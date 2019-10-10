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Все про:бюджет (671) Держприкордонслужба (2275) заробітна плата (571) Правоохоронні органи (239) Дейнеко Сергій (11)

 Це навіть не бюджет виживання, це бюджет знищення, - Дейнеко про бюджет Держприкордонслужби на 2020 рік

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко вважає закладене на наступний рік в бюджет фінансування прикордонного відомства недостатнім.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Кошти, які планується виділити на цей рік для відомства - 10,880 млрд грн - явно недостатнє фінансування. Я просив, я благав, я кричав. Але на даний момент ситуація поки не вирішена. Сьогодні, 10 жовтня, відбудеться засідання РНБО з приводу розподілу бюджету наступного року. Якщо він буде залишений на рівні цього року — це катастрофа. Це навіть не бюджет виживання, це бюджет знищення фактично", - наголосив Дейнеко.

За його словами, у відомстві обрахували мінімальну потребу, і вона складає 16 млрд 153 млн. "Якщо буде менше, це буде катастрофа. Я втрачу підготовлених людей, які підуть зі служби", - сказав Голова Держприкордонслужби.

Він додав, що військовослужбовці ДПСУ отримують найменше грошове забезпечення серед усіх силовиків. Прикордонник, який несе службу на першій лінії, отримує на 7 тисяч менше, ніж його колега зі Збройних сил, що перебуває у сусідньому окопі, уточнив Сергій Дейнеко. (Доплата за першу лінію у ЗС - 17 тисяч, а у прикордонників - 10 тисяч.) Дейнеко додав, що на другій лінії різниця становить 2 тисячі. Також він пояснив, що багато професіоналів іде зі служби через те, що прикордонник, який прийшов на контракт, отримує 9 500 гривень.

Читайте також: У нас на тисячу людей один генерал. Це ненормально, - глава ДПСУ Дейнеко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153312
 
 
 Топ коментарі
 
Менты зато вертолетов прикупили, теперь самолеты покупают, ЗСУ на дырявых УАЗах и погранцы оборвыши...
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Напомнило.

Обьявление-требуется прораб, зп 20 тысяч, с опытом работы.
Приходит мужик, ему говорят ставки 3 тыс.
Он спрашивает, а у вас же написано 20?
Идите, у вас нет опыта работы!
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Менты зато вертолетов прикупили, теперь самолеты покупают, ЗСУ на дырявых УАЗах и погранцы оборвыши...
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Читала,что слуги сократили обеспечение армии в военный период на 50%. Если это правда, то видно, что зеленые слуги работают не на Украину, а на соседей.
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Ну поки що він нічого не здав і нічого ганебного не підписував на відміну від петра.
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Він здав ... Вже здав Станицю. Ти оченятка від зелененького промий і побачиш.
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Я не зебот і не пебот. Тому не чірю словам а вірю тільки діям. Ще нічого не здав...
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УЖЕ сдал, потому что начал отвод войск, потому что пообещал пуйлу начать "разведение сил" без каких-либо уступок со стороны мордора. А что подписал Порошенко, какой конкретно документ с его подписью ты назвал позорным?
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Срані мінські уоги. Через них ми ще десятки років будемо відгрибати...
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треба було, щоб ми відгребли аж до Дніпра (чи навіть далі) з-за умови їх, сраних, непідписання?
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Днепр это форпост --в любой ситуации здесь зубы поломают
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не сдали бы, если б ты не отсиживал свой зад на диване
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Ага, подпись Денисовой о признании моряков виновными и подсудными Раше и подпись Кучмы под письмом с формулой ведь ничего не стоят? Правда? Самому не смешно?
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Я не прихильник зе. Але він зараз розгрібає те що натворив петро.
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Он не разгребает, от тупо гробит со своим дилетанством.
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а шо гробить..? пэппо с папередниками ему Швейцарию тут оставили..? докерувалысь не дилетанты за 28 лет до гаитянского уровня, а потом ещё возмущаются, почему это народ отдал предпочтение клоуну, а не им, великим просырателям всегочеготолькобыловозможно....
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Ты хоть само глубину глубин своих мыслей поняло тело, из того, что только что выдало? Научись выражаться внятно и членораздельно. Не в пивнушке изрыгаешь со своими корешами.
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что тебе, о чудовище с ботофермы, не понятно..?
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Ба, чудо свершилось! Зеленый тролль по человечески заговорил. Видать попустило.
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ну если я зелёный троль.. Это даже не бюджет выживания, это бюджет уничтожения, - Дейнеко о бюджете Госпогранслужбы на 2020 год - Цензор.НЕТ 2696 тогда у вас там в ольгино (или где там ещё ваша тусня основная) совсем плохо с кадрами и с элементарным мышлением..
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Читать нужно правильно - сократил в прошлом году Потрошенко, а в этом не добавили, и.е. если и есть разрушительная политика - то продолжение Потрошенковской. Не нужно вырывать из контекста, это Потрошенко начал срочников на границу с РФ высылать.
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А что вы еще ждете от такого командира?


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А хари у погранцов хоть цуциков бей!!! За то что они на таможнях творят им вообще минималку нужно платить(прошу не путать с пограничниками военными) Это даже не бюджет выживания, это бюджет уничтожения, - Дейнеко о бюджете Госпогранслужбы на 2020 год - Цензор.НЕТ 686
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Да, особенно у тех кто живет в соседнем селе, а на той стороне родственников имеет. Ну тогда пусть скажут, вы на самоокупаемости, и к чему эти бредни про борьбу с коррупцией?
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Рюкзакян еще и французские катера купить хочет. Мало ему Эйрбасов.
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Ну так зебобик собирается уменьшать количество границ где-то в 3 раза убрать границы с кацапами, "республиками" и Крымом
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Напомнило.

