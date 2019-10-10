 Якщо з'ясується, що Баканов консультується з Матіосом, я звільню Баканова, - Зеленський

Про це Зеленський заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зробили більше, ніж хто зміг. Ми звільнили цих людей. Це непроста була задача. З приводу того, що пан Матіос консультує Івана Баканова зі Служби безпеки - якщо ви мені покажете деталі, я відразу звільню Баканова. Якщо будуть докази, я звільню голову Служби безпеки України", - сказав Зеленський.

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"З приводу кримінальних справ, в яких фігурував пан Матіос. Не знаю списку цих справ. Я можу вам забезпечити діалог, попросити Генерального прокурора. А якщо у вас є якісь докази, свідки - хоч завтра. Готовий допомогти в цьому питанні, щоб розслідувалася кожна дія корупціонера, колишнього корупціонера України", - додав глава держави.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.