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 У короткостроковій перспективі відкриття ринку землі не дасть зростання ВВП, - заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Соколов

Заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" Михайло Соколов вважає, що зняття мораторію на землю в короткостроковій перспективі не дасть зростання ВВП.

Про це він сказав під час земельних дебатів "Яким шляхом піде Україна", передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Соколов зазначив, що вважає помилковим твердження про те, що відкриття ринку землі допоможе зростанню ВВП.

"Аграрії вже сьогодні витягають всі гроші, відволікають їх від інвестицій, тому що потрібно буде купувати землю. І не важливо - дадуть їм кредит під 10 чи 5 відсотків... Тому перше, що ми маємо зрозуміти - в короткостроковій перспективі ніякого зростання ВВП не буде. Буде навпаки, тому що наш аграрний сектор досі розвивається за рахунок власних грошей. І ми найближчим часом отримаємо зменшення інвестицій і аграрного виробництва", - зазначив Соколов.

Він вважає, що на старті ринку землі потрібно зробити так, щоб з ринку "не пішли і не втратили землекористування ті господарства, які мають найбільшу додану вартість".

Читайте також: Можливість купівлі землі фізичними або юридичними особами, концентрація угідь в області не більше 15% в одного власника і заборона купувати ділянки росіянам, - Милованов про земельну реформу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153295
 
 
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хм.. а Зе говорит что догоним и перегоним США и Китай
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Старый советский анекдот.
Мальчик спрашивает отца:
- Папа, а мы можем догнать Америку?
- Можем! Потому что мы босиком.
- А обогнать?
- Нет!
- Почему?
- У нас задница голая...
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уже потєряла..
Порошенко уже нєт..


поетому -только П..ЄЦ і Зрада ! У короткостроковій перспективі відкриття ринку землі не дасть зростання ВВП, - заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Соколов - Цензор.НЕТ 991
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Рынок земли нужен. Вопрос в правилах игры. Аграрные холдинги просто дурят своих пайщиков - то неурожай, то налоги, до доллар не по тому курсу
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Землепродавцы не имеют не репутации не знаний не оброзавния не програмы.А лишь тупое соросятское приказание. И поддакивание гаранта. Дожились что всякие проходимцы из под носа богом данную землю уводят. Нам этого никто не простит.
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ну вот скажи, покойнику оно надо - земная суета в Украине?
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Поражаюсь,сколько чинуш-казнокрадов и советчиков-дармоедов в аграрном секторе Украины, - понапридумываали себе должностей и советов в 2014 году! Без Порошенко и Косюка не обошлось 100%. Гнать их сраным веником и открывать рынок земли.
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Бомжом не боишься остаться? Вон палестинцы в свое время продали землю Ротшильду(Эдмонду, кажется). Теперь они сидят в лагерях беженцев и в анклавах, прижатых к морю. Просто так сложились обстоятельства. Не имея четкого понимания зачем, землю продавать нельзя.
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Буде навпаки, тому що наш аграрний сектор досі розвивається за рахунок власних грошей. І ми найближчим часом отримаємо зменшення інвестицій і аграрного виробництва", - зазначив Соколов.
Він вважає, що на старті ринку землі потрібно зробити так, щоб з ринку "не пішли і не втратили землекористування ті господарства, які мають найбільшу додану вартість"

дебільні висновки"колгоспника",що виражають лише його уявлення про світ...

Якщо ти ,****, розоришся,а конкурент займе твоє місце,бо ХРІНОВО ведеш господарство -то хто тобі лікар ?
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