 Європарламент назвав російську пропаганду головним джерелом дезінформації в Європі

Про це йдеться у резолюції, яка була ухвалена у четвер під час пленарного засідання Європарламенту у Брюсселі більшістю голосів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Іноземне втручання у виборчі процеси є серйозною загрозою для європейського демократичного суспільства, від якої виграють лише анти-європейські, праворадикальні, екстремістські та популістські сили", - зазначається у повідомленні, яке розміщено на сайті Європейського Парламенту.

Зокрема, Європарламент констатував, що іноземне зовнішнє втручання має системний характер, і здійснюється різними шляхами: через інформаційні кампанії в соціальних мережах, здійснюючи кібернетичні атаки на виборчу інфраструктуру, або шляхом надання фінансової підтримки політичним партіям в ході головних національних або європейських виборів. І хоча у всіх країнах-членах ЄС такі зовнішні дотації політичних партій або кандидатів повністю або частково заборонені, ці правила можуть обходити. В якості прикладу депутати згадали ситуацію навколо партії "Національний фронт" у Франції, а також звинувачення, які пролунали в європейських медіа на адресу австрійської "Партії свободи", італійської партії Lega та британської політичної сили Leave.eu.

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Депутати окремо висловили глибоке занепокоєння з приводу "дуже небезпечної природи російської пропаганди", яка є головним джерелом дезінформацій в Європі, та інтенсивність якої подвоїлася з січня 2019 року – за цей час було зареєстровано 998 випадків дезінформації, в той час як у 2018 році – 434 такі випадки. У цьому ж контексті депутати рішуче засудили "агресивні дії" неєвропейських держав, які спрямовані на підрив суверенітету країн-кандидатів на входження до ЄС в регіоні Західних Балкан та країн Східного Партнерства.

Як протидію таким тенденціям депутати закликали до вдосконалення підрозділів стратегічних комунікацій Євросоюзу та перетворення їх у постійні структури із набагато більшим фінансуванням. Депутати також закликали компанії-провайдери інтернет-послуг та операторів соціальних мереж до співпраці у протидії дезінформації, не порушуючи при цьому принципів свободи слова. Європарламент закликав Євросоюз розробити відповідні правові рамки для ефективної протидії гібридним загрозам.

Як зазначається в повідомленні, пропозиції Європарламенту набувають особливої ваги з огляду на те, що до 2020 року в країнах ЄС відбудуться понад 50 президентських, національних, місцевих або регіональних виборів, які мають бути надійно захищені від зовнішнього втручання.

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