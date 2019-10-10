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 18 років мораторію - це показник, що на селі відбулася бідність і люди звідти втекли, - Мушак

Радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак вважає, що 18 років мораторію на купівлю землі привели до бідності в українському селі.

Про це він сказав під час земельних дебатів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"18 років мораторію - це ж показник, що сталося в селі. Там відбулася бідність і люди звідти втекли. Тому продовження мораторію - це продовження бідності", - зазначив Мушак.

Тому зняття мораторію, на його думку, справедливіша історія стосовно 7 млн ​​громадян, які "мають стати бенефіціарами в земельній реформі".

"Ми не можемо досягти поваги до права власності, яке є базовим для побудови демократичного суспільства, до середнього або великого бізнесу, якщо у нас немає поваги до 7 млн ​​громадян України", - зазначив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153313
 
   
 Топ коментарі
 
Землю Украины можно продать за минуты и один раз, а вернуть будет невозможно, учитывая международное законодательство и правила. Проданная земля -это проданная Украина, тем более иностранцам. Все цивилизованные страны не продают свою землю, а сдают в аренду. У нас уже разгребли незаконно почти всю землю, а эта власть вместо наведения порядка, хочет распродать всю землю под корень. ЖАХ.
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АГА А 18 МИНУТ ТЕНДЕРОВ УКРАИНА ПРОДАНА И СБЕГУТ ВСЕ... И НАЧНЕТСЯ СВЕТОПРЕДСТАЛЕНИЕ В ЕВРОПЕ... во дебил так дебил...
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Простите зебилы, зебобик уже обещал вашу землю Коломойскому, Ахметову, Фирташу, Суркисам, Медведчуку итд 18 лет моратория - это показатель, что на селе состоялась бедность и люди оттуда сбежали, - Мушак - Цензор.НЕТ 3688
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АГА А 18 МИНУТ ТЕНДЕРОВ УКРАИНА ПРОДАНА И СБЕГУТ ВСЕ... И НАЧНЕТСЯ СВЕТОПРЕДСТАЛЕНИЕ В ЕВРОПЕ... во дебил так дебил...
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Землю Украины можно продать за минуты и один раз, а вернуть будет невозможно, учитывая международное законодательство и правила. Проданная земля -это проданная Украина, тем более иностранцам. Все цивилизованные страны не продают свою землю, а сдают в аренду. У нас уже разгребли незаконно почти всю землю, а эта власть вместо наведения порядка, хочет распродать всю землю под корень. ЖАХ.
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В мире осталось всего шесть стран, где действует мораторий на покупку-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Серди них Конго, Таджикистан, Северная Корея, Куба, Венесуэла и Украина.

https://biz.censor.net.ua/resonance/3096403/kak_rabotaet_rynok_zemli_v_sosednih_stranah
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Дебил, уже зельцмана раз умыли по этому тезису. В Канаде и Израиле не продается земля.
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Оно не понимает, что земля может и государством грамотно использоваться и сдаваться в аренду. Ему говоришь,что ведущие страны мира не распродают свою землю, а нищета распродала и осталась еще более нищей, а оно не понимает.
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Шо ти гониш!
А Израиль! А Канада! А Голандия! А Англия где земля принадлежит Короне!
Хочеш Украинцев сделать палестинцами на собственной земле! ИУДЕЙ...
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При разработке законов об использовании земли нужно копировать законы и опыт ведущих цивилизованных благополучных стран, а не нищих стран, которые продали всю свою землю и голодают. Это понятно и идиотам, а нашей власти непонятно.
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что за глупость вы несете? Ты купила квартиру, машину, бриллик что бы их просрать? Ты покупаешь фабрику, завод, станок чтобы их пустить на лом? Логика папуасов и кубинских псевдо революционеров. Это внучек Феди Кострова 18 лет моратория - это показатель, что на селе состоялась бедность и люди оттуда сбежали, - Мушак - Цензор.НЕТ 5223.
18 лет моратория - это показатель, что на селе состоялась бедность и люди оттуда сбежали, - Мушак - Цензор.НЕТ 673
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А что, украинскую промышленность не пустили на металолом после ваучеризации? Исчезли целые сектора промышленности! Ти с какого дуба слез?

