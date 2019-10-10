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 Найбільший страх, що нашою державою володітимуть іноземці і диктуватимуть нам умови, як жити, - член правління ВАР Голуб

Член правління Всеукраїнської аграрної ради Руслан Голуб побоюється, що відкриття ринку землі дозволить володіти українськими територіями іноземцям.

Про це він сказав під час земельних дебатів "Яким шляхом піде Україна", передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Давайте, якщо ми говоримо про популяризацію середнього класу, щоб їх було там не мільйони, а десятки тисяч, щоб були фермерами і могли цим займатися на своїй землі. Зрозуміло, що там, де будуть фермери, там буде село, традиції. Держава - це мова, традиції. А сьогодні 70% країни - це землі сільськогосподарського призначення. Тому найбільший для мене страх, і чому я говорю, і чому ми дискутуємо, це коли нашою державою володітимуть люди не нашої національності і диктуватимуть нам умови і правила, як нам жити", - сказав Голуб.

Читайте також: Зеленський і Гончарук обговорили з представниками аграрної галузі відкриття ринку землі в Україні. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153307
 
   
 Топ коментарі
 
а сейчас, что украинцы управляют страной? Наибольший страх, что нашим государством будут владеть иностранцы и будут диктовать нам условия, как жить, - член правления ВАС Голуб - Цензор.НЕТ 7054
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Ясно и по делу. Но вопрос "серой земли" и кадастра надо решить. Не этой власти, конечно, следующей. Коломойский не будет делать то, что нужно Украине. Не за тем он здесь.
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Те що за 28 років зроблено в сільському господарстві ви це називаєте фермерство чи виробництво с/г продукції?! Це первіснообщинний лад. Пшеничку та кукурудзу вирощувати великого розуму не потрібно. І це при тому, що в нас с/г вузів та технікумів в кожній області і більше ніж будь де в світі. А результат який? А ніякий. пшеничка, кукурудза, соняшник. ВСЕ!!! І це ви називаєте фермери і сільгоспвиробники. Коли земля матеме ціну ось тоді ви побачите, що таке фермерство і сільське господарство. Коли ви знатемете їй ціну і кожен квадратний метер буде вилизаний і використовуватиметься з максимальною ефективністю. А те що вам дебілам місцеві князьки, які звикли паразитувати на ідіотах розказують що прийдуть німці чи араби чи китайці і скуплять все, то це вони не за вас хвилюються а за себе, а вами маніпулюють. В 90-і наші хитрожопі вори теж кричали, що прийдуть німці , американці та французи і скуплять наші заводи та фабрики за безцінь, а ви будете на них горба гнути. А вийшло, що.? А те що немає ні заводів, ні фабрик. Вирізали. А те що залишилося те за безцінь прихватизували теперішні олігархи і ви горба гнете на них за копійки, а хто не хоче тут за безцінь працювати той їде до поляків, німців, кацапів мити їм унітаз. ось такі історію я розповім для вас мої нелюбі нерозумні земляки....
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Ясно и по делу. Но вопрос "серой земли" и кадастра надо решить. Не этой власти, конечно, следующей. Коломойский не будет делать то, что нужно Украине. Не за тем он здесь.
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Есть подозрение, что и следующая власть, как и все предыдущие, тоже будет не за тем. Наибольший страх, что нашим государством будут владеть иностранцы и будут диктовать нам условия, как жить, - член правления ВАС Голуб - Цензор.НЕТ 9612
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Не исключено. Но может прививка Коломойского поможет выработать иммунитет перед такими проблемами
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В этой стране граждан уже тридцать лет прививками бомбят и шо? Каждый раз кажется. что хужих мудаков у власти быть не может и каждый раз на выборах наш му-у-удрий украiнський народ робить неможливе.
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наш народ на данное историческое время дурной и еще дурнее . мудрости на уровни 1 класса школы .
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Народ дурной?
Этот народ смог пережить голодомор 1921, голодомор 1933, пытки нквд, расстрелы большевиков, гулаги коммунистов, вторую мировую, нищету совка, крупнейшую в истории человечества радиоактивную катастрофу, преступность 90-х, олигархат 2000-х, военную агрессию ядерного государства, аннексию одной территории, оккупацию другой и продолжает жить и идти вперед.
И тут вылазит какой-то кусок г@вна и называет всех нас и наших предков тупыми.
Модер, эта тварь будет забанена или что?
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Малорос успокойся и слушай .
Тутси и Хуту - живут в гено и этноциде всю современную историю , могу тебе назвать десяток народов . которые многое пережили . те же евреи .к примеру .
Ты истинный Павлик Морозов -стучать модеру сразу , но извини ущербный банить меня не за что , я недавно сидел пол месяца в банах , то надоело , поэтому материть тебя не буду . Иди гуляй рыбий глаз .
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Малорос - а твоей ж@пе, г@вна кусок.
