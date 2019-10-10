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 Політика України
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Все про:Зеленський (3110) Портнов (118)

 Зеленський: Портнов не має жодного стосунку до Офісу президента і нашої влади

Президент України Володимир Зеленський заперечує причетність ексзаступника глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова до діяльності свого офісу, як і діючої влади.

"Пан Портнов не має жодного стосунку до Офісу і нашої влади. Що він робить, як він живе і які у нього справи... я справді не знаю", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами в рамках пресмарафону в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що не має інформації про наявність якихось кримінальних проваджень, відкритих в Україні щодо Портнова.

"Чи фігурує він в якихось кримінальних справах чи він у розшуку? Я запитав. Мені сказали: напевно, ні. Ні, тому він - вільна людина, він громадянин України", - додав Зеленський.

Глава держави зазначив, що не пов'язує повернення Портнова в Україну зі своєю перемогою на виборах президента.

Читайте також: З Портновим не знайомий, прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливого витоку інформації, - Труба

"Чи пов'язано це з моєю перемогою? Упевнений, що ні. Чи збіг це? Не знаю", - сказав Зеленський.

Він також додав, що не стежить за постами Портнова в соціальних мережах і за його зверненнями до Державного бюро розслідувань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153319
 
 
 Топ коментарі
 
Валодя харе звіздеть! Мендель он чуть шаурмой не подавилась. Побєрєгі дєвочку!
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шо мендель... там портнов чуть не свихнулся - решил что его уволили..
Но тут перезвонила мендель и сказала портнову что "вова пошутил!"
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ПОРТНИХА АДРЮШКОВСКАЯ КАК ПРОСТО ЕВРЕЙ И ПРОСТО СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК....
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Валодя харе звіздеть! Мендель он чуть шаурмой не подавилась. Побєрєгі дєвочку!
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шо мендель... там портнов чуть не свихнулся - решил что его уволили..
Но тут перезвонила мендель и сказала портнову что "вова пошутил!"
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Можно. Сеанс уринотерапии в офтальмологии для упоротых зелебобиков, уставших от постоянного просмотра "Сватов"и "95 квартала" позавчерашней свежести. Без постоянной уринотерапии у них резь в глазах будет.
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Продажные журнашлюхи.
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Не так: ваша власть не имеет Портнова. Портнов вашу власть имеет.
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Не признаются, Стыдно. Но к зиме окажется, что за Зели никто и не голосовал.
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У зеленского нету золотого унитаза. Золотой унитаз у него на голове как корона...
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Низя. Все его ближайшее окружение - сплошные рыги. Могут за такую корону тавой...
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То чого він досі не сидить???? Чи немає за що?
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"Портнов не имеет никакого отношения к Офису и нашей власти" - новий жарт 95-го кварталу в офісі на Банковій.
Щоправда, забувають уточнити: в кожнеому жарті лише частинка жарту; а все інше - правда.
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Этот может и заяву в ГБР написать. Анонимную конечно.
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К вашей власти Портнов действительно отношения не имеет, он просто ее имеет, вашу власть.
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А якого ж ляда при вашій владі вся ригівська рать припхалась сюди?
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Подведем итоги дня)))
1 Весь день вьі прослушали мастер-класс от президента по искуству падать на мороз)))
2 Ложитесь спать)
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С тепльім одеяшлом... отогреваться)))
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а скільки поживної журиківської їжі дав клован-зебіл для акул пера і мікрофона цією пресухою... Кожну побрехеньку місяцями будуть обсмоктувати. І цих "солодких" кісточок там - сотні.
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Да он и до єтого в три короба наговорил, теперь 10 вьікручивается на сковородке.
Ясно одно, четкой позиции у него небьіло и нет, есть хотелки одному ему понятньіе и очевидньіе.
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Не, ну он слышал где-то такую фамилию... Или похожую..
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Ахах, від Луганська і до Львова в очі сцить фанатам Вова
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Да ну?
Вечер давно перестал быть томным.... Зеленский: Портнов не имеет никакого отношения к Офису президента и нашей власти - Цензор.НЕТ 7062
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Мож в АТБ акция на пивасик... До 23:00 им надо много успеть.
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Общее впечатление от пресухи Моники: хочет, но не может.

