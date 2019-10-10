 Військові все прекрасно розуміють. Вони готуються, вони відводять, - Зеленський про ставлення захисників України до розведення військ на Донбасі

Про це Володимир Зеленський сказав, відповідаючи під час пресмарафону на запитання журналіста Цензор.НЕТ Євгенія Кузьменка.
Наводимо текст розмови президента з кореспондентом дослівно.
Кузьменко: "Ви сьогодні кілька разів сказали, що прийшли до влади, обіцяючи людям мир, і вони вам повірили, і це, очевидно, так. Але є люди, які заслуговують дуже особливої поваги й уваги до їхньої точки зору. Люди, без яких не було б взагалі, напевно, сьогодні держави Україна. Це люди, які її захищають".
Зеленський: "Так і є".
Кузьменко: "Які на передовій. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте. Якби зараз запитати "звичайну сотню" людей на передовій, як вони ставляться до того, що може бути виведення військ. Цей результат, їхня відповідь - вона б вас задовольнила? Ви думаєте, що вони відповіли - навіть ті, хто голосував за вас на виборах - так, як ви хочете цього"
Зеленський: "Як я хочу? Просто це цікаво, що ви говорите, як я хочу цього..."
Кузьменко: "Як ви пропонуєте. Відведення військ".
Зеленський: "Відведення військ - воно сформульоване в Мінську. Ми можемо ще раз цю історію з вами проговорити, але мені здається, ми про неї говорили. Військові, які зараз захищають наші кордони, скажімо так, вони розуміють всі зміни, що відбуваються. Вони прекрасно розуміють. Вони готуються. Вони відводять. Ви можете теж запитати. Я знаю їхнє ставлення. Ми гарантуємо безпеку в точках відведення. Ми прийняли текст. Все, що ми зробили - ми прийняли текст формули Штайнмаєра, який підписав пан Кучма, оскільки він є головою в нашій групі".
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью "Радио Свобода", комментируя ситуацию в регионе."Это большие деньги. Это точно не могут поднять один годовой бюджет или даже два годовых бюджета. Это надо говорить о больших горизонтах", - отметил министр.
Может предложишь, как достичь его прекращения?
Если орки согласны разоружится то в таком разведениии смысла нет.
Кто-то может обьяснить?
Едут 2 ковбоя по пустыне. Вдруг видят- лежит голая женщина.
Подъехали. А кому 1-му её трахать?
Сезли с лошадей- и каждый положил руку ей на попу. Кто первый уберёт руку- тот проиграл.
Сидят, ждут. Вдруг одному из них на нос села муха! И позает. Чешется- до слёз!
Дождался пока оппонент на секунду отвернулся- смахнул муху- и снова кладёт руку на попу.
- Джон! Убери руку с моей ж.
лучше в оригинале бы дал, а то высрал что рёально хрен понятно.
14 октября посмотрим как военные понимают
Як такого блазня зрозуміти...
Не бойтесь золы, не бойтесь ****,
Не бойтесь пекла и ада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: Я знаю, как надо.
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Гоните его. Не верьте ему.
Он ВРЁТ. Он не знает - как надо...
наверное будут погромы..
Прихлопнут моментально- все только этого и ждут.
удел делитанта
а враг не из трусливых
Кулак.
Короче -- майданим Кучму!
тобі би й добре при москалях жилося..
"Мы приняли текст. Все, что мы сделали - мы приняли текст формулы Штайнмайера, которую подписал господин Кучма, так как он является председателем в нашей группе"."
И даже тут шакал прикрывается Кучмой
Источник: https://censor.net.ua/n3153341
резидент Украины