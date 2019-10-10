 Після розведення сил на Донбасі має відбутися виведення іноземних військ і роззброєння, - Україна в ОБСЄ

Про це повідомив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Після розведення сил має слідувати виконання інших безпекових положень Мінських домовленостей, а саме – виведення іноземних збройних формувань та найманців, роззброєння всіх незаконних груп, а також відновлення урядом України контролю над кордоном", - заявив він.
Дипломат зазначив, що домовленість про розведення сил 7 жовтня у Петрівському та Золотому не була виконана через здійснені напередодні обстріли з боку російських збройних формувань. З огляду на це порушення з російського боку, початок відведення був перенесений на 7 днів, протягом яких на цих ділянках має зберігатися тиша.
Цимбалюк підкреслив, що передусім на Донбасі потрібно забезпечити безпеку, що є передумовою для створення необхідного середовища для початку виборчого процесу та проведення місцевих виборів на території ОРДЛО відповідно до українського законодавства та стандартів ОБСЄ.
Донбаська армія Росії
Після авантюри навколо формули Штайнмайєра (яку підписав у Мінську Леонід Кучма) президент Зеленський урочисто обіцяв, що жодних виборів на окупованих територіях не буде, допоки з ОРДіЛО не виведуть усі іноземні війська.https://tyzhden.ua/Columns/50/236436
Хто дебіл?
Відповідь однозначна.
Але цього разу - це НЕ та серія серіалу, біліать!
Пусть покажет где об этом написано в формуле штанмайера которую подписали.
После непродолжительных фрикций, должны последовать бурные эякуляции. -- медицинский факт! *)
А москальські терористичні війська нехай забираються з української землі.
За дураков держат только украинский народ, которого поставят перед фактом "федерализации" прописанном в "особом статусе", т.е. ровно тем, за чем орки и пришли
Старшина Запаса
@StarshinaZapasa
·2 ч
По итогам пресс-конференции хочу в седьмой раз задать один и тот же вопрос. Украинцы, скажите, а зачем вы выбрали президентом идиота?
Спокойной ночи.
А якщо ні, то це зрада національних інтересів і капітуляція... За це доведеться відповідати...
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Зебобики законом легализируют российскую армию.. Амнистируют для начала всех, а потом разрешат законом создать что-то типа народной милиции. Буряты и чукчи станут коренными жителями.
Если орки типа согласны разоружится то в таком разведениии смысла нет.