 Дата зустрічі лідерів "нормандського формату" буде відома наступного тижня, і вона, сподіваюся, відбудеться в листопаді, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресмарафону.

За його словами, узгодження дати зустрічі має відбутися наступного тижня 14-20 жовтня

"Я думаю, що ми отримаємо дату наступного тижня. І я думаю, що дата (проведення зустрічі) буде цього року, думаю, що в листопаді", - сказав Зеленський.

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