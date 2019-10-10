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Все про:війна (1755) Зеленський (3110) економіка (299) ідеологія (14) декомунізація (260)

 Зеленський про ідеологію: не потрібні теми, які розколюють суспільство

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його ідеологія - це завершення війни на Донбасі і розвиток економіки України.

Про це він сказав журналістам під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Моя ідеологія дуже проста - закінчити війну, підняти економіку, повернути сюди людей", - пояснив Зеленський.

Він зазначив, що вважає за необхідне реагувати на всі законопроєкти та ініціативи, які розколюють країну.

"Ви пам'ятаєте, що "Донбас" почався з мовного питання. Навіщо ми зараз в країні, яку хочемо об'єднати, порушуємо це питання? За цим столом, за яким, образно кажучи, не мають що їсти, поруч стоять люди, що їдуть з країни, йде війна і люди, які розмовляють різними мовами сидять в окопах. Навіщо ми порушуємо це питання?" - запитав він.

Зеленський навів приклад нещодавнього запитання на пресмарафоні про легалізацію марихуани, що також зараз, на його думку, не є визначальним для суспільства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Радник Зеленського Гетманцев назвав ідеологію партії "Слуга народу": Чиста ліберальна економіка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153330
 
   
 Топ коментарі
 
ни фига!.. нужны темы формирующие нацию: Армия, Мова, Вера, Украинская Идентичность, Украинское Мировоззрение, Украинская Культура, Украинская История, Украинская Армия, Украинское Оружие, Украинские Научно-Технические Открытия, Украинский Космос, и так далее..
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Бандера - это вообще идеальный детектор, на 100% выявляющий ватопитека
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У кого Бандера вызывает какие-то споры - никакой не украинец, а 100% ватник. Зеля ваш погорел на этом как последний кацап.
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Донбас почався із вторгнення групи Гіркіна, а не з мови. Зеленський, з ким воює Україна? Це просте питання. Можуть відповісти прихильники зе, їх відповідь мені також цікава.
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Тема языка - это разработка московитов. Кто-нибудь! Подскажите этому дебилу Зе - в Украине НЕТ проблем с языком! И если он опять подымает эту затёртую до дыр тему - значит Зе работает на московию. Нет сомнений - Зеленский, государственный преступник, работающий на врага, Московию. И сегодняшняя прессуха - лишнее тому подтверждение.
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Он настолько туп, что не может осознать свою же фразу: "Мы их сделали"... только вдуматься... мы их, плять, дубина квартальная... и оно гундосит про разделение общества... киш мерин тухис, хозер кашерный...
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Благими намерениями вымощена дорога в ад... Не бывает так что можно всем угодить. В любом случае нужно выбирать какую-то сторону. Отрицая украинскую идею вы уже раскалываете страну. Если стараться делать по принципу и вашим и нашим, толка не будет нигде. Ну или приведите хоть один пример сильной страны которая стала сильной по такому же принципу. С экономикой тоже дела не будет. Нагибая обычных людей и ФОПов но не трогая олигархов снова начинается раскол.
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Дэбил, Швейцария-это конфедерация кантонов! Исторически, представители разных этносов проживали в труднодоступных местах Альп и объединились для удобства, а сравнение Украины со Швейцарией в языковом вопросе родилось в не очень умной голове ольгинского прапора. Выдыхай, кацап.
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Я лишь отвечал на вопрос, причём так как я понял этот вопрос: назовите сильную (я прочёл как богатую) страну где делают по принципу "и нашим, и вашим" (я прочёл это в контексте языкового вопроса).

