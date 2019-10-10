 18 років мораторію - це показник, що на селі відбулася бідність і люди звідти втекли, - Мушак

Про це він сказав під час земельних дебатів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"18 років мораторію - це ж показник, що сталося в селі. Там відбулася бідність і люди звідти втекли. Тому продовження мораторію - це продовження бідності", - зазначив Мушак.

Тому зняття мораторію, на його думку, справедливіша історія стосовно 7 млн ​​громадян, які "мають стати бенефіціарами в земельній реформі".

"Ми не можемо досягти поваги до права власності, яке є базовим для побудови демократичного суспільства, до середнього або великого бізнесу, якщо у нас немає поваги до 7 млн ​​громадян України", - зазначив він.

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