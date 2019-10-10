 Головна причина страждань народів Сирії - це зовнішня підтримка режиму Асада, - МЗС про початок військових дій Туреччини

Як передає Цензор.НЕТ, свою позицію МЗС висловило в коментарі, розміщеному на офіційному сайті МЗС.

У коментарі наголошується: "В Україні уважно стежать за початком військової операції збройними силами Туреччини на північному сході Сирії. Хочемо нагадати, що конфлікт у Сирії триває не один рік.

Однією з головних причин неможливості покласти край стражданням народів Сирії є позиція тих країн, які підтримують режим Башара Асада і блокують відповідні рішення Ради Безпеки ООН. Ми очікуємо, що РБ ООН та її члени, за участі всіх заінтересованих сторін, зокрема й Туреччини, розглянуть це питання на анонсованому на сьогодні засіданні та ухвалять рішення, які дозволять вирішувати проблеми безпекового і гуманітарного характеру в міжнародно-правовому полі".

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