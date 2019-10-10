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 Політика України
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Все про:Зеленський (3110) Донбас (13270)

 Гуманітарні питання, статус російської мови, відносини з Росією, - Зеленський перерахував питання, які виникнуть у процесі реінтеграції Донбасу

Президент України Володимир Зеленський вважає недоцільним обговорювати закон про особливий статус Донбасу. На його думку, слід спочатку почути побажання "того боку".

Про це він заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що там гуманітарні питання. Я знаю, що порушуватиметься питання мови, щоб вони там мали регіональний статус російської мови. Я думаю, що багато компромісів гуманітарних, про які ми можемо говорити для суспільства і будемо вирішувати", - припустив Зеленський.

Президент вважає, що низку питань буде знято автоматично завдяки децентралізації, що проходить в Україні.

"Є дуже багато умов які, я знаю, раніше ставилися до закону про особливий статус. Але вони, на мою думку, самі собою вирішаться через те, що країна вирішила йти шляхом децентралізації. Тобто, там дуже багато питань, я думаю, знімуться. Сам пакет законів про децентралізацію в Україні вирішує багато з цих питань", - сказав глава держави.

"Я думаю, що будуть ще питання, пов'язані з особливістю відносин тимчасово окупованих територій з Російською Федерацією. Я впевнений, що з того боку ми будемо чути це. Давайте почуємо. Знаєте, іноді краще мовчати, ніж говорити. Тому давайте почуємо, а потім вирішуватимемо", - запропонував президент.

Читайте також: Нині на Донбасі майже "Придністров'я", тільки у нас ще й стріляють, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153316
 
   
 Топ коментарі
 
Наконец-то появился тот, кто услышыт нарот бамбаза.
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Зебилоиды, вы готовы скинуться и отдать где-то 100млрд $ на восстановление Донбасса? Гуманитарные вопросы, статус русского языка, отношения с Россией, - Зеленский перечислил вопросы, которые возникнут в процессе реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 7296 Гуманитарные вопросы, статус русского языка, отношения с Россией, - Зеленский перечислил вопросы, которые возникнут в процессе реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 89
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Вот и приоритеты клоуна, о которых он скромно умолчал перед выборами.
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Не вперше. Тут ще й провокація щодо Адмінів є. І це після матів в адресу Бутусова просто на РФ. Впевнений- цей його нік знову отримає бан на три доби. Не більше.
Готовий побитися об заклад- нічого більшого за бан на три доби він не отримає.
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Зелений в тебе є ОЗУ це є аваківська поліція...будеш ти ще від нього видригувати..
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компроміси-компромати-компрадори-і-примати...
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Харків розмовляв і буде розмовляти на руцькій мові і нічого з цим не зробиш, українську при тому всі знають.
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"Пожеланія той сторони", - тобто Зе їх не вважає українцями, бо вони "та сторона" 🧐
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Надо услышать и слушать Бамбас...и только так
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Це кращє а ніж попередник соєвий
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І знов про нарєчіє. Чим це закінчилось на Думбасі всім відомо.
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Соевые идиоты, а что про Дамбас Зеленый сказал из того, чего Святой Пэтро Рошенко не записал в им же написаные "минские договорняки"?
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проще. но ведь это же не мыролюбно, не по реформаторски.
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ще не народился дурник. якого б украинци не смогли избрати президентом!
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это сложно и затратно. только денатурализация русни спасет Украину, от мыролюбности свиней.
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ну это образно но я готов - лишь бы они ВСЕ подохли !!!!
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нелзя писать подохли, это не гуманно, не по европейски. Можно писать отправились в потусторонний мир, рузький мир.
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Я бы говорил о РЕКУЛЬТИВАЦИИ Донбасса. А лучше, все-таки, граница и никаких движений.
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У "язика" може бути лиш один статус в Україні-мова нацменшини! Як у молдавськох,болгарської,угорської та інших мов! Говорити про якийсь особливий статус може лиш окупант,провокатор або зрадник!
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нацменьшинств? ты против того чтоб Украина вступила в ЕС и НАТО?
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UA олег иванов 9d1a2ffb
Малограмотный юрист.Не удивился бы,если бы он на листке кораблики и машинки рисовал бы с умным видом. - я думаю что диплом у него купленный
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повний звиздець кожне речення суперечить наступному явно несвіжа шаурма скоро у психіатрів буде віп клієнт
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Порошковы не устают гадить на президента. В этом они с кацапами одинаковы.
Кацапские подпевалы!
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Насрати мені на кацапню разом з їхнім пахолком блаЗЄнскім.
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По Конституції мова- українська. Мордор- окупант, який повинен забратись з української землі, виплатити репарації за вбивства, руйнування, грабунок. І повернути Крим. Які там ще питання?
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Какой статус русского языка ? Как только начнут ставить вопрос о статусе языка, так сразу будем иметь Народную Республику Галичину, НРБ(Буковину), Закрпатскую Народную Республику, Бессарабию и др.
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передайте дурочку зеле - если он против того чтоб Украина стала членом ЕС и НАТО, дайте руцкому языку хоть статус регионального или нацменьшинств и гарантированно три страны на ваше вступление выше названых организациях поставит вето и точка. Легко навредить Украине, конечно, выбирайте сыкуна и лизуна из квартала и своими руками себе создаёте будущие.
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Литва, Латвия и Эстония? Да, это очень влиятельные страны, которые диктуют свою волю ЕС и НАТО. А почему они тогда не оказали решительного влияния на запрет СП-2?
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Статус Ростовского петуха у тебя будет скоро гнида сепарская
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"Сначала пожелания той стороны"....А когда будут услышаны пожелания украинцев?
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А нах.ра мені ці питання? Мене й так усе влаштовує
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Что вы как попугаи заладили с тем рузким языком. Не знаю ни одного дамбасита, который бы статус рузкого языка ставил на первое место и даже его нет в первой десятке. Ето только ***** и наша предательская воровская власть считает что дамбаситы затеяли войну из за языка
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следует сначала услышать пожелания "той стороны" - тоисть, таки он верит что там повстанцы а не террористы, наемники-сепаратисты.
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Так званий "преЗЕден" Володимир Зеленський заявив, що розведення сил на Донбасі не проводиться, оскільки "обидві сторони там пострілюють".

