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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (3110) Придністров'я (161) Донбас (13270)

 Нині на Донбасі майже "Придністров'я", тільки у нас ще й стріляють, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі вже відбувся "Придністровський варіант", тільки там ще й стріляють.

Про це він розповів під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський підкреслив, що дуже не хотів би, щоб конфлікт на Донбасі був "замороженим", не хоче, щоб в Україні "була Абхазія або Придністров'я".

"Я не можу вам гарантувати на 100%, що цього не станеться. Тому що зараз – чесно - нині так і є. Нині у нас на Донбасі Придністров'я. Відносин немає, гуманітарна місія якась є. Єдине, що відрізняє нас від Придністров'я чи Абхазії - це те, що лунають постріли", - сказав Зеленський.

"Якщо немає відносин, і ми не визнаємо, що ця територія окрема - це і є Придністров'я", - додав президент.

Також читайте: "Питання Криму обов'язково порушу на зустрічі в "нормандському форматі"", - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153277
 
 
 Топ коментарі
 
Просто передвинули грвницу.
Можно смеяться?
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-давайте мы забудем про крым а вы не будете стрелять?
-давайте!
-ок, договорились!
-тра-та-та!
-вы стреляете!
-да, мы хотим еще внеблоковый статус для украины.
-и вы перестанете стрелять?
-да.
-хорошо!
-тра-та-та!
-вы снова стреляете?
-и еще отмены томоса, об автокефалии и полного признания патриархата РПЦ.
-это все?
-да
-ну, хоро...
-тра-та-та...
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это цитаты из программы "рассмеши Комика" или включился какой-то неизвестный канал?!
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Висновок вірний, однак шляхи виходу із ситуації фуфло.
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Сюда список нефуфловых шагов, только реальных?
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1 Сначала надо нажраться (с этим петики быстро справятся).
2 Надо пойти на митинг и выгнать Зеленского в Ростов (это будет не сразу, но тоже можно).
3 Фиг его знает, чего-нибудь придумаем))))
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нехер во власть лезть, а потом советы спрашивать. К хирургу сходи который советы у пациентов спрашивает
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Просто передвинули грвницу.
Можно смеяться?
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Это зависит от Украины, или все-таки от *****?
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Якби пан президент був послідовним і знав реальну ситуацію та адекватно її розумів, то визнав би, що вибори в ОРДіЛО неможливі в принципі. Там можлива лише комедія «виборів», що цілком влаштовує Кремль.
Росія не стане виводити війська зі створених нею «ДНР-ЛНР», бо це основа їхнього існування. Після виведення військових формувань «республіки» швидко впадуть, бо озброєні Росією люди є «хребтом» цих псевдоутворень. Та й абсолютний російський вплив на Сході України буде втрачено. Таке виведення для РФ рівнозначне припиненню антиукраїнської авантюри та визнанню свого геополітичного провалу. Чому Зеленський та його радники вирішили, що Путін на це погодиться? Для таких висновків немає жодних підстав.
Варто придивитися, що становить собою донбаська армія чи угруповання ЗС Російської Федерації. Це 1-й і 2-й армійські корпуси «ДНР» і «ЛНР», які підпорядковуються безпосередньо штабу Південного військового округу російських Збройних сил у місті Ростов-на-Дону. Це типові колоніальні армійські формування, де рядовий склад вербують із місцевого населення, а всі офіцерські посади в руках військових метрополій.

