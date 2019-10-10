 Найбільший страх, що нашою державою володітимуть іноземці і диктуватимуть нам умови, як жити, - член правління ВАР Голуб

Про це він сказав під час земельних дебатів "Яким шляхом піде Україна", передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Давайте, якщо ми говоримо про популяризацію середнього класу, щоб їх було там не мільйони, а десятки тисяч, щоб були фермерами і могли цим займатися на своїй землі. Зрозуміло, що там, де будуть фермери, там буде село, традиції. Держава - це мова, традиції. А сьогодні 70% країни - це землі сільськогосподарського призначення. Тому найбільший для мене страх, і чому я говорю, і чому ми дискутуємо, це коли нашою державою володітимуть люди не нашої національності і диктуватимуть нам умови і правила, як нам жити", - сказав Голуб.
Этот народ смог пережить голодомор 1921, голодомор 1933, пытки нквд, расстрелы большевиков, гулаги коммунистов, вторую мировую, нищету совка, крупнейшую в истории человечества радиоактивную катастрофу, преступность 90-х, олигархат 2000-х, военную агрессию ядерного государства, аннексию одной территории, оккупацию другой и продолжает жить и идти вперед.
И тут вылазит какой-то кусок г@вна и называет всех нас и наших предков тупыми.
Модер, эта тварь будет забанена или что?
Тутси и Хуту - живут в гено и этноциде всю современную историю , могу тебе назвать десяток народов . которые многое пережили . те же евреи .к примеру .
Ты истинный Павлик Морозов -стучать модеру сразу , но извини ущербный банить меня не за что , я недавно сидел пол месяца в банах , то надоело , поэтому материть тебя не буду . Иди гуляй рыбий глаз .
В этом и отличие кремлеботского совкового гавна от украинцев - украинцы не знают кто такие павилики морозовы и им этт нахер не надо.
Оскорбляет нас какими-то «малоросами» и «хохлами»,
считает, что (погуглил что такое павликморозов)
какое-то тело, родившееся в )(уйлостане - история Украины,
которую мы должны знать )))
Повтор материала, кацорылое: НАХ@Й!!!
Туп здесь только ты, при том непроходимо - «малообразованЕН», пля.
Какое-то птушное полено об образовании рассуждать взялось ))
Лижут жопу верху и срут на низ все и во всех странах.
Дачей взяток на низах оно возмущается, ровно относясь к гниющей головой -
да в тебе мозга как в бильярдном шаре ))
Свинти к херам, школота
Тимошенко? Ляшко? Порошенко? Кто? Давай, жги ))
Когда крали тупо все.
А тот, кто должен был всех садить, крал сам и смеялся по примеру овоща над «козлами, которые мешают жить» вместе со своей подельницей.
https://giperboloid.info/rossija-skaplivaet-*******-tehniku-u-granicy-s-ukrainoj-video/
Эти дятлы - 73% избирателей.
Ты не акуело тут столько людей дятлами оскорблять, гаана кусок?
А селянину,чи людині яка проживає в селі "какаяразніцца" хто обробляє землю???? от скажіть какаяразніцца- фірташ,ахматов,порошенко чи якийсь Ганс чи Джонс??????
С Е Л Я Н И Н У - всерівно українська дуля з маком вийде.
і ще одне-хто примушує продавати ЗЕМЛЮ іноземцям?????
Прикольная реальность у человека.
Ведь те кто имеет черные деньги, они тоже не платят эти долги, и как я читал, это каждый третий работающий гражданин в Украине.
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ДЛЯ НАЧАЛА КТО ТАКОЙ ЭТОТ ГОЛУБ.
Продолжая цикл материалов о том, кому на самом деле принадлежат районы Киевской области, мы решили рассказать о Тетиевском районе. В этом регионе хозяйничает крупный латифундист, долларовый миллионер, бизнесмен и человек, который очень любит публичность, экс-«регионал» - Руслан Голуб.
https://antikor.com.ua/articles/152698 ruslan_golub__chlen_semji_janukovicha_uspeshno_hozjajnichaet_na_tetievshchine
https://antikor.com.ua/articles/152698-ruslan_golub__chlen_semji_janukovicha_uspeshno_hozjajnichaet_na_tetievshchine
Иностранцев бояться нечего, скорее наши олигархи, типа: фирташа, ахметова................. уже сделавшие из украинцев рабов на своих предприятиях
скупят еще и украинские земли, шобы быть полновластными хозяевами в стране, сделав еще и селян своими рабами
эти олигархи уже установили в нашей стране свои правила из-за которых цивилизованные иностранцы не идут в Украину
шобы не пустить в Украину цивилизованных конкурентов под диктовку олигархов пишут и принимают законы депутаны ВР, понятно, все это незабесплатно
потому почти все депутаны ВР - миллионеры
если уже и бояться, то в первую очередь его партнеров рыгоаналов, в свое время уже продавших Украину Расеи, а не иностранцев
сейчас этот рыгоанал беспокоится не за Украину, а за своих пизнес партнеров рыгоаналов, желающих скупить украинские земли
в то же время, шобы не бояться иностранцев, должны быть правильно написаны законы по владению землей
в мире достаточно подобных примеров, перенять у них лучшее, и прописать в наших законах, никто не мешает
и тогда нечего и некого бояться разумеется, кроме рыгоаналов которые привыкли жить по беспределу, и для которых законы не писаны.