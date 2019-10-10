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 Клієнтів Джуліані Фрумана і Парнаса, які допомагали йому стосовно України, заарештовано в США, - The Wall Street Journal

У США заарештували близьких до Джуліані бізнесменів Ігоря Фрумана і Льва Парнаса, які допомагали йому в пов'язаних з Україною справах.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, в середу ввечері були заарештовані "двоє донорів іноземного походження", які жертвували кошти Номінаційному комітету Трампа. Їх заарештовано за кримінальними звинуваченнями в порушенні правил фінансування кампанії.

За інформацією видання, затриманими є Лев Парнас і Ігор Фруман, бізнесмени зі штату Флорида. Очікується, що вони постануть перед федеральним судом штату Вірджинія в четвер увечері.

Обидва бізнесмени, як пише WSJ, жертвували на виборчі кампанії Республіканської партії, зокрема - на кампанію Трампа. За цими даними Федеральної виборчої комісії, Фруман і Парнас у травні минулого року передали $325 тис. фонду America First Action, який підтримує Трампа.

Нагадаємо, в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, чи то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що згадані люди - громадяни США і його клієнти, яким він порадив звинуватити Коломойського.

Читайте також: Конфлікт із пов'язаними з Джуліані Фурманом і Парнасом вичерпаний і завершиться мировою угодою, - Коломойський про кримінальну справу в США

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153290
 
   
 Топ коментарі
 
Хоч десь правосуддя нормально працює. ЗЄлі і його ЗЄко-манді натяк під його пресекскременцію.
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Следующий Пеня Мальдивский)))
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Хоч десь правосуддя нормально працює. ЗЄлі і його ЗЄко-манді натяк під його пресекскременцію.
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прямь хочеться прямо в рожу с фекального насоса с напором 5 атмосфер
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Каломойский наносит Трампу еще один смертельный удар!..
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В Америке деньги не помогут-- тучи сгущаються над рыжим тарапампом
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ваш ход, пороховата. Беня купил американское правосудие?
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якщо з 3-х євреїв 2ох посадили, то це вже добра новина
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Кажется, этих двоих Коломойский называл жуликами
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Таких гарнюнь заарештували , ще й з іншим ггомадянством! Усраіль , цього так не подарує !😆
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Смотрите что я нарыл - Из доклада Федеральной разведывательной службы Германии канцлеру Меркель за подписью Bruno Kahl. раздел "Ситуация в Украине" п. 6.2 Планируемые руководством Украины мероприятия по разведению военных подразделений Украины и воинских подразделений сепаратистов на востоке Украины,вызвали резкое непринятие и массовые выступления противников мирного плана президента Зеленского. Эти акции имеют тенденцию к нарастанию и захвату территорий по всей Украине. (...) п. 6.3 Правительство недостаточно компетентно ( в тексте Die Regierung ist nicht kompetent genug)
и полностью зависимо от решений, которые единолично принимает президент Зеленский. Група зовнішнього моніторингу tZE inform
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Да нет, в США завели уголовные дела на бабушку бородатую)
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Завели так завели,мне то что...
Хоть на всех олигархов пусть заводят,чище будет в Украине
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Ты в трауре, что на Пороха не завели.... Клієнтів Джуліані Фрумана і Парнаса, які допомагали йому стосовно України, заарештовано в США, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 9823
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На твоего *молодец* в США завели не одно уголовное дело!
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Беня может здесь в Украине купить,а в америке правосудие
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корешей Пидалика Клячка повязали ?
сколько пидалику с утиного озера капнуло ?
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Сказал чтобы они нафиг шли
Те немного сильно преувеличили

Да посмотрите на их рожи, типичные постсоветские аферисты-бандюки из американских фильмов. Голливуд, ау
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Это конечно жулики, но с каких пор пожертвования на избирательную компанию стали уголовно наказуемыми.
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"двое доноров иностранного происхождения"
Источник:https://censor.net.ua/n3153290
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И кого из Украины для компании сдадут за 10% Клієнтів Джуліані Фрумана і Парнаса, які допомагали йому стосовно України, заарештовано в США, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 7149 А-а, в Америке нет оплаты за сдачу украинских воров, а жаль.
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Фурман і Парнас просто ангели супротів бєні, пороха, фірташа, і інших порохобариг.
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На беню и фирташа дела есть. На Пороха - нет. Высер холостой
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В США начали масштабное расследование против Коломойского.
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Подсказка для порохоботов: можно раскрутить в комментах, что это их арестовали, чтобы спрятать от длинных лап Коломойского, ведь он грозился их убить!
Не благодарите.
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