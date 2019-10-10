EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  1488  43
Матеріали за темою:
Все про:ОБСЄ (2275) Донбас (13270) мінські угоди (1641)

 Після розведення сил на Донбасі має відбутися виведення іноземних військ і роззброєння, - Україна в ОБСЄ

Вслід за розведенням сил на Донбасі повинно відбутися виведення іноземних збройних формувань та найманців, роззброєння всіх незаконних груп, а також відновлення урядом України контролю над кордоном.

Про це повідомив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Після розведення сил має слідувати виконання інших безпекових положень Мінських домовленостей, а саме – виведення іноземних збройних формувань та найманців, роззброєння всіх незаконних груп, а також відновлення урядом України контролю над кордоном", - заявив він.

Дипломат зазначив, що домовленість про розведення сил 7 жовтня у Петрівському та Золотому не була виконана через здійснені напередодні обстріли з боку російських збройних формувань. З огляду на це порушення з російського боку, початок відведення був перенесений на 7 днів, протягом яких на цих ділянках має зберігатися тиша.

Цимбалюк підкреслив, що передусім на Донбасі потрібно забезпечити безпеку, що є передумовою для створення необхідного середовища для початку виборчого процесу та проведення місцевих виборів на території ОРДЛО відповідно до українського законодавства та стандартів ОБСЄ.

Читайте також: Я не боюся Майдану, але запевняю - кровопролиття не буде, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153337
 
   
 Топ коментарі
 
ОБСЄ - це ще та організація..... вони вже можуть сказати, що руцких войск на бамбасє нєту
 показати весь коментар
 
Четкая позиция Украиньі , респект!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ОБСЄ - це ще та організація..... вони вже можуть сказати, що руцких войск на бамбасє нєту
 показати весь коментар
 
 
Для думаючих Після розведення сил на Донбасі має відбутися виведення іноземних військ і роззброєння, - Україна в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 1664

Донбаська армія Росії
Після авантюри навколо формули Штайнмайєра (яку підписав у Мінську Леонід Кучма) президент Зеленський урочисто обіцяв, що жодних виборів на окупованих територіях не буде, допоки з ОРДіЛО не виведуть усі іноземні війська.https://tyzhden.ua/Columns/50/236436
 показати весь коментар
 
Скажу так. Дебіли відводять свої війська. А ми прийдемо на їхнє місце.
Хто дебіл?
Відповідь однозначна.
Але цього разу - це НЕ та серія серіалу, біліать!
 показати весь коментар
 
 
позиция очень хорошая, вопрос, кацапы об этом знают?
 показати весь коментар
 
 
Вот-вот, пуйло с ухмылочкой так и скажет и на этом все закончится
 показати весь коментар
 
 
Скільки договорів міжнародних виконала Росія? Як там Бісмарк казав? Порушила 47 з 54 - ох. А з інших вийшла в односторонньому порядку.
 показати весь коментар
 
Отступление у нас уже называют разводом войск. Ето типа в 1941-1943 тоже Гитлер со Сталиным разводили войска? Да и ***** сказал что его росийских войск в Украине нету а ОБСЕ подтвердило. Что дальше? Вы не войска разводите а булки перед *****м.
 показати весь коментар
 
 
Никто и никогда не уйдет с Донбасса пока не рухнет раша.
 показати весь коментар
 
 
100% Імперія виведе свої колоніальні війська тільки з розпадом імперії. Лохторату це не зрозуміти Після розведення сил на Донбасі має відбутися виведення іноземних військ і роззброєння, - Україна в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4913
 показати весь коментар
 
ну і далі що? 5 років населення лугандону обробляла російська пропаганда, 5 років там рос.рубль, пам'ятгики леніну, та рік паспорти рф. До зебілів ще додадуться радикальні ватопітеки, пару лямів виборців.
 показати весь коментар
 
 
Какие иностранные силы надо выводить? негритянские батальоны и польских наемников о которых пишут в ДыНыР, или может и канадо-бандровцев о которых еще напишут в ЛыНыРы? Украинский дипломат ругает агрессию каких то инострацев и боится пронести две буквы РФ. Так это Это шут гороховый или дипломат украинский? Похожве хуже - это враг
 показати весь коментар
 
 
Да это спектакля для зебилов.
Пусть покажет где об этом написано в формуле штанмайера которую подписали.
 показати весь коментар
 
 
а в 2016 это не должны были так сделать? с какого перепугу они это будет делать теперь, думайте потому что клоун попросил и на той стороне зрители - ну, ну посмотрим.
 показати весь коментар
 
 
Хорошая контора ОБСЕ! И самое главное - все к ней прислушиваются и выполняют ее требования!
 показати весь коментар
 
