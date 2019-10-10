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Все про:Зеленський (3110) розслідування (1551) Шеремет (240)

 Справа про вбивство Шеремета на контролі, подробиць розкрити не можу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відмовився розкрити деталі розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він сказав під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо я розповім про справу Шеремета, я зірву спецоперацію. Як можна більше комунікувати, якщо я вам кажу, що потрібно трохи почекати. Якщо до визначеного терміну не буде результатів, то будуть звільнення", - сказав Зеленський про хід розслідування.

На уточнююче запитання про те, до якого терміну мають бути підсумки розслідування, президент відповів "Не знаю".

Читайте також: Журналісти передали Зеленському матеріали власного розслідування вбивства Шеремета. ВIДЕО

Нагадаємо, вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. Зі свого боку, тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

Дивіться також: "Я зрозуміла, що цю справу просто не розкриють. Ось і все", - мати Павла Шеремета. ВIДЕО

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000 роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153334
 
 
 Топ коментарі
 
подробности раскгрыть не могу потому что об этом вааще ничего не знаю....
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Подробности раскрыть не могу, чтобы не сдать соратников, -Зеленский
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То что режим Зеленского лжет беспрерывно - уже ни для кого не новость.
Режим лжет обо всем, лжет о своих намерениях, лжет о контрабанде, лжет о разведении войск. Там где не хватает фантазии на ложь, в дело идут манипулятивные технологии типа "Верьме мне...", "поверьте нам... " ну т д.
Особой любовью режима пользуются манипуляции с подменой понятий. Например, назвать народное возмущение политикой Зеленского - "проплаченными Порошенком акциями", грандиозный провал на международной арене - " ростом авторитетности президента зеленского на Западе" ну т.д.

Следующим вопросом такой подмены понятий стал вопрос о финансировании оборонной сферы Украины. Премьер-министр Гончарук "У публічній площині обговорюється "зрада", що ми плануємо скоротити витрати на оборону, скоротити якісь соціальні пільги. Це неправда. У наступному році видатки на оборону будуть навіть збільшені. У бюджеті країни на 2020 рік планують збільшити видатки на безпеку і оборону країни до 245,8 млрд гривень"
Очень сложно сказать чего больше в этой фразе - наглой лжи или откровенного дилетантизма.

Во-первых, г-н Гончарук цитирует проект бюджета в разделе "Видатки на оборону і безпеку". Оборона - это то, что планируется выделить на министерство обороны, а это те же 136. млрд. гривен, как и в 2019 году. Никакого увеличения нет.

Во вторых. Безопасность - это финансирование МВД, СБУ, СНБО и тому подобных "околобезопастных" структур финансирование которых действительно возрастает на 36,8 млрд. гривен. Особый интерес вызывает увеличение финансирования структуры СНБО на 27 млрд 986 млн грн. (в 16 раз)

Это означает фактически передачу этих средств в полное распоряжение Зеленского и Ко правом самостоятельного решения направлений финансирования этими деньгами.
О чем мы писали тут https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/2.html

Судя по этому основную угрозу своему существованию режим Зеленского видит вовсе не в агрессивной политике РФ, а в протестных настроениях своих граждан, нарастающих с каждым днем. Именно за эти деньги будут нанимать "титушек", проплачивать заказные СМИ, оплачивать "социологические" опросы и т.п.
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Подробности раскрыть не могу, чтобы не сдать соратников, -Зеленский
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Он не врёт.

За полгода дело не раскрыто.

менно в этом он обвинял Порошенко.
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Он никому ничего не обещал.

Он обвинял Порошенко.

Люди сами додумали, что он может сделать лучше, чем Порошенко.
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То что режим Зеленского лжет беспрерывно - уже ни для кого не новость.
Режим лжет обо всем, лжет о своих намерениях, лжет о контрабанде, лжет о разведении войск. Там где не хватает фантазии на ложь, в дело идут манипулятивные технологии типа "Верьме мне...", "поверьте нам... " ну т д.
Особой любовью режима пользуются манипуляции с подменой понятий. Например, назвать народное возмущение политикой Зеленского - "проплаченными Порошенком акциями", грандиозный провал на международной арене - " ростом авторитетности президента зеленского на Западе" ну т.д.

Следующим вопросом такой подмены понятий стал вопрос о финансировании оборонной сферы Украины. Премьер-министр Гончарук "У публічній площині обговорюється "зрада", що ми плануємо скоротити витрати на оборону, скоротити якісь соціальні пільги. Це неправда. У наступному році видатки на оборону будуть навіть збільшені. У бюджеті країни на 2020 рік планують збільшити видатки на безпеку і оборону країни до 245,8 млрд гривень"
Очень сложно сказать чего больше в этой фразе - наглой лжи или откровенного дилетантизма.

Во-первых, г-н Гончарук цитирует проект бюджета в разделе "Видатки на оборону і безпеку". Оборона - это то, что планируется выделить на министерство обороны, а это те же 136. млрд. гривен, как и в 2019 году. Никакого увеличения нет.