Я ответил: Швейцария. И да, это так. Я им завидую.
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А откуда тама 5 изьіков взялись? А от безконечньіх войн,в районе 11 столетия , переселения народов и массовьіх убийств аборигенов . Вьі єтого хотите ? А нейтралитет откуда ? А в горной стране как вьіжить ? Вот Швейцария и бьіла поставщиком наемников во все конфликтьі и войньі мира. ВЬі єтого хотите ? Или вьі может хотите , как в Швейцарии , в каждую семью по военному арсеналу ? Или закрьіться от всех горами и иметь 6-8 проходов ? Или ров с крокодилами ?
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Мы что живём в 11-м столетии? В Вашем рассуждении изначальная ошибка, что-то там было в 11-м столетии. Я просто отвечал на поставленный вопрос про современный мир. И не более того. И я ответил на него.
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Мьі живем сейчас, я за то , чтоб бьіло как в Швейцарии, тотальная милитаризация, сборьі и военньіе учения, 5 миллиардов военньій бюджет на 7,5 миллиона населения, и военньій арсенал в каждьій дом. И чтоб горьі вокруг, чтоб никакая **** не пролезла !
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Єти темьі не раскальівающие, а вьіявлящие адептов русскаго мира.
Нормальньій украинец на єти темьі будет реагировать ровно, а украинские гнидьі будут просто бесится.
Єто война с гнидами внутри страньі, и она не менее важна, чем война с московскими вошами.
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Главный итог (а возможно и цель) сегодняшнего шоу, под названием пресс-марафон - это мировой рекорд по продолжительности бла-бла-бла. Может даже зарегистрируют в книге Гиннеса
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Да, я сделала ЭТО. Я - мощь. И выдержка. И стальные нервы. А от меня- краткое содержание первых нескольких часов этого действа.

Общее впечатление: Вова хочет, но не может.

Он старается так, что гнутся уши и кипят мозги. Но вся беда в том, что в мозгах у Вовы мухи, мёд, говно и гвозди. Они там варятся, бурлят, взаимодействуют неожиданными комбинациями. Упитанные мухи нанизываются на гвозди, перемешивают суспензию из говна и мёда, а по итогу вот. Кушайте.

Началось все с того, что Вова по утрам бегает, поэтому хотел прийти на прессуху в трениках, но его вовремя остановили. Велик? Нет, не удобно, Киев не приспособлен, мы только готовимся к децентрализации.

При чем тут она? И почему только готовимся? Поди знай.

Основную свою миссию Вова видит в прекращении войны. Слово «победа» не прозвучало ни единожды. Слово «прекращение» раз 200.

А еще попередники. Которые не обеспечили ВПЛам помощь в 14-м, поэтому многие вернулись и теперь разочарованы. Попередники занимались войной.

Вова, как ВПЛ, я нереально благодарна твоим попередникам, что мне вообще в принципе было куда удрать из Донецка. Потому что попередники попередников ******** армию. Так что да. Предыдущая власть занималась войной. Пока ты петлял от повесток и снимал кинцо на деньги РФ.

Ну да ладно. Больше всего ранила вот эта странная метода. Люди в Золотом 500 человек сказали, что они не против, поэтому мы отведем войска. Люди в оккупированном Донецке не чувствуют себя украинцами, ну штош.

И? С каких это пор мы будем ориентироваться на ощущения каких-то групп людей и строить на этом основании свою внешнюю политику?

Про Пашинского отлично вообще.
Цитата: Пашинского закрыли- это ж хорошо? Вы спросите у людей на улице, Пашинский бандит? Сто из ста скажут- бандит!
***… Володя, у нас не голосованием называют человека бандитом, а посредством судебной ветки власти. Потому что по твоей логике можно было подойти к сотне человек, собравшихся на вече, и спросить «На палю Зеленского? Вывернем его мехом внутрь?" Как ты думаешь, тебе понравился бы ответ?

Или это просто гвозди трутся ржавыми шляпками?
И кстати, Вова таки читает ФБ. И прекрасно знает, что здесь пишут эти немножечко проплаченные порохоботы.

С Америкой были уставшие отношения, патамушта Америка не понимала, куда тратили деньги, их деньги. И даже заблокировали ВЕСНОЙ 140млн помощи. Но Володя всё порешал разговором с Трампом. Безо всяких, конечно, условий с его стороны.

Дальше было вот это: « Мы должны делать выкрутасы, чтоб обойти регламент. Чтоб принять законы. Мы вынуждены. Нам нужна скорость.»

