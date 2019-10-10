 Прокуратура Криму почала кримінальне провадження за фактом незаконного затримання проукраїнського активіста Приходька

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці прокуратури АРК.

Сьогодні, 10 жовтня 2019 року, за фактом незаконного позбавлення волі громадянина України на території тимчасово окупованого півострова, прокуратурою АР Крим розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі)", - зазначила вона.

Зазначається, що підставою для відкриття кримінальне провадження слугувало звернення представника президента України в АР Крим Антона Кориневича.

Органи окупаційної влади на тимчасово окупованій території АР Крим, продовжують реалізовувати політику держави-окупанта, яка спрямована на переслідування проукраїнськи налаштованого населення півострова", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що Приходько вже піддавався незаконним діям з боку "правоохоронних" органів РФ. У 2016 так звані "силовики" незаконно затримували зазначеного громадянина України, а у 2019 році проводили незаконні обшуки в домоволодінні чоловіка на тимчасово окупованій території АР Крим.

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Як повідомлялося, 10 жовтня в Криму затримали проукраїнського пенсіонера за підозрою в підготовці вибуху адміністративної будівлі.

"ФСБ в місті Саки затримали російського громадянина, прихильника нацистської ідеології, що є членом українських екстремістських організацій, який планував здійснити вибух в одному з адміністративних будівель республіки Крим", - повідомили в четвер "Інтерфаксу" в ЦГЗ ФСБ.

У відомстві зазначили, що в гаражі, який належить затриманому, "виявлено готовий до застосування саморобний вибуховий пристрій, компоненти та інструменти для його виготовлення, пляшки із запальною сумішшю.

Слідчим управлінням УФСБ у Республіці Крим і місті Севастополі порушено кримінальну справу за статтями КК РФ, що передбачають відповідальність за готування до терористичного акту і незаконне виготовлення вибухових пристроїв.

Йдеться про 61-річного пенсіонера, коваля з сакського села Оріхове Олега Приходька. Його адвокат Назім Шейхмамбетов заявив "Інтерфаксу", що Приходько вважає справу політично мотивованою, тому що не приховує свою проукраїнську позицію.

Приходько стверджує, що вибухівку йому підкинули. "Олег Аркадійович був затриманий вчора після оперативно-розшукових заходів у його гаражі, під час яких виявлено вибухові речовини: тротилову шашку, запали і вражаючий елемент - нарізані зварювальні електроди. Олег Аркадійович каже, що вибухівку було йому підкинуто. Заходи проводились без адвоката, разом зі співробітниками ФСБ відразу приїхала велика група криміналістів, поняті", - сказав Шейхмамбетов.

За його даними, проти Приходька 10 жовтня порушили кримінальну справу за частиною 1 статті 30, ч.1 ст.205, ч.1 ст.223.1 КК РФ (спроба здійснення терористичного акту, незаконне виготовлення вибухових речовин).

Приходько раніше вивішував українські та кримськотатарські прапори на даху свого будинку, також він не приховує своїх поглядів щодо приєднання Криму до Росії в березні 2014 року. "Пояснює саме цим таку пильну увагу до себе", - заявив Шейхмамбетов.

За словами захисника, в будинку Приходька 10 жовтня проведено обшук.