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Все про:Зеленський (3110) нормандська четвірка (622)

 Дата зустрічі лідерів "нормандського формату" буде відома наступного тижня, і вона, сподіваюся, відбудеться в листопаді, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що дата проведення зустрічі лідерів країн "Нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) буде узгоджена сторонами наступного тижня, а також очікує, що саміт відбудеться в листопаді 2019 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресмарафону.

За його словами, узгодження дати зустрічі має відбутися наступного тижня 14-20 жовтня

"Я думаю, що ми отримаємо дату наступного тижня. І я думаю, що дата (проведення зустрічі) буде цього року, думаю, що в листопаді", - сказав Зеленський.

Читайте також: Наступний обмін можливий тільки в рамках Нормандського формату, тому я так із ним поспішаю, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153342
 
 
 Топ коментарі
 
А на каком ему разговаривать? По украински он тоже не умеет, по русски разговаривает как криворожское быдло Дата встречи лидеров "нормандского формата" будет известна на следующей неделе, и она, надеюсь, состоится в ноябре, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9313
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А на каком ему разговаривать? По украински он тоже не умеет, по русски разговаривает как криворожское быдло Дата встречи лидеров "нормандского формата" будет известна на следующей неделе, и она, надеюсь, состоится в ноябре, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9313
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Старається на укр. мові говорити, це добре, хоча в школі на вивчав, в інституті теж, то ж не так це просто. Більше немає за що хвалити.
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Лалка, что у тебя за смайлики-черепа ? Еще и пачками кидаешь бывает их.
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У тебя комп старый

Смайлы у меня эппловские
Пишу с телефона
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Комп у меня не старьій и винда обновленная, но понял , что неустранимо. Виндовс спецом делает с красивіьх смайликов эппла черепа
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У меня с компа (там тоже Винда) нормально показывает
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Нехай розмоаляє на рідній усраільській мові ! Як в 95 кварталі !😆
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67 лет челу, а энтузиазма в ленте ноль. ᅠᅠᅠᅠ
Оно понятно. ᅠ
Если бы 9-й день или там 40-й. ᅠ
Совсем другое дело было бы.
https://twitter.com/Anakoyher
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Смех смехом, но ***** этим бобушкой зелински свою гэбэшную жопу подотрет, а вовчик будет только отгавкиваться в своем шутовском стиле. И это - серьезная проблема. Не его проблема, а всех нас. Потому что, подтерши жопу бобушкой, ***** подотрется всеми нами. Этого вашего зебильского нельзя швырять на серьезные переговоры. И на несерьезные тоже...
Что ж вы наделали, зебилы...
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Al Be , вами пусть подтирается кто угодно. А Пуйло почему пьітается увильнуть от саммита в Норм.формате ? Не хочет своего триумфа , или боится провала ?
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Цензор забезпечений матеріалом на місяць.))
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Та, бляха, що не фраза, то шедевр. Хтось писав вище, що можна цілу програму Петросяну скласти.
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Но тупенький клоун в фаворе своей славы этого не понимает. Оно раз 50 произнесло " я - президент"... он действительно считает себя президентом...
Очень, очень глупый еврейский мальчик... да к тому же с аденоидами...
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Ей, 73, кайфанули сьогодні? Відчуття, що вас натянули нема? А король-то, нульовий...
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Та вон они, бегают с радостными лицами... "наш зеленый президент нас натянул"... инфантильное стадо 73%...
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14 числа не выйдет. Можно надеяться на начало процесса согласования с 15 числа. 14 будет много шума и собеседники могут просто не услышать нашего "сильнейшего лидера".
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Зелений прибери сабакова буде біда...
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грузин заходит в вагон даёт билет проводнице , та смотрит и возвращает ему обратно и говорит " без даты !" тот изумляется " вах! если я пи...да, то ты - ...уй!" встреча без даты...
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Теперь смело можно сказать, что Зебил "класть хотел" на требования народа.
Ну постояли, ну разошлись - от Зебила никакой реакции, кроме несколько часового бессвязного бреда... И дальше что? А ничего!
Я скажу больше, если бы Овощ вел себя так же, не избили бы детей, не убили бы людей - постояли бы и разошлись....
Не хватило терпения раньше, у теперешних соратников Гидранта-наркоши...(
Они теперь не сделают таких же проколов, как во времена Майдана.
Вывод такой, Зебил будет вести свою политику, нарид будет кричать и волать, Украина считай что уже просрана, как в 20х годах прошлого столетия и ничего уже сделать нельзя.....
Следующий шаг, Голодомор? Зебилы, вы уже определились, кого из своих детей вы съедите первым?
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Може він одумається і втече кудись з дружиною Богданом і з матір'ю його дітей Єленою чи як її там
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прохосрань орет о зраде но когда спрашиваешь а почему путин не торопиться принимать эту зраду у прохосрани язык в одном месте.
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Зеленський прожив у Москві з 1998 року. Зрозуміло що як і десятки мільйонів росіян, він вірить в чесність та справедливість *****. Задуматися- вся юність Зеленського пройшла за царювання кремлівського недомірка.
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Уже булки раздвинул, жопу подмыл, рот прополоскал? Наполеон ты наш недоделанный. Руки бы тебе отрубить, чтобы ты не спог капитуляцию Украины подписать.
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Свиночолий отець нації🐷,казав що подрубує , хто буде красти в армії !
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...По данным государственной регуляторной службы, реализуемая ныне фискализация малого бизнеса приведет к росту затрат предпринимателей на администрирование в размере более 22 млрд. грн.Покупка нового технического оборудования потребует еще примерно 11 млрд. грн.
В то же время, дополнительные налоговые поступления в бюджет составят …. 2,5 млрд. грн.
Метод стрижки свиней: визга много, а шерсти мало. Депутатам не хватит даже "носки связать".
Гениальный план достижения экономического роста на 40% за пять лет.
Алексей Кущ
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/333874-aleksej_kushch_vizga_mnogo_a_shersti_malo
...
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Дата встречи лидеров "нормандского формата" будет известна на следующей неделе, и она, надеюсь, состоится в ноябре, - Зеленский

