 Зеленський: Портнов не має жодного стосунку до Офісу президента і нашої влади

"Пан Портнов не має жодного стосунку до Офісу і нашої влади. Що він робить, як він живе і які у нього справи... я справді не знаю", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами в рамках пресмарафону в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що не має інформації про наявність якихось кримінальних проваджень, відкритих в Україні щодо Портнова.
"Чи фігурує він в якихось кримінальних справах чи він у розшуку? Я запитав. Мені сказали: напевно, ні. Ні, тому він - вільна людина, він громадянин України", - додав Зеленський.
Глава держави зазначив, що не пов'язує повернення Портнова в Україну зі своєю перемогою на виборах президента.
"Чи пов'язано це з моєю перемогою? Упевнений, що ні. Чи збіг це? Не знаю", - сказав Зеленський.
Він також додав, що не стежить за постами Портнова в соціальних мережах і за його зверненнями до Державного бюро розслідувань.
Но тут перезвонила мендель и сказала портнову что "вова пошутил!"
Позорище какое.
Разве можно так врать...
Щоправда, забувають уточнити: в кожнеому жарті лише частинка жарту; а все інше - правда.
1 Весь день вьі прослушали мастер-класс от президента по искуству падать на мороз)))
2 Ложитесь спать)
Ясно одно, четкой позиции у него небьіло и нет, есть хотелки одному ему понятньіе и очевидньіе.
Вечер давно перестал быть томным....
Он старается так, что гнутся уши и кипят мозги. Но вся беда в том, что в мозгах у Вовы мухи, мёд, говно и гвозди. Они там варятся, бурлят, взаимодействуют неожиданными комбинациями. Упитанные мухи нанизываются на гвозди, перемешивают суспензию из говна и мёда, а по итогу вот. Кушайте.
Таня Адамс
правильно говорят мудрые люди: внутреннее содержание, выбирает себе форму..
недоработка
А при ЧИЇЙ владі портнов повернувся в Україну ??? При Пороху він втік з України і сидів тихо А при зе приїхав , справи носить до ДБР - до Труби і всі викладки по заведених справах
знає РАНІШЕ ніж Труба і публікує їх в неті !! Про це Трубу вчора Чорновіл питала -
Труба - так само відбрехувася як і зе !!
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Ну наприклад при владі Генпрокурора Луценко. Коли картавого чорта прямо спитали, чому портнов сьогодні повернувся до Києва, ця істота відповіла - " А у вас що є докази провини портнова?"
Хто вже тоді був фактично президентом ???
- Юля...шо он мелет?
- спокуха Андрюха...ну мы ж то знаем!?!
Помнож свої 73 проценти на процент ЯВКИ на вибори - і отримаєш !!
Твого зе дійсно вибрали МЕНШЕ половини всіх виборців ! Так що заткни свою зелену пельку про тих 10 000 хто вийшов на Майдан нещодавно !! Сам ти зелена шмакля !!!
Нормальний президент хоче для своєї країни ПЕРЕМОГИ !! А УКЛОНІСТ хоче миру любою чіною і ШВИДКО ! !