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 Політика України
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Все про:Зеленський (3110) Крим (7569) нормандська четвірка (616)

 "Питання Криму обов'язково порушу на зустрічі в "нормандському форматі"", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський має намір порушити питання окупованого РФ Криму на майбутній зустрічі "нормандської четвірки".

Про це він заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання Криму обов'язково поставлю на зустрічі в "нормандському форматі"", - сказав Зеленський.

При цьому він підкреслив, що жодного разу не чув відповіді європейських лідерів щодо Криму.

"Ніхто не знає, як Крим може повернутися до нас. А ми маємо порушувати це питання і почути відповідь від РФ", - додав президент, зауваживши, що питання Криму за останні 5 років стало непріоритетним.

Читайте також: "Питання води не обговорюється", - Зеленський про водопостачання окупованого Криму

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153272
 
 
 Топ коментарі
 
перед Ленкой что нибудь поставь
Там получится
А про Крым с таким президентом можно забыть
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Дурачков зебильных переклинило на Сывочолом. Напоминаю, его давно нет при власти. При власти ваш Зеленый наркоша. С него спрос. "Вопрос Крыма обязательно поставлю на встрече в "нормандском формате"", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6563
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перед Ленкой что нибудь поставь
Там получится
А про Крым с таким президентом можно забыть
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А вот сывочолый гетьман Крым бы уже вернул! Да?
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Дурачков зебильных переклинило на Сывочолом. Напоминаю, его давно нет при власти. При власти ваш Зеленый наркоша. С него спрос.
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Дурачков зебильных заклинило на одном и том же тупизме, что только соевое мурло Порошенко - атэц народа, а все остальные - капитулянты и тому подобное.
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Повторяю, неважно кто такой Порошенко. ОН НЕ У ВЛАСТИ! Решения принимает НАРКОМАН! Так дошло?
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Повторяю, именно твое ото "Порошенко" и здало тот самый Крым в 2014-м году и ты хоть из трусов выскочи - от этого факта не отвертишься.
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А ты не припомнишь, пацак запоребриковый, что некем было защищать. Армия была развалена предыдущими так называемыми президентами.
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Звіздюк. Порошенко став президентом у червні 2014 року. Медаль "за возвращєніє Крима" датована самими кацапами "20.02.14 - 18.03.14". Як з таким фактом бути, сивочолий звіздюк?
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Это пацак. Его задача - сернуть и отползти. С логикой не дружат.
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але не здав те що лишилося ...а резидент і українську ЗЕМЛЮ продасть "під занавіс" ...
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"Никто не знает, как Крым может вернутся к нам. А мы должны ставить этот вопрос и услышать ответ от РФ", - добавил президент

Вот же ж дуралей. Как раз от РФ мы ответ каждый день слышим.
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«Слуги народа» решили избавиться от областей Украины
Заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал о планах команды президента изменить административно-территориальное устройство Украины - объединить области в регионы, а районы - в округа, как в РФ. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
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...Павел Вернивский: "Рынок земли для Зеленского может стать его Ватерлоо"
Рынок земли для Зеленского может стать его Ватерлоо. По сути он пойдёт против воли своего избирателя - 74% против рынка земли сильно коррелирует с результатом Зеленского.
И проблема Зеленского не в том, что он хочет открыть рынок. Проблема даже не в том, что люди против. Считаю, что если бы реформа делалась в интересах общества, то донести ее правильность не есть проблема.
Проблема в том, что помимо открытия рынка, у политиков нет задач, которые они хотят решить. Во всех странах есть и нам нужен. Вы серьезно? Может нужно посмотреть как страны открывали рынок и какие вопросы решали при этом?
Вернусь к Стадвеллу и что он писал о рынке земли.
Первая задача это борьба с безработицей на селе. Основной акцент был сделан на создание мелких фермеров, где каждая семья в селе могла иметь свой участок земли. Его обрабатывать и зарабатывать на нем. Каждая семья могла иметь работу, а не 15-20 человек в найме одного латифундиста. Так просто.
Вторая задача это повышение продуктивности. Мелкий фермер не будет сеять у себя пшеницу, так как участок слишком мал, да и урожая ему не хватит для жизни. Потому фермер выращивает овощи, ягоды, живность. Сельхозпродукцию с более высокой добавленной стоимостью, что принесёт ему больше денег. А если ещё экспортировать, то доходы от экспорта могут быть в 10 раз больше чем от пшеницы.
Третий момент. Создание платежеспособного слоя населения, что стимулировало бы другие отрасли. Японские и корейские фермеры были первыми покупателями отечественной продукции. Поскольку это малый и средний бизнес, то все деньги так же идут на товары повседневного потребления, а не элитную продукцию. Кроме того, для экономики страны намного выгоднее, если 2 млн человек получает по 50 тыс дол в год, чем 100 человек по 1 млн дол.
А теперь смотрите как у нас. Сама идея рынка построена на допущениях и сомнительных теориях. Земля станет товаром и ее можно оставлять в залог. Вырастут инвестиции в землю и урожайность с гектара. Что за бред?
В какой стране рынок земли считали способом привлечения инвесторов? Назовите хотя бы одну нормальную страну? В Польше, Словакии, Чехии, да и любой развитой стране мира иностранные инвестиции в сельхозпроизводства не превышают 1-2% от всех инвестиций!!!!
Второй момент. инвестиции для покупки земли это не капитальные инвестиции. Это даже не инвестиции в продуктивность. Это простая перекупка.
Третий момент. толку от земли как залога, если гектар будет стоить 1-2 тыс дол???? Расскажите мне какой фермерский бизнес можно начать с 2-4 тыс дол???? Да и какой смысл банку заморачиваться такими мелкими кредитами, если они беззалоговые кредиты за 15 мин дают на такие суммы???
В бюджете 2020 на кредиты фермерам выделено 4,4 млрд грн. И при этом была убрана программа компенсации стоимости производителям сельхозтехники. То есть, ранее фермер мог взять кредит и потратить его на покупку техники отечественного производства. В принципе за счёт одного рынка можно было бы стимулировать развитие техники дома, что дало бы колоссальный эффект для экономики. В чем сейчас эффект? И какой смысл покупать отечественную технику?
Ещё меня смущает, что без стимулирования внутреннего производства, все деньги уйдут на потребление. И в большей части на импорт. Я даже боюсь, что приток иностранной валюты на покупку земли, вместе с нерезами ещё больше укрепит гривну и приведёт к росту импорта. А это выльется в рост в торгового дефицита и закончится ожидаемой девальвацией. Для Украины девальвация это падение ВВП, рост валютных кредитов и даже дефолт.
В общем, я не против самой идеи рынка земли, но мне не нравится как этот рынок запускается.
Павел Вернивский
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/333779-pavel_vernivskij_rynok_zemli_dlja_zelenskogo_mohet_statj_ego_vaterloo
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а он будет этот стол,ведь намедни сказали, что ботокс не имеет в этом интереса, а без него зе не сыграет...
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Не будет никаой встречи и никакого формата.
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@Lara_Malina

