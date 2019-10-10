 "Питання Криму обов'язково порушу на зустрічі в "нормандському форматі"", - Зеленський

Про це він заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання Криму обов'язково поставлю на зустрічі в "нормандському форматі"", - сказав Зеленський.

При цьому він підкреслив, що жодного разу не чув відповіді європейських лідерів щодо Криму.

"Ніхто не знає, як Крим може повернутися до нас. А ми маємо порушувати це питання і почути відповідь від РФ", - додав президент, зауваживши, що питання Криму за останні 5 років стало непріоритетним.

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