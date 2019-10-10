 У Києві тимчасово перекрили Круглоуніверситетську вулицю для заміни комунікацій

Міська влада дозволила забудовнику виконання робіт за умови заміни за свій рахунок існуючих зовнішніх мереж водопроводу та господарсько-побутової каналізації, які знаходяться в аварійному стані, передають Українські новини, повідомляє Цензор НЕТ.

Зокрема, нові мережі будуть підведені до гімназії № 86 "Консул". Крім того, будуть замінені водопровідні та каналізаційні системи для 11 житлових будинків по вулиці Круглоуніверситетській.

Як повідомляє забудовник Linden Luxury Residences, виконання робіт здійснюється згідно з отриманими технічними умовами "Київводоканалу" №3995 на водопостачання та №3709 на каналізації.

Нові мережі, зроблені за рахунок забудовника, будуть передані в комунальну власність територіальної громади міста Києва.

Перекладання і ремонт зовнішніх мереж водопостачання та каналізації здійснюється в складних умовах із-за схилу вулиці та вузькою проїжджою частиною. Це робить неможливим виконання робіт без повного перекриття вулиці.

Перед початком ремонту замовником будівництва були розроблені тимчасові схеми організації дорожнього руху.

Оновлена вулиця Круглоуніверситетська з новим покриттям і мережами для 12 будівель буде відкрита вже з 10 листопада. Забудовник Linden Luxury Residences обіцяє виконання робіт з влаштування зовнішніх мереж водопостачання та каналізації у встановлений термін.



