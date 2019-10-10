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 Політика України
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Все про:Міноборони (2846) Загороднюк (48) Javelin (60)

 Україна здійснить тестову купівлю комплексів Javelin до кінця року, - глава Міноборони Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк анонсує тестову покупку протитанкових ракетних комплексів Javelin до кінця 2019 року.

"Ми працюємо над питаннями модернізації озброєння, військової техніки. Як ви знаєте, ми купуємо Javelin цього року - це буде перша тестова купівля. Ми продовжуємо напрацьовувати подібні угоди з нашими партнерами і сподіваємося, що наступного року ми зможемо показати ще деякі результати з цього питання", - сказав Загороднюк на брифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також повідомив, що програма державних закупівель озброєнь буде не такою "засекреченою", як у попередні роки.

"Ми максимально відкриті в питаннях озброєння, щоб народ України і наші партнери могли бачити, яким чином ми розпоряджаємося бюджетними коштами", - додав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держдеп США схвалив продаж Україні 150 ракет до ПТРК Javelin на 39,2 млн дол.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153265
 
   
 Топ коментарі
 
Да уж, зебилам выдают за большое достижение покупку того, что раньше давали бесплатно. Уринотерапия в действии.
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хм.. как вам - Зеленский заявил, что с оружием в руках украинцы не имеют права находится на фронте на Донбассе, а если ты хочешь быть с оружием, то вступай в ВСУ и выполняй приказ, про отведение. И заверил, что у него есть военная стратегия на это отступление, поэтому он не открывает всех карт...... Стратег 95 квартала блин...
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Так а толку? Пэтя их всё равно в оффшор вывел!
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И забор из них вокруг хатынки на Мальдивах выстроил.
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Да уж, зебилам выдают за большое достижение покупку того, что раньше давали бесплатно. Уринотерапия в действии.
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Бесплатный только сыр в мышеловке
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А воздух не пробовал покупать, бесплатно же дышишь? Оглядись по сторонам и поищи мышеловку, а то вдруг навернет.
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после фразы зеленского дУпататам "слуги урода": "Завтра вашу тещу посадят, если вы сейчас проголосуете" - все слуги урода с остервенением жали кнопки и за себя, и за соседей... лишь бы моника не отказался от намёков "посадить тёщу"
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шо там тестить??, на передовую и тесте себе на здоровье!)))
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а где теперь передовая будет после отвода войск?
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ну какой отвод??, никакого отвода не будет... а если и отведут, то появится новая передовая, русско-украинская граница....
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хм.. как вам - Зеленский заявил, что с оружием в руках украинцы не имеют права находится на фронте на Донбассе, а если ты хочешь быть с оружием, то вступай в ВСУ и выполняй приказ, про отведение. И заверил, что у него есть военная стратегия на это отступление, поэтому он не открывает всех карт...... Стратег 95 квартала блин...
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Были люди в Золотом. Полный пиз..ец сейчас там. Новые посты, кучи погранцов и полиции всех сортов. Въезд только по прописке. Снабжение УЖЕ нарушено... Выглядит как отступление.
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А це відступ і є. Зеленський готовий заплатити будь-яку ціну за те щоб поручкатися зі своїм кумиром- ******.
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Так пускай в мАцкву навсегда ***..вает или отступакт и там ручкается, но то что он задумал сделать с Украиной у него не выйдет !!!
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Кстати! А как там кунги, что скабейчучка до оргазма вкапывала перед выборами?Стоят? Или где?
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Нафига в пустую тратиться, купили бы лучше роторов да эксковаторов окопы рыть, что бы на новые позиции в тыл быстрее отходить.
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Эт шо получается,что петруся надурив с джавелинами?
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Дебил,давали да не получили...опять мародер надурив вас
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Факти того, що "надурив" є? Чи вантно-зебільний сморід і все? "Україні абсолютно безкоштовно поставили 35 пускових установок і 210 бойових ракет. Урядовці та військові радіють - Україну підтримали Сполучені Штати й прислали протитанкові ракетні комплекси Javelin, про міць яких говорять уже кілька місяців. А в соцмережах уже жартома охрестили 30 квітня «днем святого Джавеліна»."
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За бабки любую инфу напечатают сми...
Только нет джавелинов на передовой
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Для идиотов. Условие поставки США этих ПТРК - размещение их в резерве, а не на передовой.
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А, ну да. Аргументів у вас немає. Ви вірите лише тим ЗМІ, які друкують потрібну вам інформацію. А ми вам на слово, з якогось переляку, повинні вірити.
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нужно вкладывать больше денег в КБ "Луч" и наше ВПК.. нахер нам сейчас те "Джавелины"?!
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так...замирятся же решили? зачем "тестовая покупка"? а где те...не тестовые, которые пылятся где-то на складах...ойц...или уже не пылятся? пропали?
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Дрючба дрючбой ,а табачек врозь
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Каждая вещь имеет срок годности(см, паспорт). А сейчас все делается тяп-ляп.
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Я за восстановление ядерного статуса ,по моему другого пути в нас нет ,реального пути а не сказок про НАТО или какие-то там меморандумы ...
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"Загроза сильніша за її виконання" ((с), шаховий термін)
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Покупает на американские деньги = 250 млн. которые выделил Конгресс. Попробывал бы загороднюк отказаться!
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купляюти купляють, а використовувати не використовують. То вже схоже там по колу джавеліни йдуть - по три рази один і той же джавелін з США в Україну закупляються, як то прийнято в Укранафті чи Укрзалізниці, наприклад.
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Через рік Джавеліни будуть випускати в Україні. Довідка- Джавеліни можна використовувати і по повітряним цілям.
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