 Зеленський про ідеологію: не потрібні теми, які розколюють суспільство

Про це він сказав журналістам під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Моя ідеологія дуже проста - закінчити війну, підняти економіку, повернути сюди людей", - пояснив Зеленський.

Він зазначив, що вважає за необхідне реагувати на всі законопроєкти та ініціативи, які розколюють країну.

"Ви пам'ятаєте, що "Донбас" почався з мовного питання. Навіщо ми зараз в країні, яку хочемо об'єднати, порушуємо це питання? За цим столом, за яким, образно кажучи, не мають що їсти, поруч стоять люди, що їдуть з країни, йде війна і люди, які розмовляють різними мовами сидять в окопах. Навіщо ми порушуємо це питання?" - запитав він.

Зеленський навів приклад нещодавнього запитання на пресмарафоні про легалізацію марихуани, що також зараз, на його думку, не є визначальним для суспільства.

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