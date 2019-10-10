 18 років мораторію - це показник, що на селі відбулася бідність і люди звідти втекли, - Мушак

Про це він сказав під час земельних дебатів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"18 років мораторію - це ж показник, що сталося в селі. Там відбулася бідність і люди звідти втекли. Тому продовження мораторію - це продовження бідності", - зазначив Мушак.
Тому зняття мораторію, на його думку, справедливіша історія стосовно 7 млн громадян, які "мають стати бенефіціарами в земельній реформі".
"Ми не можемо досягти поваги до права власності, яке є базовим для побудови демократичного суспільства, до середнього або великого бізнесу, якщо у нас немає поваги до 7 млн громадян України", - зазначив він.
https://biz.censor.net.ua/resonance/3096403/kak_rabotaet_rynok_zemli_v_sosednih_stranah
А Израиль! А Канада! А Голандия! А Англия где земля принадлежит Короне!
Хочеш Украинцев сделать палестинцами на собственной земле! ИУДЕЙ...
Ну наивные люди до невозможного! А что же с заводами-пароходами разбогатеть не получилось?????? Тоже всё начиналось во здравие...
Да с землёй будет тоже самое! Фирташня да коломойщина наживётся!
https://giperboloid.info/rossija-skaplivaet-*******-tehniku-u-granicy-s-ukrainoj-video/
Почитай и не умничай. Предки тех кому досталась эта земля пропахали на этой земле всю жизнь при совке и нихрена не поимели за это, почему их дети не должны получить от этой земли какую то прибыль? Ты наверное один из ХВермеров?
Если так, тогда реституция!
Кто тогда станет виноват в неуважительном обломе бедных пайщиков, которым не хотят платить больше 100$ ?
У нас из 42 млн га. сельхоз земель распаёвано сейчас около 28 млн га. Вы чем торговать собираетесь - распаёваными землями или остатком из госсобственности?
Если паями бедных пайщиков - создавайте агробиржу под государством и мухоюйте себе там в сласть, пока всех пайщиков по миру не пустят наши самые честные финансовые воротилы в самых справедливых судах.
А оставшиеся госземли - НЕ ТРОЖЬ!!!!
Ну и шо оне построили с "рынком земли" ? 100% компрадорский капитализм .
Впрочем , видимо тебе подобные термины ничего не говорят ... Может платят тебе за посты сельхоз-корпорации .
В тому сенсі , що усе це ліквідувати як явище . А потім вже п"ять разів подумати .
Бо при такому рівні злочинності як природного кріміналітету, так й серез правоохоронних органів поява в один день зранку 4 мільона потенційних покупців по-перше обвалить ціну на землю до пляшки за сотку , так й породить цілі банди рекетирів , рейдерів .
Будуть массові вбивства властників , знов появляться массові паяльники в дупу .
Якщо влада й честні правоохоронці не сдібні зараз захістити в Київі просту людину від вбивц на колесах , грабіжників на кожному ринку , де ми візмемо сили захистити десь в Волошинівці , хоча й це київщина .
Закони дикого ніяк нерегульованного ринку спроможні лише народити закони дикого заходу 18-19 столітть .
********* ринов він завжди регульованний й по-більшій частині властник може продати пай землі виключно державним , або громадьским органам , аж ніяк не юридичним особам й навіть не іншим фізичним .
Беда постсофкого пространаства - в абсолютном профанизме любого вопроса .
В костности и бинарности мышления . Если большевики оказались гондонами , то давайте будем трахаться без гондонов ?! Логика дворовой шпаны !
Если что-то не рабоает , давайте "до основания" разрушим , а затем ....
Ниодин нормальный мыслящий чел не будет так к своему дому относиться . Он будет рационально использовать то , что было хорошо , а то что мешает только это разрушать .
Дикий "Рынок заводов" принёс украинцам только унижения и беды . Так давайте делать то же самое с землёй ?! Не идиотизм ли ?!
Знаете , любезнейший . У бабушки моей дочки дача 45 км от Киева . Так у неё там насос украли . Нагло приехали , сломали калитку и вырезали погрузив на дорогую точиллу .
Чувак , который это видел не звонил ментам - ноль реакции . Только после звонка бандюки начали искать звонившего . Так это всего какой-то задрыпанный насос . И не бандюки это крутые , а так - местная шпана голимая .
А терь представьте себе , что стоит вопрос отжать пай в 10 га ...
В активе у бандюков или рейдеров - паяльники , калаши и вся власть купленная в округе .
А что в активе у собственника ?!
Послушайте ещё раз - в стране , в которой среди бела дня можно "отжать урожай" в наглую и хрен отобъёшься . В такой стране рынок земли это подарок рекетирам , бандюкам и рейдерам всех мастей !
Хочешь войну не только на кондоне ? Получишь !!!
Потом только не ной , что не думал , что посмеют как Пепа ныл про ***** ...