Обьявление-требуется прораб, зп 20 тысяч, с опытом работы.
Приходит мужик, ему говорят ставки 3 тыс.
Он спрашивает, а у вас же написано 20?
Идите, у вас нет опыта работы!
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Ну погранцы некоторые так и выходят из положения, к чему тогда заявы про борьбу с контрабасом?
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Ну не все же?Может те, которые подобное делают как раз особо рьяно и делают подобные заявления?
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Да там вообще капец, никому просто дела нет. Набирают на службу местных чуваков из соседних приграничных сел, родственники по обе стороны границы, они идут на службу что бы красть. Жилья служебного нет содержание денежное нищенское, а чем это в Крыму обернулось уже никто не вспоминает.
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И такое везде, говорю же, всё прогнило. Мне это напоминает оту сценку из Библии, когда решил боженька разнести Содом и Гоморру, но согласился пощадить, если найдётся хотя бы десяток праведников. Хрен там, не нашлось.
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Это вы сейчас как раз ситуацию в Харьковской области описали
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Эта ситуация везде кроме ООС там просто платят больше, и кормят бесплатно.
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Потомочто пацриоты не хотят ехать в далёкие села и служить за 9500 без жилья, садика, школ, бесплатного питания и т.д. и т.п. в ООС как раз идут, потому что там платят, а вот в щахвлустья нет, и дошло до того что на краницу с РФ или срочников ставить или местных наркоманов и пьяниц набирать.
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Цікаво а на рай і облдержадміністрації. Кабмін. Офіс гаранта і верховну раду буде скорочення бюджету чи тільки на прикордонниках і армії будуть економити...
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Украсть всегда дают, при Потрошенко для кралиев было отлично, но есть места где коррупции и воровству не место и там образовались дыры.
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да у нас все управление гос...одна сплошная дыра Это даже не бюджет выживания, это бюджет уничтожения, - Дейнеко о бюджете Госпогранслужбы на 2020 год - Цензор.НЕТ 4852 Это даже не бюджет выживания, это бюджет уничтожения, - Дейнеко о бюджете Госпогранслужбы на 2020 год - Цензор.НЕТ 4852 Это даже не бюджет выживания, это бюджет уничтожения, - Дейнеко о бюджете Госпогранслужбы на 2020 год - Цензор.НЕТ 4852
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Кордони вирішино скасувати. Якщо заходу не подобаються хАхли- малороси, то хай сам свої кордони і охороняє
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Вас поставили главой ведомства не для того чтобы просить в два раза больше денег Как было отмечено сегодня * так и дурак сможет *
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где пограничники сидят в окопах на первой линии ?
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Зато крокодилы в заградотрядах сидят. Это даже не бюджет выживания, это бюджет уничтожения, - Дейнеко о бюджете Госпогранслужбы на 2020 год - Цензор.НЕТ 1627
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А где ВСУ сидят на первой? Ты координаты спрашиваешь или спутниковые снимки? А граница с РФ не первая линия, или РФ не агрессор? Если РФ не агрессор - то ты прав.
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Странно, бюджет Пети на 2019 был норм а точно такой же бюджет без уменьшения стал бюджетом уничтожения.
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в 2019 ЗСУ платню підняли..а ДПСУ ні..от хлопці і звільняються..працювати нікому..закривають все строковиками.Мій син строковик -через день в наряді
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ну да зарплаты нема а у них айфоны - откуда? Это даже не бюджет выживания, это бюджет уничтожения, - Дейнеко о бюджете Госпогранслужбы на 2020 год - Цензор.НЕТ 2654 Это даже не бюджет выживания, это бюджет уничтожения, - Дейнеко о бюджете Госпогранслужбы на 2020 год - Цензор.НЕТ 2654
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У кого у них? У учителей тоже айфоны и у медсестер? Но вот вопрос у всех или некоторых?
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у каво надо
остальные не надо - но вот засада они-то в основном и работают
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Не был он нормой - на 2000 увеличилось число срочников, из-за такого бюджета срочников привлекли в 2019 году к охране границ с РФ, если так пойдет в следующем году нужно будет ещё 2000 срочников сверх, и количество срочников будет как в ВСУ и составит почти 25 процентов всех военных госпогранслужбу. Потрошенко начал развал в 2017-м, теперь он достиг дна в этом году. Служить не кому, а патриоты на площадях флажками машут и трандят, за 9500, никто не хочет Украину от РФ защищать.
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а почему у добровольцев полно желающих не задавался вопросом не?
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ужасно - надо считать правильно и кому надо Это даже не бюджет выживания, это бюджет уничтожения, - Дейнеко о бюджете Госпогранслужбы на 2020 год - Цензор.НЕТ 1674 Это даже не бюджет выживания, это бюджет уничтожения, - Дейнеко о бюджете Госпогранслужбы на 2020 год - Цензор.НЕТ 1674 Это даже не бюджет выживания, это бюджет уничтожения, - Дейнеко о бюджете Госпогранслужбы на 2020 год - Цензор.НЕТ 1674 Это даже не бюджет выживания, это бюджет уничтожения, - Дейнеко о бюджете Госпогранслужбы на 2020 год - Цензор.НЕТ 1674
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Так вы еще форму мусорскую оденьте, мож дадут больше денег.
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Это такую какая похода на парадную ВМСУ? Выходит моряки ВМСУ мусора? А значит и ВСУ тоже? Форма красит человека вот оно что.
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