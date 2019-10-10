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 Політика України
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Все про:Зеленський (3110) Матіос Анатолій (336) Баканов Іван (63)

 Якщо з'ясується, що Баканов консультується з Матіосом, я звільню Баканова, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв звільнити главу СБУ Івана Баканова, якщо виявиться, що той консультується з колишнім головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом.

Про це Зеленський заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зробили більше, ніж хто зміг. Ми звільнили цих людей. Це непроста була задача. З приводу того, що пан Матіос консультує Івана Баканова зі Служби безпеки - якщо ви мені покажете деталі, я відразу звільню Баканова. Якщо будуть докази, я звільню голову Служби безпеки України", - сказав Зеленський.

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"З приводу кримінальних справ, в яких фігурував пан Матіос. Не знаю списку цих справ. Я можу вам забезпечити діалог, попросити Генерального прокурора. А якщо у вас є якісь докази, свідки - хоч завтра. Готовий допомогти в цьому питанні, щоб розслідувалася кожна дія корупціонера, колишнього корупціонера України", - додав глава держави.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153303
 
   
 Топ коментарі
 
Баканову можно только с Богданом консультироваться? Если выяснится, что Баканов консультируется с Матиосом, я уволю Баканова, - Зеленский - Цензор.НЕТ 431
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Если выяснится, что Баканов консультируется с Матиосом, я уволю Баканова, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9527

захочу и уволю))) а захочу и не захочу )))
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- Ребе, а что такое утечка мозгов?
- В твоем случае, Вова, это насморк....
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А еще соседом по даче называется.. вот З(же) бесенятко
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шмаркля не скрывает - что у него не "по закону", а "по понятиям" и в ручном управлении - как у Кивы Если выяснится, что Баканов консультируется с Матиосом, я уволю Баканова, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6210
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Все правильно,чорт в аду на троне, иначе положение в Украине не назовешь.
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Баканову можно только с Богданом консультироваться?
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Нет,только Богдан может консультировать ВАЗ
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"...а если выяснится, что Матиос консультируется с Бакановым - уволю Матиоса 2 раз" )
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Это достижение конечно.
Они уволили этих людей...

Конечно для многочисленных родственников и знакомых команды Зе нужны кресла.
Но для чего это выставлять как какое то достижение?
Он же не в бане с друзьями.
Людям что с того?
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Если выяснится, что Баканов консультируется с Матиосом, я уволю Баканова, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9527

захочу и уволю))) а захочу и не захочу )))
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Поэтому у нас должность президента должна быть аннулирована и быть парламентской республикой
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у вас в россии можете делать что хотите.
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Тра було минулій вр і гаранту внести зміни в конституцію. Але петро думав що він вічно буде гарантом. До речі закон про опозицію теж не прийняли і тепер відгрибають.
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Марафон - это забег на дистанцию 42 км 195 м. А это лживое чмо на велике позорит страну своим враньём. Чтобы у него цепь слетела и он убился нахрен...
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"Мы сделали больше, чем кто смог. Мы уволили этих людей. Это непростая была задача."-ору!!!!!

Мы трудоустроили всех знакомых ,друзей, а так же своих водителей, фотографов ,парикмахеров , визажистов и любовниц,- это была наша задача, чего вам еще надо? Все !!!,настало покращення, заткнитесь и идите в ж..пу.
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- Ребе, а что такое утечка мозгов?
- В твоем случае, Вова, это насморк....
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Что-то пока никого не уволили и не посадили... Обещали лишать мандата за кнопкодавство, такое уже было и никого не лишили. С остальным тоже самое, одни разговоры. Всё как у Пети с отрубленными руками. Его же сами в этом и упрекали.
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Им приват нужен(или миллиардные "компенсации" за него), и земля. Они заняты, им не до твоих желаний.
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Знаете..а ведь он не говорит о Украине он все время говорит о себе. Меня избрали я такой человек.. Он не государственный деятель и никогда им не станет. Самовлюбленный шоу-мен.
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Чем то напоминает Муссолини.Тот тоже был неврастеником с огромными амбициями, уклонившимся от службы в армии и обожавшим когда ему льстили.Может кончить так же.)

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так всі пАпередники тільки про Україну і говорили, але ж думали тільки про себе - статки свідчатьЯкщо з'ясується, що Баканов консультується з Матіосом, я звільню Баканова, - Зеленський - Цензор.НЕТ 230
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У Моники климакс,что она такая бешенная и всех увольнять собралась?Богдан,*****,шепни ей на ушко что она еще баба огого.Мож успоится. Если выяснится, что Баканов консультируется с Матиосом, я уволю Баканова, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5026
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не, лучше 2 раза под трамвай попасть чем под монин гнев
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та на члена групи хабарників з Прикордоної Академії Чумака має бути заведено сотні, якщо не тисячі справ!
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Скільки в нас губерній, бо слухаючи Гаранта, здається що жуву у якійсь губернії Если выяснится, что Баканов консультируется с Матиосом, я уволю Баканова, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1843
Не хватає Володі Богдана біля вуха.
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тільки що, к прямому ефірі, феєричо так від президента: "пан БЕндера".
Фофік, усе зрозуміло.
На сцені в тебе краще виходило, а так ти просто школота, яка навіть не вміє вірно назвати призвіще провідника Степана Бандери.
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Це вже не маразм. а ідіотизм. За консультацію з розумною людиною звільнять.Це ж з ручне управління,яке ніколи не давало результата нікому. Да нехай він консультується хоть з члортом,якби все робив на благо України. Чи призначивши тупих шісток,хоче щоб керівникі косультувались ще з тупішими.Браво презик.
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Что ВЫ ищете во всем плохое Сами же не способны
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А якщо Баканов буде консультуватись з Зеленським, то ....
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коли в цій інфі є хоч краплина правди, то Зеленський має терміново втрутитись і вишвирнути баклушу накуй.
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