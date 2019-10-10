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 Політика України
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Все про:Зеленський (3110) кумівство (10)

 "Кого я призначив з родичів?", - Зеленський відкинув всі претензії в кумівств під час призначення чиновників

Президент України Володимир Зеленський почав суперечку з журналісткою, яка запитала у глави держави, чи буде він і надалі призначати на керівні посади своїх знайомих, родичів і пов'язаних з "Вечірнім кварталом" людей.

Як передає Цензор.НЕТ, суперечка виникла під час пресмарафону.

"Кого я призначив із родичів? Це серйозне питання!", - відповів Зеленський.

Коли журналістка намагалася уточнити, що йдеться про чоловіка головного бухгалтера "Вечірнього кварталу", Зеленський перебив її.

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"Ні. Це дуже серйозне питання! Кого я призначив з родичів? Ви прожили 30 років в країні кумівства і зараз мені таке говорите, після чого я повинен встати і піти. Так, кого з родичів я призначив?", - заявив президент, замість того, щоб дозволити журналістці договорити.

Вдруге президент також перебив журналістку і зазначив: "прізвище мого родича назвіть!". На заперечення, що це не його родич, а однокласниці, Зеленський додав "спасибі вам за бліц".

До цього президента запитали про чоловіка його однокласниці Олександри Завітневич, який очолює оборонний комітет Верховної Ради. Журналіст зазначив, що Завітневич пропускає засідання парламенту і комітету, головою якого він є.

Тоді Зеленський заявив про те, що знав Завітневича ще до того, як він одружився з однокласницею президента. За словами глави держави, саму однокласницю не бачив дуже давно, тому що вона поїхала з Кривого Рогу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153286
 
 
 Топ коментарі
 
"готов встретится с Шарием поговорить о свободе слова и уделить ему время."

Володимир Зеленський, Kyiv Food Market, 10.10.2019
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зеленский думает что "кумовство" - это когда оно своего родственника посадит в кресло.. а ен кума, друга, одноклассника..
оно ж "юрЫст", укли))
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Під час пресконференції Президент у грубій формі відмовився відповідати на питання про призначення членів студії "Квартал 95" на державні посади.
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Є політкоректна версія -

Спасибі жителям Кривбасу
За преЗЕдента-невігласа.
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А кожен може думати в міру своєї уяви.

От тільки незрозуміло, навіщо вже його видалили, а ще кажуть - нема цензури...
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Да там половина друзей, и родственников. С 95-го квартала много, всякие Богданы, Разуковы, не с неба же свалились. Можно вспомнить ещё Бухарева, он 100% коррупционер а Зеленский его как друга или родственника назначает на высокие должности. Его назначение было одним из первых.
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Зеленський молоток.. Цілий день в прямому ефірі.. Не те шо свиночолий Мародьор, шо ховався 5 років від людей
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А что ему еще делать?Тиливизир вас сделал его адептапи, смотрите 225 серию "слуга урода"
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Думается мне,что ОН даже на мэра Кривого Рого не потянет,а уж президентом...
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хм. а кого петя назначил из родственников?!
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президент Украины ВАЗелен, ведь это ж надо...
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йа-йа, это не кумовья. Просто кореша. Ничего такого и никаких потоков. Все честно.
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"Хуцпа" - визначається як "особливо цинічна, підла, зухвала брехня", "верх цинізму і нахабства, що паралізує опонента". 73% паралізованих.
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ой, ви таки мене дивуєте. почитайте "старий заповіт", але з коментарями норм. дослідників - ну а ЧОГО інншого ви від НИХ чекали?
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да назначай хоть всю родню, главное чтоб папередников посадил.
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Свинарчуки з 95 кварталу та інших "смішилок", чоловіки однокласниць, бухгалтерш, друзі дитинства та інша лобуда, не рахуються "Кого я призначив з родичів?", - Зеленський відкинув всі претензії в кумівств під час призначення чиновників - Цензор.НЕТ 705
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А уши у зебилов не отвалятся под весом лапши, которую за сегодня навешал туда гидрант? "Кого я призначив з родичів?", - Зеленський відкинув всі претензії в кумівств під час призначення чиновників - Цензор.НЕТ 6337
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как мило прикинулся шлангом, зеленым шлангом...
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Шото цей пресмарафон більше схожий на базар в його найгірших проявах!
Одне патякання Гарранта, нічого конкретного, колгоспні збори!!!
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