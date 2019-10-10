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 Зеленський зарано почав нервувати і нападати на медіа, - головний редактор НВ Сич

Україна ризикує стати в один ряд із Росією, де параноїдальні пошуки агентів впливу Заходу привели до заборони участі іноземців у ЗМІ.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав головний редактор "Нового времени" Віталій Сич, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під час своєї пресконференції, на мій подив, Президент Володимир Зеленський не вперше розкритикував НВ. Зеленський сказав, що НВ володіє чех Томаш Фіала, і допустив, що потрібно заборонити іноземцям володіти медіа в Україні. Тобто Ахметову, Льовочкіну і Коломойському можна, а Ньюзвік, Форбсу і Фіалі не можна. Якщо це станеться, Україна стане в один ряд із Росією, де параноїдальні пошуки агентів впливу Заходу привели до заборони участі іноземців у ЗМІ", - зазначив журналіст.

"Я розумію, що неприємно читати і слухати про себе критику. Але це невід'ємна частина роботи президента в будь-якій демократичній країні. Багато в чому завдяки свободі слова і нещадній критиці попереднього президента Петра Порошенка і його оточення - в тому числі і нами - Зеленський власне і став президентом з результатом в 73%. Переміг він і завдяки тому, що півроку зі своїм серіалом не сходив з екранів телеканалу 1+1, яким володіє бізнесмен Ігор Коломойський. Президент цікавився, який паспорт/паспорти у Коломойського? Він може бути подивований, коли дізнається відповідь. Може вийти, що він переміг на виборах завдяки чималому вкладу медіа, яким володіє іноземний громадянин", - підкреслив головний редактор НВ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Андрушко здоровий мужик, він нападає, він стрибає. Він дуже часто поводився неетично, - Зеленський про "захист" Мендель

"Мені здається, президент Зеленський зарано почав нервувати і нападати на медіа. Адже він працює президентом лишень кілька місяців. Попереду ще чотири непростих роки. Попри цей не перший випад, ми залишаємося повністю відкритими для членів команди Зеленського як у виконавчій владі, так і в парламенті. Ми не будемо ображатися і будемо відзначати успіхи і досягнення Президента і його команди. І ми, звичайно ж, продовжимо критикувати і робити розслідування, подобається це комусь чи ні. Право на свободу слова нам поки що дає Конституція", - резюмує Сич.

Зеленський зарано почав нервувати і нападати на медіа, - головний редактор НВ Сич 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153281
 
   
 Топ коментарі
 
Не хіба Цензор, а й "1+1" нещадно його топив, 112-й канал, ньюсван. Навіть графіки є в інтернеті. Ой, блін, перепутав. То це не проти діючого топили, а проти колишнього. 😖 Вже хоча не молов таку дурню. Гидко.
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Я тебе больше скажу он победил вопреки разуму логике и инстинкту самосохранения .он мля гений в сравнении с теми кто за него голосовали. Кстати в Ютубе есть видео с одного из его выступлений когда он проводит голосование кто будет за него голосовать если он будет выдвигать себя в президенты . Весь зал поднял руки а он рассмеялся и говорит да вы все нафиг с ума сошли какой из меня президент люди думайте что вы делаете 🙋🙋🙋его обращение было в пустоту 😂😂😂
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Вовке нужно У. Черчилля почитать: "Чтобы заниматься политикой нужно иметь кожу как у носорога"(с)
Ну это в добавок к профильному образованию, знанию хотя бы двух иностранных языков , ну и самое главное - опыту...
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Че та мне кажется Зеленский победил не благодаря СМИ, а вопреки. Даже Цензор против него "топил"
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Сми управляется ,а народ всегда против управления
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Вы несправедливы. Здесь присутствуют(среди форумчан) разные мнения. Даже я, представитель другой страны выслушиваюсь с уважением.
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Не хіба Цензор, а й "1+1" нещадно його топив, 112-й канал, ньюсван. Навіть графіки є в інтернеті. Ой, блін, перепутав. То це не проти діючого топили, а проти колишнього. 😖 Вже хоча не молов таку дурню. Гидко.
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так зебіл же...
Чи не перша ознака зебіла - брехня. Нагла і цинічна.
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Я тебе больше скажу он победил вопреки разуму логике и инстинкту самосохранения .он мля гений в сравнении с теми кто за него голосовали. Кстати в Ютубе есть видео с одного из его выступлений когда он проводит голосование кто будет за него голосовать если он будет выдвигать себя в президенты . Весь зал поднял руки а он рассмеялся и говорит да вы все нафиг с ума сошли какой из меня президент люди думайте что вы делаете 🙋🙋🙋его обращение было в пустоту 😂😂😂
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Та ладно! Попробуй иметь столько выдержки при такой атаке журналюг! Хорошо держится и отвечает.Посмотрим на дела! Лично я его недолюбливаю только за медрефрму оставленную от Супрун!
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а на дела ты сколько будешь смотреть - лет 50? как бы за 4 месяца дел он уже достаточно натворил, хотя чтобы понять, что он дел натворит умному человеку не обязательно было его избирать президентом
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Хотя бы до конца года! Очень трудно построить свою команду, скоординировать и направить. Как это у военных называется? Злагодження?
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стоїть в очах німим питанням
це слово Зрада?
Фініш?
( чи пи..дець)
втім...
що чекать від "зрадо..обів"-
в очах печаль-
у сраці -путіна кінець.. Зеленський зарано почав нервувати і нападати на медіа, - головний редактор НВ Сич - Цензор.НЕТ 8221
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На критике держится свобода слова,а конституция то таке ее обходят когда нужно
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НВ - это ньюз ван? так на него не только Зеленский, но и патриоты бочку катят..
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я и не слышал про новое время.
А может новая газета из либеральных сми раши Зеленський зарано почав нервувати і нападати на медіа, - головний редактор НВ Сич - Цензор.НЕТ 4874
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НВ - Это журнал с многолетней историей, я даже не думала, что есть люди, которые о нём не знают. Он есть и в электронном виде, можете найти в интернете.Называется Новое время. Выходит уже не первое десятилетие.
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Журнал выходит в двух вариантах, на русском и украинском языках.
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Беня и гражданин Украины иначе петручио его не поставил бубернатором Днепра
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Вовке нужно У. Черчилля почитать: "Чтобы заниматься политикой нужно иметь кожу как у носорога"(с)
Ну это в добавок к профильному образованию, знанию хотя бы двух иностранных языков , ну и самое главное - опыту...
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Ну, если этот Сыч тоже приложился к трав Зеленский рано начал нервничать и нападать на медиа, - главред НВ Сыч - Цензор.НЕТ 335 ле Пороха, то желаю, чтобы его поскорее закрыли. Ибо нефиг. Зебилы должны огрести по полной
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що-що, але НВ був нейтральним. Наїзжав на всіх в однаковій мірі.

