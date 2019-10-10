 Мером Одеси бачу Андросова, - Зеленський

Про це він заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені дуже подобається Андросов. Але він не хоче в політику. Він нормальний, чесний, інтелектуальний. Він обличчя Одеси і сам з Одеси", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, кого він хотів би бачити мером Одеси.
За його словами, мер такого "непростого" міста, як Одеса має бути шанованою людиною.
"Обличчям такого міста має бути той, кого поважають. Тому я сказав чесно про Андросова. Нехай люди зараз ходять Одесою і кажуть: "Іди в мери, президент тебе підтримує". Упевнений, що люди також підтримають", - підсумував Зеленський.
Олександр Андросов - корінний одесит, український телеведучий, продюсер, ведучий програми "Що? Де? Коли?" на низці українських телеканалів. Є засновником і одним із керівників компаній у сфері теле-, радіомовлення "Афіна+", "Студія Гра-Україна", "Гра-Україна" і в сфері торгівлі "Магмас". Також Андросов є одним із засновників інтелектуального клубу "Ерудит" ім. В. Я. Мороховського.
Могерине скажет что это прогрессивно.
Хотя труху кто то тоже выбирал!
(Галантерник - хозяин Одессы)
Зеленський, садюга, закругляйся зі своїм марафоном! За що так знущатися над тваринами? Вже, бідачиська, вже більше 4000 постів наклацали.
Це ж які мозолі на ратицях понатирають до ночі. Завтра половина порохоботів буде на лікарняному.
А мне Борис Барский из маски-шоу нравится, по мне это как раз больше лицо Одессы чем некий господин, а вот за этого вот Андросова я в первый раз гуглю
Плохо кончил Калигула - пресвитарианской гвардии сея феерия очень не понравилось ... наверное больше , чем инцест с сестрой .
Кстати другой имератор - родич Калигулы Нерон тоже был великим актёром . Когда его всё таже гвардия заколола до смерти и утопила в собственном бассейне , он перед смертью воскликнул : "Какой актёр умирает" ...