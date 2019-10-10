 Дата зустрічі лідерів "нормандського формату" буде відома наступного тижня, і вона, сподіваюся, відбудеться в листопаді, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресмарафону.
За його словами, узгодження дати зустрічі має відбутися наступного тижня 14-20 жовтня
"Я думаю, що ми отримаємо дату наступного тижня. І я думаю, що дата (проведення зустрічі) буде цього року, думаю, що в листопаді", - сказав Зеленський.
Смайлы у меня эппловские
Пишу с телефона
Оно понятно. ᅠ
Если бы 9-й день или там 40-й. ᅠ
Совсем другое дело было бы.
https://twitter.com/Anakoyher
Что ж вы наделали, зебилы...
Очень, очень глупый еврейский мальчик... да к тому же с аденоидами...
Ну постояли, ну разошлись - от Зебила никакой реакции, кроме несколько часового бессвязного бреда... И дальше что? А ничего!
Я скажу больше, если бы Овощ вел себя так же, не избили бы детей, не убили бы людей - постояли бы и разошлись....
Не хватило терпения раньше, у теперешних соратников Гидранта-наркоши...(
Они теперь не сделают таких же проколов, как во времена Майдана.
Вывод такой, Зебил будет вести свою политику, нарид будет кричать и волать, Украина считай что уже просрана, как в 20х годах прошлого столетия и ничего уже сделать нельзя.....
Следующий шаг, Голодомор? Зебилы, вы уже определились, кого из своих детей вы съедите первым?
В то же время, дополнительные налоговые поступления в бюджет составят …. 2,5 млрд. грн.
Метод стрижки свиней: визга много, а шерсти мало. Депутатам не хватит даже "носки связать".
Гениальный план достижения экономического роста на 40% за пять лет.
Алексей Кущ
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/333874-aleksej_kushch_vizga_mnogo_a_shersti_malo
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...опять зеваю... -- ничего не состоится -- Зелин зуб даю!
...могу поспорить на все остальные его зубы... *)
Боевики провели успешное нападение на блокпост палестинского ополчения Лива аль Кудс, воюющего на стороне Асада. В результате среди палестинцев есть убитые и пленный.
Боевики атаковали блок пост Лива аль Кудс в районе города Сухна в провинции Хомс. В результате нападения несколько бойцов пополчения убиты, еще 1 попал в плен к сирийцам.
Сирийцы заявляют,что им удалось уничтожить в общей сложности 17 палестинских бойцов. Однако, на опубликованных фотографиях видны тела только 4.Судьба попавшего в плен свино-палестинца неизвестна.
Примечательно, что в ходе нападения сирийцы, наряду со стрелковым оружием, использовали пикап с установленной в кузове зенитной установкой ЗУ-23-2, с помощью которой им удалось быстро подавить сопротивление палестинцев на позиции.
Кровавый маховик, именуемый турецкой прессой как «Источник Мира», запущен. Первые потери в рядах атакующих и обороняющихся, первые слезы, крики и мольбы о помощи. Турецкая военная машина, при поддержке протурецких боевиков из СНА, начала процесс уничтожения ростков донецкой... то есть курдской государственности.
Ранним утром, 9 октября, артиллерия Вооруженных Сил Турции нанесла удар по позициям курдов более чем на 30 участках сирийско-турецкой границы.
Артиллерийские удары наносились по всем крупным городам. Первую волну на себя приняли Айн Эль Араб, Тель Абьяд, Рас эль Айн и даже г. Камышлы, где дислоцированы довольно значительные силы САА.
Под прикрытием огня артиллерии, миномётов и РСЗО как минимум 4 группы боевиков группировок, входящих в наскоро сформированную турками «Сирийскую национальную армию» (СНА) вошли на территорию Сирии в районе городов Тель Абьяд (пр. Ракка) и Рас эль Айн (пр. Хасака).
Все группы прошли спецподготовку на территории Турции и в идлибской зоне.
Вторжение прикрывал турецкий спецназ и снайперы с тепловизионными прицелами.
Как сообщают местные курдские источники, 1-я группа сирийцев вошла в Сирию восточнее Тель Абьяда, 2-я атаковала селение Тель Аркам (западнее Рас аль Айна), 3-я шла буквально в километре от 2-й и атаковала посёлок Тель Халаф (тоже к западу от Рас аль Айна), 4-я вторглась в районе плантаций Маджа (восточнее Рас аль Айна).
Утром к ударам по курдам подключилась турецкая авиация. Удары были нанесены по районам Айн Эль Араб, Тель Абьяду, Рас аль Айну и району Камышлы. Массово использовались БПЛА (как разведывательные, так и ударные). После 1-х столкновений Эрдоган разместил в твиттере официальные заявление о начале операции «Источник Мира»
«Вооруженные Силы Турции совместно с Сирийской Национальной Армией начали операцию «Источник Мира» против PПK / YPG и российской террористической организации ИГИЛ на севере Сирии. Наша цель - разрушить террористический коридор, который установлен на нашей южной границе, и обеспечить мир и спокойствие в регионе».
Судя по количеству задействованных сил и средств, главный удар наносился по Рас аль Айну. Город предполагается блокировать одновременно с запада и востока, однако к вечеру 9 октября сделать этого не получилось. Боевикам СНА и турецкому спецназу удалось захватить лишь небольшой плацдарм западнее Рас аль Айна - к 18:00 было взято село Тель Аркам. Под Тель Халаф и Маджа протурецкие силы потерпели неудачу.
Под Тель Халаф был уничтожен 1 турецкий танк, БТР и как минимум 3 пикапа боевиков. Штурмовые группы противника были отброшены курдами назад в Турцию. По данным командования курдских сил самообороны YPG в общей сложности боевики потеряли убитыми не менее 8 человек (5 из них остались на поле боя), турецкая армия - 2 человека.
Сейчас боестолкновения разной степени интенсивности продолжаются на всех значимых участках фронта. Курды перебрасывают подкрепления, пытаясь подлатать прорывы турецкой армии и протурецких боевиков.
Успехи первых 2 дней для турок весьма скромны - несколько деревень, несколько разбитых курдских укрепов. Однако, Турецкие Вооруженные Силы и их прокси имеют большой запас прочности, в отличие от прокурдских формирований. Рано или поздно перевес сил и средств даст свои плоды.
Турецкие СМИ продолжают разгонять пропагандистскую риторику, буквально в прямом эфире транслируя успехи турок. А вот курдским СМИ нечего им противопоставить.
Мы уже подчеркивали недальновидность курдской политики. Теперь грядет час расплаты за ошибки. Видится, что именно сейчас в Рожаве все попытки создания Курдской Народной Республики (КНР) будут растоптаны сапогом турецкого солдата.