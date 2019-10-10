 Якщо з'ясується, що Баканов консультується з Матіосом, я звільню Баканова, - Зеленський

Про це Зеленський заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми зробили більше, ніж хто зміг. Ми звільнили цих людей. Це непроста була задача. З приводу того, що пан Матіос консультує Івана Баканова зі Служби безпеки - якщо ви мені покажете деталі, я відразу звільню Баканова. Якщо будуть докази, я звільню голову Служби безпеки України", - сказав Зеленський.
"З приводу кримінальних справ, в яких фігурував пан Матіос. Не знаю списку цих справ. Я можу вам забезпечити діалог, попросити Генерального прокурора. А якщо у вас є якісь докази, свідки - хоч завтра. Готовий допомогти в цьому питанні, щоб розслідувалася кожна дія корупціонера, колишнього корупціонера України", - додав глава держави.
Нагадаємо, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.
Они уволили этих людей...
Конечно для многочисленных родственников и знакомых команды Зе нужны кресла.
Но для чего это выставлять как какое то достижение?
Он же не в бане с друзьями.
Людям что с того?
захочу и уволю))) а захочу и не захочу )))
Мы трудоустроили всех знакомых ,друзей, а так же своих водителей, фотографов ,парикмахеров , визажистов и любовниц,- это была наша задача, чего вам еще надо? Все !!!,настало покращення, заткнитесь и идите в ж..пу.
- В твоем случае, Вова, это насморк....
Не хватає Володі Богдана біля вуха.
Фофік, усе зрозуміло.
На сцені в тебе краще виходило, а так ти просто школота, яка навіть не вміє вірно назвати призвіще провідника Степана Бандери.
Вот такие дела - украл 5 млрд. с банка и получил еще 1 млрд компенсации. И эти иудеи еще возмущаются, что их бьют и убивают по всему миру. Вот такие наглые выходки в прошлом и породили Холокост.