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Пустили те кому они достались даром за 10 рублей за ваучер. А тут реальный рынок земли. Не думаю когда кто нибудь купит гектар за нескольто тысяч баксов оставит ее заростать бурьянами как сейчас
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Какой рынок? Десять олигархов за 3 мин скупят все и покажут тебе большую дулю и ты уже никогда назад ее не получишь, ни сотки. Ты можешь конкурировать с нашими олигархами?
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В Молдове, гектар стоит 1 700 долларов! С какого бодуна она в Украине будет стоить больше, да ещё выброшенная в огромном количестве на "рынок"? Да дай Бог, если будут давать по тысяче за гектар!
Ну наивные люди до невозможного! А что же с заводами-пароходами разбогатеть не получилось?????? Тоже всё начиналось во здравие...
Да с землёй будет тоже самое! Фирташня да коломойщина наживётся!
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Землю скупят олигархи, они уже на старте. Селянам ничего не достанется.
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Похоже это ты с помойки выполз. Те предприятия которые были востребованы живы и поныне. Да убогой кацапне, этого не пнять
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Вони ждуть коли кацапи її просто так відберуть 18 лет моратория - это показатель, что на селе состоялась бедность и люди оттуда сбежали, - Мушак - Цензор.НЕТ 6636
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Ну купить селянин ділянку землі. А потім дізнається що в момент внесення в кадастр GPS заглючив / хтось в той самий момент теж "купив" ту ділянку через іншу контору / знехтували правами малолітньої дитини-спадкоємця і тисяча інших фокусів...
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Как раз именно ты несешь маразм. Ты не знаешь как приватизация наших заводов в 90-х свела к их уничтожению и распродаже того, что там было на металлолом и увольнению рабочих? Масса заводов была уничтожена именно после приватизации. А приватизированную землю можно быстро загубить засадив ее однообразными техническими культурами, нисколько не заботясь о том, что украинцам нужны разнообразные овощи, фрукты, ягоды и т.д. То есть после приватизации украинцы могут оказаться без продуктов и закупать их за границей. А то .что будет именно такое использование земли и к гадалке не ходи, это выгодно по деньгам и не требует трудовых ресурсов, а используются роботы и техника. То есть уничтожат и землю и селян.
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Лариска! Повторяю для тех кто не в теме - с ж.п. не воюю. "Нести маразм" 18 років мораторію - це показник, що на селі відбулася бідність і люди звідти втекли, - Мушак - Цензор.НЕТ 7282 18 років мораторію - це показник, що на селі відбулася бідність і люди звідти втекли, - Мушак - Цензор.НЕТ 4171!? Далее читать ваши комы пропало всякое желания. Идите с миром
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Тебе не только я рассказала как приватизировали украинские предприятия. Читай и не пиши глупости.
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Я лучше вас и ваших пп-вал это знаю. НГЗ в собственности Дерипаски и работает. Почему? ХЗ им Малышева был в руках росиян и выжил! Почему? А ЛАЗ и Электрон всегда только украинские - умерли. Почему? Может дело не в национальности, а в хозяине. На этом тема закрыта, мои консультации стоят денег, которые у вас нет
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Пока вы землю делите, Московия дождалась, пока дятлы выберут президентом дятла и сейчас скапливает военную технику у границы с Украиной (ВИДЕО), чтобы всю вашу землю забрать скопом вместе с вами, вашими жёнами и детьми.
https://giperboloid.info/rossija-skaplivaet-*******-tehniku-u-granicy-s-ukrainoj-video/
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100% Бо зеимлю в Україні ніколи не купували. Її завжди просто забирали. А більше всіх про продаж землі в Україні кричать кацапи та місцеві паразити, які звикли використовувати її за безцінь. А це говорить про те, що їм це дуже не подобається. а те що кацапам не подобається, то є вірним!
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мы Зеленского продадим ДУРАЧКА ОН ЖЕ ЕГОДНЯ ТАК И СКАЗАЛ А ЕСЛИ БЫ СИДЕЛ ТУТ ДУРАЧЕК явка с повинной называется.... 18 лет моратория - это показатель, что на селе состоялась бедность и люди оттуда сбежали, - Мушак - Цензор.НЕТ 6358
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100% поддерживаю. ХВермеры и дальше хотят ее использовать за арендную плату 100 баксов в год за гектар. Т.е. дать селянину 100 баксов в год и делать с землей что хочет. Не его же земля... Угробит землю и бросит, дальше пойдет лохов искать. Так, что я думаю, рынок земли нужно вводить. Ничего придумывать не нужно, просто взять опыт похожих стран как Польша.
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В Польше, прежде чем получить право продовать на земле нужно было отишачить 15 лет, и только после этого наступало право на продажу! Это позволило сформировать собственников закрепившихся на земле и отсечь хапуг! А не так как в Украине сидеть, сдавать в аренду и воротить морду что мол мало дают. Не нравится, не сдавай по "низкой" цене а поставь свою!
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https://biz.censor.net.ua/resonance/3096403/kak_rabotaet_rynok_zemli_v_sosednih_stranah

