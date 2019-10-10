 Гуманітарні питання, статус російської мови, відносини з Росією, - Зеленський перерахував питання, які виникнуть у процесі реінтеграції Донбасу

Про це він заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що там гуманітарні питання. Я знаю, що порушуватиметься питання мови, щоб вони там мали регіональний статус російської мови. Я думаю, що багато компромісів гуманітарних, про які ми можемо говорити для суспільства і будемо вирішувати", - припустив Зеленський.

Президент вважає, що низку питань буде знято автоматично завдяки децентралізації, що проходить в Україні.

"Є дуже багато умов які, я знаю, раніше ставилися до закону про особливий статус. Але вони, на мою думку, самі собою вирішаться через те, що країна вирішила йти шляхом децентралізації. Тобто, там дуже багато питань, я думаю, знімуться. Сам пакет законів про децентралізацію в Україні вирішує багато з цих питань", - сказав глава держави.

"Я думаю, що будуть ще питання, пов'язані з особливістю відносин тимчасово окупованих територій з Російською Федерацією. Я впевнений, що з того боку ми будемо чути це. Давайте почуємо. Знаєте, іноді краще мовчати, ніж говорити. Тому давайте почуємо, а потім вирішуватимемо", - запропонував президент.

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