Да, Вова, ты это снова сделал. Сказал прямым текстом, что клал ты с прибором на законы, чтобы побыринькому принять новые, свои.

Сажать по весне он хотел, но на него надели наручники. Типа, хорошо, молодец, лохи съели- ты выбрался, а теперь вникай в расклады. Ты- не можешь сажать. А кого будет сажать Аваков и прочие- не твое собачье дело, не для того Беня квиточку растила.

Было много по Нормандскому формату. Именно для того, чтобы он состоялся, нужны и разведение, и подтверждение формулы, и особый статус на постоянной основе. На вопросы о контроле границы не отвечает принципиально или вертит жопой, как глист на сковородке. Равно как и на вопрос, являются ли ДНР и ЛНР участниками переговорного процесса.
Кровопролития на Майдане не будет и ваще он не боится.

Но ФБ читает и с ветеранами встречается. Патамушта не боится, просто захотелось встретиться.

Попытался наехать на парня из СМИ с чехом-бенефициаром. Парень оказался с крепкими яйцами. Вова оказался без. Респект.

Про ФОПы - выйти из тени, платить податки, все нормас, не очкуем. Те. Никакой конкретики, тут он судя по всему вообще дупля не отбивает в происходящем. Выдает заготовки, гвозди гремят. Кароче, капец вам, господа ФОПы.
По амнистии боевикам должен говорить нормандский формат. Ну ****** теперь. В самом деле? Франция, Германия и РФ будут решать вопросы амнистии для людей, 5 лет убивавших украинцев на украинской же земле? Вы рыбного супа переели, зелёные?

Новый КЗОТ хороший, нужный. Но недоработанный. Возможность уволить женщин в декрете пообещал убрать. Словами через рот. Вова, у нас все ходы записаны.

Муж одноклассницы - глава оборонного комитета не ходит на работу потому что инфаркт.

Днепру в бюджете не заложили денег на обещанный мост и аэропорт, но это не крайний вариант бюджета. Деньги будут.

Ну и вишенка.

Почему Путин должен изменить свою политику?

Потому что они устали от санкций и войны, они поняли что Украина не сдаст ніколи ні шматка своєї землі, потому что у нас армия, волонёры и вапще. Путин посмотрит на это, усвідомит неожиданно и прекратит воевать, да. И боевики тоже усвідомлять і складуть зброю. А еще вот в России меня знают хорошо, знают что я либеральный либерал.

И поэтому что?

А буй его знает что…
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Нужна только правда. И плевать что там кого она не устраивает
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Идеология не нужна государству лишь тогда, когда это государство УЖЕ решило этот вопрос и сплотило нацию. Тогда можно уже жить и без идеологии.
В США при формировании гос-ва и нации была идеология свободы, демократии и частной собственности и одинаковых законов для всех (независимой судебной власти)!
А сегодня США уже не нужно формировать эту идеологию в массах, потому что уже с пеленок американец попадает в СТРУКТУРУ государственных отношений и правил где эти принцыпы давно работают.
УКРАИНА сегодня лишь на пороге формирования независимой нации. Поэтому так крайне важна национальная идентификация. Другое дело - на чем строить эту индетификацию(идеологию)? Только на украинском языке? Да. Но этого мало.
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Вот в США хорошая была и есть идеология: свобода, демократия, частная собственность, один закон для всех.
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паляниця - всегда проверял произношение на таком простом слове...татарин - говорил..
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Не порушуй нові правила українського правопису."Повний зебіл".
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А как вам тема Толика Петушария который в Украине разыскивается за вооруженное нападение и за сепаратизм и которому Зеленский пообещал разобраться с сайтом Миротворец и разобраться со Стерненком?
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действительно зачем?!Во всех странах во всем мире есть..а только Украине не нужны...
НАМ НЕ НУЖЕТ ТЫ!ЗЕЛЯ!И ТЫ БУДЕШЬ НА РОСТОВЕ!
дело времени
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завидуй со своим соевым брехуном молча
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В Украине появилось много защитников мовы, удивительно как она раньше без них существовала.
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Она сущетвовала там, до чего кацапьі не добрались, єто села, райцентрьі, редкие школьі в городах.
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Так, яка ідеологія, яка мова, який Бандера, всім на перегляд сватів, там усе і не розгойдуйте, а то надумали на Майдани виходять за гроші і на автобусах завозять, а так було гарно - рейтінг, шаурма
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Шел 19 день експрес-марафона. Журналистов уже даже с сельских газет стало не хватать Зеленський про ідеологію: не потрібні теми, які розколюють суспільство - Цензор.НЕТ 981
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Сегодня всемирный день психического здоровья... Интересно, дату проведения специально подбирали или просто так совпало?
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Ще раз те саме українською і ми розглянемо твої претензії.
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Ми пам'ятаємо,що даунбац-********** почався з "Телячий язык.Украины не существут.Наша челюсть не приспособлена под украинский".У жидів і кацапів нічого не змінилося.
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Дурень...
Якби ми закрили питання руцького ізика ще 15 років тому, а нас би не було війни. Рашка би сюди не пнулась.
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Oleh Yermokhin

