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Все про:Нафтогаз (599) Коболєв (177) опалювальний сезон (233)

 +17 за вікном, це просто витягування коштів з кишень людей: Коболєв розкритикував підключення опалення в теплу погоду в 17 областях України

Глава НАК "Нафтогаз" розкритикував рішення низки місцевих влад почати опалювальний сезон, незважаючи на теплу погоду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Читаю переможні реляції щодо дострокового включення опалення в 17 областях України. І хочу висловити свою думку з цього приводу: люди, які прийняли таке рішення - місцева влада, точно розуміють, що вони роблять. Питання - як швидко зрозуміють споживачі, що весь цей "банкет" буде за їх рахунок? Кожен додатковий день роботи батареї при +17 за вікном є банальним витягуванням коштів з їх кишень", - йдеться в повідомленні.

Згідно з нормативами, житлові будинки мають підключатися до централізованої системи опалення, коли середньодобова температура повітря впродовж трьох днів становитиме нижче +8 градусів.

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+17 за вікном, це просто витягування коштів з кишень людей: Коболєв розкритикував підключення опалення в теплу погоду в 17 областях України 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153294
 
   
 Топ коментарі
 
как там погода у мамы под Вашингтоном, не мёрзнет?
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Так горсоветы уже ждут не дождутся теплоподачи , народ то кормилец .
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вот всегда просто убивал такой подход . нет . что бы требовать снижения у себя до уровня Киева .хотят в Киеве поднятия ну совсем как кацапы - мы не хотим жить как в Германии мы хотим . что бы немцы жили херово как у нас - недаром за зелю голосовали всем Харьковом
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чет пару дней назад не сильно тепло было
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ну у нас падало в Одессе до НУЛЯ И ЧТО В КВАРТИРЕ АЖ ХРУЩЕВКА ПАНЕЛЬКА 5 ЭТАЖЕЙ ДА С УЛИЦЫ утеплил пенопластом и угловую комнату еще со стороны внутренней стенки и ничего ну оделся... а то все время в трусах и майке..голыми ногами по полу.. а тут штаны футболку носки..аяяя-й и что включать отопление сегодня дома +21 и на улице +19-20 тепла... даже по советским мерках ох..ели малость в 17 областях всегда включалось с 15 октября... а тут дай им волю иу них летом будет ХОЛОДНО.. +17 за вікном, це просто витягування коштів з кишень людей: Коболєв розкритикував підключення опалення в теплу погоду в 17 областях України - Цензор.НЕТ 4373
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Так горсоветы уже ждут не дождутся теплоподачи , народ то кормилец .
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как там погода у мамы под Вашингтоном, не мёрзнет?
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Ні, я навпаки люблю прохолоду. 20-21 самий раз. А коли включають опалення, то палять так, що при прочинених вікнах 27-28 градусів. Так як лічильник стоїть лише на будинок, то воювати неможливо... Пенсіонерки мерзнуть, іншим просто пофігу через те, що отримують субсидії та не платять... Отак і живемо.
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Вот как раз такое было регулярно. Пол октября отапливали улицу потому как окна закрыть было невозможно от жары.
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Так під окупацією параші зараз лише Крим та частина Донбасу.
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оно давит много лет за "рузький мир".. и ждет януковича.. Отсюда и орёт про "оккупацию Украины"
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что орёшь, кацап... обосрался?)) ну беги, подмойся +17 за вікном, це просто витягування коштів з кишень людей: Коболєв розкритикував підключення опалення в теплу погоду в 17 областях України - Цензор.НЕТ 8421
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всё ждешь, кацап, что янукович вернется, вместе с твоим "рузьким миром"? +17 за вікном, це просто витягування коштів з кишень людей: Коболєв розкритикував підключення опалення в теплу погоду в 17 областях України - Цензор.НЕТ 6086
куй тебе, чухонец))
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алень,бобруйск там +17 за вікном, це просто витягування коштів з кишень людей: Коболєв розкритикував підключення опалення в теплу погоду в 17 областях України - Цензор.НЕТ 3540
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снова ты о своём, о близком, кацапе)) да ещё и рукодрочишь весь день... на монику зеленски? +17 за вікном, це просто витягування коштів з кишень людей: Коболєв розкритикував підключення опалення в теплу погоду в 17 областях України - Цензор.НЕТ 3351
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серГей серГеев, ты настолько туп, что даже не скрываешь что сидишь здесь под двумя никами: "серГей серГеев" и "Dnipro 75ed19bb"