...опять зеваю... -- ничего не состоится -- Зелин зуб даю!
...могу поспорить на все остальные его зубы... *)
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Хотя -- если МВФ денех даст -- будут встречи. Но это врядли...
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По словам президента, прожиточный минимум в следующем году должен увеличиться где-то 43000 при сегодняшнем курсе Дата встречи лидеров "нормандского формата" будет известна на следующей неделе, и она, надеюсь, состоится в ноябре, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8208
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Главное шо за тарифы и Ротердам + все ЗЕбилы уже заткнулись и молчат. Помните перед выборами как вся ЗЕбилятня прибегала в любую тему и визжала про злочинни тарифы бариги мародёра..И смотрите как резко ЗЕбилы заткнулись за тарифы уже после выборов. Шо такое ЗЕбильчики, всё, уже довольны тарифами??
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дурень думкую багатіє хоча звідки в Зе думки богдана віддихає а без суфлера важко щось внятне сказати
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Это очередная брехня, хотя и "нормандский формат" на фуй в Украине никому не нужен кроме ватников. "Нормандский формат" это когда Украина сдала СВОИ КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ АТОМНЫЕ РАКЕТЫ при конченном каммуняке Кравчуке и при самом страшном мировом мафиози Кучме.
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Марк , ракетьі бьіли направленьі на США . Как бьі они помогли в 2014г , обьясните ?
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Головне щоб не звонив ху*лоликому , бо почнеться імпічмент , і кінець *************** формату !😆
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во время парада 07.11, но ЗЕ на параде не будет
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Сирийцы разгромили блокпост САА в провинции Хомс.

Боевики провели успешное нападение на блокпост палестинского ополчения Лива аль Кудс, воюющего на стороне Асада. В результате среди палестинцев есть убитые и пленный.

Боевики атаковали блок пост Лива аль Кудс в районе города Сухна в провинции Хомс. В результате нападения несколько бойцов пополчения убиты, еще 1 попал в плен к сирийцам.

Сирийцы заявляют,что им удалось уничтожить в общей сложности 17 палестинских бойцов. Однако, на опубликованных фотографиях видны тела только 4.Судьба попавшего в плен свино-палестинца неизвестна.

Примечательно, что в ходе нападения сирийцы, наряду со стрелковым оружием, использовали пикап с установленной в кузове зенитной установкой ЗУ-23-2, с помощью которой им удалось быстро подавить сопротивление палестинцев на позиции.

