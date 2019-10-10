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 Київські новини
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Все про:Київ (6575) забудова (200) комунікація (7)

 У Києві тимчасово перекрили Круглоуніверситетську вулицю для заміни комунікацій

Сьогодні в центрі Києва тимчасово перекрита вулиця Круглоуніверситетська. На ній оновлюють мережі водопостачання і каналізації. Ці ремонтні роботи проводяться у зв'язку з будівництвом елітного будинку - Linden Luxury Residences на вулиці Лютеранській.

Міська влада дозволила забудовнику виконання робіт за умови заміни за свій рахунок існуючих зовнішніх мереж водопроводу та господарсько-побутової каналізації, які знаходяться в аварійному стані, передають Українські новини, повідомляє Цензор НЕТ.

Зокрема, нові мережі будуть підведені до гімназії № 86 "Консул". Крім того, будуть замінені водопровідні та каналізаційні системи для 11 житлових будинків по вулиці Круглоуніверситетській.

Як повідомляє забудовник Linden Luxury Residences, виконання робіт здійснюється згідно з отриманими технічними умовами "Київводоканалу" №3995 на водопостачання та №3709 на каналізації.

Нові мережі, зроблені за рахунок забудовника, будуть передані в комунальну власність територіальної громади міста Києва.

Перекладання і ремонт зовнішніх мереж водопостачання та каналізації здійснюється в складних умовах із-за схилу вулиці та вузькою проїжджою частиною. Це робить неможливим виконання робіт без повного перекриття вулиці.

Перед початком ремонту замовником будівництва були розроблені тимчасові схеми організації дорожнього руху.

Оновлена вулиця Круглоуніверситетська з новим покриттям і мережами для 12 будівель буде відкрита вже з 10 листопада. Забудовник Linden Luxury Residences обіцяє виконання робіт з влаштування зовнішніх мереж водопостачання та каналізації у встановлений термін.

У Києві тимчасово перекрили Круглоуніверситетську вулицю для заміни комунікацій 01
У Києві тимчасово перекрили Круглоуніверситетську вулицю для заміни комунікацій 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153297
 
 
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Да уж... В сезон дождей такие работы проводить - это красота...
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Ага,уже три недели назад,похоже кто-то вышел из запоя
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На другом сайте видел эту новость там фото было с мегаржавой трубой и это Липки где живут не самые бедные и достаточно влиятнельные люди. КТо бы что ни говорил, раз компания меняет ржавые трубы на новые даже для десятка домов - это уже позитив.
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