Слухаючи нашого ***********, у мене виникає тільки одна думка: Хто придумав фразу "мудрий український народ"? - блин 5 баллов !!!
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А у Порошенко был план. Пусть передаст его Зеленскому.
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конечно был. это мыролюбный реформизм. и штейн его неукоснительно придерживается.
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"Вопрос Крыма обязательно поставлю на встрече в "нормандском формате"", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3491нда...совсем недавно этот вопрос звучал везде и всюду,а теперь его откуда-то вытащат и куда-то поставят...нда "Вопрос Крыма обязательно поставлю на встрече в "нормандском формате"", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3491
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Некоторым людям можно и нужно говорить с народом, а некоторым категорически в этом отказывать - по моему это тот самый случай, скорая помощь напряглась и ждет команды.
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-- Аллё! Владимир Владимирович?
-- Так, Володимір Олександрович, це я!
-- Извините ... -- но я Путина хочу!
-- Я теж багато чього хочу... -- ось -- Мову вивчаю!
-- А для чего?
-- А шоб потім, з народом на Державній Мові спілкуватись!
-- С каким народом, товарищ Путин?
-- Который ты предал! -- жидяра необрезанный...
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"Надо просто перестать стрелять" (с) Зе-блаЗЕнь.
...
"Договоримся где-то посередине" (с) Зе-блаЗЕнь.
...
"Это наши люди" (с) Зе-блаЗЕнь.
...
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солидарен...



Серый Кардинал

@slevo4kin

·2 ч

Выражаю благодарность Зеленскому за пресс-марафон. Если раньше я думал, что он просто тупой и некомпетентный, то сейчас стало ясно, что он - безмозглая скотина, тупой дол****, гандон лишенный даже зачатков разума и все что он говорит просто дичь.
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а что? кто то слушает его ?или не побоюсь это сказать - смотрит?
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мне становится интересно каким вазелин себе представляет *****...
экий каламбур получился...
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у РФ відповіли Зеленському на заяву про Крим
У Росії вважають нереалістичним намір Володимира Зеленського обговорювати ситуацію в Криму за допомогою «нормандського формату».
Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко, пишуть рос. змі.
За словами Руденка, «нормандський формат» створили задля того, щоб вирішити ситуацію на Донбасі. Він не призначений для інших дій.
Представники Росії не збираються обговорювати питання півострова на жодних майданчиках, питання закрите назавжди.
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про Крым Зеленский вспомнил чтобы патриотов ублажить. пусть уши развесиситые патриотические висят, а я их обнадежу. Вообще то чтобы нормандская встреча состоялась, нужно войска отводить. даже тут уже проблема.
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Если бы журналист не задал вопрос, он бы и не вспомнил.Так что, зебил, мимо.
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арестован очередной патриот Украины в Крыму Приходько, который не скрывал своего отношения к оккупации,во дворе у него висел Украинский прапор,есть про него на ютюбе ролик,где он рассказывал про визит фсб шников,так вот они пришли с обыском опять и нашли типа взрывчатку в гараже и шьют теперь дело о якобы подготовке терракта.так что у пуйла всегда будут пленные на обмен,где их будет брать Зеленский,я не знаю
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