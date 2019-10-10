 +17 за вікном, це просто витягування коштів з кишень людей: Коболєв розкритикував підключення опалення в теплу погоду в 17 областях України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Читаю переможні реляції щодо дострокового включення опалення в 17 областях України. І хочу висловити свою думку з цього приводу: люди, які прийняли таке рішення - місцева влада, точно розуміють, що вони роблять. Питання - як швидко зрозуміють споживачі, що весь цей "банкет" буде за їх рахунок? Кожен додатковий день роботи батареї при +17 за вікном є банальним витягуванням коштів з їх кишень", - йдеться в повідомленні.

Згідно з нормативами, житлові будинки мають підключатися до централізованої системи опалення, коли середньодобова температура повітря впродовж трьох днів становитиме нижче +8 градусів.

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