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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (3110) мер (184) Одеса (2127)

 Мером Одеси бачу Андросова, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що хотів би бачити мером Одеси телеведучого Олександра Андросова.

Про це він заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені дуже подобається Андросов. Але він не хоче в політику. Він нормальний, чесний, інтелектуальний. Він обличчя Одеси і сам з Одеси", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, кого він хотів би бачити мером Одеси.

За його словами, мер такого "непростого" міста, як Одеса має бути шанованою людиною.

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"Обличчям такого міста має бути той, кого поважають. Тому я сказав чесно про Андросова. Нехай люди зараз ходять Одесою і кажуть: "Іди в мери, президент тебе підтримує". Упевнений, що люди також підтримають", - підсумував Зеленський.

Олександр Андросов - корінний одесит, український телеведучий, продюсер, ведучий програми "Що? Де? Коли?" на низці українських телеканалів. Є засновником і одним із керівників компаній у сфері теле-, радіомовлення "Афіна+", "Студія Гра-Україна", "Гра-Україна" і в сфері торгівлі "Магмас". Також Андросов є одним із засновників інтелектуального клубу "Ерудит" ім. В. Я. Мороховського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153299
 
 
 Топ коментарі
 
Надо закон пропихнуть как в раше и назначать меров.
Могерине скажет что это прогрессивно.
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Добре шо хочь не парікмахершу сестри своеі дружини
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Надо закон пропихнуть как в раше и назначать меров.
Могерине скажет что это прогрессивно.
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Правильно. А потом, чтобы и преемников, как в раше.
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По факту оно так и было у нас все 28 лет. С редкими исключениями
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Зеля я не знаю никакого Андросова то что он еврей вижу по фото но я живу в Одессе 55 лет и что то о такой ...оце не слышал вообще... какое фуфло ты нам впариваешь посмотрим завтра на незашкварок Куция нового очильника Голову ООГА.... Мэром Одессы вижу Андросова, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4939
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Ещё бы с таким опытом ему там самое место а кого ты хотел бы видеть хирургом который будет делать тебе операцию Малахова?
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Добре шо хочь не парікмахершу сестри своеі дружини
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Это выбор одесситов!
Хотя труху кто то тоже выбирал!
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Саакашвили пролетает? А это что за новое лицо?
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Порохоботы,вы же кричали,что труха стал любимчиком Зе )))
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Хотеть не вредно, но будет так как захочет товарищ Галантерник!
(Галантерник - хозяин Одессы)
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"Мэром Одессы вижу Андросова, - Зеленский" - но почему то Лицедей не видит криминального авторитета Труху, на нарах, значит офшорник Труха делал в Одессе зелёную улицу Лицедею, а возможно и что то конкретное, короче, рыло в пуху.
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опана - и тут артЫста с шоу бизнеса хочет пропихнуть одесситам в меры... Мэром Одессы вижу Андросова, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5552
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Мером Одеси хотів би бачити інтелектуала, кінорежисера, і просто нормальну людину Домбровського)))
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Цікаво, а кого бачать мером Одеси самі одесити, чи для цієї влади це не важливо?
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Сьогодні найтяжчий день для порохоботів - стільки новин присвячено Зеленському і його відповідями, і в кожній треба хлюпнути трішки лайна, ну бодай один-два пости втулити.
Зеленський, садюга, закругляйся зі своїм марафоном! За що так знущатися над тваринами? Вже, бідачиська, вже більше 4000 постів наклацали.
Це ж які мозолі на ратицях понатирають до ночі. Завтра половина порохоботів буде на лікарняному.
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та и свынюка с диареей мается, все не просто, цугундер приближается
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"Мне очень нравится Андросов. Но он не хочет в политику. Он нормальный, честный, интеллектуальный. Он лицо Одессы и сам из Одессы"

А мне Борис Барский из маски-шоу нравится, по мне это как раз больше лицо Одессы чем некий господин, а вот за этого вот Андросова я в первый раз гуглю
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*нуте створіння, здатне оцінити лише акторсько-медійні здібності людини. Тому коміків та акторів - на всі посади в Україні! Просто цирк.
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А а некий император Калигула считал лучшим сенатором своего несивого мерина Инцитата .
Плохо кончил Калигула - пресвитарианской гвардии сея феерия очень не понравилось ... наверное больше , чем инцест с сестрой .
Кстати другой имератор - родич Калигулы Нерон тоже был великим актёром . Когда его всё таже гвардия заколола до смерти и утопила в собственном бассейне , он перед смертью воскликнул : "Какой актёр умирает" ...
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