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своих ищешь, кацап?))
а всё от того что тебя сильно по чайнику били... +17 за вікном, це просто витягування коштів з кишень людей: Коболєв розкритикував підключення опалення в теплу погоду в 17 областях України - Цензор.НЕТ 5708
+17 за вікном, це просто витягування коштів з кишень людей: Коболєв розкритикував підключення опалення в теплу погоду в 17 областях України - Цензор.НЕТ 7405
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Погода изменчива,но тепло подают обычно с 15 октября..
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А теперь будут подавать,когда в квартирах холодно становится...
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Треба запитати у Коболева чому у харковы тариф за 1 Гкал = 2000 грн, а в Києві всього - 950 грн.

Чи не потрібно в Києві підняти трохи ціну на газ, що добувають в Харківській області.
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Зеленський сказав, що скоро знизять тарифи. Чекаємо.
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Ну не совсем так, Киев 1100, Харьков 1500, но все равно непонятно почему такая разница в тарифе.
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В столице всегда было дешевле,так выгодно властям
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вот всегда просто убивал такой подход . нет . что бы требовать снижения у себя до уровня Киева .хотят в Киеве поднятия ну совсем как кацапы - мы не хотим жить как в Германии мы хотим . что бы немцы жили херово как у нас - недаром за зелю голосовали всем Харьковом
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а пусть нам любитель вафлей Игнатьев Фион
объяснит:

В Харькове вступили в силу новые тарифы на тепло
https://www.mediaport.ua › v-harkove-vstupili-v
1 січ. 2019 р. - С 1 января 2019 года повысились тарифы коммунального предприятия ... домов с домовыми и квартирными приборами учёта - 1539,50 грн/Гкал

киевский тариф за 1 Гкал 1654,41 грн
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Ну это дело такое, день холодно, день тепло. Непонятно только почему Кобалев переживает, ему то только выгода от лишних обьемов газа.
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Ну как же, с такой зарплатой только о народе и думать.
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в нас вчора-позавчора на вулиці було +9. Сьогодні +12. В квартирі +16; молодим не холодно, будучи одітими (в сорочці, в штанях). А старий (88 років) - замерзає, навіть закутавшись. Ми - так сяк пересуваємось. А старий - переважно сидить в кріслі, телевізор дивиться. Тому й замерзає. Ну, після інсульту, на ходунках - не сильно побігаєш, навіть в квартирі (з якої вже самостійно не виходить).

Ввімкнули в його кімнаті обігрівач...
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Не врубився , шо за трабли ?? То не вмикайте отоплення якшо вам неподоба !
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Нехай Коболєв чесно скаже, він мерзне чи має опалення? А за нас не треба вирішувати чи економити нам на здоров'ї чи жити в теплому приміщенні
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Просто нужно поехать к кобелю и посмотреть,включено ли у него отопление. Чтобы по честному.
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У Андрюшика в маєтку, мабуть, індивідуальне опалення. І безкоштовне. Тому +17 в квартирі, навіть зараз, його не турбує. Ще в СРСР медики визначили, що комфортна температура для дорослого, це +22 С. А для людини похилого віку +24 С. Не нижче +18 С, це температура в казармі для молодих здорових солдатів.
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ублюдок сам на индивидуальном отоплении. когда захотел тогда включил. твари дайте всем поставить свое отопление и вы охренеете от экономии газа...
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Коболев,переезжай на ПМЖ в США и печатай там фейки мажор тепличный.
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Хуже всего весной, а не осенью. Когда уже тепло, всё начинает цвести, а отопление всё равно есть.
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Так это ж была одна из самых главных свинореформ. Нафтогаз перестал быть убыточным и стал прибыльным. Ура! Так чего ж Кобелев так бидкаеться, что в его контору грошыкы раньше побегут?
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Опана! Коболев оказывается экономит наши деньги! Да отдай свою премию, и страна будет бесплатно отапливаться целый месяц!
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Интересно было бы узнать у самого Коболева в его частном доме уже топят или ещё нет? Я уверен что уже давно топят.
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