 У будинок депутата міськради Рівного кинули бойову гранату, - Нацполіція. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.
На місце події прибула слідчо-оперативна група Рівненського відділу поліції разом із керівництвом, працівники вибухотехнічного відділу і кінологи ГУНП.
Як пояснив господар поліцейським, що близько третьої ночі він почув підозрілий звук, втім цьому не надав значення, оскільки вирішив, що це могла бути петарда.
Під час огляду фахівці-вибухотехніки встановили, що на даху будинку депутата міської ради вибухнула граната "РГД-5". У результаті вибуху пошкоджено металеву покрівлю даху.
За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Поліцейські встановлюють всі обставини події та осіб, причетних до злочину".
...плавали -- знаем!