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 1 український воїн загинув, від початку доби зафіксовано 13 ворожих обстрілів, в т.ч. із застосуванням мінометів і БМП, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської і стрілецької зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 11 обстрілів:

  • двічі неподалік Новотроїцького - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • поблизу Пищевика - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
  • 6 разів поблизу Водяного - з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів, снайперської і стрілецької зброї;
  • неподалік Новоселівки Другої - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • поблизу Авдіївки - з міномета калібру 120 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 2 обстріли:

  • неподалік Кримського - з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • поблизу Хутора Вільний - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

Упродовж цієї доби під час ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Об'єднаних сил.

9 жовтня, озброєні формування РФ і її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, в порушення мінських угод противник спеціально обстріляв ділянку розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм. Всього від початку тижня на цій ділянці вже сталося 3 випадки порушення режиму "Тиша".

Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік Красногорівки, Пісків, Лебединського, Водяного, Пищевика, Новотроїцького, Миколаївки, Павлополя, Новогнатівки, Новолуганського, Золотого, Гладосового, Майорського, Кримського, Авдіївки, Новозванівки.

За минулу добу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення.

Вчора службовці Національної поліції і військовослужбовці Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрили 4 крадіжки, 3 шахрайства, 3 факти незаконного поводження з вогнепальною зброєю і 11 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 19 636 осіб і 2 309 транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію розмежування перетнули 19 616 осіб і 2 329 транспортних засобів. В пропуску через лінію розмежування було відмовлено 34 особам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153328
 
 
 Топ коментарі
 
Ето етих тварей мы будем амнистировать, которые даже перед переговорами не прекращают стрелять?
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1 украинский воин погиб, с начала суток зафиксировано 13 вражеских обстрелов, в т.ч. с применением минометов и БМП, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 741

Небесний Батальон Захисників України...прийми ще одного... в свої лави
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Зештанмаер где же ответка которую ты оббещал в случае нарушения врагом перемирия? Или путен не разрешает?
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Около 10 часов сегодня была слышна канонада со стороны Марьинки- Александровки.
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1 украинский воин погиб, с начала суток зафиксировано 13 вражеских обстрелов, в т.ч. с применением минометов и БМП, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 741

Небесний Батальон Захисників України...прийми ще одного... в свої лави
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Зештанмаер где же ответка которую ты оббещал в случае нарушения врагом перемирия? Или путен не разрешает?
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Ето етих тварей мы будем амнистировать, которые даже перед переговорами не прекращают стрелять?
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Зеленский и его сотрудники знают о погибшем или они пребывают в "тишине" развода войск? Если не знает, кто-нибудь скажите ему, что происходит.
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Конечно же знают, вот только им все равно, ну подумаешь "повстанцы" убили еще одного нашего воина. Да и разве это может помешать им сливать страну, это как раз позволяет им оправдывать капитуляцию заботой о жизнях и здоровье наших бойцов.
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Співчуття родині полеглого Героя України!!! (((
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