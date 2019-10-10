EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Події
  2975  14
Матеріали за темою:
Все про:НАБУ (2131) депутат (980) Правоохоронні органи (239) Укрзалізниця (822) Антикорупційний суд (464)

 Антикорупційний суд заарештував майно екс-депутата, підозрюваного в незаконних схемах з "Укрзалізницею"

10 жовтня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ про накладення арешту на майно екс-нардепа, якого підозрюють в схемах на "Укрзалізниці".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

Підозрюваний - народний депутат України VIII-ого скликання. Зокрема, його підозрюють у заволодінні майном ДП "Укрзалізничпостач" та Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" в особливо великих розмірах під час здійснення держзакупівель.

Нагадаємо, 4 жовтня слідчий суддя ВАКС вже застосувала до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на два місяці. Крім домашнього арешту, який полягає у забороні залишати житло з 22:00 до 06:00, слідчий суддя відповідною постановою поклала на підозрюваного додаткові обов'язки. Зокрема, він має здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справу про розтрату 58 млн грн бюджетних коштів на закупівлі палива для Міноборони направлено у ВАКС, - САП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153333
 
 
 Топ коментарі
 
Политические преследования! Антикоррупционный суд арестовал имущество экс-депутата, подозреваемого в незаконных схемах с "Укрзализныцей" - Цензор.НЕТ 1045
 показати весь коментар
 
Пісець дубневичам..))) потрошки підбираються до свині порошенка.. Капелька по капельці
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
У тебя шо-то арестовали? -- имя, сестра -- имя! *)
 показати весь коментар
 
Трішки лою в голові і допомога дядька Гугла і.............

Помощника нардепа задержали за хищение на "Укрзализныце"

10949 ПРОСМОТРОВ

0
Четверг, 21 февраля 2019, 16:19

2790

Детективы НАБУ в аэропорту "Борисполь" задержали помощника нардепа и бывшего первого заместителя руководителя Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" по подозрению в хищении средств.
Об этом сообщает пресс-служба бюро.
"Это лицо, вместе с еще семью, подозревают в нанесении более 93 миллионов гривен убытков "Укрзализныце" за закупку стрелочной продукции по завышенным ценам. На момент совершения преступления экс-чиновник занимал должность помощника одного из народных депутатов, который, по версии следствия, также причастен к коррупционной схеме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозрение экс-чиновнику "Укрзализныци" сообщили в январе. Но поскольку тот скрывался от следствия, то его объявили в розыск.
"Подозреваемого задержали сотрудники Государственной пограничной службы и передали его детективам НАБУ для проведения следственных действий", - подытожили в НАБУ.
Согласно сайту Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця", первым заместителем руководителя филиала в 2016 году был Эдуард Пушкаренко.
Такая же должность значится и в декларации Пушкаренко.
Кроме того, лицо с такой фамилией значится и среди помощников нардепа Ярослава Дубневича.
 показати весь коментар
 
Вот что делают в Мексике с тем, кто не выполняет своё предвыборное обещание отремонтировать дорогу. Просто дорогу. Просто отремонтировать. Учитесь.(ВИДЕО) https://giperboloid.info/v-meksike-mjera-goroda-las-margaritas-privjazali-k-mashine-i-provolokli-po-ulicam-video/
 показати весь коментар
 
Пісець дубневичам..))) потрошки підбираються до свині порошенка.. Капелька по капельці
 показати весь коментар
 
 
Будет неотвратимость наказания перестанут красть.Поэтому :Вперед!С Богом!
 показати весь коментар
 
 
Щось мені підказує, що за дупу взяли одного з братів Дубневичів..... давно пора
 показати весь коментар
 
 
Продать и по гривне всем жд работникам...или по доллару🤣
 показати весь коментар
 
Зеля выкручивается -- пыль поднимает... ...полюбэ прогорит.
Экономика, это как Законы Природы -- нарушать нельзя! ...но жить можно...*)
 показати весь коментар
 
Комунопорохобариг, довічно і з конфіскацією, і відразу збільшаться зарплати і пенсії.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору