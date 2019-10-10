 "Питання Криму обов'язково порушу на зустрічі в "нормандському форматі"", - Зеленський

Про це він заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Питання Криму обов'язково поставлю на зустрічі в "нормандському форматі"", - сказав Зеленський.
При цьому він підкреслив, що жодного разу не чув відповіді європейських лідерів щодо Криму.
"Ніхто не знає, як Крим може повернутися до нас. А ми маємо порушувати це питання і почути відповідь від РФ", - додав президент, зауваживши, що питання Криму за останні 5 років стало непріоритетним.
Там получится
А про Крым с таким президентом можно забыть
Вот же ж дуралей. Как раз от РФ мы ответ каждый день слышим.
Заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал о планах команды президента изменить административно-территориальное устройство Украины - объединить области в регионы, а районы - в округа, как в РФ. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Рынок земли для Зеленского может стать его Ватерлоо. По сути он пойдёт против воли своего избирателя - 74% против рынка земли сильно коррелирует с результатом Зеленского.
И проблема Зеленского не в том, что он хочет открыть рынок. Проблема даже не в том, что люди против. Считаю, что если бы реформа делалась в интересах общества, то донести ее правильность не есть проблема.
Проблема в том, что помимо открытия рынка, у политиков нет задач, которые они хотят решить. Во всех странах есть и нам нужен. Вы серьезно? Может нужно посмотреть как страны открывали рынок и какие вопросы решали при этом?
Вернусь к Стадвеллу и что он писал о рынке земли.
Первая задача это борьба с безработицей на селе. Основной акцент был сделан на создание мелких фермеров, где каждая семья в селе могла иметь свой участок земли. Его обрабатывать и зарабатывать на нем. Каждая семья могла иметь работу, а не 15-20 человек в найме одного латифундиста. Так просто.
Вторая задача это повышение продуктивности. Мелкий фермер не будет сеять у себя пшеницу, так как участок слишком мал, да и урожая ему не хватит для жизни. Потому фермер выращивает овощи, ягоды, живность. Сельхозпродукцию с более высокой добавленной стоимостью, что принесёт ему больше денег. А если ещё экспортировать, то доходы от экспорта могут быть в 10 раз больше чем от пшеницы.
Третий момент. Создание платежеспособного слоя населения, что стимулировало бы другие отрасли. Японские и корейские фермеры были первыми покупателями отечественной продукции. Поскольку это малый и средний бизнес, то все деньги так же идут на товары повседневного потребления, а не элитную продукцию. Кроме того, для экономики страны намного выгоднее, если 2 млн человек получает по 50 тыс дол в год, чем 100 человек по 1 млн дол.
А теперь смотрите как у нас. Сама идея рынка построена на допущениях и сомнительных теориях. Земля станет товаром и ее можно оставлять в залог. Вырастут инвестиции в землю и урожайность с гектара. Что за бред?
В какой стране рынок земли считали способом привлечения инвесторов? Назовите хотя бы одну нормальную страну? В Польше, Словакии, Чехии, да и любой развитой стране мира иностранные инвестиции в сельхозпроизводства не превышают 1-2% от всех инвестиций!!!!
Второй момент. инвестиции для покупки земли это не капитальные инвестиции. Это даже не инвестиции в продуктивность. Это простая перекупка.
Третий момент. толку от земли как залога, если гектар будет стоить 1-2 тыс дол???? Расскажите мне какой фермерский бизнес можно начать с 2-4 тыс дол???? Да и какой смысл банку заморачиваться такими мелкими кредитами, если они беззалоговые кредиты за 15 мин дают на такие суммы???
В бюджете 2020 на кредиты фермерам выделено 4,4 млрд грн. И при этом была убрана программа компенсации стоимости производителям сельхозтехники. То есть, ранее фермер мог взять кредит и потратить его на покупку техники отечественного производства. В принципе за счёт одного рынка можно было бы стимулировать развитие техники дома, что дало бы колоссальный эффект для экономики. В чем сейчас эффект? И какой смысл покупать отечественную технику?
Ещё меня смущает, что без стимулирования внутреннего производства, все деньги уйдут на потребление. И в большей части на импорт. Я даже боюсь, что приток иностранной валюты на покупку земли, вместе с нерезами ещё больше укрепит гривну и приведёт к росту импорта. А это выльется в рост в торгового дефицита и закончится ожидаемой девальвацией. Для Украины девальвация это падение ВВП, рост валютных кредитов и даже дефолт.
В общем, я не против самой идеи рынка земли, но мне не нравится как этот рынок запускается.
Павел Вернивский
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/333779-pavel_vernivskij_rynok_zemli_dlja_zelenskogo_mohet_statj_ego_vaterloo
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@Lara_Malina
Слухаючи нашого ***********, у мене виникає тільки одна думка: Хто придумав фразу "мудрий український народ"? - блин 5 баллов !!!
-- Так, Володимір Олександрович, це я!
-- Извините ... -- но я Путина хочу!
-- Я теж багато чього хочу... -- ось -- Мову вивчаю!
-- А для чего?
-- А шоб потім, з народом на Державній Мові спілкуватись!
-- С каким народом, товарищ Путин?
-- Который ты предал! -- жидяра необрезанный...
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"Договоримся где-то посередине" (с) Зе-блаЗЕнь.
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"Это наши люди" (с) Зе-блаЗЕнь.
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Серый Кардинал
@slevo4kin
·2 ч
Выражаю благодарность Зеленскому за пресс-марафон. Если раньше я думал, что он просто тупой и некомпетентный, то сейчас стало ясно, что он - безмозглая скотина, тупой дол****, гандон лишенный даже зачатков разума и все что он говорит просто дичь.
экий каламбур получился...
У Росії вважають нереалістичним намір Володимира Зеленського обговорювати ситуацію в Криму за допомогою «нормандського формату».
Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко, пишуть рос. змі.
За словами Руденка, «нормандський формат» створили задля того, щоб вирішити ситуацію на Донбасі. Він не призначений для інших дій.
Представники Росії не збираються обговорювати питання півострова на жодних майданчиках, питання закрите назавжди.