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 Головна причина страждань народів Сирії - це зовнішня підтримка режиму Асада, - МЗС про початок військових дій Туреччини

Міністерство закордонних справ України відреагувало на початок бойових дій турецької армії в Сирії.

Як передає Цензор.НЕТ, свою позицію МЗС висловило в коментарі, розміщеному на офіційному сайті МЗС.

У коментарі наголошується: "В Україні уважно стежать за початком військової операції збройними силами Туреччини на північному сході Сирії. Хочемо нагадати, що конфлікт у Сирії триває не один рік.

Однією з головних причин неможливості покласти край стражданням народів Сирії є позиція тих країн, які підтримують режим Башара Асада і блокують відповідні рішення Ради Безпеки ООН. Ми очікуємо, що РБ ООН та її члени, за участі всіх заінтересованих сторін, зокрема й Туреччини, розглянуть це питання на анонсованому на сьогодні засіданні та ухвалять рішення, які дозволять вирішувати проблеми безпекового і гуманітарного характеру в міжнародно-правовому полі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС закликає Туреччину припинити військову операцію в Сирії, - Могеріні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153274
 
 
 Топ коментарі
 
давайте еще идиоты в сирию влезьте.. оно вам надо?
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Где вы так проигрались:

1. выбрали Кравчука вместо Чорновола!
2. Выбрали Кучму!
3. Выбирали Януковича!
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Курдов сейчас Эрдоган геноцидит вообще-то.
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Долой Асада! Хай живе вільний Курдистан!
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Что без Асада никак?
Давай мы им своего Зе отдадим?
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Курдов сейчас Эрдоган геноцидит вообще-то.
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Турция, как и ожидалось, проводит свою операцию на севере Сирии предельно неспешно и аккуратно. Говорить о характере кампании, которая развивается всего сутки, сложно, но совершенно точно не будет никакого лихого налета. Операция будет проходить как череда локальных мероприятий, которые в итоге и должны "слиться" в общую зону оккупации.Головна причина страждань народів Сирії - це зовнішня підтримка режиму Асада, - МЗС про початок військових дій Туреччини - Цензор.НЕТ 8010
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МИД - скажи лучше Нам о наших страданиях !? Где Мы так "проигрались" что так живем!? И почему у нас постоянно следующий през почему то всегда хуже предыдущего !!! Главная причина страданий народов Сирии - это внешняя поддержка режима Асада, - МИД о начале военных действий Турции - Цензор.НЕТ 6110
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Где вы так проигрались:

1. выбрали Кравчука вместо Чорновола!
2. Выбрали Кучму!
3. Выбирали Януковича!
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т.е. говоря простым человеческим языком - причина *****.
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На пару с иранским аятоллой. Обое упоролись и потеряли связь с действительностью
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Для Сирии может быть. Вот только там ему сделали бы обрезание чуть выше шеи.
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и при том пригрозили Евросоюзу открытием границ для беженцев. А зе ждет, когда попросют воду дать в Крым..
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давайте еще идиоты в сирию влезьте.. оно вам надо?
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Курдов в Данный момент геноцидят турки. Лучше бы они Эрдогана осудили. Головна причина страждань народів Сирії - це зовнішня підтримка режиму Асада, - МЗС про початок військових дій Туреччини - Цензор.НЕТ 7710
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Я так и не понял что они сказали или что хотели сказать. Весь мир и США и НАТО осуждают Эрдогана и его военную операцию - может МИД не в курсе, это Турция напала на Сирию, при чем здесь Асад?
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Возможно ли напасть на государство, которого нет по факту?
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Главная причина страданий народов Сирии - это внешняя поддержка режима Асада, - МИД о начале военных действий Турции

И поэтому покупкой С-400 вы осуществляете экономическую поддержку "внешней поддержке режима асада"?
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Главная причина страданий народов Сирии - месть Израила за то что много тісяч лет назад Ассирийские цари захватывали Израиль. В иудействе признается закон мести "Око за око, зуб, за зуб", поэтому иудеи считают, что рано или поздно нужно отомстить. Христос пришел и сказал, что они заблуждаются, но они его рампяли.
В реальности закон "Око за око, зуб за зуб" работает , но не на уровне людей, а на уровне Неба. За все наши пригришения мы несем ответственность в будущем, если мы их не исправили вовремя. Жаль , что мудрые иудеи не понимают таких вещей.
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Меня трудно упрекнуть в любви к режиму семейства Асадов . Папашка Хафес вообще был патентованный садист , ныняшний хоть дантис и жена у него британка , а тот был вообще дикарь из местного генералитета ...
Но если объективно судить : алавиты в Сирии хоть и меньшинство в 10-12% , но по отношению к другим религиозным группам наиболее цивилизованная ... хоть и принято считать шиитов большими фанатиками и схоластами , но очевидный фак , что именно сунитский "Аль-Каида" и сунитский "ИГИЛ" самые маштабные отморозки по результатам , а не в теории . И военный преступник бывший президент Судана тоже сунит .

