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 Політика України
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Все про:Зеленський (3110) Донбас (13270) Кузьменко Євген (243)

 Військові все прекрасно розуміють. Вони готуються, вони відводять, - Зеленський про ставлення захисників України до розведення військ на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що знає, як військовослужбовці на передовій ставляться до планів про розведення військ. За словами глави держави, вони розуміють всі зміни, що відбуваються.

Про це Володимир Зеленський сказав, відповідаючи під час пресмарафону на запитання журналіста Цензор.НЕТ Євгенія Кузьменка.

Наводимо текст розмови президента з кореспондентом дослівно.

Кузьменко: "Ви сьогодні кілька разів сказали, що прийшли до влади, обіцяючи людям мир, і вони вам повірили, і це, очевидно, так. Але є люди, які заслуговують дуже особливої ​​поваги й уваги до їхньої точки зору. Люди, без яких не було б взагалі, напевно, сьогодні держави Україна. Це люди, які її захищають".

Зеленський: "Так і є".

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Кузьменко: "Які на передовій. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте. Якби зараз запитати "звичайну сотню" людей на передовій, як вони ставляться до того, що може бути виведення військ. Цей результат, їхня відповідь - вона б вас задовольнила? Ви думаєте, що вони відповіли - навіть ті, хто голосував за вас на виборах - так, як ви хочете цього"

Зеленський: "Як я хочу? Просто це цікаво, що ви говорите, як я хочу цього..."

Кузьменко: "Як ви пропонуєте. Відведення військ".

Зеленський: "Відведення військ - воно сформульоване в Мінську. Ми можемо ще раз цю історію з вами проговорити, але мені здається, ми про неї говорили. Військові, які зараз захищають наші кордони, скажімо так, вони розуміють всі зміни, що відбуваються. Вони прекрасно розуміють. Вони готуються. Вони відводять. Ви можете теж запитати. Я знаю їхнє ставлення. Ми гарантуємо безпеку в точках відведення. Ми прийняли текст. Все, що ми зробили - ми прийняли текст формули Штайнмаєра, який підписав пан Кучма, оскільки він є головою в нашій групі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153341
 
 
 Топ коментарі
 
А зачем вообще отводить войска для получения контроля над границей.
Если орки согласны разоружится то в таком разведениии смысла нет.
Кто-то может обьяснить?
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Зебилы, а почему вы уже не требуете с кацапов восстанавливать Донбасс, а уже сами готовитесь где-то 100млрд $ потратить с бюджета Украины?
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Сдаётся мне, что мы накануне грандиозного шухера
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Зебилы, а почему вы уже не требуете с кацапов восстанавливать Донбасс, а уже сами готовитесь где-то 100млрд $ потратить с бюджета Украины?
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ти жартуєш? 100 мрлд $ = 2,5 трлн грн, річний бюджет України десь 1,6 трлн грн, з них на держборг 0,5 трлн грн.
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Ну так уже вводят много налогов + ещё введут несколько налогов только на восстановление Донбасса и восстанавливать его будет не 1 год и не 5
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100 млрд$ для України це дох@я, весь держборг України десь 60 млрд $, це дефолт.
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Правильно, все, як заповідав великий Бєня. Дефолт.
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а чого радіти дефолт вдарить по усім бумерангом.
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Оце і поясни зебілам, що радіти нічого. Тут плакати треба. І це - їхня заслуга.
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уже и журналисты разошлись.. и посетители базара.. и сам базар закрылся - а моника зеленски всё продолжал трындеть о своих "свершениях" на поприще межгалактических отношений Військові все прекрасно розуміють. Вони готуються, вони відводять, - Зеленський про ставлення захисників України до розведення військ на Донбасі - Цензор.НЕТ 8233
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Для восстановления разрушенной войной инфраструктуры Донбасса не хватит двух годовых бюджетов Украины.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью "Радио Свобода", комментируя ситуацию в регионе."Это большие деньги. Это точно не могут поднять один годовой бюджет или даже два годовых бюджета. Это надо говорить о больших горизонтах", - отметил министр.
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Ты ищешь все новые поводы для продолжения конфликта?
Может предложишь, как достичь его прекращения?
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Нет конфликта, есть война. Нет поводов, есть цель-заграбастать Украину. Послушай как соловейчик щебече, в самом низу
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темник у вас хороший. пару дней уже муссируете 100млрд. кто такую цифру посчитал? коля азиров?
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А зачем вообще отводить войска для получения контроля над границей.
Если орки согласны разоружится то в таком разведениии смысла нет.
Кто-то может обьяснить?
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Наверное новая граница будет на границе донецкой и луганской областей.
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Не, ну они же жвандят что как только отведут войска то орки моментально разоружатся и рашка передаст контроль над границей. Что мешает им єто сделать без отвода ЗСУ?
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повинна бути демілітарізована лінія розмежування - так Педро в Мінську , 5 років тому , підписав
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Боін, вже п'ятий. Може хоч ти покажеш підпис Порошенка хоч на одному документі з Мінська? Попередні чотири не змогли створити сенсацію і погодились з тим, що вони - балаболи. Яви сенсацію мені і світу. Ану!
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- тобто Кучма і Медведчук самі туди поперлись , а т.зв "мінські угоди" це фейк ?! Так вам 5 років про це казалось !
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Як тобі більше подобається, Звіздун, чи Зввздар? Від слова "звіздіти". Ти читаєш те, що пишеш? Ти написав, що Порошенко підписав щось у Мінську. Тому надай докази.
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Нет чтоб его ошибки исправить, так тупо лезут в петлю. Лучше бы Петр был, он бы точно так не дела, хотя и подписал. Все напоминает "Мартышка и очки".
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Для того чтобы Украина смогла там провести голосование.