Рухнул софок и в мозгах учёных (я говорю пока про них) выросла на отрицании прошлого другая примитивная схема - нео-либерализма в самом архаическом Адамсмитовском выражении . Вот как карикатурно изображали "загнивающий капитализьм" в софкоидных пропогандиских фильма , так сперва умозрительно, а потом и реально строили эти люди новую экономику . По "Человек Амфибия" . Незря ж даже имена там сохранили латиноамериканские .
За 30 лет если даже некоторые экономисты не поняли , что либеральная экономика это отстой полный (середины 19 века) и 4-я технологическая революция вообще нивелирует данную модель и многие якобы постулати Смитта и Рикардо , то что говорить про скромных комиков ?!
Так же как старые профессора-маразматики марксизма-ленинизма цеплялись за номенклатурный большевизм , так эти будут цепляться за либертарианство ....
В Украине 28 лет строили посткоммунистичесский колхоз на принципах СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ... Пожтому страна - гнилая, безправная, нищая скотоферма!
Потом неолибералы были у власти 3 года и их попёрли опять же социал-демократы 1979 .
Да и сейчас они у власти после того, как шведы снова разочаровались в неолибералах всего за 2 года их правления .
Итого с 1936 по сегодня социал-демократы были у власти 75 лет с небольшими перерывами .
Так шо , и не пахло ещё в Украине социал-демократией . Настоящая с-д это когда с таких как Ахметов налоги берут в размере 90% с их доходов , если они не развивают свой бизнес , а покупают яхты и футболистов . Да и не появились бы никогда бы в стране социал-демократии олигархи . Олигархат это признак компрадорского капитализма .
Вот в Польше нет миллиардеров и нет латифундистов, а есть фермеры 3 миллиона .
Потому , что корпорациям первые 20 лет не продавали никапли земли .
Потому , что имея в собственности лишь персональный комп и подключение к сети (иногда и без него) ... и при наличии мозгов и специальных знаний в программировании можно с одного компа (как средства производства) заработать больше , чем с 20 га земли .
В Израиле и в Канаде вообще земля не является товаром (а лишь пожизненное и наследственное право её обрабатывать) , но это не мешает Израилю занимать 2-е место в мире по эффективности землепользования - один работник с\х способен прокормить 91 городских) . Канада занимает 5-е место , а США 3-е . Первое - Австралия 93 . Но и в Австралии 85% земли не продаётся .
Редкая развитая страна мира позволяет себе такую роскошь , как бесконтрольную продажу земли . 95% где можно продавать землю там её можно продать либо государству , либо местной общине .
Послушайте , умняга - изучите историю вопроса , прежде чем ссылаться на экономики 19 века!
На дворе уже 21-й , а Вы всё боретесь с происками коммунистическо-большевицкого прошлого .
Если недоучки типа Ульянова и Свердлова извратили социальную теорию Маркса , а их последыши недоумки (кухаркины дети и внуки) вообще её с великим трудом понимали и в их примитивные мозгах она была такая извращённая ... то это не о чём не говорит ни о самом Марксе , не о Спенсере , не о гениальном математике Махе , над которым так смеялся Ульянов ...
Ділянки під будівництво, зовсім друге.
В Молдові гектар коштує 1 700 $. В Україні, в разі викидання на "ринок" навіть 10%, дай Бог якщо будуть давати тисячу дол за гектар.
Ну невже після отримання кількох тисяч на рило, власничок потрапить у рай? Сьогодні за оренду гектара дають по 3-4 тисячі гривень за рік, кожні 6-7 років "власник" отримує повну вартість гектара. А в разі продажу один раз всрався і все. Якого біса ідіотам потрібно ще!?
Поцікався що сталося на Філіпінах після продажу земель "корпораціям з іноземним капіталом"...
Що ви за люди, батка готові продать за кілька тисяч доларів..
Огидно !
Ксати , если сравнивать положение в индустриальных районах Украины и в селе , то положение селян несколько лучше . По крайней мере по статистики за кордон на работу убегает городских в 10 раз больше , чем селян .
А в городе была ваучеризация на 90% .
Создала ли прихватизация хоть какой-то креативный конкурентно-спроможний бизнес-сектор в индустрии - на пол процента . Да и то это Айти-сектор, где никакой прихватизации не было и всё создавалось с нуля .
Вся проблема в зерновій спрямованості сільсько-гоподарського виробництва яке виникло через можливість надвеликої концентрації землі в одних руках.
Продажгенделяж землею просто зацементує існуюче становище!
Боже яке ж воно тупе!
И палестинские бабушки "съехали" после продажи земли иудейским дедушкам!..
Яка кількість землеробських угідь в державній власності ?
Які обмеження при купівлі і використанні (резиденти, кількісні) ?
Які можливості кредитування для фермерів ?
Яка можливість зміни цільового призначення ділянки ? і т. д.