После разведения сил на Донбассе должен произойти вывод иностранных войск и разоружение

После непродолжительных фрикций, должны последовать бурные эякуляции. -- медицинский факт! *)
 показати весь коментар
 
 
Ніякого відведення ! (те, що зе-зграя називає =розведенням=).
А москальські терористичні війська нехай забираються з української землі.
 показати весь коментар
 
 
пока не пройдет суд по Боингу, орки с ордло не уйдут крапка
 показати весь коментар
 
 
должен произойти вывод иностранных войск /кажинный раз на эфтом самом месте. Начиная с 1918 года.Ну дети малые.
 показати весь коментар
 
 
Потом представитель немного подумал и сказал, - Затем последует выплата Россией репараций...
 показати весь коментар
 
 
такого в формуле штанов Маера нет - прямо взять и уйти. Дураков ни с той стороны ни с этой нет. Фашисты из Москвы не за этим приходили, чтобы увидев клоуна уйти.
За дураков держат только украинский народ, которого поставят перед фактом "федерализации" прописанном в "особом статусе", т.е. ровно тем, за чем орки и пришли
 показати весь коментар
 
 
Не понимаю, ОБСЕ мониторит все события в зоне разграничения и прекрасно знают с какой стороны был обстрел, так зачем докладывать тем, для кого это работа. Не знаю кто такой этот Цымбалюк, только минские соглашения были утверждены в ООН и не ему их менять - а вообще в Украине остались вменяемые люди на этом уровне?
 показати весь коментар
 
Точна стенограма сьогоднішньої прес-конференції зеПісля розведення сил на Донбасі має відбутися виведення іноземних військ і роззброєння, - Україна в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4052Після розведення сил на Донбасі має відбутися виведення іноземних військ і роззброєння, - Україна в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9748
 показати весь коментар
 
 



Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·2 ч

По итогам пресс-конференции хочу в седьмой раз задать один и тот же вопрос. Украинцы, скажите, а зачем вы выбрали президентом идиота?
Спокойной ночи.
 показати весь коментар
 
 
Жити скучно було. Зараз весело, що п-ц((. Я пам'ятаю, хто голосував за нього з моїх знайомих:треба дати шанс, він новий, не буде красти... тільки якого хєра мої діти мають це розхльобувати. Я казав, що хіба вам не шкода над Україною експеримент проводити. Так давайте, ***.. кожного разу якесь нове чмо вибирати. Як співав Скрябін: "мене нервують люди, що думають мало".
 показати весь коментар
 
Да не будет РФ никого разоружать до выборов... Следовательно можно сразу строить вал. Після розведення сил на Донбасі має відбутися виведення іноземних військ і роззброєння, - Україна в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7667
 показати весь коментар
 
 
Тоді нехай бандформування забираються разом з РФ за паребрік.
 показати весь коментар
 
Після того, як Україна відступить зі своїх позицій, фєдєрасти спужаються й підуть до дому, а після повернуть вкрадені заводи та інше обладнання, відновлять зруйновану інфраструктуру, виплатять компенсації за вбитих, поранених, закатованих та вимушено переселених??? Теж саме відбудеться з Кримом???
А якщо ні, то це зрада національних інтересів і капітуляція... За це доведеться відповідати...
 показати весь коментар
 
 
Вслед за разведением сил на Донбассе должен состояться вывод иностранных вооруженных формирований и наемников, разоружение всех незаконных групп, а также восстановление правительством Украины контроля над границей.

==============
Зебобики законом легализируют российскую армию.. Амнистируют для начала всех, а потом разрешат законом создать что-то типа народной милиции. Буряты и чукчи станут коренными жителями.
 показати весь коментар
 
 
Зачем вообще отводить войска для получения контроля над границей.
Если орки типа согласны разоружится то в таком разведениии смысла нет.
 показати весь коментар
 
 
ну який може бути вивід військ якщо іх там нєт уже 6 років
 показати весь коментар
 
Не буде ніякого розведення, і тим більше виведення орків, це їхня погибель , ми виведемо цю кацапську мерзоту тільки ногами вперед.
 показати весь коментар
 
Лучше сперва разоружение иностранных войск- а потом уже вывод.
 показати весь коментар
 
 
Давно ОБСЕ драпали без штанов побросав свои сбитые беспилотники? Артиллерию Рашка уже отвела и перестала стрелять под присмотром ОБСЕ? Вы еще хотите чтобы ОБСЕ проконтролировало отведение войск? Ню-ню. Жалко только что наши парни гибнут а не ОБСЕ и не сосущие у штанмаера зечиновники.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору