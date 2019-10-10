 Андрушко ні на кого не кидався, Зеленський намагається виправдати незаконні дії Мендель, - заява "Схем"

Про це заявила головний редактор "Схем" Наталія Седлецька, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку програми в Facebook.
"Редакція "Схеми: корупція в деталях - RFERL" відкидає звинувачення, що Сергій Андрушко вів себе не етично та "накидувався" на когось. Подібні заяви не мають нічого спільного з реальністю – відео інциденту ми одразу опублікували у повному обсязі, щоб у цьому можна було легко пересвідчитись. Подібні звинувачення Зеленського – це ніщо інше, як спроба хоч якось виправдати непрофесійні та незаконні дії своєї підлеглої", - сказано в заяві.
Седлецька вважає, що обговорення інциденту у руслі протиставлення "здорового мужика" проти "дєвочкі" – це маніпуляція.
"Дискусія зовсім про інше – про те, чи має право речниця президента із застосуванням фізичної сили ізолювати журналістів від президента, коли вони намагаються поставити свої, часто гострі та незручні, але суспільно важливі запитання главі держави", - підкреслила вона.
Раніше Володимир Зеленський сказав, що журналіст "Схем" Сергій Андрушко поводився неетично по відношенню до його речниці Юлії Мендель. "Він здоровий мужик. Якби я не був президентом, я б йому відповів по-іншому. Він здоровий хлопець, він нападає, ну, дійсно це так. Він стрибає", - сказав президент.
Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання главі держави. Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.
Пізніше було опубліковано відео ще одного інциденту, під час якого речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель відтягує від глави держави журналіста Крістофера Міллера, який намагався поставити йому запитання. Міллер спростував її слова про те, що пресслужби в США працюють подібним чином, заявивши, що Офіс Зеленського часто поводиться в такий спосіб із журналістами незалежних ЗМІ, коли ті намагаються поставити запитання, які Офіс розцінює як критичні щодо Зеленського або його команди. Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко закликав Мендель і Офіс президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів.
Усские своих не сдают.
Пятилетки!
Поэтому просто так они власть не отдадут.
Капец дурдом.
там только воздушной волной от взмаха микрофона могло...достать...
****
дистрофик на прогулке...ходил-ходил и вдруг шмяк... и упал... медсестра подскакивает поднимает-отряхивает...
- ну что ж такое, миленький...погода хорошая...осень теплая...ветра почти нет... листочки разноцветные кружатся ..красота ...а ты.?.
- так все листья, как листья а этот как кувалда...
Охрана должна была пнуть по яйцам, мимо камер, вот и все.
Устроили шум, из-за хамовитого писаки, пестец...
Ктой-то из посуды
Вынул Бенечкин сандаль,
Пахло самосудом.
Ктой-то свистнул там в кулак,
Ктой-то глухо ухнул,
Во главе идёт Спартак Менделевич Кухман.
шо ж сталося?
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Обожаю логичное, аргументированное, подтвержденное фактажем а не соплями моральное опускание оппонента!
Зря Зеленский начал за эту дуру мазу тянуть!
Мендель совершила уголовно наказуемое правонарушение
за укрывательство зеле импичмент
повторюсь (ща забанят) вот это вафло избила тендитна женщина:
Извините, а он правда это сказал?.........................................................
То есть, глава государства на полном серьезе предложил поехать в Тамбов и спросить, кто такой Паниковский, и на этом основании его сажать?
Ой, вэй.... А у нас совсем п#здохин швай в голове, оказывается.
Й...аныйжтыхворост..