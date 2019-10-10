 До нового року в Києві оновлять чверть зовнішнього освітлення

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

"Нове LED-освітлення дозволяє економити до 40% електроенергії. Все це можливо завдяки управлінню через спеціальну систему, яка дає змогу економити за рахунок деміюванія - зменшення навантаження на мережу. Наприклад, о 23 годині, коли інтенсивність руху в місті Києві зменшується, ми зменшуємо навантаження на лінію 30%, а після 1-00 ночі і до 50%", - розповів директор КП "Київміськсвітло" Володимир Круценко під час прес-туру на підприємство.

Журналістам провели екскурсію на КП "Київміськсвітло" і продемонстрували старі і нові зразки ламп освітлення, які сьогодні встановлено в столиці.

"Загальна кількість світильників у Києві становить 135 тис одиниць, ще 68 тисяч одиниць - це підсвічування пам'яток архітектури та ілюмінацій підсвічування", - повідомив Круценко.

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За словами директора комунального підприємства гарантійний термін нових LED-ламп становить 10 років, а експлуатаційний час - 100 тисяч годин.

"Всього в 2018 році, завдяки встановленню нових мереж ми заощадили понад 11 млн гривень. За 9 місяців 2019-го така економія становить вже понад 12 млн гривень і вона ростиме, адже електроенергія постійно дорожчає, а економних світильників стає більше", - повідомив Володимир Круценко.

КП "Київміськсвітло" займається обслуговуванням зовнішнього освітлення міста Києва, якого в столиці налічується понад 4200 кілометрів. Торік фінансування підприємства з бюджету становило 300 млн гривень. Цього року воно зросло до 700 млн.