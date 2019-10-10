 "Це має негайно припинити розмови про імпічмент", - Трамп про заяву Зеленського на пресмарафоні

Про це американський лідер написав у Twitter,, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам у четвер, що його суперечливий липневий дзвінок із президентом Трампом не передбачав хабарництва, шантажу або ділової боротьби, як стверджують налаштовані на імпічмент демократи", - навів Трамп цитату про пресмарафон із сайту Fox News.
Від себе він додав: "Це має негайно припинити розмови про імпічмент".
Вас почуто
Про сыньоносого только как о коррупционере все говорили
Донни! В корпусе американских военных при операции "Оверлорд" было 40 тысяч американцев украинского происхождения. А в составе французских партизан "маки", прикрывавших высадку - батальоны имени Тараса Шевченко, Ивана Богуна !!!!.... Отгружай Джавелины, жмот
В их интерпритации и ****** с бомбой на дискотеке с подростками всего-лишь rebel ....
не брехливый ни разу.
Так подойдет, соевый?
Но в отличии от Вовы Трамп актёр-любитель и зная его послужной список в строительном бизнесе трудно представить , что он настолько наивен .
Законодательство США никогда не опиралась на заверения даже своего президента, тем более президента-иностранца ...
Максимум в trial примут во внимание (will be taken into account)
С точки зрения 16-летней нимфетки Агата Кристи тоже мазазматичка , раз её не заводил модный клуб и журнал "Вог" ...
Мозг с возрастом лишь улучшает свои кондиции ... Эт Вам любой айтишник скажет , что в компе "мозги" и ПО - это самое главное . Да ещё база данных ...
Комп без данных и оперативки - это лишь сосуд без жидкости у него даже потенциал неясный , бо могут в него залить как дерьмо , так и реактивное топливо ....
А возраст у человека-мыслящего это как раз и есть собранные данные .
Конечно и ночной горшок теоритически может попасть в хранилище рективного топлива в качестве онного, но вероятность данного события практически приближается к нулю в странах вековой демократической традиции и процедуры .
Просто США страна узких спецов . И там настоящих интеллектуалов - мизер , бо быть эрудитом-интеллектуалом "энергетически невыгодно" . Поэтому за пределами б.совка трудно встретить инженера-театрала или тонкого любителя живописи . А в США уж совсем нелепо .
Это ещё норвежец Лари в "Четвертом позвонке" заметил , хоть это и гротеск уже совсем .
Но я раз столкнулся с тем , что какой-нибудь интеллектуал программист с 20-летним стажем вдруг не способен поддерживать разговор об ихнем Марке Твене . Про Джека Лондона я уже молчу . Зато он тебе расскажет обо всех языках на свете , про историю сетевого программирования начиная с с 60х !
Список(оновлюєтся).
Порохоботів Цензора і ольгінських,що під них "закосили"
Шрек Баблокат
Указ ни о чем!.. Контекст и дату выпуска Указа предложила туповатая хамка Мендель, что бы хоть как-то отвлечь общественность от провального турне по Америке, где Монику Зеленскую поимел каждый журналист в утреннем, дневном и вечернем шоу всех каналов Америки..
vitalmod
Да, Моника с горя и страха так обнюхалось, что Бабий Яр проспало. Это конечно повод для зависти
Scorpman Y
все завидуют "ЫнтЭлЭхтуалу" моники зеленской
dd13
все кацапские троли тут же начали обсырать Пороха, обеляя Зешмарклю….Т.е. капщина молится на клоуна. Делайте выводы. Зебилы предатели Украины.
UA Павло Хмарний
Так на відміну від зебілів в порохоботів мозґи є. Це Зєлєнскій управляє "государством"? Чи Коломойський і кучка олігархів разом з ним? Не корупціонери. Чесні євреї.
UA Shuha
Ппц))) ты точно голосовал за монику зеБЕНИНУ)
oqobo
а ви всє, дібіли, нє моглі справіцца с карупцієй тищі лєт - нє било у вас волонтьорской програмуліни от школьніка дєніса попова с нєскучнимі обоямі!
Барыга Мародеркин Победа
Идиотка! вместо того, что бы мешать цемент и штукатурить стены, 73% кретинов почувствовали себя тоже ************* Мониками,
Petro Poroshenko 4e941980
Ну зато у зебилов есть плюс , теперь на выборах в "лднр" 1 человек с 3 паспортами (Украины кацапии и "республики") сможет дать сразу 3 голоса за партию СН
Иван Богун 621d137f
тупая Моника Зеленски могла бы и просто промолчать, а так подставила под угрозу отношения с Европой
На то она и тупая Моника - кумир тупых блондинок, алкашей зебилов и школоты
OA
Расследуйте.Предавайте.
Доллар после ваших "расследований" не то 200 будет, а по 300.
Арина Родионова 96ca5499
скоро наши герои Украинцы будут гибнуть за панов чтоб у них батрачить на чужой земле а ЗЕбилоиды не нарадуются солнцеликим!
IN UA 7395a7cc
Украина меняет своих граждан на своих граждан
...антиконституционный обмен мог организовать только Зебил, марионетка, предатель национальных интересов Украины.
Сергей Коваль e287a8fb
Угу.Все бы не чего,только вот Моника за старое взялась-решила подудеть на кожаной флейте путлера.А это уже не смешно(((
03.10.2019 10:54
UA Геракл Платонович
А вы от ЗЕмоники ожидали что то другое?
03.10.2019 10:56
UA Павло Макаренко
Гнилим базаром шибздик зруйнував європейську антипутінську безпекову
Анатолій Вітер
Израиль не отдавал 1027 евреев за... еврея!
Ты идиотизм ситуации понимаешь? Украинцев отдают за украинцев!
Віктор Багряний 6d106e85
тебе тоді на цензорі і близьео не було, зєбобіку.
Mora Zfayfer
Прошу пана не перебільшувати кількість твердолобих ЗеБілів. 73 відсотки проголосували за зелену шмарклю,
З Україною в серці
Томос якийсь термос..
З нами Бог та Україна
Ну і не справжні олігофрени ці зєбіли?.
aquarius580 .
После того как к власти в Киеве пришла банда новомалороссов, я ничему не удивляюсь
orionemc2 a7fce8b3
Это шо ж выходит ЗЕбильчики,
Привет
😀Та да...я тоже заметил что последнее время зебобики очень сидьно бздят
Аркадій Петрович
Будем без світла сидіти, зато нема Роттердаму.
кацахол
Коротше, виборці ЗЕ, запасайтеся свічками.
Дід Трохим(провокатор на мовному грунті)
Лишь бы не украинцами. Потом эти меншины, кем бы они не были, будут требовать русскага языка.
Paulo Kit
В ці хвилини, Зеленський соловейком заливається про закон один для всіх
....Скоро всех посадят
Стрелок
ты тоже был на курсах в трускавце?
OA 3b6910dc
НИ...., а что, курсы повышения квалификации в Трускавце не помогли????
Igor Zolotovskiy
геноцид организовывает зеля..
Андрій Жагун(провокатор на єврейську тему)
Топив Зурабка проти Порошенка
ось ще мені запропонували :
Welt Schmerz
OldCat
Lera Lera 039019b9
Диды Выпивали
саша паламарчук
Serhii Liushuk
Utes Geleznjak
ЗЕлепупики)))
?
трохи недопрацював... )))
Порошенко о таком даже мечтать не мог.