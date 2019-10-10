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Все про:Андрушко (6) Зеленський (3110) Седлецька (50) Мендель (42)

 Андрушко ні на кого не кидався, Зеленський намагається виправдати незаконні дії Мендель, - заява "Схем"

Редакція програми "Схеми: корупція в деталях" відкидає звинувачення президента Володимира Зеленського на адресу свого журналіста Сергія Андрушка.

Про це заявила головний редактор "Схем" Наталія Седлецька, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку програми в Facebook.

"Редакція "Схеми: корупція в деталях - RFERL" відкидає звинувачення, що Сергій Андрушко вів себе не етично та "накидувався" на когось. Подібні заяви не мають нічого спільного з реальністю – відео інциденту ми одразу опублікували у повному обсязі, щоб у цьому можна було легко пересвідчитись. Подібні звинувачення Зеленського – це ніщо інше, як спроба хоч якось виправдати непрофесійні та незаконні дії своєї підлеглої", - сказано в заяві.

Читайте також: Андрушко здоровий мужик, він нападає, він стрибає. Він дуже часто поводився неетично, - Зеленський про "захист" Мендель

Седлецька вважає, що обговорення інциденту у руслі протиставлення "здорового мужика" проти "дєвочкі" – це маніпуляція.

"Дискусія зовсім про інше – про те, чи має право речниця президента із застосуванням фізичної сили ізолювати журналістів від президента, коли вони намагаються поставити свої, часто гострі та незручні, але суспільно важливі запитання главі держави", - підкреслила вона.

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Раніше Володимир Зеленський сказав, що журналіст "Схем" Сергій Андрушко поводився неетично по відношенню до його речниці Юлії Мендель. "Він здоровий мужик. Якби я не був президентом, я б йому відповів по-іншому. Він здоровий хлопець, він нападає, ну, дійсно це так. Він стрибає", - сказав президент.

Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання главі держави. Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.

Пізніше було опубліковано відео ще одного інциденту, під час якого речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель відтягує від глави держави журналіста Крістофера Міллера, який намагався поставити йому запитання. Міллер спростував її слова про те, що пресслужби в США працюють подібним чином, заявивши, що Офіс Зеленського часто поводиться в такий спосіб із журналістами незалежних ЗМІ, коли ті намагаються поставити запитання, які Офіс розцінює як критичні щодо Зеленського або його команди. Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко закликав Мендель і Офіс президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153282
 
   
 Топ коментарі
 
На місці преЗЄдента зараз дурило кончене, а до дурачка йому далеко!
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Андрушко ни на кого не бросался, Зеленский пытается оправдать незаконные действия Мендель, - заявление "Схем"

Усские своих не сдают.
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Це не важливо, за кого ти голосував. Ти запропонував на місце президента якогось дурника. Сам готовий піти на це місце, або ти занадто розумний, щоб бути президентом?
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бажання не має. а зеленське виставило себе сьогодні дурником.
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Тобто, ти можеш тільки ганьбити. Але натомість запропонувати нічого не можеш. Молодець.
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ви 5 років ганьбили Порошенка, а зелепень сам зганьбився.
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Пропоную викинути зелену шмарклю в унітаз!
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На місці преЗЄдента зараз дурило кончене, а до дурачка йому далеко!
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верный кокаиноносец!!! (если чо, то это все ее, а не мое)
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Все ще "дєвочка". Хоча всі думають, що прес-секретар.
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придет новая власть и посадит Мендель в тЮрьму "за припятствование работе журналистов"!
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Сто процентов.
Поэтому просто так они власть не отдадут.
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Потужна воля в Андрушка. Як він стримався щоби не зацідити в бубен, незрозуміло.
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".....обсуждение инцидента в русле противопоставления "здорового мужика" и "девочки", - это манипуляция...."
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Андрушко есть журналист-рецидивист..
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так этого андрушко мордой по асфальту возили не раз, чего он не скаржывся и чего об этом молчат схемы?
Капец дурдом.
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а може цей мiкрофон Кива трогал, а ним у морду тикають...
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Нетаньяху приставив до ЗЄ "Зіву Давід" з моссаду. Мендель це її кличка.
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ну да...не бросался...вы его рост видели...а бубочка?
там только воздушной волной от взмаха микрофона могло...достать...
****
дистрофик на прогулке...ходил-ходил и вдруг шмяк... и упал... медсестра подскакивает поднимает-отряхивает...
- ну что ж такое, миленький...погода хорошая...осень теплая...ветра почти нет... листочки разноцветные кружатся ..красота ...а ты.?.
- так все листья, как листья а этот как кувалда...
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Наглой журналюге нужно было еще и по хлебальнику съездить, дабы не пер на Преза, аки бык.
Охрана должна была пнуть по яйцам, мимо камер, вот и все.
Устроили шум, из-за хамовитого писаки, пестец...
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Назревал глухой скандал,
Ктой-то из посуды
Вынул Бенечкин сандаль,
Пахло самосудом.
Ктой-то свистнул там в кулак,
Ктой-то глухо ухнул,
Во главе идёт Спартак Менделевич Кухман.
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Схемы- непристойные пасквилянты,в основном.
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Я же написал ,в основном.Есть замочные скважины,а остальное -полёт нездоровой фантазии.Предположения то возможных связях.Портников на свободе прямо заявил,формат встречи Зе с журналистами його не влаштовуе.То есть,не знаю как,но не так.
,
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МОЛОДЦЫ журналисты!
Обожаю логичное, аргументированное, подтвержденное фактажем а не соплями моральное опускание оппонента!
Зря Зеленский начал за эту дуру мазу тянуть!
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И до сих пор елозят тему обиженного журналиста .Реклама на весь мир, теперь точно примут в папарацци .
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це тебя под шконкой елозили
Мендель совершила уголовно наказуемое правонарушение
за укрывательство зеле импичмент
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да я уже понял шо ты опученый не нада повторяться
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как же быстро подчищают коменты. а всего-то - фото профессионального провокатора из-за которого журнашлюхи и прочая срань дрыщут во все стороны.
повторюсь (ща забанят) вот это вафло избила тендитна женщина:

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Президент молодець. Шакали гавкають, а караван іде 😉
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В Україні журналістів ніколи не було і немає.. Є лише якісь люди, які називають себе журналістами
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Мендель кинулась на здорового хлопа, сподобався, напевно, це ж природа.
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Вийдіть на вулицю і спросіть у людей, чи Пашинський бандит! Люди вам скажуть!
Извините, а он правда это сказал?.........................................................
То есть, глава государства на полном серьезе предложил поехать в Тамбов и спросить, кто такой Паниковский, и на этом основании его сажать?
Ой, вэй.... А у нас совсем п#здохин швай в голове, оказывается.
Й...аныйжтыхворост..
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Янык, по сравнению с зеленым дураком, проффессор!
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