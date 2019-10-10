 Зеленський встановив світовий рекорд з тривалості спілкування з пресою, - Національний реєстр рекордів

Про це заявив представник Національного реєстру рекордів, поява якого на хвилину перервала спілкування президента з пресою, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніщо не віщувало такого дійства до того моменту, як о 5 годині колеги-журналісти не попередили нас про те, що можливе світове досягнення. Ми дуже швидко провели експертизу. Я не поголений, що підтверджує те, що ми не готувалися", - сказав представник Національного реєстру рекордів.
"Уже зараз пресконференція триває понад 8 годин. І рекорд, не буду говорити чий, перевищено як мінімум на 45 хвилин. І, судячи з того, що я чув, вам ще доведеться години до 9-10, напевно, працювати" , - додав він.
"Ви ж знаєте, як я не люблю нагороди. Але спасибі вам", - відповів Зеленський, приймаючи свідоцтво про встановлення рекорду.
До нинішнього дня однією з найтриваліших в історії вважалася прес-конференція президента Білорусі Олександра Лукашенка. У лютому 2017 року він відповідав на запитання півсотні журналістів упродовж 7 годин 21 хвилини. Найдовша пресконференція президента РФ Володимира Путіна тривала 4 години 40 хвилин. У США рекорд належить конгресвумен від Юти Енід Уолхолтц, яка в 1995 році спілкувалася з пресою понад 4,5 годин.
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Воно постійно на сцені ... В думках і діях.
Тому такі "вражаючі зе-перемоги" щодня.
дуже синхронно гадите на форумі
...Путінська Московія стала першою країною, яка навмисно зробила концепцію карнавалу наріжним каменем своєї внутрішньої й зовнішньої політики - фактично ядром усієї своєї пост-радянської політичної архітектури. Це перша країна, яка змогла встановити, через одне десятиліття після розпаду Радянського Союзу, повноцінно керовану телебаченням постмодерну диктатуру - так звану «керовану демократію», суміш Луб'янки та Голівуду, або ж, кажучи літературнішими термінами, суміш версій тоталітаризму Орвелла та Гакслі. За такої системи все суспільне життя, у війні чи у мирі, перетворюється на поставлене реаліті-шоу, яке, нав'язане засобами масмедіа широкій аудиторії публіці, залишає його без можливості роздумувати про те, що є правдою, а що брехнею - самі ці терміни стають невідповідними, оскільки це не є істинною/хибною дихотомією, а важливим є - чи подія прикольна чи не прикольна. Через те, що такий тип диктатури ще ніким не класифіковано, я дозволю собі поки-що називати його МЕДІАКРАТІЄЮ. - О. Забужко http://radiolemberg.com/ua-articles/ua-allarticles/uvaha-tse-mediakratiya
Кастро то же по много часов вещал.
И де теперь та Куба.
Шо? з "епохою білності", шо? Зєля розорив і обанкрутив?
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🈂🈲🈹
Теперь Украина уже не самая бедная страна Европы.
Ставить некоторые рекорды - не мешки ворочать.