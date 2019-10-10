 Нині на Донбасі майже "Придністров'я", тільки у нас ще й стріляють, - Зеленський

Про це він розповів під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський підкреслив, що дуже не хотів би, щоб конфлікт на Донбасі був "замороженим", не хоче, щоб в Україні "була Абхазія або Придністров'я".
"Я не можу вам гарантувати на 100%, що цього не станеться. Тому що зараз – чесно - нині так і є. Нині у нас на Донбасі Придністров'я. Відносин немає, гуманітарна місія якась є. Єдине, що відрізняє нас від Придністров'я чи Абхазії - це те, що лунають постріли", - сказав Зеленський.
"Якщо немає відносин, і ми не визнаємо, що ця територія окрема - це і є Придністров'я", - додав президент.
2 Надо пойти на митинг и выгнать Зеленского в Ростов (это будет не сразу, но тоже можно).
3 Фиг его знает, чего-нибудь придумаем))))
Можно смеяться?
Росія не стане виводити війська зі створених нею «ДНР-ЛНР», бо це основа їхнього існування. Після виведення військових формувань «республіки» швидко впадуть, бо озброєні Росією люди є «хребтом» цих псевдоутворень. Та й абсолютний російський вплив на Сході України буде втрачено. Таке виведення для РФ рівнозначне припиненню антиукраїнської авантюри та визнанню свого геополітичного провалу. Чому Зеленський та його радники вирішили, що Путін на це погодиться? Для таких висновків немає жодних підстав.
Варто придивитися, що становить собою донбаська армія чи угруповання ЗС Російської Федерації. Це 1-й і 2-й армійські корпуси «ДНР» і «ЛНР», які підпорядковуються безпосередньо штабу Південного військового округу російських Збройних сил у місті Ростов-на-Дону. Це типові колоніальні армійські формування, де рядовий склад вербують із місцевого населення, а всі офіцерські посади в руках військових метрополій.
Ігор Лосєв
https://tyzhden.ua/Columns/50/236436
Тут надо заметить что несмотря на то что он это не скрывал жители Золотого за него проголосовали?
Поэтому доктор сказал отвод значит отвод.
-давайте!
-ок, договорились!
-тра-та-та!
-вы стреляете!
-да, мы хотим еще внеблоковый статус для украины.
-и вы перестанете стрелять?
-да.
-хорошо!
-тра-та-та!
-вы снова стреляете?
-и еще отмены томоса, об автокефалии и полного признания патриархата РПЦ.
-это все?
-да
-ну, хоро...
-тра-та-та...
Будут сопротивляться.
Вчера я внимательно почитала впечатления ветеранов после их встречи с Вавой. Наиболее полно и выпукло получилось у Victor Tregubov. И вот у него я увидела фразу, очень точную: «квн-щик никогда не переиграет кгб-шника», ее Виктор сказал нанобуонапарте в лицо. На что получил ответ: «Дайте мне шанс».
И мне очень, очень жаль, что никто не продолжил тему и не спросил: «А что, если нет? Что, если ты просрешь свой шанс с треском? Что будет ПОСЛЕ ЭТОГО?»
То, что Вава поймал звізду после освобождения заложников, уже очевидно. Как становится очевидным и то, что противостояние Вава vs Вова он именно так и рассматривает, как разминку капитанов команд в КВН, или как боксерский спарринг, не видя за этим войны имперской махины и Украины. Многовековых попыток империи подчинить и растворить без остатка эту непокорную страну.
И не понимает, что в случае утраченного им шанса у Украины уже может не быть возможности отойти, перегруппироваться, потренироваться еще и снова выйти в ринг. Некому будет выходить в ринг, да и вместо ринга будет выжженная земля с воронками от снарядов. Я уже не говорю о том, что тренеры могут посмотреть на это дело, покрутить пальцем у виска, плюнуть и уйти, оставив ********* выгребать самим.
Все разгромные поражения начинаются с одной главной ошибки, с того, что сама возможность поражения не рассматривается, этот вариант развития событий отметается как невозможный в принципе. В то время как этот вариант должен рассматриваться с таким же тщанием, как и вариант победный, и должны прорабатываться пути возможного отхода с последующим восстановлением.
