 Ткаченко розглядається як кандидат на пост глави КМДА, - Зеленський

Про це під час пресмарафону повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, крім Ткаченка є ще два кандидати.
"Розглядається ця кандидатура. Крім нього, я нікого ще не бачу. Є ще дві людини, але з однією я ще не зустрічався, а з другою я, чесно кажучи, не готовий, тому що в минулому є в неї, скажімо так, не дуже добропорядні дії. Тому я цього кандидата не розглядаю", - розповів Зеленський.
Крім того, Зеленський заявив, що вивчить закон про столицю і підпише його.
"Цей законопроєкт допрацьовується в комітетах, тому останню редакцію цього закону я не бачив. Хотів би її побачити до голосування, але якщо вони проголосують і якщо все буде нормально - я підпишу цей закон. Якщо ні - відправлю його на доопрацювання", - зазначив президент .
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної Ради України з проханням розпустити Київську міську раду і призначити в столиці дострокові вибори.
16 вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про позачергові вибори мера Києва.
Народний депутат з фракції "Слуга народу", колишній гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко подав електронну декларацію кандидата на посаду голови Київської міської державної адміністрації.
ещё в конце апреля, после выборов президента. А на место премьера у него
Хорошковский, это для тех, кто не может понять, почему для него кабинет рядом
с нынешним премьером. Это всё выложил " Русский еврей".
у на в стране действует принцип "обратной селекции", когда к власти общество выдвигает еще более худших, чем были до этого.. это такой запущенный Кравчуком и Кучмой механизм уничтожения государства методом саморазрушения..
Как его остановить и запустить работать правильно???!!!
нужно ввести экзамен на знание граждански, уголовных и политических прав, обязанностей и ответственности.. что-то типа "прав автовладельца".. и от результатом сдачи экзамена, гражданин получает доступ к избирательному праву.. тогда дебилы, зебилы и "бабушки за гречку" просто отпадают в прошлое.. тогда исчезнет целая эпоха политиков-3,14даболов..
а сейчас у нас поощряется всеобщая дебилизация и тотальное невежество..
воно шо, нас зовсім за дурників має?