Едут 2 ковбоя по пустыне. Вдруг видят- лежит голая женщина.
Подъехали. А кому 1-му её трахать?
Сезли с лошадей- и каждый положил руку ей на попу. Кто первый уберёт руку- тот проиграл.

Сидят, ждут. Вдруг одному из них на нос села муха! И позает. Чешется- до слёз!

Дождался пока оппонент на секунду отвернулся- смахнул муху- и снова кладёт руку на попу.

- Джон! Убери руку с моей ж.
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что за бред? ты сам "пёрёводил"? MGIMO finished?

лучше в оригинале бы дал, а то высрал что рёально хрен понятно.
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Алекс Мышкевич
14 октября посмотрим как военные понимают
Як такого блазня зрозуміти... Військові все прекрасно розуміють. Вони готуються, вони відводять, - Зеленський про ставлення захисників України до розведення військ на Донбасі - Цензор.НЕТ 6480 Військові все прекрасно розуміють. Вони готуються, вони відводять, - Зеленський про ставлення захисників України до розведення військ на Донбасі - Цензор.НЕТ 1257

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Сдаётся мне, что мы накануне грандиозного шухера
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"Зеленский свой парень. Зеленский всё сможет. Зеленский всё знает. Зеленский знает как надо...
Не бойтесь золы, не бойтесь ****,
Не бойтесь пекла и ада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: Я знаю, как надо.
----------------------------------------------------
Гоните его. Не верьте ему.
Он ВРЁТ. Он не знает - как надо...
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целый день срач...
наверное будут погромы..
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Свино-********* сейчас сидят смирно- боятся Пукнуть.

Прихлопнут моментально- все только этого и ждут.
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недооценивать врага
удел делитанта
а враг не из трусливых
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"Военные все прекрасно понимают. Они готовятся, они отводят"
Кулак.
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Если начнут отводить , то красная черта пройдена , пора арестовывать😐
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врет как дышит. нет в минске отведения войск. вообще нет
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Мы приняли текст. Все, что мы сделали - мы приняли текст формулы Штайнмайера, которую подписал господин Кучма, так как он является председателем в нашей группе

Короче -- майданим Кучму!
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Ну да, - Минск "подписал" Порошенко, Шаурмаера Кучма, а народне сонечко не при делах)
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-- не, нендо! Порох ничего не подписывал... ...будем Кучму бить! *)
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Навряд чи військові розуміють рухи Зелі.. Поки виконують, але в більшості всього не підтримують.
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Разведение войск неизбежно, в Станице Луганской это уже опробовали и проблем нет, так почему о Золотом столько криков подняли.
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Да потому что позиции слишком близко, там местами всего пару сотен метров.
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а навіщо це їм - хіба вони програли війну ?
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А русня згодна припиняти? Чи ми припиняєм війну в Ясинуватій і починаєм в Бахмуті?
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головне, хохли згідні, а русня вже довольна та щаслива...
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нам , українському народу , разом з нашим Президентом , це треба аби припинити війну - Ksenia VB вперше написала правдиво ... мабудь , на подумавши ..))
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А русня в курсі що вона "припиняє війну"? Ми "припинили війну" в Криму і моментально отримали її на Донбасі.
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кому щось не подобається - військкомати працюють 5 днів на тиждень !
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та ясно що ти ніколи туди не підеш.
тобі би й добре при москалях жилося..
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А что там за отвод в Минске сформулирован?
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Договоренности о разведении были уже после Минска в 2016
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Им дали приказ и они отступают. Но они бы тебя на куски порвали за то что сдаешь Украину. Если вы устали от войны то я устал платить налоги. Идите нах.
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Зеро путает военных с Хомчаком, людиной коломойского.
"Мы приняли текст. Все, что мы сделали - мы приняли текст формулы Штайнмайера, которую подписал господин Кучма, так как он является председателем в нашей группе"."
И даже тут шакал прикрывается Кучмой
Источник: https://censor.net.ua/n3153341
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А народ не панімаєт, "хочет разобратся, что к чему" (с)
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Один дуралей под иловайском уже договаривался. Не считается. Этому хочется на своих граблях сплясать.
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Та все всё понимают, кроме соеголовых порохоботов, ибо, им нужна война.
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Нужна или нет-- она идет. Односторонний отказ от участия в войне не предусмотрен.
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Нет. Иначе был бы приказ Порошенко о генеральном наступлении ВСУ, пока он был главнокомандующим.
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Військові все розуміють..як кажуть "так с точно" головнокомандуючий зараз пан Зеленський і в нього і його людей інше розуміння відновлення конституційного ладу у країни.Вони ж люди підневільні і виконують те, що наказано,а хто не згоден із "гетьманом" той по старій українській традиції тримає камінець за пазухою,до пори до часу.
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Можно и дальше тупо требовать чтобы они стали на колени.
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Военным деваться некуда, они под трибуналом ходят, не выполнил приказ-10 лет
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