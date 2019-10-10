 Наступний обмін можливий тільки в рамках Нормандського формату, тому я так із ним поспішаю, - Зеленський

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час прес-марафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дуже хотів, незважаючи на Нормандський формат, говорити про цей обмін. Ми порушували це питання. І отримали відповідь - "Ну, слухайте, ми ж зробили крок один одному назустріч, і зробили звільнення. Давайте рухатися далі. Давайте далі буде обмін у рамках Мінська і Нормандії"", - розповів Зеленський.

Він підкреслив, що, не зважаючи на бажання України, подальше обговорення питання обміну може відбутися тільки в рамках Нормандського або Мінського форматів.

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"Я готовий про людей наших говорити з президентом Росії. ... Вони наполягають, що давайте говорити про все інше в нормандському форматі. Чому я і поспішаю з Нормандським форматом", - пояснив президент.

Україна підготувала списки для обміну "всіх на всіх".

"Ми готували списки всіх на всіх, але зафіксованих. Всіх тих, кого ми зафіксували. І всіх тих, кого сторона тимчасово окупована зафіксувала", - розповів Зеленський.

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Він зізнався, що не знає, в якому стані перебувають утримувані на окупованій території українці, чи живі вони.

"Не знаю, що з цими людьми. Я не знаю, скільки живих із них. Не знаю. "Червоний хрест" туди не може заїхати. Ми хотіли, ми говорили багато разів, поки так", - сказав президент.