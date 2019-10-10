 Зеленський зарано почав нервувати і нападати на медіа, - головний редактор НВ Сич

Про це на своїй сторінці в Facebook написав головний редактор "Нового времени" Віталій Сич, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під час своєї пресконференції, на мій подив, Президент Володимир Зеленський не вперше розкритикував НВ. Зеленський сказав, що НВ володіє чех Томаш Фіала, і допустив, що потрібно заборонити іноземцям володіти медіа в Україні. Тобто Ахметову, Льовочкіну і Коломойському можна, а Ньюзвік, Форбсу і Фіалі не можна. Якщо це станеться, Україна стане в один ряд із Росією, де параноїдальні пошуки агентів впливу Заходу привели до заборони участі іноземців у ЗМІ", - зазначив журналіст.

"Я розумію, що неприємно читати і слухати про себе критику. Але це невід'ємна частина роботи президента в будь-якій демократичній країні. Багато в чому завдяки свободі слова і нещадній критиці попереднього президента Петра Порошенка і його оточення - в тому числі і нами - Зеленський власне і став президентом з результатом в 73%. Переміг він і завдяки тому, що півроку зі своїм серіалом не сходив з екранів телеканалу 1+1, яким володіє бізнесмен Ігор Коломойський. Президент цікавився, який паспорт/паспорти у Коломойського? Він може бути подивований, коли дізнається відповідь. Може вийти, що він переміг на виборах завдяки чималому вкладу медіа, яким володіє іноземний громадянин", - підкреслив головний редактор НВ.

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"Мені здається, президент Зеленський зарано почав нервувати і нападати на медіа. Адже він працює президентом лишень кілька місяців. Попереду ще чотири непростих роки. Попри цей не перший випад, ми залишаємося повністю відкритими для членів команди Зеленського як у виконавчій владі, так і в парламенті. Ми не будемо ображатися і будемо відзначати успіхи і досягнення Президента і його команди. І ми, звичайно ж, продовжимо критикувати і робити розслідування, подобається це комусь чи ні. Право на свободу слова нам поки що дає Конституція", - резюмує Сич.