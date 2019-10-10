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 Події, Суспільство
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Все про:ГПУ (3254) Військова прокуратура (590) Іловайськ (186)

 Головна військова прокуратура проведе вилучення документів щодо Іловайської трагедії з Офісу Президента, - ГПУ

Прокурор отримав дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ і вилучення в Офісі Президента України документів, що стосуються обставин проведення антитерористичної операції в серпні 2014 року в районі Іловайська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Зазначається, що Головна військова прокуратура здійснює досудове розслідування за фактом ведення Російською Федерацією агресивної війни проти України, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки.

В указаному кримінальному провадженні досліджуються обставини Іловайської трагедії, а також причини та наслідки, за яких відбулися ці події.

"У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні буде забезпечено всебічне та неупереджене дослідження всіх обставин прийняття рішень щодо планування та проведення у серпні 2014 року бойової операції в районі міста Іловайськ", - відзначили в прокуратурі.

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Нагадаємо, Українська армія втратила в боях за Іловайськ в серпні 2014 року 220 військових, 40 пропали без вісті, 13 військовослужбовців досі в полоні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153285
 
   
 Топ коментарі
 
и обязательно опросить (не допросить) живых участников этой трагедии, и поднять записи и дневники погибших Герое (а они есть у родителей и вдов)
много подчищено... много утеряно... но еще есть живые свидетели подлости руцких и трусости генштаба
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Скоморох собирал и пересылал деньги на армию,давал концерты солдатам в ато и мирным жителям,вы мерзость порохоботы...
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Ще сподіваюсь, що винних такі буде покарано..
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Да да сделайте и проверьте все основательно до мельчайших частиц. Так как черт в мелочах кроится
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Зєля наносить Отвєтний удар... Що скаже Петр Олексійович?
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Они там Путина хотят найти? Так это напрасно. Вот интересно, чем занимался Скоморох в то время? В какой московской студии давал концерты или снимал фильмы?
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Поливал дерьмом тех, кто вытягивал страну из дерьма. Да и страну стороной не обошел. Забыл? Напоминаю..Ну и про честно заработанные в Москве, в то время, когда Москва стреляла здесь наверное особо вспоминать не стоит. И про Коломойского, который теперь топит Украину. Тоже забыл? Напоминаю. Он здесь и хочет довести ее до дефолта, скупив все по дешевке, особенно землю. Забыл? Напрасно. Небольшая гражданская война по Коломойсому должна тебе пойти на пользу. Или может проще было избежать всего этого? Это не порохоботы, это вы избрав Зеленского, открыли дорогу всему этому безумию.
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Скоморох собирал и пересылал деньги на армию,давал концерты солдатам в ато и мирным жителям,вы мерзость порохоботы...
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Мне не жаль скопировать это и для тебя: Поливал дерьмом тех, кто вытягивал страну из дерьма. Да и страну стороной не обошел. Забыл? Напоминаю..Ну и про честно заработанные в Москве, в то время, когда Москва стреляла здесь наверное особо вспоминать не стоит. И про Коломойского, который теперь топит Украину. Тоже забыл? Напоминаю. Он здесь и хочет довести ее до дефолта, скупив все по дешевке, особенно землю. Забыл? Напрасно. Небольшая гражданская война по Коломойсому должна тебе пойти на пользу. Или может проще было избежать всего этого? Это не порохоботы, это вы избрав Зеленского, открыли дорогу всему этому безумию.
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Вам еще писать про 'Избрали не того",вот что говорил СТАВЛЕННИК ПАРАШИ Муженко командирам в Иловайске по телефону,когда докладывали про начало окружения
"Не сците,це все хэрня"
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Сам слышал? Муженко должен был что сказать? Что делать было в той ситуации? Как по мне, расследовать ситуацию должен ГенШтаб или министерство обороны, а не политики или прокуроры. Вопрос профессиональный, а не политический. Здесь все очевидно: пианисты пытаются все свалить на папередников, при том, что сами ну никоим образом не были замешаны в ту ситуацию. Они спокойно колесили миром, зарабатывали деньги, жрали шаурму в турциях. Теперь вдруг озаботились вопросами, к которым не имеют морального права вообще приближаться.
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А вот это уже психоз. Головна військова прокуратура проведе вилучення документів щодо Іловайської трагедії з Офісу Президента, - ГПУ - Цензор.НЕТ 7085
Крепись, порохосос.
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Пусть Зеленский попытается из"ять документы по уклонению от призыва. Вот смеху будет.....
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и обязательно опросить (не допросить) живых участников этой трагедии, и поднять записи и дневники погибших Герое (а они есть у родителей и вдов)
много подчищено... много утеряно... но еще есть живые свидетели подлости руцких и трусости генштаба
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Там есть агентурные сообщения. находятся в УВКР ДКР СБ Украины. Допрость не выйдет, опрос должен пройти.
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Ще сподіваюсь, що винних такі буде покарано..
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и уже тут свыня не отвертится, пойдет в цугундер
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И что они хотят там найти?
Всё давно подчистили!
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хомчак-гнида, завел добровольцев в котел... уже понятно
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А Матиос говорит, что ты - соевое брехло, а войска в Иловайск отправил Муженко.
И я понимаю, что у соевых идиотов память, как у рыбки, но хочу напомнить, как Порошенко и Муженко орали с телевизора:"Котла нет! " , как один в то время бабло в панамскмй офшор прятал, а второй от первого пагоны на параде получал в то время, как хлопцев в котле расстреливали, что в тире.
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ну хомчака точно не тронуть. схоже хочуть на пєцю накопати. бо тре хош за шось та посадити. бо зі свинарчуками обломс, з мільярдами теж ...а портнов тіко зря носить
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Всі бачили парад в Києві ! З найбоєздатнішою теххнікою !Який затіяв свиночолий гетьман 🐷! В той час ,як військові в Іловайському котлі , волали про допомогу ! Які ще докази потрібні ???😈
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Потрібні , записи телефонньіх переговоров с Кремлем и ГШ Армии РФ и пр.
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Не забудьте вилучити документи винуватця трагедії офісу президента росії! Тоді точно розслідування піде в правильному руслі.
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Пороху поставим памятники, в Іловайську, Дебальцево, в Донецькому аеропорті, говнокомандувач, що загубив українськиї воїнів.
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