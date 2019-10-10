 "Укрзалізниця" має намір скоротити 120 тисяч осіб без відома Зеленського

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав Українським Новинам у перерві між пресмарафоном.
"Я не знаю про те, що будуть скорочувати 120 тис. осіб. Я не знаю про це. Давайте перевіримо дані", - сказав він.
Після цього Зеленський пішов на продовження прес-марафону.
Після заяви Криклія, про те, що УЗ буде розділена на 3 компанії, Кравцов провів зустріч з профспілками залізниці. На зустрічі він заявив про те, що у зв'язку з цією реорганізацією протягом 2020 року буде скорочено 120 тис. працівників залізниці.
Як повідомляли Українські Новини, голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євген Кравцов заявляє, що підвищення тарифів на електроенергію позначиться на тарифах на залізничні перевезення в 2020 році.
Також державна регуляторна служба України пропонує створити експертну робочу групу, щоб встановити економічно обґрунтований тариф на вантажні перевезення АТ "Укрзалізниця". Проти підвищення тарифів також виступила Європейська Бізнес Асоціація виступила проти підвищення тарифів. Тим часом за економічну безпеку "Укрзалізниці" буде відповідати Олег Назарук.
Зебіл, - узурпація влади сталась! Диктатура одної особи в Україні, штибу ***** - настала!
А свій ніс він суне в кожну дирку (і за кожну дирку відповідає!!!) лише тому, що:
1.він сам захотів цього!
2.73/43%зебілів захотіли цього!
Считаю что верной дорогой идут товарищи.
капитан Очевидность прям((
а, и мы имеем пирамиду гособлигаций = гарантировано будет обвал. вот только специально ли это сделано(может еще попередниками начато х.з. - не гоняют же их за это)
Пресс-марафон Зеленского. Выводы. Зе - не президент.
Нудный Пенс
Вольнова бы, но он обосрался(
120 тысяч железнодорожников уволят
50 тысяч работников табачной индустрии уволят
Сотни тысяч работников приватизированных госпредприятий сократят
Но все люди просто конченные, потому что именно они в большинстве голосовали за ручную обезьянку олигархов Зе