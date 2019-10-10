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Все про:Зеленський (3110) обмін (530) нормандська четвірка (616) Тристороння контактна група (147)

 Наступний обмін можливий тільки в рамках Нормандського формату, тому я так із ним поспішаю, - Зеленський

Україна хоче продовжувати процес утримуваними особами, але це можливо тільки в рамках Нормандського і Мінського форматів.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час прес-марафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дуже хотів, незважаючи на Нормандський формат, говорити про цей обмін. Ми порушували це питання. І отримали відповідь - "Ну, слухайте, ми ж зробили крок один одному назустріч, і зробили звільнення. Давайте рухатися далі. Давайте далі буде обмін у рамках Мінська і Нормандії"", - розповів Зеленський.

Він підкреслив, що, не зважаючи на бажання України, подальше обговорення питання обміну може відбутися тільки в рамках Нормандського або Мінського форматів.

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"Я готовий про людей наших говорити з президентом Росії. ... Вони наполягають, що давайте говорити про все інше в нормандському форматі. Чому я і поспішаю з Нормандським форматом", - пояснив президент.

Україна підготувала списки для обміну "всіх на всіх".

"Ми готували списки всіх на всіх, але зафіксованих. Всіх тих, кого ми зафіксували. І всіх тих, кого сторона тимчасово окупована зафіксувала", - розповів Зеленський.

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Він зізнався, що не знає, в якому стані перебувають утримувані на окупованій території українці, чи живі вони.

"Не знаю, що з цими людьми. Я не знаю, скільки живих із них. Не знаю. "Червоний хрест" туди не може заїхати. Ми хотіли, ми говорили багато разів, поки так", - сказав президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153300
 
 
 Топ коментарі
 
А що ж ти Цемаха без всякого формату відпустив, та щей про наші полонені кораблі не згадав? Кого ти, за дурнів рахуєшь, зелена сволота!!!
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Я читаю цитаты и не понимаю прочитанного, володя не может грамотно, логично, последовательно сформулировать и выразить мысль.
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Посмотрел немного это шоу и понял, что Моника Зеленски БЛОНДИНКА!
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Кремль опять начал мирняк гандошить.
Это вероятно Зе подарок к прессконференции.
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угу... пока не будет разведения , не будет формата, не будет формата - не будет обмена.
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"Не знаю, как обстоят с этими людьми. Я не знаю, сколько живых из них.

