 Зеленський зарано почав нервувати і нападати на медіа, - головний редактор НВ Сич

Про це на своїй сторінці в Facebook написав головний редактор "Нового времени" Віталій Сич, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні під час своєї пресконференції, на мій подив, Президент Володимир Зеленський не вперше розкритикував НВ. Зеленський сказав, що НВ володіє чех Томаш Фіала, і допустив, що потрібно заборонити іноземцям володіти медіа в Україні. Тобто Ахметову, Льовочкіну і Коломойському можна, а Ньюзвік, Форбсу і Фіалі не можна. Якщо це станеться, Україна стане в один ряд із Росією, де параноїдальні пошуки агентів впливу Заходу привели до заборони участі іноземців у ЗМІ", - зазначив журналіст.
"Я розумію, що неприємно читати і слухати про себе критику. Але це невід'ємна частина роботи президента в будь-якій демократичній країні. Багато в чому завдяки свободі слова і нещадній критиці попереднього президента Петра Порошенка і його оточення - в тому числі і нами - Зеленський власне і став президентом з результатом в 73%. Переміг він і завдяки тому, що півроку зі своїм серіалом не сходив з екранів телеканалу 1+1, яким володіє бізнесмен Ігор Коломойський. Президент цікавився, який паспорт/паспорти у Коломойського? Він може бути подивований, коли дізнається відповідь. Може вийти, що він переміг на виборах завдяки чималому вкладу медіа, яким володіє іноземний громадянин", - підкреслив головний редактор НВ.
"Мені здається, президент Зеленський зарано почав нервувати і нападати на медіа. Адже він працює президентом лишень кілька місяців. Попереду ще чотири непростих роки. Попри цей не перший випад, ми залишаємося повністю відкритими для членів команди Зеленського як у виконавчій владі, так і в парламенті. Ми не будемо ображатися і будемо відзначати успіхи і досягнення Президента і його команди. І ми, звичайно ж, продовжимо критикувати і робити розслідування, подобається це комусь чи ні. Право на свободу слова нам поки що дає Конституція", - резюмує Сич.
Чи не перша ознака зебіла - брехня. Нагла і цинічна.
це слово Зрада?
Фініш?
( чи пи..дець)
втім...
що чекать від "зрадо..обів"-
в очах печаль-
у сраці -путіна кінець..
А может новая газета из либеральных сми раши
https://nv.ua/
та ще й платний
нах.
Ну это в добавок к профильному образованию, знанию хотя бы двух иностранных языков , ну и самое главное - опыту...
Якщо хочеш дізнатися детальніше - то почитай тут же в блогах такого автора, як Сергій Фурса. Він з тої команди.
Вона, Мендель, наглого писаку урезонила, так пистешь стоит на всю ивановскую: свабоду слова,типа, давят.
Жаль, шо вашего этого Андрушко охрана наследства не лишила. И воно ще пистить, там шось...
Для Володимира Олександровича однією з причин, що спонукає його покінчити з війною, є загибель наших військових на передовій. І кожного дня йому про це звітує головнокомандуючий.
Але кожного дня в Україні в ДТП гине набагато більше людей ніж на фронті. Чи звітує йому Аваков кожного ранку про кількість смертей на дорогах і чи не доцільніше було б зайнятися цією проблемою як більш значущою і в плані демографії і просто в розумінні людяності?
Затем, уже во время Майдана, порошенко быстренько продал его сергею курченко, тому самому.
Поэтому Сыч, скорее всего, порошенковский подпевала
НВ вже часто не слухаю..
занадто багато ліберастичних і російськомовних передач..
таке вражіння,що вся ліберастична піда..асня з расєї емігрувала в НВ...