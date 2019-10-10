 Головна причина страждань народів Сирії - це зовнішня підтримка режиму Асада, - МЗС про початок військових дій Туреччини

Як передає Цензор.НЕТ, свою позицію МЗС висловило в коментарі, розміщеному на офіційному сайті МЗС.
У коментарі наголошується: "В Україні уважно стежать за початком військової операції збройними силами Туреччини на північному сході Сирії. Хочемо нагадати, що конфлікт у Сирії триває не один рік.
Однією з головних причин неможливості покласти край стражданням народів Сирії є позиція тих країн, які підтримують режим Башара Асада і блокують відповідні рішення Ради Безпеки ООН. Ми очікуємо, що РБ ООН та її члени, за участі всіх заінтересованих сторін, зокрема й Туреччини, розглянуть це питання на анонсованому на сьогодні засіданні та ухвалять рішення, які дозволять вирішувати проблеми безпекового і гуманітарного характеру в міжнародно-правовому полі".
Давай мы им своего Зе отдадим?
1. выбрали Кравчука вместо Чорновола!
2. Выбрали Кучму!
3. Выбирали Януковича!
И поэтому покупкой С-400 вы осуществляете экономическую поддержку "внешней поддержке режима асада"?
В реальности закон "Око за око, зуб за зуб" работает , но не на уровне людей, а на уровне Неба. За все наши пригришения мы несем ответственность в будущем, если мы их не исправили вовремя. Жаль , что мудрые иудеи не понимают таких вещей.
Но если объективно судить : алавиты в Сирии хоть и меньшинство в 10-12% , но по отношению к другим религиозным группам наиболее цивилизованная ... хоть и принято считать шиитов большими фанатиками и схоластами , но очевидный фак , что именно сунитский "Аль-Каида" и сунитский "ИГИЛ" самые маштабные отморозки по результатам , а не в теории . И военный преступник бывший президент Судана тоже сунит .
Я всё к тому, что уход Асада будет означать приход к власти в Сирии больших фундаменталистов и больших отморозков , каковые есть не только в Игиле , но и т.н. "Братьях мусульманах" .
Не зря ведь мир облегчённо вздохнул, когда в самой большой арабской стране демократически победивших "Братьев" свергла по сути военная хунта , но она секулярная и потому гарантирует туризм , археологию и современное развитие своей страны . Ну и главно - жизнь и религиозную терпимость аутохронному народу Египта - коптам-христианам .
Бутрос Гали бывший генсек ООН был коптом-христианином .
Восток - дело тонкое ... и не только Петруха, но оба Вована ... И даже Барак и Дональд ...
В общем-то, Эрдоган мог провести эту операцию и год назад. Однако основные усилия он потратил на ее легитимизацию. Что вполне разумно: важен не только военный результат, но и его политическое закрепление. Эту азбучную истину, к примеру, кремлевская шпана не усвоила до сих пор, рассчитывая лишь на примитивные представления дворовых понятий.
Задача Эрдогана выглядит комплексной: он, безусловно, должен перекрыть доступ к границе курдским формированиям, поставив между ними и территорией Турции на всем протяжении границы лояльную себе власть. Он просто обязан решить проблему возвращения сирийских беженцев домой, так как 4 миллиона человек - крайне тяжелое бремя для турецкой экономики. Европа выплачивает несколько миллардов евро в год на содержание лагерей, но этого мало. Кроме того, лагеря - источник крайне дешевой и практически нелегальной рабочей силы, что существенно подрывает занятость самих турок, особенно в южных провинциях. Наконец, Эрдоган должен раз и навсегда закрыть вопрос с шантажом Путина - ни при каких обстоятельствах он не может дать Асаду выход к границе, пока за Асадом стоит Кремль. В таком случае Турция окажется под реальной угрозой, которую Путин будет пытаться обменять на возвращение к прежним условиям прокладки Турецкого потока в части, касаемой экспорта в Европу. Ради этого и была начата сирийская война для России, и пока военный контингент российских войск находится в Сирии, угроза его выхода к границе Турции сохраняется. Не сбивать же каждый раз российские самолеты. Это, в общем-то, безопасно - в самом тяжелом случае снова под крики из Москвы "Держите меня семеро" на время запретят турецкие помидоры или петрушку, но лучше решить проблему раз и навсегда.
В определенном смысле для России, пожалуй, даже выгодно, чтобы Эрдоган реализовал свои планы и взял под контроль турецко-сирийскую границу на всем ее протяжении. В таком случае весь исходный план войны в Сирии для Кремля будет провален окончательно, и на повестку встанет вопрос о сворачивании этой бессмысленной войны. Сидеть в Сирии станет совершенно бессмысленно, останется только продумать, как обеспечить стратегическое отступление: "Убегаем, но мужественно".
Сама операция "Источник мира" не обещает быть простой. Турки будут согласовывать и закреплять каждый свой шаг. Закреплять не военным путем - политически. Фактически на кону для Эрдогана стоит завершение сирийской войны, после создания буферной зоны он станет первым, кто выйдет из нее, причем выйдет с явной победой. Поэтому спешить он не станет, а постарается разыграть всю партию до верного.