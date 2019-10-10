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 Політика України
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Все про:Зеленський (3110) КМДА (715) Київ (6575) Ткаченко Олександр (36)

 Ткаченко розглядається як кандидат на пост глави КМДА, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що нардеп Олександр Ткаченко розглядається як кандидат на пост глави Київської міської державної адміністрації.

Про це під час пресмарафону повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, крім Ткаченка є ще два кандидати.

"Розглядається ця кандидатура. Крім нього, я нікого ще не бачу. Є ще дві людини, але з однією я ще не зустрічався, а з другою я, чесно кажучи, не готовий, тому що в минулому є в неї, скажімо так, не дуже добропорядні дії. Тому я цього кандидата не розглядаю", - розповів Зеленський.

Крім того, Зеленський заявив, що вивчить закон про столицю і підпише його.

"Цей законопроєкт допрацьовується в комітетах, тому останню редакцію цього закону я не бачив. Хотів би її побачити до голосування, але якщо вони проголосують і якщо все буде нормально - я підпишу цей закон. Якщо ні - відправлю його на доопрацювання", - зазначив президент .

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної Ради України з проханням розпустити Київську міську раду і призначити в столиці дострокові вибори.

16 вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про позачергові вибори мера Києва.

Народний депутат з фракції "Слуга народу", колишній гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко подав електронну декларацію кандидата на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це рішення президента", - Ткаченко про можливе призначення на пост глави КМДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3153262
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто роз'яснення Конституційного Суду саме по голові КМДА для Зєлєнского пустий звук? І це - гарант Конституції. Тоді що ж казати про інших?
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Киевляне его дружно пошлют в дупу, разумеется
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МНЕ ЕЩЁ ВОТ ЭТОГО МОРАЛЬНОГО УРОДА, ТКАЧЕНКО ГЕББЕЛЬСОВАЧА ВО ГЛАВЕ КГА НЕ ХВАТАЛО.
Ткаченко розглядається як кандидат на пост глави КМДА, - Зеленський - Цензор.НЕТ 817 Ткаченко розглядається як кандидат на пост глави КМДА, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5893
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Киевляне его дружно пошлют в дупу, разумеется
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Один Саня, Жопов, ну тот, что при урке на Хресте каштаны именни Попова-Жопова сажал, так же думал. С Чечетовым. Где теперь Чечетов, где урка? Правда Жопов на Осокорках живёт. Тихо так. Не высовываясь.
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Киянам треба було послати до дупи "ЗЄ". А тепер уже нехай їдять.
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"Киянам" это потужно, учитывая, что "Киян" там если будет 30% сейчас то хорошо, в основном "киевские"(из которых с 2014 много донбасятских)
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А коли обирали "омельченка", то теж "зАмбасятські"? А коли "черновецького"?
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То идиоты, которых за последние лет 5 стало в 10 раз больше
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В жизни в Киеве, такой поддержки ватанов, как сейчас не было.
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Кандидатуру Ткаченко на место мэра г.Киева Каломойский озвучил
ещё в конце апреля, после выборов президента. А на место премьера у него
Хорошковский, это для тех, кто не может понять, почему для него кабинет рядом
с нынешним премьером. Это всё выложил " Русский еврей".
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Тобто роз'яснення Конституційного Суду саме по голові КМДА для Зєлєнского пустий звук? І це - гарант Конституції. Тоді що ж казати про інших?
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О! Нова зміна заступила! Форсажник, як там Верона? 😁
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Ну так что там со знанием мовы? Ты, челябинец, там пытался шото мукнуть?
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Повернувся з еротичного моціону, ординець? Щось видало? 😁
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Выдало,порохобот, выдало в тебе козломорда. Бо відмінок не змінюєш при звертанні. І роги удмуртські стирчать як не ховай
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Так тобі буде зрозуміліше, зубожілий. То як там еротично подорож? Чому не хвалишся? 😊 Сходи у ще одну - на найвищу гору Львівської області. Там тобі точно бойки вражень накидають. По самі гланди. 😁
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"ЗЄ" зі своїми блаЗЄнскими чинить свавілля, звісно. Але не посилайтеся, якщо Ваша ласка, на рішення збіговиська сантехніків, яких чомусь називають "конституційним_судом".
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эта мразь Ткаченко сделал из анала "Г+Г" унитаз Каломойскавага.. и кормил всю страну этим дерьмом..
у на в стране действует принцип "обратной селекции", когда к власти общество выдвигает еще более худших, чем были до этого.. это такой запущенный Кравчуком и Кучмой механизм уничтожения государства методом саморазрушения..
Как его остановить и запустить работать правильно???!!!
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Отменить всеобщее избирательное право.Но как это сделать?
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как промежуточный вариант идея для обсуждения:
нужно ввести экзамен на знание граждански, уголовных и политических прав, обязанностей и ответственности.. что-то типа "прав автовладельца".. и от результатом сдачи экзамена, гражданин получает доступ к избирательному праву.. тогда дебилы, зебилы и "бабушки за гречку" просто отпадают в прошлое.. тогда исчезнет целая эпоха политиков-3,14даболов..
а сейчас у нас поощряется всеобщая дебилизация и тотальное невежество..
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Это своеобразный образовательный ценз,очень хорошая идея.
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Засужил, такую аферу прокрутили, телевизор страшная сила...
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так это уже давно все говорят, да ну его, пусть и дальше кирует 1+1
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Петикам сегодня обещана двойная оплата. Но я бы не платил. Хреново работаете. До дилетанта Зели вам, как до Китая раком.
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Вот радость то какая!Второго за день зебила встретил на цензоре.Где вы все попрятались,убогие?
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хто б сумнівався, зелена банда ше наробить біди
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МНЕ ЕЩЁ ВОТ ЭТОГО МОРАЛЬНОГО УРОДА, ТКАЧЕНКО ГЕББЕЛЬСОВАЧА ВО ГЛАВЕ КГА НЕ ХВАТАЛО.
Ткаченко розглядається як кандидат на пост глави КМДА, - Зеленський - Цензор.НЕТ 817 Ткаченко розглядається як кандидат на пост глави КМДА, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5893
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Для чого Ткаченко Києву? Бо Зеленський нікого крім Ткаченка не бачить. Чоловіча любов - вона така...
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Ну а що ви хотіли?Богдан же весь час ховається за спиною зелі.
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Вєталька, а слабо щас до десятки проезд в трамваях поднять? Или без Свынюки при корыте об этом даже мысли не возникает?
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#НЕ_КУМОВСТВО по теории ватного нарколыги и 73% быдланов
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Зеля промолчал что второй его кандидат на КМДА ---- это кум Медведчука депутат Андрей Холодов. Ткаченко розглядається як кандидат на пост глави КМДА, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2575
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розставляє кругом бєніних шісток і розповідає, що він не під бєнєй
воно шо, нас зовсім за дурників має?
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делает все для своих и ничего для народа. Откровенно и последовательно.
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