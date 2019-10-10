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Все про:Зеленський (3110) прес-конференція (86)

 Пресмарафон Зеленського на певний час перервала група людей, яка влаштувала скандування гасел про афери в програмі "Доступне житло"

Пресмарафон президента Володимира Зеленського перервали українці, які попросили главу країни розібратися з державною соціальною програмою "Доступне житло".

Як передає Цензор.НЕТ, посеред спілкування з групою журналістів кілька активістів, які були на першому поверсі, почали скандувати "Державна афера "Доступне житло", допоможіть!"

Президент намагався продовжити відповідати на поставлене запитання, однак натовп не замовкав. "Ми вас почули. Сім разів", - звернувся до людей Зеленський.

Після цього він перервав пресконференцію, встав зі свого місця і запитав, чи є в активістів документи, а також поцікавився, чи зверталися вони до мера міста.

Одна з мітингувальників розповіла, що проблема "не вирішується з 2010 року", а з рахунків зникли 43 мільйони.

Розповідь жінки перервав невідомий чоловік, який почав кричати до Зеленського: "Пане президенте! Я вам за дві хвилини розповім, як вирішити всі проблеми в цій країні, тільки пустіть!"

Зеленський зі свого боку повідомив, що мітингувальники можуть передати документи і детально розповісти про проблему заступнику голови Офісу президента Кирилові Тимошенку.

Також читайте: "Що шепче Богдан? Коли закінчиться епоха бідності?" - активісти пікетують пресмарафон із Зеленським. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153340
 
 
 Топ коментарі
 
Таня Адамс
Беженка из Донецка
Зарабатывает на жизнь порохоботством в сетях
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Да, я сделала ЭТО. Я - мощь. И выдержка. И стальные нервы. А от меня- краткое содержание первых нескольких часов этого действа.

Общее впечатление: Вова хочет, но не может.

Он старается так, что гнутся уши и кипят мозги. Но вся беда в том, что в мозгах у Вовы мухи, мёд, говно и гвозди. Они там варятся, бурлят, взаимодействуют неожиданными комбинациями. Упитанные мухи нанизываются на гвозди, перемешивают суспензию из говна и мёда, а по итогу вот. Кушайте.

Началось все с того, что Вова по утрам бегает, поэтому хотел прийти на прессуху в трениках, но его вовремя остановили. Велик? Нет, не удобно, Киев не приспособлен, мы только готовимся к децентрализации.

При чем тут она? И почему только готовимся? Поди знай.

Основную свою миссию Вова видит в прекращении войны. Слово «победа» не прозвучало ни единожды. Слово «прекращение» раз 200.

А еще попередники. Которые не обеспечили ВПЛам помощь в 14-м, поэтому многие вернулись и теперь разочарованы. Попередники занимались войной.

Вова, как ВПЛ, я нереально благодарна твоим попередникам, что мне вообще в принципе было куда удрать из Донецка. Потому что попередники попередников спиздили армию. Так что да. Предыдущая власть занималась войной. Пока ты петлял от повесток и снимал кинцо на деньги РФ.

Ну да ладно. Больше всего ранила вот эта странная метода. Люди в Золотом 500 человек сказали, что они не против, поэтому мы отведем войска. Люди в оккупированном Донецке не чувствуют себя украинцами, ну штош.

И? С каких это пор мы будем ориентироваться на ощущения каких-то групп людей и строить на этом основании свою внешнюю политику?
Про Пашинского отлично вообще.

Цитата: Пашинского закрыли- это ж хорошо? Вы спросите у людей на улице, Пашинский бандит? Сто из ста скажут- бандит!
Бля… Володя, у нас не голосованием называют человека бандитом, а посредством судебной ветки власти. Потому что по твоей логике можно было подойти к сотне человек, собравшихся на вече, и спросить «На палю Зеленского? Вывернем его мехом внутрь?" Как ты думаешь, тебе понравился бы ответ?

Или это просто гвозди трутся ржавыми шляпками?

И кстати, Вова таки читает ФБ. И прекрасно знает, что здесь пишут эти немножечко проплаченные порохоботы.

С Америкой были уставшие отношения, патамушта Америка не понимала, куда тратили деньги, их деньги. И даже заблокировали ВЕСНОЙ 140млн помощи. Но Володя всё порешал разговором с Трампом. Безо всяких, конечно, условий с его стороны.

Дальше было вот это: « Мы должны делать выкрутасы, чтоб обойти регламент. Чтоб принять законы. Мы вынуждены. Нам нужна скорость.»

Да, Вова, ты это снова сделал. Сказал прямым текстом, что клал ты с прибором на законы, чтобы побыринькому принять новые, свои.

Сажать по весне он хотел, но на него надели наручники. Типа, хорошо, молодец, лохи съели- ты выбрался, а теперь вникай в расклады. Ты- не можешь сажать. А кого будет сажать Аваков и прочие- не твое собачье дело, не для того Беня квиточку растила.

Было много по Нормандскому формату. Именно для того, чтобы он состоялся, нужны и разведение, и подтверждение формулы, и особый статус на постоянной основе. На вопросы о контроле границы не отвечает принципиально или вертит жопой, как глист на сковородке. Равно как и на вопрос, являются ли ДНР и ЛНР участниками переговорного процесса.
Кровопролития на Майдане не будет и ваще он не боится.

