 Наступний обмін можливий тільки в рамках Нормандського формату, тому я так із ним поспішаю, - Зеленський

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час прес-марафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Я дуже хотів, незважаючи на Нормандський формат, говорити про цей обмін. Ми порушували це питання. І отримали відповідь - "Ну, слухайте, ми ж зробили крок один одному назустріч, і зробили звільнення. Давайте рухатися далі. Давайте далі буде обмін у рамках Мінська і Нормандії"", - розповів Зеленський.
Він підкреслив, що, не зважаючи на бажання України, подальше обговорення питання обміну може відбутися тільки в рамках Нормандського або Мінського форматів.
"Я готовий про людей наших говорити з президентом Росії. ... Вони наполягають, що давайте говорити про все інше в нормандському форматі. Чому я і поспішаю з Нормандським форматом", - пояснив президент.
Україна підготувала списки для обміну "всіх на всіх".
"Ми готували списки всіх на всіх, але зафіксованих. Всіх тих, кого ми зафіксували. І всіх тих, кого сторона тимчасово окупована зафіксувала", - розповів Зеленський.
Він зізнався, що не знає, в якому стані перебувають утримувані на окупованій території українці, чи живі вони.
"Не знаю, що з цими людьми. Я не знаю, скільки живих із них. Не знаю. "Червоний хрест" туди не може заїхати. Ми хотіли, ми говорили багато разів, поки так", - сказав президент.
Это вероятно Зе подарок к прессконференции.
Сказал, мы отдадим всех, а нам, сколько отдадут - и на том спасибо.
а шо там разведка..пора бы уже отрабатывать зарплату..))
Источник:https://censor.net.ua/n3153300
Як що зеЛядь шантожують обміном та заганяють у якийсь формат та сказав би вже чесно.
Я тебе заложников, а ты мне сдашь суверинетет.
Нельзя Украине сейчас брать на свои плечи, того кто не хочет подниматься с Украиной, и тащить его на своих плечах.
Тяжёлый подъём с неподъёмным Крымом, с разорённым Донбассом.
С Донбассом в котором озверевшая толпа била украинцев, срывала Украинские флаги, водила украинских солдат по улицам городов Донбасса, и с этим народом вы хотите подняться в верх.
Который будет заседать в Раде и которым дать особый статус.
Вы все будете выбирать, а они будут иметь квоту, и тормозить все, это гиря на шеи, и на руках и на ногах.
Это гирю надо скинуть и пойти в тяжёлый путь.
Хотите что бы не стреляли, мы договоримся, давай там проведём выборы и будь что будет, если что свалим, шепчет ему богдан и компания скрытых ватников.
И вам через 5 лет похлопают, и вы будете выступать актёром.
И если у него такая мечта, вернуться в актёры с лаврами "мира", он будет проваливаться.
Он главнокомандующий, а он не может отдать приказ идти солдат в бой.
У него нет команды, почти все случайные люди работающие на кремль.
Успех страны будет если он откажется от мечты актёра.
Берите пример с правительства Польши, а у вас только хотелки.
Да уж, выбрали гиганта внешней политики, спасибо зебилам...
Разве не понятно, что ***** обьічньій террорист, которьій меняет заложников на свои хотелки?