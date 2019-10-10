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 Морпіх 36 бригади Юрій Вовк загинув під час ворожого обстрілу в зоні ООС (оновлено)

На Донбасі під час ворожого обстрілу загинув український воїн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

"10 жовтня, під час ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Об'єднаних сил. Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним і близьким загиблого. Обставини з'ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше стало відоме ім'я загиблого бійця.

"У районі проведення операції Об'єднаних сил захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України загинув наш побратим старший матрос Юрій Володимирович Вовк. Сміливим морським піхотинцем і щирим патріотом своєї країни він назавжди залишиться в нашій пам'яті. Весь особовий склад окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Бєлінського військово-Морських Сил ЗС України глибоко сумує і висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника України", - написали в пресслужбі 36 бригади.

Морпіх 36 бригади Юрій Вовк загинув під час ворожого обстрілу в зоні ООС 01

Морпіх 36 бригади Юрій Вовк загинув під час ворожого обстрілу в зоні ООС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153275
 
 
 Топ коментарі
 
главнокомандующему передали?
мож хоть на минуту закроет рот и почтит память Защитника Украины и ее Свободы
найщиріші співчуття родині загиблого Героя...
(Царство Небесне)
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главнокомандующему передали?
мож хоть на минуту закроет рот и почтит память Защитника Украины и ее Свободы
найщиріші співчуття родині загиблого Героя...
(Царство Небесне)
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Вечная и светлая память. Пусть покоится с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования.
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Светлая память воину...надеюсь все-таки, что не зря.
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В жизни ничего зря не бывает, даже ляпнешь глупость, а ведь не зря.
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Скільки можна писати "в зоні"? Бойові операції мають РАЙОН проведення.

Вічна пам'ять всім полеглим за Україну! Смерть рашистським окупантам!
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