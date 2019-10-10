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 Політика України
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Все про:Зеленський (3110) політика (468)

 Українські політики - моє найбільше розчарування. Їх не можна виправити, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що його найбільшим розчаруванням на посаді є українські політики.

Про це він заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільше розчарування, яке є з першого дня, і я в ньому живу - це люди з політичним середовищем. Люди, які були в політиці, обіймали різні посади, були нібито чесні. Сам формат їхньої поведінки - кажу одне, роблю інше, виходять і домовляються з кимось іще... Краще набирати людей не з політики, які робитимуть помилки, але ви не будете в них розчаровані. Тому що помилку виправити можна, а таких людей, яких я бачу, виправити не можна. Це інше середовище, інша ментальність", - сказав Зеленський.

Дивіться також: Зеленський розповів про тиск на "слуг народу" в Раді: "Завтра вашу тещу посадять". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153280
 
   
 Топ коментарі
 
Коротко об итоге дня - «Каких пресс-конференций, б-дь, вам ещё не хватает?!!!» (с) Украинские политики – мое самое большое разочарование. Их нельзя исправить, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9990
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Клоуны теперь самое большое разочарование лохов 😂😂😂
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все люди как свечи - одни для тепла и света... а другие в ж*пу
(пардон)
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Коротко об итоге дня - «Каких пресс-конференций, б-дь, вам ещё не хватает?!!!» (с) Украинские политики – мое самое большое разочарование. Их нельзя исправить, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9990
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какой народ, такие и политики. Ничего удивительного не сказал..
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из женщин
женский нарид во всем виноват
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Клоуны теперь самое большое разочарование лохов 😂😂😂
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Не хвилюйтеся, Володимир Олександрович!
Якщо так і далі піде- скоро будете засідати в Госдумє РФ.
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зависати на стовпі він буде, а не засідати
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Нужна 6 партия угля из Колумбии...
Что бы они думали как ты...наш солнцеликий великан...отец нации и осановитель войн!))))
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знакомо царь хороший бояре плохие . таки как в кацапии не получится
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Сміливо! Признав, що не політик! Тепер потрібен другий крок - визнати, що таки комік. І третій - вирішальний - піти з політики у шоу-бізнес. В тоді не буде розчарування і у нього самого, і у політиків, в головне - у країни.
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Гыыыы, к концу дня Зеленский таки загнал сою. Выдохлись полностью.）
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От тільки ти ж свою клоунську кар'єру якраз і зробив на цих політиках. Вже років 15, ще з часів Ющенка, політика завжди була центральною темою всіх "наших вєчєрніх кварталов." Моніка неблагодарна.
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Украинские политики - мое самое большое разочарование. Их нельзя исправить, - Зеленский

..хм... -- допустим, Юля Тимошенко -- пошла б актриской на клоунаде работать -- просто так -- с нуля. Шо б она сразу сказала бы? : Украинские комики - мое самое большое разочарование. Их нельзя исправить!
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Пане Bandera Rosa , у вас завжди вишукані коменти , ваш стиль витончений, довершений , ,читати їх задоволення .З повагою, Парасолька )
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Взаимообразно, Пані Тата Парасолька! *) ...но, когда болит -- не соврёшь...
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Ой, ну как алмаз в куче дерьма.