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Нужно объяснить западу, что санкции не привязаны к минским соглашениям, а они вводились за оккупацию Россией Украинских территорий. И нужно признать, что Минские соглашения столько лет не выполняются и нужно признать всем, что они зашли в тупик и они не выполнимые! Если договоренности по правилам заходят в тупик, то стороны или обращаются в суд и судья выносит приговор, который стороны должны выполнить или стороны вообще прекращают переговоры. Нужно требовать вносить США по будапештскому меморандуму помочь армией! Нужно требовать ввести смертельные для РФ санкции!
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Я всё-таки сомневаюсь, что москали свинорырые и козломордые.
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нормандский формат давно пора преобразовать в конотопский или крыжопольский, слишком много чести для какой-то там французской окраины европы
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Турция начала зачистку курдов в Рожаве.

Кровавый маховик, именуемый турецкой прессой как «Источник Мира», запущен. Первые потери в рядах атакующих и обороняющихся, первые слезы, крики и мольбы о помощи. Турецкая военная машина, при поддержке протурецких боевиков из СНА, начала процесс уничтожения ростков донецкой... то есть курдской государственности.

Ранним утром, 9 октября, артиллерия Вооруженных Сил Турции нанесла удар по позициям курдов более чем на 30 участках сирийско-турецкой границы.

Артиллерийские удары наносились по всем крупным городам. Первую волну на себя приняли Айн Эль Араб, Тель Абьяд, Рас эль Айн и даже г. Камышлы, где дислоцированы довольно значительные силы САА.

Под прикрытием огня артиллерии, миномётов и РСЗО как минимум 4 группы боевиков группировок, входящих в наскоро сформированную турками «Сирийскую национальную армию» (СНА) вошли на территорию Сирии в районе городов Тель Абьяд (пр. Ракка) и Рас эль Айн (пр. Хасака).

Все группы прошли спецподготовку на территории Турции и в идлибской зоне.

Вторжение прикрывал турецкий спецназ и снайперы с тепловизионными прицелами.

Как сообщают местные курдские источники, 1-я группа сирийцев вошла в Сирию восточнее Тель Абьяда, 2-я атаковала селение Тель Аркам (западнее Рас аль Айна), 3-я шла буквально в километре от 2-й и атаковала посёлок Тель Халаф (тоже к западу от Рас аль Айна), 4-я вторглась в районе плантаций Маджа (восточнее Рас аль Айна).

Утром к ударам по курдам подключилась турецкая авиация. Удары были нанесены по районам Айн Эль Араб, Тель Абьяду, Рас аль Айну и району Камышлы. Массово использовались БПЛА (как разведывательные, так и ударные). После 1-х столкновений Эрдоган разместил в твиттере официальные заявление о начале операции «Источник Мира»

«Вооруженные Силы Турции совместно с Сирийской Национальной Армией начали операцию «Источник Мира» против PПK / YPG и российской террористической организации ИГИЛ на севере Сирии. Наша цель - разрушить террористический коридор, который установлен на нашей южной границе, и обеспечить мир и спокойствие в регионе».

Судя по количеству задействованных сил и средств, главный удар наносился по Рас аль Айну. Город предполагается блокировать одновременно с запада и востока, однако к вечеру 9 октября сделать этого не получилось. Боевикам СНА и турецкому спецназу удалось захватить лишь небольшой плацдарм западнее Рас аль Айна - к 18:00 было взято село Тель Аркам. Под Тель Халаф и Маджа протурецкие силы потерпели неудачу.

Под Тель Халаф был уничтожен 1 турецкий танк, БТР и как минимум 3 пикапа боевиков. Штурмовые группы противника были отброшены курдами назад в Турцию. По данным командования курдских сил самообороны YPG в общей сложности боевики потеряли убитыми не менее 8 человек (5 из них остались на поле боя), турецкая армия - 2 человека.

Сейчас боестолкновения разной степени интенсивности продолжаются на всех значимых участках фронта. Курды перебрасывают подкрепления, пытаясь подлатать прорывы турецкой армии и протурецких боевиков.

Успехи первых 2 дней для турок весьма скромны - несколько деревень, несколько разбитых курдских укрепов. Однако, Турецкие Вооруженные Силы и их прокси имеют большой запас прочности, в отличие от прокурдских формирований. Рано или поздно перевес сил и средств даст свои плоды.

Турецкие СМИ продолжают разгонять пропагандистскую риторику, буквально в прямом эфире транслируя успехи турок. А вот курдским СМИ нечего им противопоставить.
Мы уже подчеркивали недальновидность курдской политики. Теперь грядет час расплаты за ошибки. Видится, что именно сейчас в Рожаве все попытки создания Курдской Народной Республики (КНР) будут растоптаны сапогом турецкого солдата.
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