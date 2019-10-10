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Все про:вибух (1783) граната (481) Рівне (175)

 У будинок депутата міськради Рівного кинули бойову гранату, - Нацполіція. ФОТО

10 жовтня, близько 14 години надійшло повідомлення 45-річного рівнянина, що його дружина виявила пошкодженою покрівлю будинку на вулиці Костромська обласного центру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Рівненського відділу поліції разом із керівництвом, працівники вибухотехнічного відділу і кінологи ГУНП.

Як пояснив господар поліцейським, що близько третьої ночі він почув підозрілий звук, втім цьому не надав значення, оскільки вирішив, що це могла бути петарда.

Під час огляду фахівці-вибухотехніки встановили, що на даху будинку депутата міської ради вибухнула граната "РГД-5". У результаті вибуху пошкоджено металеву покрівлю даху.

За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Поліцейські встановлюють всі обставини події та осіб, причетних до злочину".

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У будинок депутата міськради Рівного кинули бойову гранату, - Нацполіція 01
У будинок депутата міськради Рівного кинули бойову гранату, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153338
 
 
 Топ коментарі
 
Неплохой дом...Но там одной гранаты явно мало...
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це ж який великий будинок треба мати, щоб відразу вибух гранати не почути? в наступний раз треба пробувати з РПГ
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Да у Гонтаревой домик скромнее выглядит!
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Неплохой дом...Но там одной гранаты явно мало...
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Да! Депутатня дістала людей конкретно..... В бідній державі такі хороми!!!!
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це ж який великий будинок треба мати, щоб відразу вибух гранати не почути? в наступний раз треба пробувати з РПГ
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РПГ за мало..))) як що 10-15 з різниз боків..
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3 или четыре шашки привязать , и запустить птичку , далеко не полетит и прицел не держит , но для дома саме то
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Шо там те гранатки? -- Зелю надо мирно вышибать! ...а то будут по Киеву гильзы валяться -- хрен нешком пройдёшь, шо б не подскользнуться...
...плавали -- знаем!
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Не розрахували.. там потрібно арта..МСТА на будинок самий раз..
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За такой дом в нищей Украине гранату нужно не на крышу бросать, а в ширинку владельцу-депутасту... В дом депутата горсовета Ривного бросили боевую гранату, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 226
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смотрел новости о выставке вооружений, "нищий"?
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Наступного разу "сапог" - щоб не здавалось "могла быть петарда"
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Он просто обосрался что кое-кто пришел за принадлежащим ему(кое-кому) и сидел с ружьем под кроватью в куче выделений, а утром, отмывшись, закинув мешки с баксами в джип и увезя их на "бабушкину дачу"(4 этажа) - смиренно промямлил версию что написана в статье.
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Дом районного депутата не показали полностью , потому как реакция общественности будет понятна .
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