Почитай и не умничай. Предки тех кому досталась эта земля пропахали на этой земле всю жизнь при совке и нихрена не поимели за это, почему их дети не должны получить от этой земли какую то прибыль? Ты наверное один из ХВермеров?
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Моего прадеда грабонули после революции. Причём не за "куркульство" а за нежелание вступать в колхоз и за отказ брать чужую, выделенную ему коммунистами!
Если так, тогда реституция!
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Согласен, но думаю это к хорошому не приведет. Так можно и до татаро-монгольского ига все вспоминать.
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Ну предложат её у тебя выкупить за мизер, а за аренду больше не дадут... Что тогда бухтеть будешь?
Кто тогда станет виноват в неуважительном обломе бедных пайщиков, которым не хотят платить больше 100$ ?

У нас из 42 млн га. сельхоз земель распаёвано сейчас около 28 млн га. Вы чем торговать собираетесь - распаёваными землями или остатком из госсобственности?

Если паями бедных пайщиков - создавайте агробиржу под государством и мухоюйте себе там в сласть, пока всех пайщиков по миру не пустят наши самые честные финансовые воротилы в самых справедливых судах.

А оставшиеся госземли - НЕ ТРОЖЬ!!!!
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Клименко, ты наверное не в курсе, что есть закон и стоимость земли прописана в этом законе? А фермер по закону не имеет права платить меньше (по моему 11 или 12%) ее стоимости в год за ее аренду. Так, что если ты не в курсе то не делай выводов.
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Я пропоную заборонити продаж будь якої землі в Україні. А що? Це я вважаю нас помирить. То як по руках?
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Простите зебилы, зебобик уже обещал вашу землю Коломойскому, Ахметову, Фирташу, Суркисам, Медведчуку итд 18 лет моратория - это показатель, что на селе состоялась бедность и люди оттуда сбежали, - Мушак - Цензор.НЕТ 3688
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Нє, нехай краще бур'янами заростає і хитропопі ХВермери її гроблять рапсом і кукурузою
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В Аргентине и Бразилии он уже был - результат 18 латифундистов на 43 миллиона в Аргентине , и 30 на 150 млн. в Бразилии .
Ну и шо оне построили с "рынком земли" ? 100% компрадорский капитализм .

Впрочем , видимо тебе подобные термины ничего не говорят ... Может платят тебе за посты сельхоз-корпорации .
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Южная Америка - показатель как не нужно распродавать землю. А наши политики настолько глупы и продажны,настолько непатриотичны, что берут пример не с развитых стран по использованию земли, а с нищебродских стран. Ганьба! Предательство! Вредительство!
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Розберись сначала что и как происходило в Польше а потом огород городи!

