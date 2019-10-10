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 Політика України
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Все про:Зеленський (3110) прес-конференція (86) рекорд (68) ЗМІ (650)

 Зеленський встановив світовий рекорд з тривалості спілкування з пресою, - Національний реєстр рекордів

Пресмарафон президента Володимира Зеленського триває понад 8 годин. Таким чином, станом на 18:30 його спілкування з журналістами на 45 хвилин перевищило попередній рекорд.

Про це заявив представник Національного реєстру рекордів, поява якого на хвилину перервала спілкування президента з пресою, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніщо не віщувало такого дійства до того моменту, як о 5 годині колеги-журналісти не попередили нас про те, що можливе світове досягнення. Ми дуже швидко провели експертизу. Я не поголений, що підтверджує те, що ми не готувалися", - сказав представник Національного реєстру рекордів.

"Уже зараз пресконференція триває понад 8 годин. І рекорд, не буду говорити чий, перевищено як мінімум на 45 хвилин. І, судячи з того, що я чув, вам ще доведеться години до 9-10, напевно, працювати" , - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пресмарафон із Зеленським. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"Ви ж знаєте, як я не люблю нагороди. Але спасибі вам", - відповів Зеленський, приймаючи свідоцтво про встановлення рекорду.

До нинішнього дня однією з найтриваліших в історії вважалася прес-конференція президента Білорусі Олександра Лукашенка. У лютому 2017 року він відповідав на запитання півсотні журналістів упродовж 7 годин 21 хвилини. Найдовша пресконференція президента РФ Володимира Путіна тривала 4 години 40 хвилин. У США рекорд належить конгресвумен від Юти Енід Уолхолтц, яка в 1995 році спілкувалася з пресою понад 4,5 годин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153310
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенко хоть смысл был слушать, а какой смысл слушать зебобика если он все время врет?
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8 часов нести ахинею. Это реально рекорд.
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Я сейчас не о политике, если у кого есть полтора часа перед сном, то поглядите фильм 39 года Мистер Смит едет в Вашингтон, там весь этот политес и долгая говорильне отлично показаны. Нет, ну кому хочется продолжить срач....)))
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Ну теперь хоть какой то смысл этого выноса мозга появился. Рекорд ставил.
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дешевый популист иммитирует "близость к народу"-дает многочасовое интервью в забегаловке.и смех и грех
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Эффект Даннинга-Крюгера - когнитивное искажение, которое заключается в том, что «люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы и принимают неудачные решения, и не способны осознавать свои ошибки в силу своего низкого уровня квалификации». Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях
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Сформулируйте проще - дурак не может осознать того, что он дурак, потому что он - дурак.
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Головний квартальщік ішшо і не то магьоть.
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оно установило рекорд тупости -это его лэбэдиная песня...
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Все ясно, все затевалось ради книги рекордов Гиннесса.
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Я тоже нифига не доганяв, вчора писав,що це ж важко для всіх, в першу чергу для команди все витримати, цілий день марафонити і без підготовки, а виявляється , що з самого початку були , сиділи-моніторили співробітники від Гіннеса.. Тепер задумка зрозуміла
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Ну я бы сказал день выдался не легким, интересным....но не только Зе тут молодцом был, порохнявые тоже держались стойко до последнего, и готовы были уже на таран идти, головой об монитор, но ошейник не пускал
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Циклон, хватит своими сраными гептиловыми двигателями воздух Днепра загаживать.
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А мені вони подобаються, це бувші порохоботи, своїми тупими похвальними коментаріями вдень і вночі пороха завалили, тепер переконтрактувались, нехай пишуть, вони свою справу знають з натягом
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Зеленский ушел из шоу-бизнеса, а вот шоу-бизнес из Зеленского не ушёл.
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А не является ли факт проведения пресс- марафона в конкретном ресторане должностным преступлением? Ведь это огромная выручка для ресторана, все журналисты там кушают. Кому-то полагается хорошее агентское вознаграждение за привлеченных клиентов. 😉
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и активизация комментариев на Цензоре, что увеличивает рейтинг паблика.
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Єдине тішить, що на виборах не голосував за зелебенський рекордний ідіотизм!
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То це було шоу задля рекорду? Зрозуміло
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Менталітет квартальчика, балаганів, шоу - то вже назавжди.
Воно постійно на сцені ... В думках і діях.
Тому такі "вражаючі зе-перемоги" щодня.
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"канадійка" продала кримчанці пароль від аккаунту?
дуже синхронно гадите на форумі Зеленський встановив світовий рекорд з тривалості спілкування з пресою, - Національний реєстр рекордів - Цензор.НЕТ 7321
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та якби ж тільки воно...