Ігор Лосєв
https://tyzhden.ua/Columns/50/236436
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тогда не садись за стол и не ежь пирожок от кацапии, а начинай уже что то делать для Украины с украинцами, и желательно не только словами
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это цитаты из программы "рассмеши Комика" или включился какой-то неизвестный канал?!
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Тому Зєля пропонує відвести ВСУ на межі адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей, в надії що щасливі і вдячні кацапи не стрілятимуть.
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Он честно говорил что где то посередине.
Тут надо заметить что несмотря на то что он это не скрывал жители Золотого за него проголосовали?
Поэтому доктор сказал отвод значит отвод.
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Можливо, ті жителі саме й хотіли потрапити в зону окупації, і щоб Україна платила б їм належні соціальні виплати включно з зарплатою за роботу на орків. Знаєш, і таке не виключено... Можливо, не у всіх (судячи з того, що за зебілів та зажопів з ригами голосувати там близько 80%); але - масово...
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А шо, молдова тоже и пенсии, и электроэнергию халявную в приднестровье переганяет?
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-давайте мы забудем про крым а вы не будете стрелять?
-давайте!
-ок, договорились!
-тра-та-та!
-вы стреляете!
-да, мы хотим еще внеблоковый статус для украины.
-и вы перестанете стрелять?
-да.
-хорошо!
-тра-та-та!
-вы снова стреляете?
-и еще отмены томоса, об автокефалии и полного признания патриархата РПЦ.
-это все?
-да
-ну, хоро...
-тра-та-та...
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После передачи привета расстрелянным в Бабьем Яру, шутеечка про эбонитовые палочки беркута уже не кажется циничной или аморальной.
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"Бабін Яр там, красивая у вас риторика, передайте всем кто там погибли привет"
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приблизно о 15:06, точна цитата - "Бабін Яр там, красивая у вас риторика, передайте всем кто там погибли привет
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Зеленский перед пресс-марафоном с журналистами. Отдает смартфон охраннику и предупреждает: "Позовите, если мать, жена или ребенок позвонит" ... И это Глава Государства и Главнокомандующий, страны которая 5 лет в состоянии войны имеет такие приоритеты! Вову не волнуют звонки из Генштаба Украины?!
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ты исключаешь вариант, что у Зеленского, кроме сматфона, есть при себе специальный девайс для связи с Генштабом?
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на чем основано твое исключение? на личных убеждениях?
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"я просто знаю" - ааааааха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Это жесть! Можешь свое "я просто знаю" себе в ср*ку засунуть. Это не доказательство.
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Я евреев хорошо знаю, у них таки да, семья у них на первом месте, на втором бабки, а все остальное на третьем.
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Моника если ты думаешь что они поумнели и больше тебе не верят ты ошибаешься они с тобой навсегда твои 73 процента 🙋
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Олена Монова

Вчера я внимательно почитала впечатления ветеранов после их встречи с Вавой. Наиболее полно и выпукло получилось у Victor Tregubov. И вот у него я увидела фразу, очень точную: «квн-щик никогда не переиграет кгб-шника», ее Виктор сказал нанобуонапарте в лицо. На что получил ответ: «Дайте мне шанс».
И мне очень, очень жаль, что никто не продолжил тему и не спросил: «А что, если нет? Что, если ты просрешь свой шанс с треском? Что будет ПОСЛЕ ЭТОГО?»
То, что Вава поймал звізду после освобождения заложников, уже очевидно. Как становится очевидным и то, что противостояние Вава vs Вова он именно так и рассматривает, как разминку капитанов команд в КВН, или как боксерский спарринг, не видя за этим войны имперской махины и Украины. Многовековых попыток империи подчинить и растворить без остатка эту непокорную страну.
И не понимает, что в случае утраченного им шанса у Украины уже может не быть возможности отойти, перегруппироваться, потренироваться еще и снова выйти в ринг. Некому будет выходить в ринг, да и вместо ринга будет выжженная земля с воронками от снарядов. Я уже не говорю о том, что тренеры могут посмотреть на это дело, покрутить пальцем у виска, плюнуть и уйти, оставив ********* выгребать самим.
Все разгромные поражения начинаются с одной главной ошибки, с того, что сама возможность поражения не рассматривается, этот вариант развития событий отметается как невозможный в принципе. В то время как этот вариант должен рассматриваться с таким же тщанием, как и вариант победный, и должны прорабатываться пути возможного отхода с последующим восстановлением.
А чтобы он рассматривался, нужно слушать всех специалистов, даже нелояльных к твоему императорскому величеству, а не только своих квартальных лизоблюдов, собирать отовсюду и от всех информацию по крупицам, анализировать, вертеть со всех сторон, только тогда можно стать гибким в принятии решений, маневренным, бить на упреждение, держа при этом в уме пути отступления. Всегда помнить о том, что ты можешь проиграть, ибо враг твой не дурак, он силен и опасен, он ждет, когда ты подставишься.
И выковырнуть наконец звізду из желтого лобика.
А когда вместо этого мантры «просто верьте», никакой озвученной внятной стратегии, одни лишь голые рефлексии, ужимки и шапкозакидательство - это полная и беспросветная задница. Кто бы еще это донес до потешного полководца.
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В продовження:




