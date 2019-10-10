 Антикорупційний суд заарештував майно екс-депутата, підозрюваного в незаконних схемах з "Укрзалізницею"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

Підозрюваний - народний депутат України VIII-ого скликання. Зокрема, його підозрюють у заволодінні майном ДП "Укрзалізничпостач" та Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" в особливо великих розмірах під час здійснення держзакупівель.

Нагадаємо, 4 жовтня слідчий суддя ВАКС вже застосувала до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на два місяці. Крім домашнього арешту, який полягає у забороні залишати житло з 22:00 до 06:00, слідчий суддя відповідною постановою поклала на підозрюваного додаткові обов'язки. Зокрема, він має здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справу про розтрату 58 млн грн бюджетних коштів на закупівлі палива для Міноборони направлено у ВАКС, - САП