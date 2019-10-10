 У команді мені потрібні потужні професіонали, у мене їх не так багато, - Зеленський про Богдана

Про це глава держави заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені потрібні професійні люди, які не порушують українське законодавство і міжнародне законодавство. Мені потрібні ці потужні люди. У мене не так багато таких людей. Зараз - дуже складний період у моїй команді", - пояснив Зеленський.
Президент вважає, що самому Богдану зараз нелегко через те, що його імідж пов'язаний з Коломойським.
"На нього йде вплив, починаючи з пана Коломойського, що він там, він з ним, він вирішує якісь його проблеми... Деталей у нас із вами немає. І більш того - доказів жодних немає. ... Так, він був його адвокатом. Це попереднє життя. Зараз він працює на державу", - сказав Зеленський.
"Ми сьогодні говорили про Богдана, ми обговорили суперечки і розмови про Юлю Мендель, ще говорили про пана Рябошапку. Ми ще будемо багато з вами говорити про мою команду. Але це моя команда. І якщо вони не порушують закон, і вони професіонали, вони мають працювати на державу. Вони не заробляють жодних грошей, хоча до цього у своїх професіях вони заробляли великі гроші. Ви ж знаєте, пан Богдан - не бідна людина, багата людина. Але зараз - нуль. Зараз - тільки професія", - додав президент.
На запитання про те, чи звільнить він Богдана, якщо журналісти доведуть, що той порушує закон, Зеленський відповів так: "Якщо порушує? Доведіть, доведіть. Так, він звільниться, якщо порушує закон. Давайте".
Ну нельзя так на собственноручно-созданном блице так-то.
Что за отрывки несвязанных фраз. Я не раз перематывал, что бы уяснить мысль. Не раз, и не два. И думаю, что не я один.
Очень много ерунды! По сути то, президент ничего не сказал. Может это и есть его стратегия? Надо было таки анализы нормально сдать. Может он специально так, что бы на Ютубе заработать? Журналисты и так уже супер-облегчили ему задачу с вопросами. Он не справился. Хрень какая-то? Наш президент - хрень какая-то. И мы все тогда тоже.
Про це сказав Максим Рабінович, директор ТОВ «Газопостачальна компанія» НАК «Нафтогаз України», під час Українського газового форуму, передає РБК-Україна.
Як зазначив Рабінович, зараз «Нафтогаз» не визначає ціну газу для населення, а лише вибирає з чотирьох показників, який з них менше.
«Як буде з січня. Ціна буде ринковою. Вона визначається як середнє арифметичне за ціною для промисловості. У промисловості у нас абсолютно ринкові ціни», - сказав він. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/10/10/naftogaz_poperedyv_pro_perehid_z_1_sichnya_na_rynkovi_tsiny_gazu_dlya_1665431 Чому коли держава стоїть на краю прірви, в її керівництві так багато жидів, як ви думаєте?????????
...
Двойные стандарты пан Зеленский - но пипл схавает
Я вам скажу вот что - вы попали, вляпались, вступили в коричневую дурно пахнущую субстанцию. Всей страной. Избавиться от этого психа и неадеквата вам будет крайне тяжело. Последствия его деятельности будут непредсказуемо плохими. Чем раньше вы его выкинете из кресла - тем лучше будет Украине!
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вот такие образцы для подражания ))))))