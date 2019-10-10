 Справа про вбивство Шеремета на контролі, подробиць розкрити не можу, - Зеленський

Про це він сказав під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо я розповім про справу Шеремета, я зірву спецоперацію. Як можна більше комунікувати, якщо я вам кажу, що потрібно трохи почекати. Якщо до визначеного терміну не буде результатів, то будуть звільнення", - сказав Зеленський про хід розслідування.
На уточнююче запитання про те, до якого терміну мають бути підсумки розслідування, президент відповів "Не знаю".
Нагадаємо, вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. Зі свого боку, тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000 роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
За полгода дело не раскрыто.
менно в этом он обвинял Порошенко.
Он обвинял Порошенко.
Люди сами додумали, что он может сделать лучше, чем Порошенко.
Режим лжет обо всем, лжет о своих намерениях, лжет о контрабанде, лжет о разведении войск. Там где не хватает фантазии на ложь, в дело идут манипулятивные технологии типа "Верьме мне...", "поверьте нам... " ну т д.
Особой любовью режима пользуются манипуляции с подменой понятий. Например, назвать народное возмущение политикой Зеленского - "проплаченными Порошенком акциями", грандиозный провал на международной арене - " ростом авторитетности президента зеленского на Западе" ну т.д.
Следующим вопросом такой подмены понятий стал вопрос о финансировании оборонной сферы Украины. Премьер-министр Гончарук "У публічній площині обговорюється "зрада", що ми плануємо скоротити витрати на оборону, скоротити якісь соціальні пільги. Це неправда. У наступному році видатки на оборону будуть навіть збільшені. У бюджеті країни на 2020 рік планують збільшити видатки на безпеку і оборону країни до 245,8 млрд гривень"
Очень сложно сказать чего больше в этой фразе - наглой лжи или откровенного дилетантизма.
Во-первых, г-н Гончарук цитирует проект бюджета в разделе "Видатки на оборону і безпеку". Оборона - это то, что планируется выделить на министерство обороны, а это те же 136. млрд. гривен, как и в 2019 году. Никакого увеличения нет.
Во вторых. Безопасность - это финансирование МВД, СБУ, СНБО и тому подобных "околобезопастных" структур финансирование которых действительно возрастает на 36,8 млрд. гривен. Особый интерес вызывает увеличение финансирования структуры СНБО на 27 млрд 986 млн грн. (в 16 раз)
Это означает фактически передачу этих средств в полное распоряжение Зеленского и Ко правом самостоятельного решения направлений финансирования этими деньгами.
О чем мы писали тут https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/2.html
Судя по этому основную угрозу своему существованию режим Зеленского видит вовсе не в агрессивной политике РФ, а в протестных настроениях своих граждан, нарастающих с каждым днем. Именно за эти деньги будут нанимать "титушек", проплачивать заказные СМИ, оплачивать "социологические" опросы и т.п.
Во всяком случае, нет общедоступных записей его прямых обещаний.
Люди сами додумали и проголосовали за свои додумки
Если не можешь не писать -- не пиши!
Вытащишь нож - она тут же нарушит все договорённости .
Там 86% долбо.бов .
С ними нельзя иметь никаких дел .
Mikhail Golub
@golub
·4 ч
Напомню, этот чувак получил диплом юриста в Кривом Роге
...а он их знает?
Я б с удовольствием послухал следуюющее Заявление из радио:
Президент Зеленский, исчез в неизвестном государстве. ...подробностей раскрыть не можем -- но он не вернётся.
https://enigma.ua/articles/de-khovaetsya-vbivtsya-sheremeta
На уточняющий вопрос о том, до какого срока должны быть итоги расследования, президент ответил "Не знаю".Источник: https://censor.net.ua/n3153334