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Я не специалист в этом деле, что бы разбираться. Я вижу результат и думаю, что поляки не глупее нас.
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Для цього требо починати не с продажу землі , а з продажу суддів й прокуратурі .
В тому сенсі , що усе це ліквідувати як явище . А потім вже п"ять разів подумати .
Бо при такому рівні злочинності як природного кріміналітету, так й серез правоохоронних органів поява в один день зранку 4 мільона потенційних покупців по-перше обвалить ціну на землю до пляшки за сотку , так й породить цілі банди рекетирів , рейдерів .
Будуть массові вбивства властників , знов появляться массові паяльники в дупу .

Якщо влада й честні правоохоронці не сдібні зараз захістити в Київі просту людину від вбивц на колесах , грабіжників на кожному ринку , де ми візмемо сили захистити десь в Волошинівці , хоча й це київщина .

Закони дикого ніяк нерегульованного ринку спроможні лише народити закони дикого заходу 18-19 столітть .

********* ринов він завжди регульованний й по-більшій частині властник може продати пай землі виключно державним , або громадьским органам , аж ніяк не юридичним особам й навіть не іншим фізичним .
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Рынок земли это не повальное принуждение к ее продаже. Хочешь продавай хочешь нет. Не нужно петь военных песен. Я уверен, что большинство селян ее продавать не будут, а будут как и сейчас сдавать в аренду. За эту землю они не берут деньги, а берут натуральной оплатой т.е. зерном кукурузы и пшеницы, этими кормами они выращивают скотину и потом ее продают. С этого имеют неплохой зароботок. Если ты не знаешь положения дел не делай выводы. Я часто общаюсь с людьми живущими в сельской местности, имею дачу в обычном селе, а не в дачном кооперативе. Так, что я знаю о чем говорю.
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Такое впечатление , что ты не понял и десятой части того , что я написал или делаешь вид ?!

Беда постсофкого пространаства - в абсолютном профанизме любого вопроса .
В костности и бинарности мышления . Если большевики оказались гондонами , то давайте будем трахаться без гондонов ?! Логика дворовой шпаны !
Если что-то не рабоает , давайте "до основания" разрушим , а затем ....
Ниодин нормальный мыслящий чел не будет так к своему дому относиться . Он будет рационально использовать то , что было хорошо , а то что мешает только это разрушать .
Дикий "Рынок заводов" принёс украинцам только унижения и беды . Так давайте делать то же самое с землёй ?! Не идиотизм ли ?!

Знаете , любезнейший . У бабушки моей дочки дача 45 км от Киева . Так у неё там насос украли . Нагло приехали , сломали калитку и вырезали погрузив на дорогую точиллу .
Чувак , который это видел не звонил ментам - ноль реакции . Только после звонка бандюки начали искать звонившего . Так это всего какой-то задрыпанный насос . И не бандюки это крутые , а так - местная шпана голимая .
А терь представьте себе , что стоит вопрос отжать пай в 10 га ...
В активе у бандюков или рейдеров - паяльники , калаши и вся власть купленная в округе .
А что в активе у собственника ?!

Послушайте ещё раз - в стране , в которой среди бела дня можно "отжать урожай" в наглую и хрен отобъёшься . В такой стране рынок земли это подарок рекетирам , бандюкам и рейдерам всех мастей !

Хочешь войну не только на кондоне ? Получишь !!!
Потом только не ной , что не думал , что посмеют как Пепа ныл про ***** ...
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В законі прописати граничну вартість землі нижче якої вона коштувати не може. Наприклад 3000 у.о за гектар. От ніхто і не обвалить.
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Поляки продали только 10% земли и остановились. Не захотели превращаться во второй Израиль.
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К великому сожалению , даже научная мысль в Украине столь инертна и столь же по-софковому схоластична . Вот при софке рьяно зацепились за одну тупиковую ветвь марксизма и довели до маразма .
Рухнул софок и в мозгах учёных (я говорю пока про них) выросла на отрицании прошлого другая примитивная схема - нео-либерализма в самом архаическом Адамсмитовском выражении . Вот как карикатурно изображали "загнивающий капитализьм" в софкоидных пропогандиских фильма , так сперва умозрительно, а потом и реально строили эти люди новую экономику . По "Человек Амфибия" . Незря ж даже имена там сохранили латиноамериканские .
За 30 лет если даже некоторые экономисты не поняли , что либеральная экономика это отстой полный (середины 19 века) и 4-я технологическая революция вообще нивелирует данную модель и многие якобы постулати Смитта и Рикардо , то что говорить про скромных комиков ?!
Так же как старые профессора-маразматики марксизма-ленинизма цеплялись за номенклатурный большевизм , так эти будут цепляться за либертарианство ....
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Где в Украине строили либерализм, чудик?))))

