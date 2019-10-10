 Військові все прекрасно розуміють. Вони готуються, вони відводять, - Зеленський про ставлення захисників України до розведення військ на Донбасі

Про це Володимир Зеленський сказав, відповідаючи під час пресмарафону на запитання журналіста Цензор.НЕТ Євгенія Кузьменка.

Наводимо текст розмови президента з кореспондентом дослівно.

Кузьменко: "Ви сьогодні кілька разів сказали, що прийшли до влади, обіцяючи людям мир, і вони вам повірили, і це, очевидно, так. Але є люди, які заслуговують дуже особливої ​​поваги й уваги до їхньої точки зору. Люди, без яких не було б взагалі, напевно, сьогодні держави Україна. Це люди, які її захищають".

Зеленський: "Так і є".

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Кузьменко: "Які на передовій. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте. Якби зараз запитати "звичайну сотню" людей на передовій, як вони ставляться до того, що може бути виведення військ. Цей результат, їхня відповідь - вона б вас задовольнила? Ви думаєте, що вони відповіли - навіть ті, хто голосував за вас на виборах - так, як ви хочете цього"

Зеленський: "Як я хочу? Просто це цікаво, що ви говорите, як я хочу цього..."

Кузьменко: "Як ви пропонуєте. Відведення військ".

Зеленський: "Відведення військ - воно сформульоване в Мінську. Ми можемо ще раз цю історію з вами проговорити, але мені здається, ми про неї говорили. Військові, які зараз захищають наші кордони, скажімо так, вони розуміють всі зміни, що відбуваються. Вони прекрасно розуміють. Вони готуються. Вони відводять. Ви можете теж запитати. Я знаю їхнє ставлення. Ми гарантуємо безпеку в точках відведення. Ми прийняли текст. Все, що ми зробили - ми прийняли текст формули Штайнмаєра, який підписав пан Кучма, оскільки він є головою в нашій групі".