 Зеленський про ідеологію: не потрібні теми, які розколюють суспільство

Про це він сказав журналістам під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Моя ідеологія дуже проста - закінчити війну, підняти економіку, повернути сюди людей", - пояснив Зеленський.
Він зазначив, що вважає за необхідне реагувати на всі законопроєкти та ініціативи, які розколюють країну.
"Ви пам'ятаєте, що "Донбас" почався з мовного питання. Навіщо ми зараз в країні, яку хочемо об'єднати, порушуємо це питання? За цим столом, за яким, образно кажучи, не мають що їсти, поруч стоять люди, що їдуть з країни, йде війна і люди, які розмовляють різними мовами сидять в окопах. Навіщо ми порушуємо це питання?" - запитав він.
Зеленський навів приклад нещодавнього запитання на пресмарафоні про легалізацію марихуани, що також зараз, на його думку, не є визначальним для суспільства.
Я ответил: Швейцария. И да, это так. Я им завидую.
Нормальньій украинец на єти темьі будет реагировать ровно, а украинские гнидьі будут просто бесится.
Єто война с гнидами внутри страньі, и она не менее важна, чем война с московскими вошами.
Общее впечатление: Вова хочет, но не может.
Он старается так, что гнутся уши и кипят мозги. Но вся беда в том, что в мозгах у Вовы мухи, мёд, говно и гвозди. Они там варятся, бурлят, взаимодействуют неожиданными комбинациями. Упитанные мухи нанизываются на гвозди, перемешивают суспензию из говна и мёда, а по итогу вот. Кушайте.
Началось все с того, что Вова по утрам бегает, поэтому хотел прийти на прессуху в трениках, но его вовремя остановили. Велик? Нет, не удобно, Киев не приспособлен, мы только готовимся к децентрализации.
При чем тут она? И почему только готовимся? Поди знай.
Основную свою миссию Вова видит в прекращении войны. Слово «победа» не прозвучало ни единожды. Слово «прекращение» раз 200.
А еще попередники. Которые не обеспечили ВПЛам помощь в 14-м, поэтому многие вернулись и теперь разочарованы. Попередники занимались войной.
Вова, как ВПЛ, я нереально благодарна твоим попередникам, что мне вообще в принципе было куда удрать из Донецка. Потому что попередники попередников ******** армию. Так что да. Предыдущая власть занималась войной. Пока ты петлял от повесток и снимал кинцо на деньги РФ.
Ну да ладно. Больше всего ранила вот эта странная метода. Люди в Золотом 500 человек сказали, что они не против, поэтому мы отведем войска. Люди в оккупированном Донецке не чувствуют себя украинцами, ну штош.
И? С каких это пор мы будем ориентироваться на ощущения каких-то групп людей и строить на этом основании свою внешнюю политику?
Про Пашинского отлично вообще.
Цитата: Пашинского закрыли- это ж хорошо? Вы спросите у людей на улице, Пашинский бандит? Сто из ста скажут- бандит!
***… Володя, у нас не голосованием называют человека бандитом, а посредством судебной ветки власти. Потому что по твоей логике можно было подойти к сотне человек, собравшихся на вече, и спросить «На палю Зеленского? Вывернем его мехом внутрь?" Как ты думаешь, тебе понравился бы ответ?
Или это просто гвозди трутся ржавыми шляпками?
И кстати, Вова таки читает ФБ. И прекрасно знает, что здесь пишут эти немножечко проплаченные порохоботы.
С Америкой были уставшие отношения, патамушта Америка не понимала, куда тратили деньги, их деньги. И даже заблокировали ВЕСНОЙ 140млн помощи. Но Володя всё порешал разговором с Трампом. Безо всяких, конечно, условий с его стороны.
Дальше было вот это: « Мы должны делать выкрутасы, чтоб обойти регламент. Чтоб принять законы. Мы вынуждены. Нам нужна скорость.»
Да, Вова, ты это снова сделал. Сказал прямым текстом, что клал ты с прибором на законы, чтобы побыринькому принять новые, свои.
