хорошо
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....на богдана надо выходить, он всё порешает
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и это загадками говорит. мелкий про угрозы теще от "сами знаете каких людей" рассказывал. фрик на самокате тоже о каких то мифических переговорщиках. вы когда нагнетать пытаетесь то попросите чтобы вам речь не шефир и не тамбовский волк писали. а например косатая. у нее это получается хорошо
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кто? о чем вообще можно договариваться с фриками?
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а юлька была права
этть и умеет нагнетать
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ми вже про все договорились з коломойшою і нєх тут ходити отдєльним товаріщам
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Специфика текущей ситуации такова, что совершенно не нужны схемы, чтобы грабить страну. Решением суда Коломойский скоро оттяпает приват, принятием законов земли будут отторжены от государства, а предприятия приватизированы нужными людьми. Все законно и без схем. А те кто этого не понял, так и помрут от "схематоза". УмнО и элегантно.
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При 73% ЗЕбилов в стране нет никакой надобности в схемах. Этот лохторат можно уже в отрытую грабить, причём сам лохторат уже во всю топит за своих новых хозяев грабителей. Так зачем морочица со схемами??? Сколько ЗЕбилы визжали про злочинни тарифы и Ротердам +..прошло пол года и ЗЕбилятня вообще полностью заткнулась за тарифы, хотя их никто не снижал. Всё, ЗЕскот уже доволен тарифами....
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....на богдана надо выходить, он всё порешает
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аха по тюряжкам рассадит и полосатую формочку выдаст
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Отдельные товарищи продолжают ходить властными кабинетами
Смотрящие которые предлагают 20 млн. они там все такие правдивые?
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ну да заодно и присаживая свинарей с гопарями )))
из секты свидетелей пе ))
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дай бох
заманали уже петюнины схемы и его свины блатные и шерстяные пашинские Отдельные товарищи продолжают ходить властными кабинетами и пытаются о чем-то "договориться", - Гончарук - Цензор.НЕТ 2342
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Отдельные товарищи продолжают ходить властными кабинетами и пытаются о чем-то "договориться" -
когда нАрмальные пАцанчики, типа Коломойского и Портного уже просто звонят и раздают распоряжения.


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Гончарук, сходь з орбіти, спускайся на землю.
я не знаю як там в кабміні... але в переважній більшості чиновницьких кабінетів на місцях все як і раніше.
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Отдельные товарищи - это недобитые красножопые уроды.
А в Україні - панове.

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Гончарук ти маєш на увазі сабакова?...зелений банально втрачає то що дали йому на виборах..на жаль я сподівався зараз ні..вам сабаков плює в обличчя ви обтираєтесь..тоді вам немає довіри..а незабаром вас будуть просто пи@ити..і ганьбити..ганьба..
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Это не отдельные товарищи, это у нас народец такой. Ему еще 40 лет меняться и меняться....вообразили себя супернацией, а живем в жопе и с бешенными порохотами ко всему прочему
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в том то все и дело, шо вместо того, шобы ходить пешком по кабинетам нужно просто ездить там на самокате Окремі товариші продовжують ходити владними кабінетами і намагаються про щось "домовитися", - Гончарук - Цензор.НЕТ 3998
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