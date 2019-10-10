 Клієнтів Джуліані Фрумана і Парнаса, які допомагали йому стосовно України, заарештовано в США, - The Wall Street Journal

Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, в середу ввечері були заарештовані "двоє донорів іноземного походження", які жертвували кошти Номінаційному комітету Трампа. Їх заарештовано за кримінальними звинуваченнями в порушенні правил фінансування кампанії.

За інформацією видання, затриманими є Лев Парнас і Ігор Фруман, бізнесмени зі штату Флорида. Очікується, що вони постануть перед федеральним судом штату Вірджинія в четвер увечері.

Обидва бізнесмени, як пише WSJ, жертвували на виборчі кампанії Республіканської партії, зокрема - на кампанію Трампа. За цими даними Федеральної виборчої комісії, Фруман і Парнас у травні минулого року передали $325 тис. фонду America First Action, який підтримує Трампа.

Нагадаємо, в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, чи то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що згадані люди - громадяни США і його клієнти, яким він порадив звинуватити Коломойського.

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