 Пресмарафон Зеленського на певний час перервала група людей, яка влаштувала скандування гасел про афери в програмі "Доступне житло"

Як передає Цензор.НЕТ, посеред спілкування з групою журналістів кілька активістів, які були на першому поверсі, почали скандувати "Державна афера "Доступне житло", допоможіть!"
Президент намагався продовжити відповідати на поставлене запитання, однак натовп не замовкав. "Ми вас почули. Сім разів", - звернувся до людей Зеленський.
Після цього він перервав пресконференцію, встав зі свого місця і запитав, чи є в активістів документи, а також поцікавився, чи зверталися вони до мера міста.
Одна з мітингувальників розповіла, що проблема "не вирішується з 2010 року", а з рахунків зникли 43 мільйони.
Розповідь жінки перервав невідомий чоловік, який почав кричати до Зеленського: "Пане президенте! Я вам за дві хвилини розповім, як вирішити всі проблеми в цій країні, тільки пустіть!"
Зеленський зі свого боку повідомив, що мітингувальники можуть передати документи і детально розповісти про проблему заступнику голови Офісу президента Кирилові Тимошенку.
разговоры обо всем=разговоры ни о чем...
на конкретные вопросы очень не конкретные ответы, особенно по ключевым вопросам, как то отвод войск, формула путина, стратегия развития економики, Крым и далее...
умиляют опусы о Порошенко, вообще о том что все плохое от попередников и далее...напомнить бы ему, что скоро пол года как он президент, а не попередники
ну и куча вопросов от "журнашлюх", именно так...когда вместо вопроса идет расказ как все было плохо, как стало уже круто при "маладой каманде" и что будет делать лидер нации в своей борьбе за счастье народа дальше, в борьбе против папередников конечно...ну вот и все...накой эти очень часов не ясно если основных ответов все равно нет
очень стыдно и муторно - гидрант, дерьмо и дебил, это страшно....
и прочая хрень типа идеалов майдана, к которому пытался примазатся
ну еще можно вспомнить бред про термосы и порно актрис, берущих и спереди и сзади....
а про армию, экономику, защиту суверенитета, ты прав, это все хфигня.
расскажи лучше про свинарчуков, офшоры, роттердам++...........
взрослые люди а в сказки верят )))
Это жертвы какой то аферы которая так называлпсь.
Люди стали жертвой мошенников и хотят что бы государство их защитило.
Зе идет верной дорогой по стопам Януковича у него все что не подготовлено его командой это проплаченое.
Очень заметно что он не адекватно воспринимает действительность через призму которую держит перед его носом его команда.
Там все искажено.
такое впечатление что они инопланетяне