Он старается так, что гнутся уши и кипят мозги. Но вся беда в том, что в мозгах у Вовы мухи, мёд, говно и гвозди. Они там варятся, бурлят, взаимодействуют неожиданными комбинациями. Упитанные мухи нанизываются на гвозди, перемешивают суспензию из говна и мёда, а по итогу вот. Кушайте.

Таня Адамс

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боже! какой уродец!!!..
правильно говорят мудрые люди: внутреннее содержание, выбирает себе форму..
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а монике шо, прослушку порняги не приносят, тока активистов на Майдане?
недоработка
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Отже і брехло цей зе !! Каже що портнов до їх влади немає відношення )))
А при ЧИЇЙ владі портнов повернувся в Україну ??? При Пороху він втік з України і сидів тихо А при зе приїхав , справи носить до ДБР - до Труби і всі викладки по заведених справах
знає РАНІШЕ ніж Труба і публікує їх в неті !! Про це Трубу вчора Чорновіл питала -
Труба - так само відбрехувася як і зе !!
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А при ЧИЇЙ владі портнов повернувся в Україну ???
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Ну наприклад при владі Генпрокурора Луценко. Коли картавого чорта прямо спитали, чому портнов сьогодні повернувся до Києва, ця істота відповіла - " А у вас що є докази провини портнова?"
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Джон - не роби з себе великого розумника !! Портнов повернувся в Україну 19.05. 2019
Хто вже тоді був фактично президентом ???
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лише тупий і безмозкий в таке повірить...ну і електорат Зе
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із цитат найвеличніших правителів **********: "Шлях по визволенню бранців може і я хочу щоб він був короткий, але він може бути і довгим, але я хочу щоб він був коротким"
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А еще Ходорковский под столом на Банковой(сарказм если что)
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Зеленский: Портнов не имеет никакого отношения к Офису президента и нашей власти - Цензор.НЕТ 498

- Юля...шо он мелет?
- спокуха Андрюха...ну мы ж то знаем!?!
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а выйти на улицу. да спросить"кто такой Портнов?"
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так и Богдан теоретически не работает ОПУ..)) а в ЖОПУ (Житомирский офис Президента Украины) попадете вместе..как гаврится, и гений парадокса друг..))
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Дружбан Богдана, а так совсем ни при чём.
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Его выбрал народ Украины а не электорат Зе.И выборы были признаны международным сообществом как честными и демократическими. Никакого уважения. И народ Украины выбирая Зе хочет мира, а не войны. А то что был митинг возле офиса Президента Украины это не митинг народа Украины, а 10 000 кодло. Народ Украины участвует в управлении государством через референдумы и на выборы.
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Законы одинаковые для всех. И для президентов в том числе.
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Смак - Ти спочатку ПРАВИЛЬНО порахуй скільки людей ДІЙСНО вибрали твого клоуна !
Помнож свої 73 проценти на процент ЯВКИ на вибори - і отримаєш !!
Твого зе дійсно вибрали МЕНШЕ половини всіх виборців ! Так що заткни свою зелену пельку про тих 10 000 хто вийшов на Майдан нещодавно !! Сам ти зелена шмакля !!!
Нормальний президент хоче для своєї країни ПЕРЕМОГИ !! А УКЛОНІСТ хоче миру любою чіною і ШВИДКО ! !
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Если кто-то никогда не видел дебила живьём, то сегодня этот пробел восполнен! Тупое завравшееся быдло... это ваше Зе. Моника может обидеться, ведь она честная давалка... в отличии от этого... и будет права.
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элита.. успокойся..)) как там Луцык?..))..
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Ой, а як про ЦВК бреше... Адміни, викладіть.
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А как он смог в страну вкрнутся? Почему он так нагло себя ведёт? Ходят слухи что он с Богданом как-то связан. Ходят так же слухи что он был одним из спонсоров предвыборной компании. Ну или всячески помогал. Через Шария к примеру. Дубинский и Бужанский 100% люди Портнова, и как они попали в список мажоритарщиков от партии СН?
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