Сажать по весне он хотел, но на него надели наручники. Типа, хорошо, молодец, лохи съели- ты выбрался, а теперь вникай в расклады. Ты- не можешь сажать. А кого будет сажать Аваков и прочие- не твое собачье дело, не для того Беня квиточку растила.
Было много по Нормандскому формату. Именно для того, чтобы он состоялся, нужны и разведение, и подтверждение формулы, и особый статус на постоянной основе. На вопросы о контроле границы не отвечает принципиально или вертит жопой, как глист на сковородке. Равно как и на вопрос, являются ли ДНР и ЛНР участниками переговорного процесса.
Кровопролития на Майдане не будет и ваще он не боится.
Но ФБ читает и с ветеранами встречается. Патамушта не боится, просто захотелось встретиться.
Попытался наехать на парня из СМИ с чехом-бенефициаром. Парень оказался с крепкими яйцами. Вова оказался без. Респект.
Про ФОПы - выйти из тени, платить податки, все нормас, не очкуем. Те. Никакой конкретики, тут он судя по всему вообще дупля не отбивает в происходящем. Выдает заготовки, гвозди гремят. Кароче, капец вам, господа ФОПы.
По амнистии боевикам должен говорить нормандский формат. Ну ****** теперь. В самом деле? Франция, Германия и РФ будут решать вопросы амнистии для людей, 5 лет убивавших украинцев на украинской же земле? Вы рыбного супа переели, зелёные?
Новый КЗОТ хороший, нужный. Но недоработанный. Возможность уволить женщин в декрете пообещал убрать. Словами через рот. Вова, у нас все ходы записаны.
Муж одноклассницы - глава оборонного комитета не ходит на работу потому что инфаркт.
Днепру в бюджете не заложили денег на обещанный мост и аэропорт, но это не крайний вариант бюджета. Деньги будут.
Ну и вишенка.
Почему Путин должен изменить свою политику?
Потому что они устали от санкций и войны, они поняли что Украина не сдаст ніколи ні шматка своєї землі, потому что у нас армия, волонёры и вапще. Путин посмотрит на это, усвідомит неожиданно и прекратит воевать, да. И боевики тоже усвідомлять і складуть зброю. А еще вот в России меня знают хорошо, знают что я либеральный либерал.
И поэтому что?
А буй его знает что…
В США при формировании гос-ва и нации была идеология свободы, демократии и частной собственности и одинаковых законов для всех (независимой судебной власти)!
А сегодня США уже не нужно формировать эту идеологию в массах, потому что уже с пеленок американец попадает в СТРУКТУРУ государственных отношений и правил где эти принцыпы давно работают.
УКРАИНА сегодня лишь на пороге формирования независимой нации. Поэтому так крайне важна национальная идентификация. Другое дело - на чем строить эту индетификацию(идеологию)? Только на украинском языке? Да. Но этого мало.
НАМ НЕ НУЖЕТ ТЫ!ЗЕЛЯ!И ТЫ БУДЕШЬ НА РОСТОВЕ!
дело времени
Якби ми закрили питання руцького ізика ще 15 років тому, а нас би не було війни. Рашка би сюди не пнулась.
Oleh Yermokhin
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Книга рекордів Гіннеса визнала Володимира Зеленського - самим тупим президентом в історії світу!
Тут швидше за все питання екзистенційного вибору, а не ідеологічного..... Одні хочуть бачити Україну, як європейську країну на кшталт Польщі, Чехії, Німеччини, де керування країною відбувається за допомогою незалежних інституцій.....
Іншим потрібна Україна, як маленька Росія.... де Зелінський буде, як маленький Путін, який буде усіма процесами в країні керувати в ручному режимі.... І нажаль, цих людей, які бачать в Зелінському українського Путіна, більшість.... акурат 73%....
Яскравий приклад вищесказаного.... Ці ошукані вкладники, які приперлися на цей марафон.... Це типовий прояв ПУТІНІЗМА із РАБАМИ на КОЛІНАХ, які просять у ЦАРЯ допомоги...... В демократичних країнах, такі суперечки вирішуються зовсім в інший спосіб, а не прямим зверненням до Меркель, Дуди чи Трампа.....
https://youtu.be/M2VjLj_5jt4