В этом и отличие кремлеботского совкового гавна от украинцев - украинцы не знают кто такие павилики морозовы и им этт нахер не надо.
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тупые хохолы .как ты. конечно не знают истории ,а кто при уме знают и по - более.Рыбий Глаз иди гуляй . на других гавкай .за паек не то запоешь , тому как малорос .
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Вот это кремл**отское **@ло и проявило с**я )))
Оскорбляет нас какими-то «малоросами» и «хохлами»,
считает, что (погуглил что такое павликморозов)
какое-то тело, родившееся в )(уйлостане - история Украины,
которую мы должны знать )))
Повтор материала, кацорылое: НАХ@Й!!!
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ты еще матня всех сюда позови . Хохол , проходи мимо ,даунам на другую ветку , ты запуталось с трех соснах.
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Правда глаза колет. Все правильно он сказал. В основной массе народ малообразованен и туп, но при этом имеет огромное cамомнение. Все это сочетается с заискиванием перед вышестоящими и хамством к тем, кто ниже статусом или должностью. Плюс большинство не видит ничего зазорного во взятках, как средстве порешать или отблагодарить, но требуют безукоризненной чистоты у руководства страной.
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Перелогинься с акка выше, убогое, не вылизывай свою ж@пу так активно ))
Туп здесь только ты, при том непроходимо - «малообразованЕН», пля.
Какое-то птушное полено об образовании рассуждать взялось ))
Лижут жопу верху и срут на низ все и во всех странах.
Дачей взяток на низах оно возмущается, ровно относясь к гниющей головой -
да в тебе мозга как в бильярдном шаре ))
Свинти к херам, школота
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А ну, достойного кандидата, за которого надо было проголосовать, в студию.
Тимошенко? Ляшко? Порошенко? Кто? Давай, жги ))
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А выдвинуть кандидатом в президенты и проголосовать за Янину Соколову слабо? И молодая, и умная, и не сдаст ни пяди украинской земли, и переиграет десятерых Путиных вместе взятых. Никто за вас думать и голосовать не будет. Вы сами должны думать не задницей, а головой, если таковая имеется.
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Олигархи никогда не дадут возможность самому народу выбрать президента. Олигархия и коррупция в нашей стране надолго. Зеленский- ставленник олигархов. Народ бы за него не голосовал если бы был Мишель Терещенко.
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Прививки министра экономики при януковиче Порошенко хватило.
Когда крали тупо все.
А тот, кто должен был всех садить, крал сам и смеялся по примеру овоща над «козлами, которые мешают жить» вместе со своей подельницей.
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Московия дождалась, пока дятлы выберут президентом дятла и сейчас скапливает военную технику у границы с Украиной (ВИДЕО). Чтобы дружить с "мирным" президентом?
https://giperboloid.info/rossija-skaplivaet-*******-tehniku-u-granicy-s-ukrainoj-video/
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Дятлы выберут? Я лично не проголосовал, но.
Эти дятлы - 73% избирателей.
Ты не акуело тут столько людей дятлами оскорблять, гаана кусок?
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Гитлер тоже был избран канцлером большинством на демократических выборах. Назвать его избирателей дятлами- это слишком мягко. Миллионы мух не убедят меня, что дерьмо- это нямка.
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Дятлами я не оскорбляю, а называю. А если не дятлы, то чего вы голосовали за дятла? Украинцы уже не один раз показали, что из всех евреев выбирают самого наихудшего.
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Видимо, не хватило. Создавать сотню новых проблем для решения одной старой - не самый умный подход.
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села немає!!!!! традицій УКРАЇНСЬКИХ-також немає!!!
А селянину,чи людині яка проживає в селі "какаяразніцца" хто обробляє землю???? от скажіть какаяразніцца- фірташ,ахматов,порошенко чи якийсь Ганс чи Джонс??????
С Е Л Я Н И Н У - всерівно українська дуля з маком вийде.
і ще одне-хто примушує продавати ЗЕМЛЮ іноземцям?????
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Ну да, ведь брать деньги в долг в том же МВФ, чтобы выплатить предыдущие долги и так жить постоянно растрачивая больше чем зарабатываешь, это нормально и никто не будет указывать как надо жить.
Прикольная реальность у человека.
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Беруть в борг під гарантії країни , і безбожно крадуть ! Не їм же віддавать !😈
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А кто отдает эти долги?
Ведь те кто имеет черные деньги, они тоже не платят эти долги, и как я читал, это каждый третий работающий гражданин в Украине.
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Мене це теж хвилює, як і не українці, які при владі сьогодні.
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израильское гражданство не сбрасывается никогда!
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а шо ж тода етот, прости боже, член правления орет не по теме, не знает шо ли?
