 Європарламент назвав російську пропаганду головним джерелом дезінформації в Європі

Про це йдеться у резолюції, яка була ухвалена у четвер під час пленарного засідання Європарламенту у Брюсселі більшістю голосів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Іноземне втручання у виборчі процеси є серйозною загрозою для європейського демократичного суспільства, від якої виграють лише анти-європейські, праворадикальні, екстремістські та популістські сили", - зазначається у повідомленні, яке розміщено на сайті Європейського Парламенту.
Зокрема, Європарламент констатував, що іноземне зовнішнє втручання має системний характер, і здійснюється різними шляхами: через інформаційні кампанії в соціальних мережах, здійснюючи кібернетичні атаки на виборчу інфраструктуру, або шляхом надання фінансової підтримки політичним партіям в ході головних національних або європейських виборів. І хоча у всіх країнах-членах ЄС такі зовнішні дотації політичних партій або кандидатів повністю або частково заборонені, ці правила можуть обходити. В якості прикладу депутати згадали ситуацію навколо партії "Національний фронт" у Франції, а також звинувачення, які пролунали в європейських медіа на адресу австрійської "Партії свободи", італійської партії Lega та британської політичної сили Leave.eu.
Депутати окремо висловили глибоке занепокоєння з приводу "дуже небезпечної природи російської пропаганди", яка є головним джерелом дезінформацій в Європі, та інтенсивність якої подвоїлася з січня 2019 року – за цей час було зареєстровано 998 випадків дезінформації, в той час як у 2018 році – 434 такі випадки. У цьому ж контексті депутати рішуче засудили "агресивні дії" неєвропейських держав, які спрямовані на підрив суверенітету країн-кандидатів на входження до ЄС в регіоні Західних Балкан та країн Східного Партнерства.
Як протидію таким тенденціям депутати закликали до вдосконалення підрозділів стратегічних комунікацій Євросоюзу та перетворення їх у постійні структури із набагато більшим фінансуванням. Депутати також закликали компанії-провайдери інтернет-послуг та операторів соціальних мереж до співпраці у протидії дезінформації, не порушуючи при цьому принципів свободи слова. Європарламент закликав Євросоюз розробити відповідні правові рамки для ефективної протидії гібридним загрозам.
Як зазначається в повідомленні, пропозиції Європарламенту набувають особливої ваги з огляду на те, що до 2020 року в країнах ЄС відбудуться понад 50 президентських, національних, місцевих або регіональних виборів, які мають бути надійно захищені від зовнішнього втручання.
Уже все?
Сдулись значит.
Нет.
Так дело не пойдет.
Журналисты должна акредитоваться при игиле и представить их точку зрения в СМИ.
Что там они хотят создать свою автономию в европе?
Значит в Украине можно а в европе нельзя?
Охренеть ...
Сложная задача...