Якщо хочеш дізнатися детальніше - то почитай тут же в блогах такого автора, як Сергій Фурса. Він з тої команди.
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Я ось одного не можу зрозуміти. Якщо українська преса така чесна і незалежна, чому вона боїться пресу російську - проплачену і пропагандистську? Чому не пускає до себе російських журналістів-пропагандистів для того, щоб виветі їх на чисту воду? Це ж так просто - сказати правду в очі.
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Наши писаки тока по скандалам и по понтам. Они не на воду чистую выведут роспропагандонов, а в гнилом болоте утопят Украину, образно, конечно, говоря.
Вона, Мендель, наглого писаку урезонила, так пистешь стоит на всю ивановскую: свабоду слова,типа, давят.
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Урєзоніла? Відштовхнула, дебіле... тьху ти, зебіле.
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Точно, шо Быченко... Лучше бы ты Бычарой звался...
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цылих 5 слів ПЕСик протявкав.. прогрес у шарікових
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Нах тратити час на кацапів? Заборона і ігнор. А ти хочеш - виводь там на чисту воду будь кого.
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Чому вони кожен день "виводять на чисту воду" Ковтуна, Охріменко, Трюхана ... І вся Україна дивиться. Де українська ответка?
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У рашен прессы одни отмазки и вранье...с ними бесполезно вести диалог
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Да вы и мертвого *******, мастера художественного слова. Интеллекта ноль, способности к анализу - два ноля, чувства такта - одни нули..., но амбиции, шо пестец.
Жаль, шо вашего этого Андрушко охрана наследства не лишила. И воно ще пистить, там шось...
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Не знаю, чи прийде в голову комусь задати Зеленському наступне питання. Якщо ще є можливість передати якомусь журналістові, до якого ще не дійшла черга запитань, був би вдячний.
Для Володимира Олександровича однією з причин, що спонукає його покінчити з війною, є загибель наших військових на передовій. І кожного дня йому про це звітує головнокомандуючий.
Але кожного дня в Україні в ДТП гине набагато більше людей ніж на фронті. Чи звітує йому Аваков кожного ранку про кількість смертей на дорогах і чи не доцільніше було б зайнятися цією проблемою як більш значущою і в плані демографії і просто в розумінні людяності?
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Ну вы сравнили х.. с пальцем! Войну и повседневную жизнь.
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"Український тиждень" - єдине нормальне і варте уваги професійне аналітичне видання на політичну тематику в Україні. Власник - австрійська компанія. Завдяки цьому журнал може дозволити собі бути незаангажованим. Для Зелі це теж - іноземні агенти?! Параноїк недолугий!
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За рекламу своего ресурса сказал бы спасибо .
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Зеленский рано начал нападать на медиа? Значит, пусть пророссийская медиа империя Медведчука, созданная при попустительстве Порошенко, спокойно работает в Украине?


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А ці недобиті під час Коліївщини дуже не ******* питань, які можуть їх поставити в незручний стан...
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Это Сыч раньше был главным редактором журнала "Корреспондент", когда он принадлежал порошенко.
Затем, уже во время Майдана, порошенко быстренько продал его сергею курченко, тому самому.
Поэтому Сыч, скорее всего, порошенковский подпевала
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важко сказати..
НВ вже часто не слухаю..

занадто багато ліберастичних і російськомовних передач..
таке вражіння,що вся ліберастична піда..асня з расєї емігрувала в НВ...
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Ну что же,Сыч - фейсбучный клоун и верный пес Порошенко, - все знают. НВ - зловонная труба созданная руками Порошенко вместо "Радио Эра". А самого маниакально мстительного Порошенко граждане Украины недавно выгнали с должности гаранта Конституции Украины ибо лгать, мстить и путать управление страной с собственным бизнесом не предусмотрено Конституцией, - в ней совсем другие ценности и приоритеты.
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