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Вже володіють , ггомадяни з подвійним ггомадянством ! Яке заборонено конституцією !😈
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а сейчас, что украинцы управляют страной? Наибольший страх, что нашим государством будут владеть иностранцы и будут диктовать нам условия, как жить, - член правления ВАС Голуб - Цензор.НЕТ 7054
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Может быть, может быть. Но и боятся что не будет минимального налога, который себе фермера на сессиях райрад назначают, не будет неучтенных земель , вообще не облагаемымые налогом, "пастбищ" , и "неурожаев"....
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во!!! саме воно, фермери-райдепутати собі земельку,бариги-верхдепутати собі земельки ,так всі довольні й будуть...
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Те що за 28 років зроблено в сільському господарстві ви це називаєте фермерство чи виробництво с/г продукції?! Це первіснообщинний лад. Пшеничку та кукурудзу вирощувати великого розуму не потрібно. І це при тому, що в нас с/г вузів та технікумів в кожній області і більше ніж будь де в світі. А результат який? А ніякий. пшеничка, кукурудза, соняшник. ВСЕ!!! І це ви називаєте фермери і сільгоспвиробники. Коли земля матеме ціну ось тоді ви побачите, що таке фермерство і сільське господарство. Коли ви знатемете їй ціну і кожен квадратний метер буде вилизаний і використовуватиметься з максимальною ефективністю. А те що вам дебілам місцеві князьки, які звикли паразитувати на ідіотах розказують що прийдуть німці чи араби чи китайці і скуплять все, то це вони не за вас хвилюються а за себе, а вами маніпулюють. В 90-і наші хитрожопі вори теж кричали, що прийдуть німці , американці та французи і скуплять наші заводи та фабрики за безцінь, а ви будете на них горба гнути. А вийшло, що.? А те що немає ні заводів, ні фабрик. Вирізали. А те що залишилося те за безцінь прихватизували теперішні олігархи і ви горба гнете на них за копійки, а хто не хоче тут за безцінь працювати той їде до поляків, німців, кацапів мити їм унітаз. ось такі історію я розповім для вас мої нелюбі нерозумні земляки....
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Так повертаються, що за 2019 рік у нас мінус 1,5 млн. населення.
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ну всем же хочется попробовать))) я вообще хочу что бы вся украина перевернулась через заработки
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какой голуб идиот. государство и дальше будет регулировать землю вплоть до того что кому что нудно посадить на своей земле, так же можно навязать животноводство. землю передадут в громады и налоги от земли тоже будут идти в громады, а значит на развитие села. он переживает что ему не удастся арендовать землю за мешок прелого овса
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ак, на всякий випадок- В ГРОМАДАХ КРОМЕ АДМІНПЕРСОНАЛУ Н І К О Г О НЕМАЄ!!!! СЕЛЯНИ САМІ ПО СОБІ АДМІНИ САМІ СОБІ ГРОШІ ЗАБИРАЮТЬ!!! і не вірте нікому що громади(ОТГ) це благо для селян....
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значит у вас такая громада, как в принцыпе и меры. гоните главу отг
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В какой стране где есть рынок земли правят иностранцы. В Германии? В Польше? Чехии? Напомню, что в мире осталось ШЕСТЬ стран где нет рынка земли - Конго, Таджикистан, Северная Корея, Куба, Венесуэла и Украина. То что Расея сдала Китаю миллионы гектаров в аренду на многие годы так это ее проблемы
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Такой рынок земли, какой у нас хотят сделать корупционеры, точно нигде нет. Нам надо брать за образец закон о земле в Польше. Там не было реституиций земли прежним хозяевам и землю не продают иностранцам. Для Украины я бы запретил продавать землю и отечественным юридическим лицам. Почитайте в Инете про рынок земли в Аргентине, и к какому кризису это привело страну.
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Долой иностранцев,долой колонистов - инородцев!! Всю землю Голубу!!! Голубу........и, чуть-чуть косюкам))
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Так и произошло в Аргентине после открытия там рынка земли. После этого страна переживает глубокий кризис.
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Це брехня! Найбільший страх - це коли ти зелене Зомбі..)))
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а то , шо зараз керує країною кловун і баран голубу не страшно.
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В своей хате своя правда и воля и сила.На чужой земле своей хаты не бывает
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Страшно когда дебилы и воры у власти, а иностранцы это ерунда
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Страшно другое, что каждое ЧМО может обругать любого, даже Президента Украины и ничего ему за это не будет. Это деградация и уничтожение государственности т.к. безнаказанность развращает и приводит к ещё большим преступлениям.
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Наибольший страх, что нашим государством будут владеть иностранцы и будут диктовать нам условия, как жить, - член правления ВАС Голуб