...Путінська Московія стала першою країною, яка навмисно зробила концепцію карнавалу наріжним каменем своєї внутрішньої й зовнішньої політики - фактично ядром усієї своєї пост-радянської політичної архітектури. Це перша країна, яка змогла встановити, через одне десятиліття після розпаду Радянського Союзу, повноцінно керовану телебаченням постмодерну диктатуру - так звану «керовану демократію», суміш Луб'янки та Голівуду, або ж, кажучи літературнішими термінами, суміш версій тоталітаризму Орвелла та Гакслі. За такої системи все суспільне життя, у війні чи у мирі, перетворюється на поставлене реаліті-шоу, яке, нав'язане засобами масмедіа широкій аудиторії публіці, залишає його без можливості роздумувати про те, що є правдою, а що брехнею - самі ці терміни стають невідповідними, оскільки це не є істинною/хибною дихотомією, а важливим є - чи подія прикольна чи не прикольна. Через те, що такий тип диктатури ще ніким не класифіковано, я дозволю собі поки-що називати його МЕДІАКРАТІЄЮ. - О. Забужко http://radiolemberg.com/ua-articles/ua-allarticles/uvaha-tse-mediakratiya
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Та фигня тот рекорд.
Кастро то же по много часов вещал.
И де теперь та Куба.
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Марафон под коксом , протестую, требую анализы на допинг, пусть накоец насцит в бааночку .Эту пургу которую нёс зелепоц мог ещё двое суток гнусавить как минимум
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А шо Евробляхеров не пустили? Целый день болтовни не о чем, а то что были большие митинги Евробляхеров "народные журналисты" даже не вспомнили.
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И шо？Эпоха бедности уже прям щавтра щакончится...или еще пару рекордов зебобику нужно поставить？
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ти ж успішний бізнесмен! Як і більшість тут бронзово-чоколядних...
Шо? Зеленський встановив світовий рекорд з тривалості спілкування з пресою, - Національний реєстр рекордів - Цензор.НЕТ 5192 з "епохою білності", шо? Зєля розорив і обанкрутив? Зеленський встановив світовий рекорд з тривалості спілкування з пресою, - Національний реєстр рекордів - Цензор.НЕТ 4807
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Ну артист... такий талант пропадає... він же для цього створений... А поліз в політику, і вже увійде в історію як Зелена Шмаркла!
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За 22 часа Лиза Спаркс удовлетворила 919 мужчин.
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А авторське виконання Бубочкою на роялі арії Кармен з одноіменної опери коли вже нарешті буде? Шановна публіка вже змучилася за цілий день чекати на виступ Маестро 😃
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Такого дебила наверное ниводной стране нету. Его хоть кто то смотрел кроме 95 квартала? Лично я выдержал только 10 минут
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Это было целью? А с кем он соревнуется? С прямой линией путина? 2) пресс-конференции и брифинги власть должна проводить регулярно, а не раз в полгода. Но кому я это говорю?
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Кажуть що президент не дає пресконференцій ,будь ласка аж десять годин побивши всі рекорди ,а що ж такого сказав він ,а нічого розмова ні про що жодної конкретної відповіді ,знову чергове шоу.
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Мировой рекорд по глупости, самолюбованию, непоследовательности, некомпетентности. Скабеева не просто выходная, ей пора на пенсию. Вітаю всіх, кто приложил руку к приходу этого типа к власти.
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Вспомним пресуху свыни - "Томас,томом,у томоса,с томосом". Все.
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Победить Лукашенка - не хухры-мухры - жизнь ощутимо наладилась.
Теперь Украина уже не самая бедная страна Европы.
Ставить некоторые рекорды - не мешки ворочать.
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вспомнил анек. Маленькая девочка пытаеться сама одеть колготки , долго мучается .вся вспотела иничего не получатся. Садится и говорит:Долго, утомительно,безрезультатно. Так и с Зеленским. С девочкой хоть смешно получилось - она повторила слова мамы,услышаные ею из спальни родителей.
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