 Нині на Донбасі майже "Придністров'я", тільки у нас ще й стріляють, - Зеленський

Про це він розповів під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський підкреслив, що дуже не хотів би, щоб конфлікт на Донбасі був "замороженим", не хоче, щоб в Україні "була Абхазія або Придністров'я".

"Я не можу вам гарантувати на 100%, що цього не станеться. Тому що зараз – чесно - нині так і є. Нині у нас на Донбасі Придністров'я. Відносин немає, гуманітарна місія якась є. Єдине, що відрізняє нас від Придністров'я чи Абхазії - це те, що лунають постріли", - сказав Зеленський.

"Якщо немає відносин, і ми не визнаємо, що ця територія окрема - це і є Придністров'я", - додав президент.

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