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ДЛЯ НАЧАЛА КТО ТАКОЙ ЭТОТ ГОЛУБ. Найбільший страх, що нашою державою володітимуть іноземці і диктуватимуть нам умови, як жити, - член правління ВАР Голуб - Цензор.НЕТ 6311

Продолжая цикл материалов о том, кому на самом деле принадлежат районы Киевской области, мы решили рассказать о Тетиевском районе. В этом регионе хозяйничает крупный латифундист, долларовый миллионер, бизнесмен и человек, который очень любит публичность, экс-«регионал» - Руслан Голуб.

https://antikor.com.ua/articles/152698 ruslan_golub__chlen_semji_janukovicha_uspeshno_hozjajnichaet_na_tetievshchine

https://antikor.com.ua/articles/152698-ruslan_golub__chlen_semji_janukovicha_uspeshno_hozjajnichaet_na_tetievshchine

Иностранцев бояться нечего, скорее наши олигархи, типа: фирташа, ахметова................. уже сделавшие из украинцев рабов на своих предприятиях

скупят еще и украинские земли, шобы быть полновластными хозяевами в стране, сделав еще и селян своими рабами

эти олигархи уже установили в нашей стране свои правила из-за которых цивилизованные иностранцы не идут в Украину

шобы не пустить в Украину цивилизованных конкурентов под диктовку олигархов пишут и принимают законы депутаны ВР, понятно, все это незабесплатно

потому почти все депутаны ВР - миллионеры

если уже и бояться, то в первую очередь его партнеров рыгоаналов, в свое время уже продавших Украину Расеи, а не иностранцев

сейчас этот рыгоанал беспокоится не за Украину, а за своих пизнес партнеров рыгоаналов, желающих скупить украинские земли

в то же время, шобы не бояться иностранцев, должны быть правильно написаны законы по владению землей

в мире достаточно подобных примеров, перенять у них лучшее, и прописать в наших законах, никто не мешает

и тогда нечего и некого бояться разумеется, кроме рыгоаналов которые привыкли жить по беспределу, и для которых законы не писаны.
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