А чтобы он рассматривался, нужно слушать всех специалистов, даже нелояльных к твоему императорскому величеству, а не только своих квартальных лизоблюдов, собирать отовсюду и от всех информацию по крупицам, анализировать, вертеть со всех сторон, только тогда можно стать гибким в принятии решений, маневренным, бить на упреждение, держа при этом в уме пути отступления. Всегда помнить о том, что ты можешь проиграть, ибо враг твой не дурак, он силен и опасен, он ждет, когда ты подставишься.
И выковырнуть наконец звізду из желтого лобика.
А когда вместо этого мантры «просто верьте», никакой озвученной внятной стратегии, одни лишь голые рефлексии, ужимки и шапкозакидательство - это полная и беспросветная задница. Кто бы еще это донес до потешного полководца.
Завдяки "формулі Штайнмаєра" Путін хоче легітимізувати місцеву владу "ЛНР" і "ДНР" , щоб Росія не виступала стороною конфлікту з Україною. Про це в ефірі "Прямого" сказав колишній заступник міністра юстиції України Гія Гецадзе.
"На мою думку, зараз головною метою Путіна є вирішення ситуації таким чином, щоб Росія не вважалася стороною конфлікту в Україні. Відповідно, Кремль хоче зробити сторонами конфлікту представників окупаційної влади "ДНР" і "ЛНР". Для цього потрібно легітимізувати місцеву владу в ОРДЛО хоча б на початковому етапі місцевого самоврядування", - сказав він.
Гецадзе також зазначив, що "формула Штайнмаєра" є не точною й не підходить країнам, які стали жертвами російської агресії. "Зазвичай подібні "формули" є точними, а у пана Штайнмаєра, на жаль, немає деталей, тому це не "формула". Для тих держав, на які напала Росія, може бути лише одна формула: "Росія - окупант, Путін - злочинець". Іншого варіанту бути не може", - наголосив політик.
Зокрема Гецадзе наголосив на неприйнятності діалогу з самопроголошеними республіками та визнання їх стороною конфлікту.
"Не можна допустити, щоб ми розмовляли з представниками "ЛНР" і "ДНР" як зі стороною конфлікту. Тільки РФ є стороною конфлікту з Україною. Зрозуміло, що ситуація в Україні є "головним болем" для Європи, але цей біль створили не ми, а Росія. Тому, саме Кремль повинен виступати в ролі сторони конфлікту", - зазначив колишній заступник міністра юстиції.
Крім того, Гецадзе підкреслив, що про амністію бойовикам можна буде говорити лише тоді, коли на окупованих територіях Донбасу не буде російських військ.
"Якщо відбудеться повна деокупація наших територій, підуть російські війська, і лише після цього Україна буде приймати рішення з приводу того, кому надавати амністію, а кому - ні. Амністія - це виключно українська справа, яка не повинна регулюватись міжнародними договорами", - сказав політик.
https://prm.ua/rosiya-okupant-putin-zlochinets-inshoyi-formuli-buti-ne-mozhe-getsadze/
сегодня уже есть погибший среди защитников Украины...
Нельзя Украине сейчас брать на свои плечи, того кто не хочет подниматься с Украиной, и тащить его на своих плечах.
Тяжёлый подъём с неподъёмным Крымом, с разорённым Донбассом.
С Донбассом в котором озверевшая толпа била украинцев, срывала Украинские флаги, водила украинских солдат по улицам городов Донбасса, и с этим народом вы хотите подняться в верх.
Который будет заседать в Раде и которым дать особый статус.
Вы все будете выбирать, а они будут иметь квоту, и тормозить все, это гиря на шеи, и на руках и на ногах.
Это надо скинуть и пойти в тяжёлый путь.
Приднестровье не граничит с рашкой!
И если бы Молдова не вела "торговлю на крови" (как понятие), и договорилось бы с Украиной о блокаде - то приднестровье бы сдохло еще в 90х!!!!!!