Сказал, мы отдадим всех, а нам, сколько отдадут - и на том спасибо.
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Кабздон бы душевно её спел,но он ща на безсрочных гастролях по ближнему подземелью с хором Александрова и доктором лизой.Так торопился,что даже свой пупок,зарытый в донбасской земле забыл прихватить. Следующий обмен возможен только в рамках Нормандского формата, поэтому я так с ним спешу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4508
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Посмотрел немного это шоу и понял, что Моника Зеленски БЛОНДИНКА!
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Я читаю цитаты и не понимаю прочитанного, володя не может грамотно, логично, последовательно сформулировать и выразить мысль.
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Любая словесная констукция в устах Моники без пацанской связующей частицы "***" теряет смысл и превращается в рандомный набор слов.
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Останнє речення шамана в відео-зверненні Следующий обмен возможен только в рамках Нормандского формата, поэтому я так с ним спешу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9035
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"Не знаю, как обстоят с этими людьми. Я не знаю, сколько живых из них. Не знаю. "Красный крест" туда не может заехать. Мы хотели, мы говорили много раз, пока так", - сказал президент.
а шо там разведка..пора бы уже отрабатывать зарплату..))
Источник:https://censor.net.ua/n3153300
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На какое ещё условие ***** согластся Зеля, в надежне на скорейшую реализацию Нормандского?
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И вздумал дикий степняк (читать скоморох) переиграть Византию. Московия не даром Византийщеной зовется и понимает она только силу. Только далеко шуту до князя Олега
Следующий обмен возможен только в рамках Нормандского формата, поэтому я так с ним спешу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8152
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А що ж ти Цемаха без всякого формату відпустив, та щей про наші полонені кораблі не згадав? Кого ти, за дурнів рахуєшь, зелена сволота!!!
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До чого Нормадський формат до обміну полоненими між Україною та р@wистами???
Як що зеЛядь шантожують обміном та заганяють у якийсь формат та сказав би вже чесно.
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Этот чмырь на хайпе 'освобождения заложников' cливает Суверенитет Украины
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Слушает тебя путин и думает, спеши, спеши.
Я тебе заложников, а ты мне сдашь суверинетет.
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Проведёшь выборы там, и ситуация будет ещё хуже и опасней чем сейчас.
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взял карты в руки, значит играй. Идти надо конца .. иначе до следующего тысячилетия сидеть в окопах будут друг перед другом.
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Поспіх потрібен при діареї ! Знову все , гарант переплутав !😆
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Украине предстоит очень тяжёлый путь, очень тяжёлый подъём.
Нельзя Украине сейчас брать на свои плечи, того кто не хочет подниматься с Украиной, и тащить его на своих плечах.
Тяжёлый подъём с неподъёмным Крымом, с разорённым Донбассом.
С Донбассом в котором озверевшая толпа била украинцев, срывала Украинские флаги, водила украинских солдат по улицам городов Донбасса, и с этим народом вы хотите подняться в верх.
Который будет заседать в Раде и которым дать особый статус.
Вы все будете выбирать, а они будут иметь квоту, и тормозить все, это гиря на шеи, и на руках и на ногах.
Это гирю надо скинуть и пойти в тяжёлый путь.
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Ще можна , скинуть корумповану країну ! В якій клептократію олігархів , називають економікою !😈
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Да не спеши так, кацапы еще наловят, на вокзалах и переходах, где сепаров и убийц для обмена будешь брать?
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заложники работают отлично, зеля как на веревочке
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Зеленскому кто то подсовывает карту обманку, и ловят на это.
Хотите что бы не стреляли, мы договоримся, давай там проведём выборы и будь что будет, если что свалим, шепчет ему богдан и компания скрытых ватников.
И вам через 5 лет похлопают, и вы будете выступать актёром.
И если у него такая мечта, вернуться в актёры с лаврами "мира", он будет проваливаться.
Он главнокомандующий, а он не может отдать приказ идти солдат в бой.
У него нет команды, почти все случайные люди работающие на кремль.
Успех страны будет если он откажется от мечты актёра.
Берите пример с правительства Польши, а у вас только хотелки.
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Да уж, выбрали гиганта внешней политики, спасибо зебилам. Сдавать миллионы людей, чтобы вытащить единицы, очень умно. А ***** теперь и будет радостно хапать наших и продавать за уступки Монике.
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Lillie
Да уж, выбрали гиганта внешней политики, спасибо зебилам...


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А если ***** предложит договорится по Днепру ради обмена?
Разве не понятно, что ***** обьічньій террорист, которьій меняет заложников на свои хотелки?
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На самом деле , Нормандский формат собирается по инициативе президента Зеленского , которую он вьідвинул , общаясь с Макроном , сразу после инаугурации. Меркель тоже поддержала саммит , даже Путин не возражал вначале особо. Но теперь Кремль всячески пьітается торпедировать встречу , которой не бьіло с 2016г., понимая , что ему придется признать РФ "стороной конфликта" и его будут наклонять на вьівод войск и вооружений с оккупированного Донбасса , иначе никаких вьіборов там не будет. Так , что все идет пока в нужную сторону , Зеленскому удалось загнать Путина в цугцванг.
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Доооо, когда ***** шашкой махало в Дебальцево в полньій рост, даже тогда оно отморозилось в миротворцьі, а щас тебе прям цунгцванг на блюдечке подадут, ага.
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Тьі Пепу поспрошай , чего он обтек тогда , в присутствии Меркель и Олланда , в 2016г?
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Ой прям Зеля всем пистонов вставит и те пойдут обтекать)))
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В єтот раз пистон вставят деду Пу , втроем и без вазелина.
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Освобождение (обмен) пленных - прекрасный информационный товар. Высоко котируется у политиков и на ура воспринимается рядовыми потребителями. Отличный старт для карьеры из грязи в князи. Помнится, Надюша Савченко на первой-же прессухе сообщила, что с президентством малость повременит, зато с головой бросится вызволять пленных и все рыдали от счастья за Надю. Вова наоборот, сначала малость (в стране и за рубежом) обосрался на президентском посту, зато спешит набрать баллы на пленных. Эти заложники мало того, что сами по себе отличные ребята, так ещё и политический спасательный круг.
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Навіть якщо теоретично припустити,що поміняють "всіх на всіх",що їм завадить наловити нових заручників ? А є в нього якісь межі в поступках кремлю ? Воно розуміє,що домовляється не з ображеним дядечком,а з терористом ???
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Лучше залезь в нору и сиди паскудь, наполеон недоделаный. Уже договорился что с твоей помощью убитых и раненных в несколько раз больше чем ты обменял. У нас не было столько потерь с конца 2015 года. Каждый день убитые и раненные.
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