Но ФБ читает и с ветеранами встречается. Патамушта не боится, просто захотелось встретиться.

Попытался наехать на парня из СМИ с чехом-бенефициаром. Парень оказался с крепкими яйцами. Вова оказался без. Респект.

Про ФОПы - выйти из тени, платить податки, все нормас, не очкуем. Те. Никакой конкретики, тут он судя по всему вообще дупля не отбивает в происходящем. Выдает заготовки, гвозди гремят. Кароче, капец вам, господа ФОПы.

По амнистии боевикам должен говорить нормандский формат. Ну охуеть теперь. В самом деле? Франция, Германия и РФ будут решать вопросы амнистии для людей, 5 лет убивавших украинцев на украинской же земле? Вы рыбного супа переели, зелёные?

Новый КЗОТ хороший, нужный. Но недоработанный. Возможность уволить женщин в декрете пообещал убрать. Словами через рот. Вова, у нас все ходы записаны.

Муж одноклассницы - глава оборонного комитета не ходит на работу потому что инфаркт.

Днепру в бюджете не заложили денег на обещанный мост и аэропорт, но это не крайний вариант бюджета. Деньги будут.

Ну и вишенка.

Почему Путин должен изменить свою политику?

Потому что они устали от санкций и войны, они поняли что Украина не сдаст ніколи ні шматка своєї землі, потому что у нас армия, волонёры и вапще. Путин посмотрит на это, усвідомит неожиданно и прекратит воевать, да. И боевики тоже усвідомлять і складуть зброю. А еще вот в России меня знают хорошо, знают что я либеральный либерал.

И поэтому что?

А буй его знает что…

А еще мы должны поважать институт президентства, но у предыдущей власти такого желания закончить войну не было.
А еще капитуляция - это не зрада.

Зрада - не дать мне виконати свої обіцянки.

Всё, я больше нимагу, у меня кровоточат уши.
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Вот бы психиатра на ЦН
90% порохоботов сразу бы на лечение отправили
10% остальных - чуть попозже
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каков смысл этого рекорда гинеса или какого там рекорда?
разговоры обо всем=разговоры ни о чем...
на конкретные вопросы очень не конкретные ответы, особенно по ключевым вопросам, как то отвод войск, формула путина, стратегия развития економики, Крым и далее...
умиляют опусы о Порошенко, вообще о том что все плохое от попередников и далее...напомнить бы ему, что скоро пол года как он президент, а не попередники
ну и куча вопросов от "журнашлюх", именно так...когда вместо вопроса идет расказ как все было плохо, как стало уже круто при "маладой каманде" и что будет делать лидер нации в своей борьбе за счастье народа дальше, в борьбе против папередников конечно...ну вот и все...накой эти очень часов не ясно если основных ответов все равно нет
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то что происходило - это убожество...
очень стыдно и муторно - гидрант, дерьмо и дебил, это страшно....
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а Порох каким боком к бреду изливаемом Наркошей? Пресс-марафон Зеленского на время прервала группа людей, устроившая скандирование лозунгов про аферы в программе "Доступне житло" - Цензор.НЕТ 9364
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а его бред и покруче был - например доллар по 10
и прочая хрень типа идеалов майдана, к которому пытался примазатся
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"прочая хрень типа идеалов майдана" - зачет!

ну еще можно вспомнить бред про термосы и порно актрис, берущих и спереди и сзади....
а про армию, экономику, защиту суверенитета, ты прав, это все хфигня. Пресмарафон Зеленського на певний час перервала група людей, яка влаштувала скандування гасел про афери в програмі "Доступне житло" - Цензор.НЕТ 6389
расскажи лучше про свинарчуков, офшоры, роттердам++...........
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прикольно 3 президент им нада чтобы понять что доступного жилья не будет
взрослые люди а в сказки верят )))
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Да причем тут доступное жилье?
Это жертвы какой то аферы которая так называлпсь.
Люди стали жертвой мошенников и хотят что бы государство их защитило.
Зе идет верной дорогой по стопам Януковича у него все что не подготовлено его командой это проплаченое.
Очень заметно что он не адекватно воспринимает действительность через призму которую держит перед его носом его команда.
Там все искажено.
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да наверху ваще другая реальность - почитай трусняковые отчеты
такое впечатление что они инопланетяне Пресс-марафон Зеленского на время прервала группа людей, устроившая скандирование лозунгов про аферы в программе "Доступне житло" - Цензор.НЕТ 4495 Пресс-марафон Зеленского на время прервала группа людей, устроившая скандирование лозунгов про аферы в программе "Доступне житло" - Цензор.НЕТ 4495 Пресс-марафон Зеленского на время прервала группа людей, устроившая скандирование лозунгов про аферы в программе "Доступне житло" - Цензор.НЕТ 4495
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а шо, зеля гарно дило притумкав, теперь языковой марафон смело можно включать в перечень олимпийских видов спорта, главное, шоб рука бойца колоть не устала
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