 Українські політики - моє найбільше розчарування. Їх не можна виправити, - Зеленський

Про це він заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Найбільше розчарування, яке є з першого дня, і я в ньому живу - це люди з політичним середовищем. Люди, які були в політиці, обіймали різні посади, були нібито чесні. Сам формат їхньої поведінки - кажу одне, роблю інше, виходять і домовляються з кимось іще... Краще набирати людей не з політики, які робитимуть помилки, але ви не будете в них розчаровані. Тому що помилку виправити можна, а таких людей, яких я бачу, виправити не можна. Це інше середовище, інша ментальність", - сказав Зеленський.
все люди как свечи - одни для тепла и света... а другие в ж*пу
(пардон)
женский нарид во всем виноват
Якщо так і далі піде- скоро будете засідати в Госдумє РФ.
Что бы они думали как ты...наш солнцеликий великан...отец нации и осановитель войн!))))
..хм... -- допустим, Юля Тимошенко -- пошла б актриской на клоунаде работать -- просто так -- с нуля. Шо б она сразу сказала бы? : Украинские комики - мое самое большое разочарование. Их нельзя исправить!
И тут я вспомнил Пинка Флойда - Сияй, безумный алмаз.
у Пинка Флойда
Наверное потому что группу назвали в честь какого-то музыканта Пинка.
И я это услышал еще в 1980-м.
Не будь як поганий політик! Будь як Вовачка: кажи уйню і роби уйню!
Есть плохие,
Есть политики-дерьмо,
И
Есть политик Зеленский...
Нельзя Украине сейчас брать на свои плечи, того кто не хочет подниматься с Украиной, и тащить его на своих плечах.
Тяжёлый подъём с неподъёмным Крымом, с разорённым Донбассом.
С Донбассом в котором озверевшая толпа била украинцев, срывала Украинские флаги, водила украинских солдат по улицам городов Донбасса, и с этим народом вы хотите подняться в верх.
Который будет заседать в Раде и которым дать особый статус.
Вы все будете выбирать, а они будут иметь квоту, и тормозить все, это гиря на шеи, и на руках и на ногах.
Это надо скинуть и пойти в тяжёлый путь.
Гм... Что бы это значило...
(C)
@LugaBeg
🤔
сказал с экрана президент
а на душе росла тревога
а есть ли там вне жопы жизнь (с) ???
Я правильно понял???!!!
А вот пускай этот нерешительный клоун попробует выиграть выборы как ранее выиграл их я. При украинских Законах, с украинскими ментами, при украинских партиях с их наблюдателями, без оккупантов и братки мои были без автоматом а только все с короткостволами и то под полой. И я в такой сверхсложной тяжёлой ситуации убедительно победил и стал ..резидентов кремля, за меня тогда проголосовали и даже не на оккупированном братской Россией Донбассе аж 110% местного быдла, и даже немножко больше чем всех зарегистрированных избирателей. А этому не смышлёному клоуну устроили буквально все тепличные условия а он никак не может капитуляцией и выборами уничтожить Украину как государство, и сделать её нашей кацапской колонией. Нет у него примитивного клоуна моей ЗЭКовской железной хватки горько посетовал сбежавший ЗЭК - Иуда.
Аж зубами скрипят от злости, потому что порошенко никогда так доверительно с людьми не разговаривал: он считает себя небожителем, не зря же и иконы в виде своих портретов держит в своей церквушке.
И еще приказывал охране: "Гражданских - отсечь!"
Не зміг, Тільки погіршив ситуацію у всіх сферах державного керування.