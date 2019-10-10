 +17 за вікном, це просто витягування коштів з кишень людей: Коболєв розкритикував підключення опалення в теплу погоду в 17 областях України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Читаю переможні реляції щодо дострокового включення опалення в 17 областях України. І хочу висловити свою думку з цього приводу: люди, які прийняли таке рішення - місцева влада, точно розуміють, що вони роблять. Питання - як швидко зрозуміють споживачі, що весь цей "банкет" буде за їх рахунок? Кожен додатковий день роботи батареї при +17 за вікном є банальним витягуванням коштів з їх кишень", - йдеться в повідомленні.
Згідно з нормативами, житлові будинки мають підключатися до централізованої системи опалення, коли середньодобова температура повітря впродовж трьох днів становитиме нижче +8 градусів.
куй тебе, чухонец))
а всё от того что тебя сильно по чайнику били...
Чи не потрібно в Києві підняти трохи ціну на газ, що добувають в Харківській області.
объяснит:
В Харькове вступили в силу новые тарифы на тепло
https://www.mediaport.ua › v-harkove-vstupili-v
1 січ. 2019 р. - С 1 января 2019 года повысились тарифы коммунального предприятия ... домов с домовыми и квартирными приборами учёта - 1539,50 грн/Гкал
киевский тариф за 1 Гкал 1654,41 грн
Ввімкнули в його кімнаті обігрівач...