В Украине 28 лет строили посткоммунистичесский колхоз на принципах СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ... Пожтому страна - гнилая, безправная, нищая скотоферма!
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Социал-демократы в Шведции были у власти с 1936 по 1976 год без единого перерыва .
Потом неолибералы были у власти 3 года и их попёрли опять же социал-демократы 1979 .
Да и сейчас они у власти после того, как шведы снова разочаровались в неолибералах всего за 2 года их правления .
Итого с 1936 по сегодня социал-демократы были у власти 75 лет с небольшими перерывами .

Так шо , и не пахло ещё в Украине социал-демократией . Настоящая с-д это когда с таких как Ахметов налоги берут в размере 90% с их доходов , если они не развивают свой бизнес , а покупают яхты и футболистов . Да и не появились бы никогда бы в стране социал-демократии олигархи . Олигархат это признак компрадорского капитализма .
Вот в Польше нет миллиардеров и нет латифундистов, а есть фермеры 3 миллиона .
Потому , что корпорациям первые 20 лет не продавали никапли земли .
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Умняга - в США же считают собственниками всё население . И такая же у них налоговая система .
Потому , что имея в собственности лишь персональный комп и подключение к сети (иногда и без него) ... и при наличии мозгов и специальных знаний в программировании можно с одного компа (как средства производства) заработать больше , чем с 20 га земли .

В Израиле и в Канаде вообще земля не является товаром (а лишь пожизненное и наследственное право её обрабатывать) , но это не мешает Израилю занимать 2-е место в мире по эффективности землепользования - один работник с\х способен прокормить 91 городских) . Канада занимает 5-е место , а США 3-е . Первое - Австралия 93 . Но и в Австралии 85% земли не продаётся .
Редкая развитая страна мира позволяет себе такую роскошь , как бесконтрольную продажу земли . 95% где можно продавать землю там её можно продать либо государству , либо местной общине .

