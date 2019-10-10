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Все про:Зеленський (3110) Укрзалізниця (822) Кравцов Євген (80)

 "Укрзалізниця" має намір скоротити 120 тисяч осіб без відома Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявляє, що не знає про намір "Укрзалізниці" скоротити 120 тисяч осіб до 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав Українським Новинам у перерві між пресмарафоном.

"Я не знаю про те, що будуть скорочувати 120 тис. осіб. Я не знаю про це. Давайте перевіримо дані", - сказав він.

Після цього Зеленський пішов на продовження прес-марафону.

Після заяви Криклія, про те, що УЗ буде розділена на 3 компанії, Кравцов провів зустріч з профспілками залізниці. На зустрічі він заявив про те, що у зв'язку з цією реорганізацією протягом 2020 року буде скорочено 120 тис. працівників залізниці.

Як повідомляли Українські Новини, голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євген Кравцов заявляє, що підвищення тарифів на електроенергію позначиться на тарифах на залізничні перевезення в 2020 році.

Також державна регуляторна служба України пропонує створити експертну робочу групу, щоб встановити економічно обґрунтований тариф на вантажні перевезення АТ "Укрзалізниця". Проти підвищення тарифів також виступила Європейська Бізнес Асоціація виступила проти підвищення тарифів. Тим часом за економічну безпеку "Укрзалізниці" буде відповідати Олег Назарук.

Читайте також: Мінінфраструктури готує поділ "Укрзалізниці" на три оператори, - Криклій

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153320
 
 
 Топ коментарі
 
Значит зарплаты в Польше упадут. А налоги тут - возрастут.
Считаю что верной дорогой идут товарищи.
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https://www.youtube.com/watch?v=MlMbVxiFEDI

Пресс-марафон Зеленского. Выводы. Зе - не президент.

Нудный Пенс
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А чого тоді він тоді защораз каже на цій пресусі "мій уряд"? А чого тоді він, згадуючи відставку Данилюка, розказував (дослівно) "я не бачив Данилюка Премєром; я зробив вибір на користь іншого кандидата"???

Зебіл, - узурпація влади сталась! Диктатура одної особи в Україні, штибу Хуйла - настала!
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А его уже короновали? Узеленский только за внешнюю политику отвечает и оборону. Это вопрос к правительству.
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А чого тоді він тоді защораз каже на цій пресусі "мій уряд"? А чого тоді він, згадуючи відставку Данилюка, розказував (дослівно) "я не бачив Данилюка Премєром; я зробив вибір на користь іншого кандидата"???

Зебіл, - узурпація влади сталась! Диктатура одної особи в Україні, штибу ***** - настала!
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Сам-Зебіл. "Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского - Цензор.НЕТ 5982 Я цього по_а не захищаю. Але ради справедливості - тут він ні при чому. І ніс свій хай не суне, куди не потрібно.
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Да ладно, ще раз вибач! Коли помиляюсь - вибачитись мені не западло.
А свій ніс він суне в кожну дирку (і за кожну дирку відповідає!!!) лише тому, що:
1.він сам захотів цього!
2.73/43%зебілів захотіли цього!
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соррі, ти, вроді би, не зебіл... Але моє заперечення залишається в сиді!
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Значит зарплаты в Польше упадут. А налоги тут - возрастут.
Считаю что верной дорогой идут товарищи.
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Да уж. Очередная большая экономическая победа Зели со товарищи. После АрселорМиттал и табачных компаний и так уже минус более 40 млрд. из бюджета. Но судя по всему еще не вечер.
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Дубинский чуть не обосрался недавно - говорит что налоги будут только расти ибо инфраструктура то совковая и требует все больше, а население потихоньку того....
капитан Очевидность прям((
а, и мы имеем пирамиду гособлигаций = гарантировано будет обвал. вот только специально ли это сделано(может еще попередниками начато х.з. - не гоняют же их за это)
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А есть организации, согласовывающие свои действия с Зеленским? Так это точно не у нас.
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https://www.youtube.com/watch?v=MlMbVxiFEDI

Пресс-марафон Зеленского. Выводы. Зе - не президент.

Нудный Пенс
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дай текстом, Пенс слишком нудно мямлит.
Вольнова бы, но он обосрался(
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120 тисяч? Ви зробили це разом, зебіли!
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Что здесь можно обсуждать Значит это экономически выгодно Пусть люди работают!!
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Так они и работают. Пока по крайней мере.
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Конец эпохи бедности все ближе
120 тысяч железнодорожников уволят
50 тысяч работников табачной индустрии уволят
Сотни тысяч работников приватизированных госпредприятий сократят
Но все люди просто конченные, потому что именно они в большинстве голосовали за ручную обезьянку олигархов Зе
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Кравцов это свинарчук на поле брани за УКРАИНУ. Это животное нападающее со спины на подранка... 120 тыс за забор- это миллион эмигрантов, а как известно, что основной ресурс в воюющей стране это люди. Так в чьих интересах работает этот вирус
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Пару месяцев назад выступал ген директор Укрзализныци и говорил,что у них не хватает 20000 рабочих рук!Сейчас по Украине не хватает до миллиона рабочих рук!Работать не кому!Все уехали в ЕС на заработки.И при чем тут Зеленский?Если людям хочется работать за копейки на железной дороге,то пусть работают.
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