 Зеленський зустрічався з Хорошковським тет-а-тет на Банковій

Про це Зеленський сказав під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"З паном Хорошковським я справді зустрічався на Банковій. Я цього не приховую. Я не пам'ятаю, чому не було фотозвіту. Але ми вже знаємо, як суспільство реагує - був Коломойський, був фотозвіт", - сказав Зеленський.
"До нього було одне дуже серйозне питання, і ми це питання обговорювали тет-а-тет", - додав Зеленський. Він сказав, що поки не може розкрити зміст цієї зустрічі. "З часом ви будете знати, з приводу чого була ця зустріч, коли ми побачимо її результати. Ця зустріч не про якісь посади, не про якісь тіньові домовленості", - сказав президент.
Він запевнив, що "жодної посади не може бути" для Хорошковського.
"Це не стосується жодних міжнародних відносин", - додав президент.
Нагадаємо, Валерій Хорошковський - український політик, бізнесмен, колишній власник телеканалу "Інтер". Обіймав посади міністра економіки в уряді Януковича і міністра фінансів в уряді Азарова, очолював Державну митну службу за президентства Ющенка. Під час президентства Януковича очолював СБУ.
Хорошковський залишив Україну наприкінці 2012 року. У 2014 році Хорошковський намагався повернутися в політику. Він балотувався другим номером за списком "Сильної України" Сергія Тігіпка до Верховної Ради.
Про його повернення в Україну ЗМІ повідомили в травні 2019 року.
Под любой новостью
я почему спрашиваю.. просто знаю что ты сможешь жить дальше без мозга..
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общество реагирует на сам факт встречи *********** с гнусными мразями,коими народ считает некоторых субъектов.,которым ЗЕ звонит по ночам ,встречается с ними и хером им на рояле играет (наверное).
І чим же Ненька завинила перед Богом, га ...???
Глава государства признался, что связки - его слабое место, и он рискует потерять голос.
"Связки - мое слабое место, вы знаете об этом. Но мы подготовились, приехали, которые делают мне некоторые процедуры. Если голос потеряю - вернем", - сказал Зеленский.
Он добавил, что после восьми часов пресс-марафона чувствует себя нормально, хотя голос и садится. Жестом президент показал, что ему ставят уколы
Уж слишком много для него лично на карту поставлено.
як та язиката Хвеська на базарі
твій рюзге ізик ще не болить?
Просто, Пинчука было лень ехать на банковую.