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 Події, Київські новини
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Все про:Київ (6575) освітлення (4)

 До нового року в Києві оновлять чверть зовнішнього освітлення

Відновити вуличне світло дозволило збільшення фінансування й установка сучасних смарт-мереж.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

"Нове LED-освітлення дозволяє економити до 40% електроенергії. Все це можливо завдяки управлінню через спеціальну систему, яка дає змогу економити за рахунок деміюванія - зменшення навантаження на мережу. Наприклад, о 23 годині, коли інтенсивність руху в місті Києві зменшується, ми зменшуємо навантаження на лінію 30%, а після 1-00 ночі і до 50%", - розповів директор КП "Київміськсвітло" Володимир Круценко під час прес-туру на підприємство.

Журналістам провели екскурсію на КП "Київміськсвітло" і продемонстрували старі і нові зразки ламп освітлення, які сьогодні встановлено в столиці.

"Загальна кількість світильників у Києві становить 135 тис одиниць, ще 68 тисяч одиниць - це підсвічування пам'яток архітектури та ілюмінацій підсвічування", - повідомив Круценко.

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За словами директора комунального підприємства гарантійний термін нових LED-ламп становить 10 років, а експлуатаційний час - 100 тисяч годин.

"Всього в 2018 році, завдяки встановленню нових мереж ми заощадили понад 11 млн гривень. За 9 місяців 2019-го така економія становить вже понад 12 млн гривень і вона ростиме, адже електроенергія постійно дорожчає, а економних світильників стає більше", - повідомив Володимир Круценко.

КП "Київміськсвітло" займається обслуговуванням зовнішнього освітлення міста Києва, якого в столиці налічується понад 4200 кілометрів. Торік фінансування підприємства з бюджету становило 300 млн гривень. Цього року воно зросло до 700 млн.

До нового року в Києві оновлять чверть зовнішнього освітлення 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153331
 
 
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Усе так зіпсовано, чи треба швидше гроші використати...
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И то, и то - поскорее распилить всё, что можно.
Можете быть уверены, лампочки будут стоить тысяч по пять )))
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У честного Кличка, перед грядущими выборами? Рисковано....
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Падлы Эдисоновские замочили Николу Тэслу,щас бы было электричество . безплатно.
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Меняют на ЛЕД, разница огромная. За те же бабки по сути в 3-4 раза освещенней улицы.
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>>демиювания<<
Dimming? Уявляю собі: закуплять за захмарними цінами найдешевше обладнання, яке буде давати такі імпульсні завади "в ефір" що ментівські рації не будуть працювати.
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Очень рекомендую всем у кого работает голова посмотреть вот этот фильм.
https://www.youtube.com/watch?v=yjLlPlwxnKE

На отметке 3:54 рассказывают про эти фонари.
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В Швейцарии весь 2019 год идут протесты против этой технологии.
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