Послушайте , умняга - изучите историю вопроса , прежде чем ссылаться на экономики 19 века!
На дворе уже 21-й , а Вы всё боретесь с происками коммунистическо-большевицкого прошлого .
Если недоучки типа Ульянова и Свердлова извратили социальную теорию Маркса , а их последыши недоумки (кухаркины дети и внуки) вообще её с великим трудом понимали и в их примитивные мозгах она была такая извращённая ... то это не о чём не говорит ни о самом Марксе , не о Спенсере , не о гениальном математике Махе , над которым так смеялся Ульянов ...
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бедолага веревский в лондоне очень неплохо себя чувствует, не правда ли мушак..?))
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То .что творится в селе - это показатель не моратория, а преступной власти, которая специально 18 лет убивала село. Во многих успешных странах более 60% земли в госсобственности,сдается в аренду и там сельское хозяйство процветает. В Израиле 95% земли в госсобственности. Так что не нужно людям вешать лапшу на уши и манипулировать фактами, это аморально, цинично и подло.
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А ты предлагаешь с России или с Гондураса брать пример? Израиль - успешная цивилизованная высокоразвитая страна с прекрасным сельским хозяйством, дешевыми продуктами,доступной медициной и дай Бог украинцам так жить как евреям А твои шутки неуместны и глупы.
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Если бы они оттуда убежали не через 18 , а через год-два , было бы лучше ?
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А если бы негров линчевали, было бы лучше?
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Если будет рынок земли, то будет тоже, что с приватизированными предприятиями, все разворуют и продадут. Земля должна быть в госсобственности, как недра, реки и водохранилища. Так до воздуха может дойти, тоже приватизируют и будут продавать в сантиметрах кубических.
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В тебе є земля в приватній власності?! Не має! То угомонися і піди погуляй. Тільки власник має право розпоряджатися своєю приватною власністю так як він вважає за потрібне!
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А, що в Україні є власники сільхозземель ??? Паї, це не власність.
Ділянки під будівництво, зовсім друге.
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А паї до речі надавалися не для продажу а саме як раз під тими гаслами якими зараз мотивують продаж землі ЫфЫтивне використання, конкурентність і інша лабузда! Ну що? Де результат?
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А квартири в черзі різним "заслуженим" теж надавалися не для продажу, виходячи з вашої примітивної логіки. Тож потрібно заборонити їх продаж. А землі які видаються в приватну власність згідно норм законодавства їх теж видавали не для продажу? Може для того щоб ви тут різну галіматню писали. анатолій у вас є земля в приватній власності запитаю ще раз? Якщо є назвіть кадастровий номер.
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Є земля, нема землі... Є! Але треба бути останнім дурнем щоб публікувати кадастровий номер в інтернеті.
В Молдові гектар коштує 1 700 $. В Україні, в разі викидання на "ринок" навіть 10%, дай Бог якщо будуть давати тисячу дол за гектар.
Ну невже після отримання кількох тисяч на рило, власничок потрапить у рай? Сьогодні за оренду гектара дають по 3-4 тисячі гривень за рік, кожні 6-7 років "власник" отримує повну вартість гектара. А в разі продажу один раз всрався і все. Якого біса ідіотам потрібно ще!?
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Я можу дати тобі кадастровий номер. Це не таємниця і нічого тут такого не має. Я бачу, що землі в тебе не має. То чому лізеш туди куди взагалі впринципі лізти не повинен? Анатолій не зли мене! Ану скажи яка вартість орендної плати на землі с/г виробництва і Європі?! Ану давай показники "спеціаліст" ти наш в розпоряджанні чужою приватною власністю!
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Те що за 28 років зроблено в сільському господарстві ви це називаєте фермерство чи виробництво с/г продукції?! Це первіснообщинний лад. Пшеничку та кукурудзу вирощувати великого розуму не потрібно. І це при тому, що в нас с/г вузів та технікумів в кожній області і більше ніж будь де в світі. А результат який? А ніякий. пшеничка, кукурудза, соняшник. ВСЕ!!! І це ви називаєте фермери і сільгоспвиробники. Коли земля матеме ціну ось тоді ви побачите, що таке фермерство і сільське господарство. Коли ви знатемете їй ціну і кожен квадратний метер буде вилизаний і використовуватиметься з максимальною ефективністю. А те що вам дебілам місцеві князьки, які звикли паразитувати на ідіотах розказують що прийдуть німці чи араби чи китайці і скуплять все, то це вони не за вас хвилюються а за себе, а вами маніпулюють. В 90-і наші хитрожопі вори теж кричали, що прийдуть німці , американці та французи і скуплять наші заводи та фабрики за безцінь, а ви будете на них горба гнути. А вийшло, що.? А те що немає ні заводів, ні фабрик. Вирізали. А те що залишилося те за безцінь прихватизували теперішні олігархи і ви горба гнете на них за копійки, а хто не хоче тут за безцінь працювати той їде до поляків, німців, кацапів мити їм унітаз. ось такі історію я розповім для вас мої нелюбі нерозумні земляки....
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А куди сьогодні йде 2/3 українського зерна!? Не вивозится? Ні? Мало вивозиться? Зараз все попрем! Як на Мадагаскарі, де після, не дуже подібної "земельної реХворми" (з паями, продажем...) ,країна перейшла в разряд держав з найбільш голодуючим населення в світі!
Поцікався що сталося на Філіпінах після продажу земель "корпораціям з іноземним капіталом"...
Що ви за люди, батка готові продать за кілька тисяч доларів..
Огидно !
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Анатолій, якщо з розумом підійти до цього, як до любої справи, то від цього ми всі виграємо. Якщо з розумом! Інша справа, де той розум..... Ось це ОГИДНО!
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То де ж він той розум! Куди не кинь одні ідіоти... Проблема в тому що все це наймовірніше приведе до катастрофічних наслідків.
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Следуя данной логике , если наркотрафик процветает , то нужно бороться не с ним , а запретом на тяжёлые наркотики .