Во вторых. Безопасность - это финансирование МВД, СБУ, СНБО и тому подобных "околобезопастных" структур финансирование которых действительно возрастает на 36,8 млрд. гривен. Особый интерес вызывает увеличение финансирования структуры СНБО на 27 млрд 986 млн грн. (в 16 раз)

Это означает фактически передачу этих средств в полное распоряжение Зеленского и Ко правом самостоятельного решения направлений финансирования этими деньгами.
О чем мы писали тут https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/2.html

Судя по этому основную угрозу своему существованию режим Зеленского видит вовсе не в агрессивной политике РФ, а в протестных настроениях своих граждан, нарастающих с каждым днем. Именно за эти деньги будут нанимать "титушек", проплачивать заказные СМИ, оплачивать "социологические" опросы и т.п.
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п.с. Особый интерес вызывает увеличение финансирования структуры СНБО на 27 млрд 986 млн грн. (в 157 раз)
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Для оперативного перекидання грошей під час війни - дуже розумний крок. Наприклад швидко організувати забезпечення іншого напрямку оборони
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Или на свечной заводик Коломойского. Что более вероятно И главное подпись только двух людей - никаких там комитетов Рады, обсуждений Справа про вбивство Шеремета на контролі, подробиць розкрити не можу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2773 Зебилов просто разводят как Мазай зайцев Справа про вбивство Шеремета на контролі, подробиць розкрити не можу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5840
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хя,ты когда последний раз в туалет ходило?Весь форум загадил
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Вот что сделали в Мексике с тем, кто не выполнил своё предвыборное обещание отремонтировать дорогу. Просто дорогу. Просто отремонтировать. Учитесь.(ВИДЕО) https://giperboloid.info/v-meksike-mjera-goroda-las-margaritas-privjazali-k-mashine-i-provolokli-po-ulicam-video/
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Зеленский ничего не обещал.

Во всяком случае, нет общедоступных записей его прямых обещаний.

Люди сами додумали и проголосовали за свои додумки
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про те, що планується спецоперація, ти вже, бовдур, проговорився
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та там просто очікують, щоб хоч хтось потрапив в руки СБУ (організатор, чи виконавець) - як Прасолова за вбивство Хараберюша. А практично, ІМНО, ця справа вже давно розкрита - оголосити з певних причин лише не можуть.
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подробности раскгрыть не могу потому что об этом вааще ничего не знаю....
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Иногда журналисты раскрывают преступление быстрее спец. органов.
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Возможно кто то из попередников напрягся после этих слов.
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Слухай, дед -- если ты не бот. Я уважаю старость, но не уважаю глупость.
Если не можешь не писать -- не пиши!
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Я вам вроде и не писал ничего господин немец.
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...ты так не писал, шо я и не увидел\. тов. белорусс ...*)
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У вас какой то странный переводчик, ничего не понять.
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Ходь в дупу! ...вместе с переводчиком твоим...*)
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Я щас в Америке! ...какой тут тебе фест? ...дошло до него -- доходяга ...*)
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Шеремета беларашкин кацап, доверенная рожа ***** и украинофоб ватный......хрен на него.
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Подобности письмом! -- за счёт получателя...
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Орлы Пеца замочили Шеремета,Юга все улики давно уничтожил,ну и сейчас в Лондоне учит английский
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в 21-15 дійшла черга скнсору (бутусову) задати запитання...
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Дело ШЕремета однозначно будет раскрыто при ЗЕ.
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С Ордой можно договариваться , только всадив ей нож в горло . Не вынимая .
Вытащишь нож - она тут же нарушит все договорённости .
Там 86% долбо.бов .
С ними нельзя иметь никаких дел .
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вбивство Шеремета давно розкрито - це виключно внутрішні розбірки і жодної "руки кремля" (як нам брехали одразу) там нема ...
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Mikhail Golub

@golub

·4 ч

Напомню, этот чувак получил диплом юриста в Кривом РогеДело об убийстве Шеремета на контроле, подробности раскрыть не могу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9273
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подробности раскрыть не могу, - Зеленский

...а он их знает?
Я б с удовольствием послухал следуюющее Заявление из радио:
Президент Зеленский, исчез в неизвестном государстве. ...подробностей раскрыть не можем -- но он не вернётся.
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Перевод с зеленского: "Челядь, подробности не вашего ума дело"!
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Если до определенного срока не будет итогов, то будут увольнения", - сказал Зеленский о ходе расследования.
На уточняющий вопрос о том, до какого срока должны быть итоги расследования, президент ответил "Не знаю".Источник: https://censor.net.ua/n3153334 Справа про вбивство Шеремета на контролі, подробиць розкрити не можу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1301 Справа про вбивство Шеремета на контролі, подробиць розкрити не можу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5572 Справа про вбивство Шеремета на контролі, подробиць розкрити не можу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5064
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