Я всё к тому, что уход Асада будет означать приход к власти в Сирии больших фундаменталистов и больших отморозков , каковые есть не только в Игиле , но и т.н. "Братьях мусульманах" .
Не зря ведь мир облегчённо вздохнул, когда в самой большой арабской стране демократически победивших "Братьев" свергла по сути военная хунта , но она секулярная и потому гарантирует туризм , археологию и современное развитие своей страны . Ну и главно - жизнь и религиозную терпимость аутохронному народу Египта - коптам-христианам .
Бутрос Гали бывший генсек ООН был коптом-христианином .

Восток - дело тонкое ... и не только Петруха, но оба Вована ... И даже Барак и Дональд ...
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Эрдоган объявил о начале третьей по счету после "Щита Евфрата" и "Оливковой ветви" операции в Сирии. Она называется "Источник мира". В принципе, такое же бессмысленное название, что и первые два, главное в ней - содержание и конечный результат.

В общем-то, Эрдоган мог провести эту операцию и год назад. Однако основные усилия он потратил на ее легитимизацию. Что вполне разумно: важен не только военный результат, но и его политическое закрепление. Эту азбучную истину, к примеру, кремлевская шпана не усвоила до сих пор, рассчитывая лишь на примитивные представления дворовых понятий.

Задача Эрдогана выглядит комплексной: он, безусловно, должен перекрыть доступ к границе курдским формированиям, поставив между ними и территорией Турции на всем протяжении границы лояльную себе власть. Он просто обязан решить проблему возвращения сирийских беженцев домой, так как 4 миллиона человек - крайне тяжелое бремя для турецкой экономики. Европа выплачивает несколько миллардов евро в год на содержание лагерей, но этого мало. Кроме того, лагеря - источник крайне дешевой и практически нелегальной рабочей силы, что существенно подрывает занятость самих турок, особенно в южных провинциях. Наконец, Эрдоган должен раз и навсегда закрыть вопрос с шантажом Путина - ни при каких обстоятельствах он не может дать Асаду выход к границе, пока за Асадом стоит Кремль. В таком случае Турция окажется под реальной угрозой, которую Путин будет пытаться обменять на возвращение к прежним условиям прокладки Турецкого потока в части, касаемой экспорта в Европу. Ради этого и была начата сирийская война для России, и пока военный контингент российских войск находится в Сирии, угроза его выхода к границе Турции сохраняется. Не сбивать же каждый раз российские самолеты. Это, в общем-то, безопасно - в самом тяжелом случае снова под крики из Москвы "Держите меня семеро" на время запретят турецкие помидоры или петрушку, но лучше решить проблему раз и навсегда.

Головна причина страждань народів Сирії - це зовнішня підтримка режиму Асада, - МЗС про початок військових дій Туреччини - Цензор.НЕТ 3392
Головна причина страждань народів Сирії - це зовнішня підтримка режиму Асада, - МЗС про початок військових дій Туреччини - Цензор.НЕТ 7112

Головна причина страждань народів Сирії - це зовнішня підтримка режиму Асада, - МЗС про початок військових дій Туреччини - Цензор.НЕТ 7112

В определенном смысле для России, пожалуй, даже выгодно, чтобы Эрдоган реализовал свои планы и взял под контроль турецко-сирийскую границу на всем ее протяжении. В таком случае весь исходный план войны в Сирии для Кремля будет провален окончательно, и на повестку встанет вопрос о сворачивании этой бессмысленной войны. Сидеть в Сирии станет совершенно бессмысленно, останется только продумать, как обеспечить стратегическое отступление: "Убегаем, но мужественно".

Сама операция "Источник мира" не обещает быть простой. Турки будут согласовывать и закреплять каждый свой шаг. Закреплять не военным путем - политически. Фактически на кону для Эрдогана стоит завершение сирийской войны, после создания буферной зоны он станет первым, кто выйдет из нее, причем выйдет с явной победой. Поэтому спешить он не станет, а постарается разыграть всю партию до верного.
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Головна причина - це росія і її лідер ху@ло. І Євпора, яка підтримує цього ху@ла!!!
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Эрдоган всё перетёр с Путиным, экстренно купил у него С400 , чтоб никакие дураки из Европы ему не мешали,и пошёл отбивать свою часть территории. с другой стороны пойдут войска Сирии и где то они встретятся. будет много вони и дипломатических нот , но по факту и туркам и сирийцам отойдут территории контролируемые сейчас проамериканскими курдами и всякими проамериканскими террористами. Эрдоган уменьшит курдскую угрозу,Асад вернёт часть территории, амеры получат щелчок по носу, в Кремле нагреются на поставках оружия.
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