Завдяки "формулі Штайнмаєра" Путін хоче легітимізувати місцеву владу "ЛНР" і "ДНР" , щоб Росія не виступала стороною конфлікту з Україною. Про це в ефірі "Прямого" сказав колишній заступник міністра юстиції України Гія Гецадзе.
"На мою думку, зараз головною метою Путіна є вирішення ситуації таким чином, щоб Росія не вважалася стороною конфлікту в Україні. Відповідно, Кремль хоче зробити сторонами конфлікту представників окупаційної влади "ДНР" і "ЛНР". Для цього потрібно легітимізувати місцеву владу в ОРДЛО хоча б на початковому етапі місцевого самоврядування", - сказав він.
Гецадзе також зазначив, що "формула Штайнмаєра" є не точною й не підходить країнам, які стали жертвами російської агресії. "Зазвичай подібні "формули" є точними, а у пана Штайнмаєра, на жаль, немає деталей, тому це не "формула". Для тих держав, на які напала Росія, може бути лише одна формула: "Росія - окупант, Путін - злочинець". Іншого варіанту бути не може", - наголосив політик.
Зокрема Гецадзе наголосив на неприйнятності діалогу з самопроголошеними республіками та визнання їх стороною конфлікту.
"Не можна допустити, щоб ми розмовляли з представниками "ЛНР" і "ДНР" як зі стороною конфлікту. Тільки РФ є стороною конфлікту з Україною. Зрозуміло, що ситуація в Україні є "головним болем" для Європи, але цей біль створили не ми, а Росія. Тому, саме Кремль повинен виступати в ролі сторони конфлікту", - зазначив колишній заступник міністра юстиції.
Крім того, Гецадзе підкреслив, що про амністію бойовикам можна буде говорити лише тоді, коли на окупованих територіях Донбасу не буде російських військ.
"Якщо відбудеться повна деокупація наших територій, підуть російські війська, і лише після цього Україна буде приймати рішення з приводу того, кому надавати амністію, а кому - ні. Амністія - це виключно українська справа, яка не повинна регулюватись міжнародними договорами", - сказав політик.
https://prm.ua/rosiya-okupant-putin-zlochinets-inshoyi-formuli-buti-ne-mozhe-getsadze/
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"Вава поймал звізду после освобождения заложников, уже очевидно" - Это не так. Просто у него дурная система приоритетов. Он же везде кричит, что для него на первом месте люди (в смысле пленные). Его интересуют встречи в нормандском формате, только чтобы поменять пленных, то что сами эти встречи в остальном будут безрезультатными его не интересует. Ему главное выйти к самолету с пленными, попиарится и пожрать шаурмы. Вот его и водят гбшники как карася на леске.
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От Зе, узнал, что на войне стреляют...
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В одне таке питання,а набуя Україні той Лугандон?
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Территория нужна, сепарское население - нет. Дилемма.
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Набуя тобі та теріторія,ти поїдеш туди жити?
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Зебіл, тут ти неправий, а інший зебіл - правий. Бо контроль над історично визначеною територією - є однією з ознак незалежності держави.
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такое.. если бы да кабы.. но если бы данбасс был приднестровьем.. без снабжение.. десантура и спецура уже курили бы ..))
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и убивают!!!! (слышишь стратег!!! - убивают)
сегодня уже есть погибший среди защитников Украины...
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господин модератор, значит у нас, всякие кремлевские прихвостни тут могут обливать нас помоями , Украину оскорблять и вы не удаляете их комменты, а наши комменты против предателя *********** клована- значит надо удалять? Что, ждете тоже как вован пайку из кремля за заслуги?
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Украине предстоит очень тяжёлый путь, очень тяжёлый подъём.
Нельзя Украине сейчас брать на свои плечи, того кто не хочет подниматься с Украиной, и тащить его на своих плечах.
Тяжёлый подъём с неподъёмным Крымом, с разорённым Донбассом.
С Донбассом в котором озверевшая толпа била украинцев, срывала Украинские флаги, водила украинских солдат по улицам городов Донбасса, и с этим народом вы хотите подняться в верх.
Который будет заседать в Раде и которым дать особый статус.
Вы все будете выбирать, а они будут иметь квоту, и тормозить все, это гиря на шеи, и на руках и на ногах.
Это надо скинуть и пойти в тяжёлый путь.
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Ну от ситуации с Преднестровьям нас отличает то что мы не платим за газ росии для лугандона, а Молдова преднистровский газ оплачивает. Но ничего, Зебил все сделает
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Мир на условиях Кремля, это тихая война с дальнейшей потерей территорий и суверенитета. Но Зеленский забыл, что он не на сцене, а попал к волкам. Печально, когда в историю страны вписываются такие ничтожества и трусы, именно из-за таких Украина постоянно в рабстве.
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Только есть одно ОООООЧЕНЬ БОООЛЬШОЕ НО.......
Приднестровье не граничит с рашкой!
И если бы Молдова не вела "торговлю на крови" (как понятие), и договорилось бы с Украиной о блокаде - то приднестровье бы сдохло еще в 90х!!!!!!
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только в приднестровье никто выборы не собирается проводить
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