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Книга рекордів Гіннеса визнала Володимира Зеленського - самим тупим президентом в історії світу!Зеленський про ідеологію: не потрібні теми, які розколюють суспільство - Цензор.НЕТ 2022
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як що я вірно зрозумів ЗЕлялька не бажає чути не зручні йому питання?
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"Языковой вопрос" лишь в головах у махровых ватников,чем зеля и является. Кацапня продолжает провоцировать и спекулировать на этой теме,а клоун-идиот ретранслирует кацапский бред.
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Розділяє Україну не питання Бандера чи неБандера, російська мова чи українська.... Це питання внутрішньої дискусії, суперечок і компромісів...... Це важливі питання, але не настільки, щоб українці влаштовували братовбивчі, громадянські конфлікти..... Як наприклад ті ж росіяни, які влаштовували громадянські бійні КРАСНИХ і БЄЛИХ,в яких гинуло по 20 млн. русскіх.... Українці вміють домовлятися без лишньої "панажовщіни", і в тому наша сила....

Тут швидше за все питання екзистенційного вибору, а не ідеологічного..... Одні хочуть бачити Україну, як європейську країну на кшталт Польщі, Чехії, Німеччини, де керування країною відбувається за допомогою незалежних інституцій.....
Іншим потрібна Україна, як маленька Росія.... де Зелінський буде, як маленький Путін, який буде усіма процесами в країні керувати в ручному режимі.... І нажаль, цих людей, які бачать в Зелінському українського Путіна, більшість.... акурат 73%....

Яскравий приклад вищесказаного.... Ці ошукані вкладники, які приперлися на цей марафон.... Це типовий прояв ПУТІНІЗМА із РАБАМИ на КОЛІНАХ, які просять у ЦАРЯ допомоги...... В демократичних країнах, такі суперечки вирішуються зовсім в інший спосіб, а не прямим зверненням до Меркель, Дуди чи Трампа.....
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Президент України Володимир Зеленський має рацію на 100% - Україні необхідно об'єднуватись на тих темах , які стосуються всіх , а не намагатися штучно її розділити , як робилося всі 28 років перед цим !
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Это все выглядело как рондомный бред наркомана
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"Вы помните, Донбасс начинался с языка"?. В этом весь Зеленский! На 5 году Российской агрессии,президент Украины утверждает,что не Стрелков с фСБ И ГУР России начало войну,а украинский язык!
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Тема одна, зебіли колаборанти і зрадники, і імпотенти в справах політики і економіки.
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Украинцы востока и запада страны не должны давить друг на друга своей как бы правильностью. Правильных и неправильных не бывает, все - украинцы; и страна одна на всех - единая и неделимая Украина. Вот это и должно быть идеологией: "Мы разные, Украина у нас одна!". Поэтому каждый украинец должен смиряться с разным пониманием в разных частях страны своей истории, своих героев, своих религиозных и других традиций. Путь навязывания всем одинаковых взглядов на эти вопросы - путь к развалу Украины.
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