И тут я вспомнил Пинка Флойда - Сияй, безумный алмаз.
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Когда Сева Новгородцев на ВВС рассказывал про эту группу он говорил о ней как о человеке,
у Пинка Флойда
Наверное потому что группу назвали в честь какого-то музыканта Пинка.
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были такие исполнители джаза Пинк Андерсон и Флойд Каусин
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Да, вспомнил, он так говорил.
И я это услышал еще в 1980-м.
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А в этом сюжете Моника набивает себе цену заявляя что она еще девственна и что мужчины вокруг грубы и жадны. интересно, когда она у них на корпоративах работала, у нее не было возможности понять как устроен мир наживы и чистогана
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Погані політики кажуть одно роблять інше.
Не будь як поганий політик! Будь як Вовачка: кажи уйню і роби уйню!
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Ну что ж, что есть, то есть. А теперь время. Уходить.
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Самое большое разочарование - клоун из ширпотребного и сомнительного заведения стал Президентом Украины....
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Есть хорошие политики,
Есть плохие,
Есть политики-дерьмо,
И
Есть политик Зеленский...
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Украине предстоит очень тяжёлый путь, очень тяжёлый подъём.
Нельзя Украине сейчас брать на свои плечи, того кто не хочет подниматься с Украиной, и тащить его на своих плечах.
Тяжёлый подъём с неподъёмным Крымом, с разорённым Донбассом.
С Донбассом в котором озверевшая толпа била украинцев, срывала Украинские флаги, водила украинских солдат по улицам городов Донбасса, и с этим народом вы хотите подняться в верх.
Который будет заседать в Раде и которым дать особый статус.
Вы все будете выбирать, а они будут иметь квоту, и тормозить все, это гиря на шеи, и на руках и на ногах.
Это надо скинуть и пойти в тяжёлый путь.
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Зеленский постоянно чешет нос. Постоянно.
Гм... Что бы это значило...
(C)
@LugaBeg
🤔
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Довели пробежки носом по белой дорожке.
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Нужен закон о сроке пребывания у власти и депутатства не более двух сроков! Чтобы не перелазили из меров в депутаты, из депутатов в министры, из генералов в директора! Идля местных чиновников тоже! Они гадят по местам более чем в Киеве!
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моє чергове розчарування це 73% довпойопів що привели до влади чергове чмо
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То же самое скажут скоро и про Зеленского! Он же в политике! Думаю, что 96 (именно) кварталу пора собирать уже наработки на новый троллинг новых политиков. Опять папередники не в дугу!
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я всех вас выведу из жопы
сказал с экрана президент
а на душе росла тревога
а есть ли там вне жопы жизнь (с) ???
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Правильно!!!! Поэтому ПУТИН!!!!! НеЗААнгажированный политик!!!! Трамп!!! Пусть теперь Украиной управляют!!!
Я правильно понял???!!!
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не пыли..Бодя и Потя - два карифана.)) это, канешна, новые лица..
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Нашли кремлёвские идиоты дуркуватого клоуна который всё никак не устроит капитуляцию и не назначит выборы на оккупированном Донбассе под дулами родных российских автоматов, и с нашим оккупационным законом о выборах, без украинских законов , ментовки, партий , наблюдателей, даже без территории и границы Украины...И конечно наши местные серьёзные братки и воры в законе при этом точно выиграют на этих якобы украинских по сути наших кремлёвских выборах. Заявил о выборах в оккупированной "лугандонии" сбежавший в паРашу кровавый - ЗЭК -Иуда.
А вот пускай этот нерешительный клоун попробует выиграть выборы как ранее выиграл их я. При украинских Законах, с украинскими ментами, при украинских партиях с их наблюдателями, без оккупантов и братки мои были без автоматом а только все с короткостволами и то под полой. И я в такой сверхсложной тяжёлой ситуации убедительно победил и стал ..резидентов кремля, за меня тогда проголосовали и даже не на оккупированном братской Россией Донбассе аж 110% местного быдла, и даже немножко больше чем всех зарегистрированных избирателей. А этому не смышлёному клоуну устроили буквально все тепличные условия а он никак не может капитуляцией и выборами уничтожить Украину как государство, и сделать её нашей кацапской колонией. Нет у него примитивного клоуна моей ЗЭКовской железной хватки горько посетовал сбежавший ЗЭК - Иуда.
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Саме велике розчарування українського народу - чотири рази відкосивший клоун, який став преЗЕдентом!!!
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Этой пресс-конфереецией Зеленский лишний раз дает порохоботам повод обгадить их портки и все комменты.
Аж зубами скрипят от злости, потому что порошенко никогда так доверительно с людьми не разговаривал: он считает себя небожителем, не зря же и иконы в виде своих портретов держит в своей церквушке.
И еще приказывал охране: "Гражданских - отсечь!"
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А наше, ти, Зеленський. Хоча ти не мій вибір, але я думав "А раптом він щось зможе?".
Не зміг, Тільки погіршив ситуацію у всіх сферах державного керування.
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