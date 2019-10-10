 Антикорупційний суд заарештував майно екс-депутата, підозрюваного в незаконних схемах з "Укрзалізницею"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.
Підозрюваний - народний депутат України VIII-ого скликання. Зокрема, його підозрюють у заволодінні майном ДП "Укрзалізничпостач" та Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" в особливо великих розмірах під час здійснення держзакупівель.
Нагадаємо, 4 жовтня слідчий суддя ВАКС вже застосувала до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на два місяці. Крім домашнього арешту, який полягає у забороні залишати житло з 22:00 до 06:00, слідчий суддя відповідною постановою поклала на підозрюваного додаткові обов'язки. Зокрема, він має здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з країни.
Помощника нардепа задержали за хищение на "Укрзализныце"
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Четверг, 21 февраля 2019, 16:19
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Детективы НАБУ в аэропорту "Борисполь" задержали помощника нардепа и бывшего первого заместителя руководителя Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" по подозрению в хищении средств.
Об этом сообщает пресс-служба бюро.
"Это лицо, вместе с еще семью, подозревают в нанесении более 93 миллионов гривен убытков "Укрзализныце" за закупку стрелочной продукции по завышенным ценам. На момент совершения преступления экс-чиновник занимал должность помощника одного из народных депутатов, который, по версии следствия, также причастен к коррупционной схеме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозрение экс-чиновнику "Укрзализныци" сообщили в январе. Но поскольку тот скрывался от следствия, то его объявили в розыск.
"Подозреваемого задержали сотрудники Государственной пограничной службы и передали его детективам НАБУ для проведения следственных действий", - подытожили в НАБУ.
Согласно сайту Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця", первым заместителем руководителя филиала в 2016 году был Эдуард Пушкаренко.
Такая же должность значится и в декларации Пушкаренко.
Кроме того, лицо с такой фамилией значится и среди помощников нардепа Ярослава Дубневича.
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