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 Політика України
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Все про:Зеленський (3110) Хорошковський (96)

 Зеленський зустрічався з Хорошковським тет-а-тет на Банковій

Президент України Володимир Зеленський визнав, що зустрічався з колишнім главою СБУ Валерієм Хорошковським. При цьому він запевнив, що Хорошковський не входить у його команду.

Про це Зеленський сказав під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"З паном Хорошковським я справді зустрічався на Банковій. Я цього не приховую. Я не пам'ятаю, чому не було фотозвіту. Але ми вже знаємо, як суспільство реагує - був Коломойський, був фотозвіт", - сказав Зеленський.

"До нього було одне дуже серйозне питання, і ми це питання обговорювали тет-а-тет", - додав Зеленський. Він сказав, що поки не може розкрити зміст цієї зустрічі. "З часом ви будете знати, з приводу чого була ця зустріч, коли ми побачимо її результати. Ця зустріч не про якісь посади, не про якісь тіньові домовленості", - сказав президент.

Він запевнив, що "жодної посади не може бути" для Хорошковського.

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"Це не стосується жодних міжнародних відносин", - додав президент.

Нагадаємо, Валерій Хорошковський - український політик, бізнесмен, колишній власник телеканалу "Інтер". Обіймав посади міністра економіки в уряді Януковича і міністра фінансів в уряді Азарова, очолював Державну митну службу за президентства Ющенка. Під час президентства Януковича очолював СБУ.

Хорошковський залишив Україну наприкінці 2012 року. У 2014 році Хорошковський намагався повернутися в політику. Він балотувався другим номером за списком "Сильної України" Сергія Тігіпка до Верховної Ради.

Про його повернення в Україну ЗМІ повідомили в травні 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153325
 
 
 Топ коментарі
 
Зачем вам, петики, писать многабукафф?Напиши просто Зрада!Если хочешь, то можно капслоком, шоп больше людей увидело. А дальше уж мы сами разберёмся.
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Та езжай уже к Вите, Ростов ждет!
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Петики в ауте. Боятся сказать лишнее. Зеля столько наговорил, что только методички надо ждать.
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Какой двусмысленный заголовок... и кто кого??? Кто сверху, так сказать??? А шо? Я нишо... это - Леська никитючка...
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Зачем вам, петики, писать многабукафф?Напиши просто Зрада!Если хочешь, то можно капслоком, шоп больше людей увидело. А дальше уж мы сами разберёмся.
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😂😂 и про зебилов
Под любой новостью
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Петики в ауте. Боятся сказать лишнее. Зеля столько наговорил, что только методички надо ждать.
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Зе дал понять что они в курсе насчёт проплаченности СМИ и петюшки переживают что СБУ может обнаружить ольгинское происхождение их темников
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слушай, можно твой мозг при жизни изъять для научных опытов?!
я почему спрашиваю.. просто знаю что ты сможешь жить дальше без мозга..
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Чтоб что-то изъять, нужно чтоб этл что-то было в наличии. Ты эту хабалку читаешь же? Что там можно изъять?
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Памому там не в мосохе проблема, а в роте... если она своего рота замолчит, то мосоховые испражнения остановятся...как есть в роте проблема...
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Эх, петики... Народ не заспамите.
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прости!.. не услышал тебя из спама.. так что ты сказал?!
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Но мы уже знаем, как общество реагирует - был Коломойский, был фотоотчет", - сказал Зеленский

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общество реагирует на сам факт встречи *********** с гнусными мразями,коими народ считает некоторых субъектов.,которым ЗЕ звонит по ночам ,встречается с ними и хером им на рояле играет (наверное).
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Все знают что там неполучится ничего изъять...
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А зачем искать, хабалка черноротач? У вас же, говноедов малоросско-мокшанских, все стецьково-петюшкины методички все пять лет под подушкой лежали. Вы ж точно знали, что там написано и откуда они. Так передай свою в СБУ. Нашо им искать?
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Ложил я на Петю. Ложил я и на твоего скомороха. Есть такая поговорка - мели, Емеля, твоя неделя. А еще круче - языков пи-ть - не лыжи мазать.. Но вы,зебобики, тупое стадо. Тебе что-то в очередной раз пообещало это маленькое зеленое чмо? В этот раз, для вас зебилов, даже лапшу на уши ваш ********** пожалел

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А петикам можно говорить "ложил я на Петю"? Не снимут премию?
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Кто-нибудь, скажите этому подо мной, шоб не пытался острить...как бы оно ни шутило, а вонь 73 квартала смердит...
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У петиков ещё и проблема найти "кнопку" ответить и самолично написать ответ?Да, на месте Порошенко я бы таких сторонников....сторонился бы как минимум.
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НА днях же на Цензоре где-то было. что Хорошковский акционер этого проклятого 95 квартала. Они с зеленским бизнес партнеры, по любому что-то уже мутят .Игорь ВАльерьвич, а вы куда смотрите, смотрите перекупят паяца, потом пожалеете.
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"Вопрос мы обсуждали тет-а-тет, он был не о каких то должностях и теневых областях... "Шо, тупо лизались?
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Хорошковский сособственник 95-го квартала, акции делили
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****-а-а... І оце має назву - Президент України...
І чим же Ненька завинила перед Богом, га ...???
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Да ладно, Моніка...Закінчуй приколюватися . В Ютюбі давно вже все виклали про ту твою "таємну" зустріч 😁
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по моему, сегодня Зеленский получит пару затрещин по голове и десяток подсрачников от Богдана.. тому що, наговорив лишнего..
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Президент Украины Владимир Зеленский в кулуарах заведения, где проходит пресс-марафон, признался журналистам, что ему сделали уколы для поддержания утомленных голосовых связок.
Глава государства признался, что связки - его слабое место, и он рискует потерять голос.
"Связки - мое слабое место, вы знаете об этом. Но мы подготовились, приехали, которые делают мне некоторые процедуры. Если голос потеряю - вернем", - сказал Зеленский.
Он добавил, что после восьми часов пресс-марафона чувствует себя нормально, хотя голос и садится. Жестом президент показал, что ему ставят уколы


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ЭТО ТАК ЗЕЛЕНАЯ МРАЗЬ 'борется' c олигархами!
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Президент Зеленский искренний и честный , а это то чего хочет видеть Украинский Народ .
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Да уж, последний месяц Пэтро старается не покладая рук.
Уж слишком много для него лично на карту поставлено.
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шо б ти ото знало!
як та язиката Хвеська на базарі
твій рюзге ізик ще не болить?
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О ! Ключник виліз. Знову доведеться його гівношедеврами любуватись.
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Маникюр или педикюр? Вот в чем очень серьезный вопрос...Со временем мы узнаем и это.
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Хорошковский всю жизнь только и собирал крошки из под стола Пинчука.
Просто, Пинчука было лень ехать на банковую.
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