Ксати , если сравнивать положение в индустриальных районах Украины и в селе , то положение селян несколько лучше . По крайней мере по статистики за кордон на работу убегает городских в 10 раз больше , чем селян .
А в городе была ваучеризация на 90% .
Создала ли прихватизация хоть какой-то креативный конкурентно-спроможний бизнес-сектор в индустрии - на пол процента . Да и то это Айти-сектор, где никакой прихватизации не было и всё создавалось с нуля .
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Вам мало того как Вас ваучарами обокрали? Подобное будет и с землей. Гострите вилы и косы.
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В комментариях много сторонников ЗА и ПРОТИВ продажи земли. Но я наверное не ошибусь, что все спорящие - мимокрокодилы. А есть в комментариях фермеры - люди которых действительно касается вопрос продажи земли? Что они думают?
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А є в коментарях власники землі? Давайте краще їх послухаємо.
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Можна подумать що без "мораторія вони звідти не побігли б! Де логіка? Маючи землю "селяни" працювати на ній не стали, а тепер що, продавши "свою" землю вони звідти виїздити не будуть!? З якого дива?
Вся проблема в зерновій спрямованості сільсько-гоподарського виробництва яке виникло через можливість надвеликої концентрації землі в одних руках. Продаж генделяж землею просто зацементує існуюче становище!
Боже яке ж воно тупе!
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С другой стороны , местные феодалы с таким же успехом назначат себе стоимость аренды , что плакать будем, как они назначили себе налог на землю --минимальный! Потому что в райрадах все депутаты фермера! И фиг вам они кого то пустят даже баллотироваться ....
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мушаки это семейка уже давно прикупила много земельки и это тот сытый румяный который предлагал пенсии отменить вообще.
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Порохоботы, это не тот Мушак, что депутатствовал в БудкеПП и всецело пидтрымував свинореформизм?
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Точно не напишу, но на всех ТВ он выступал за БПП .
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Ну кто не должен фермеру, тот продаст пай . В селе без работы не будет смысла сидеть и держатся за пай.А так старт для переезда будет.
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На Филипинах после подобной реХвормы "съехали", в городские гетто! Где процветают голод, наркомания, бандитизх...
И палестинские бабушки "съехали" после продажи земли иудейским дедушкам!.. 18 років мораторію - це показник, що на селі відбулася бідність і люди звідти втекли, - Мушак - Цензор.НЕТ 591
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Если всю площадь суши поделить на количество населения , то получим около 2 га. на каждого человека. Именно такое количество Бог дал человекам, что бы они жили спокойно на Земле. Если человек имеет землю и продает ее, то на Небе это воспринимается как отказ от жизни на Земле, и включается программа самоликвидации человека. Если человек имеет значительные площади в частной собственности, то на Небе это воспринимается как рейдерский захват земли у ближнего своего. Поэтому латифундисты и помещики , как правило вымирали по роду.
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Липовая картинка. Даже Израиля и Канады нет. Страны где разрешена полная продажа земли как хотят в Украине - Бразилия и Аргентина. Они сейчас в очень большой проблеме.
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Якраз слова до цієї пропагандистської картинки потрібні.Для кожної країни:
Яка кількість землеробських угідь в державній власності ?
Які обмеження при купівлі і використанні (резиденти, кількісні) ?
Які можливості кредитування для фермерів ?
Яка можливість зміни цільового призначення ділянки ? і т. д.
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У нас больше 10 семейств в Украине, каждая из которых владеет более 100 000 га. Как они покупали землю ? Ведь рынка нет ?
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От знімуть мораторій,так той Мушак продасть кватиру ,й з усим виводком в село жить ломанеться.Як розпереживався за 7 мільйонів громадян,-ні кушать,ні какать не може.
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Нет это не так. Нужно было освободить фермеров от налогов, как во многих странах Европы. Рынок земли бывает и приносит много проблем. Почитайте. что сейчас в Аргентине творится. А это страна в которой действуют законы. А у нас они бездействуют.
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