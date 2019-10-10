 Окремі товарищі продовжують ходити владними кабінетами і намагаються про щось "домовитися", - Гончарук

Про це він повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще є окремі товарищі, які продовжують ходити владними кабінетами, намагаються про щось "домовитися". Дуже дивуються, що у них нічого не виходить! Ці люди просто не хочуть, щоб Україна розвивалася, їм зручно жити в тіньовій країні схематозів", - написав Гончарук.

На думку прем'єра, зараз Україна - це місце, де "минуле зустрілося з майбутнім. Зустрілося, щоб назавжди попрощатися".

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