Про це він заявив після пресконференції. Відео у Facebook поширив колишній помічник міністра оборони України Юрій Бірюков.
"А історія в тому, що приїжджають з обох сторін якісь особистості і постреливают. Ось і не вдається розвести війська, ось і я не можу припинити війну. З обох сторін. Постреливают. З ОБОХ СТОРІН, бл**ь, пострілювали. Цим відео я передаю великий привіт особовому складу ЗСУ та інших силових відомств, які вже шостий рік постреливают і не дають завершити війну. Треба. Просто. Перестати. Постілювати", - написав Бірюков.
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До чого тут регіональні мови ,росія хоче впихнути лднр ,що б розвалити Україну,адже формула в москві така, Україна фінансує і відбудовує ці території ,але конролювати їх буде росія і її маріонетки пезперешкодно розповзутся по всій Україні і все робитимуцть що б знищити державу, це зрозуміли в Молдові і Грузії ,для чого це десятигодине шоу ,де розмова ні про що ?
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Нерешенный вопрос языка расколет Украину!
Не сегодня но ...
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Та ну нах... Висока стіна , глибокий рів , заблокувати безкоштовну роздачу єлектрики та води і чао камаради лугандонці. Вони все рівно не будуть УКРАІНЦЯМИ, вони як були ватною прокацапською біомасою з тамбовсько- мухосранськми коріннями так і далі будуть з ненвістью до нашоі мови до нашоі віри до нашоі історіі , воно вам тре ???
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Господи, до чего же он глупый! "Что я скажу семьям пленных? Меня попросили журналисты...или не журналисты, а люди", "Я ни на что не влияю, я всего лишь президент", на предложение по примеру Меркель и Трампа переоборудовать часть Банковой под постоянное место жительства: "Чтобы я с ума сошел? В Мариинском дворце я не могу жить. А господин Макрон, кстати, живет в такой ситуации...Это сложный вопрос. Охрана вешается, потому что я живу в квартире.Наше общество и вы будете первыми, кто начнет меня из-за этого...ну", "Мне сложно охарактеризовать... я знаю, что он такой ... импрессив... экстра... экстраординарный человек. Да, он такой - мощный, энергичный, но на меня он не давил", - - сказал Зеленский, так и не вспомнив слово "экспрессивный"- о Трампе. И это только несколько "перлов".
Мне стыдно за страну как никогда, но уверена, что свидетели Зевовы будут в восторге
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