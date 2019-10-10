 "Це має негайно припинити розмови про імпічмент", - Трамп про заяву Зеленського на пресмарафоні

Про це американський лідер написав у Twitter,, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам у четвер, що його суперечливий липневий дзвінок із президентом Трампом не передбачав хабарництва, шантажу або ділової боротьби, як стверджують налаштовані на імпічмент демократи", - навів Трамп цитату про пресмарафон із сайту Fox News.

Від себе він додав: "Це має негайно припинити розмови про імпічмент".

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