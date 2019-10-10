 Гуманітарні питання, статус російської мови, відносини з Росією, - Зеленський перерахував питання, які виникнуть у процесі реінтеграції Донбасу

Про це він заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Я знаю, що там гуманітарні питання. Я знаю, що порушуватиметься питання мови, щоб вони там мали регіональний статус російської мови. Я думаю, що багато компромісів гуманітарних, про які ми можемо говорити для суспільства і будемо вирішувати", - припустив Зеленський.
Президент вважає, що низку питань буде знято автоматично завдяки децентралізації, що проходить в Україні.
"Є дуже багато умов які, я знаю, раніше ставилися до закону про особливий статус. Але вони, на мою думку, самі собою вирішаться через те, що країна вирішила йти шляхом децентралізації. Тобто, там дуже багато питань, я думаю, знімуться. Сам пакет законів про децентралізацію в Україні вирішує багато з цих питань", - сказав глава держави.
"Я думаю, що будуть ще питання, пов'язані з особливістю відносин тимчасово окупованих територій з Російською Федерацією. Я впевнений, що з того боку ми будемо чути це. Давайте почуємо. Знаєте, іноді краще мовчати, ніж говорити. Тому давайте почуємо, а потім вирішуватимемо", - запропонував президент.
Готовий побитися об заклад- нічого більшого за бан на три доби він не отримає.
Малограмотный юрист.Не удивился бы,если бы он на листке кораблики и машинки рисовал бы с умным видом. - я думаю что диплом у него купленный
Кацапские подпевалы!
Про це він заявив після пресконференції. Відео у Facebook поширив колишній помічник міністра оборони України Юрій Бірюков.
"А історія в тому, що приїжджають з обох сторін якісь особистості і постреливают. Ось і не вдається розвести війська, ось і я не можу припинити війну. З обох сторін. Постреливают. З ОБОХ СТОРІН, бл**ь, пострілювали. Цим відео я передаю великий привіт особовому складу ЗСУ та інших силових відомств, які вже шостий рік постреливают і не дають завершити війну. Треба. Просто. Перестати. Постілювати", - написав Бірюков.
https://www.youtube.com/watch?v=uNCd0BKHlNc&feature=share&fbclid=IwAR2p6Fck0scLVu246XUq7g2CFDyV1-HCwGs21Qiao4UdwP7lAPJEuoNsk1o
Не сегодня но ...
Мне стыдно за страну как никогда, но уверена, что свидетели Зевовы будут в восторге